Sabtu bisa menjadi hari yang layak dikenang bagi generasi berikutnya tim nasional putra Amerika Serikat, dan juga sesuatu yang bisa disimpan untuk malam kuis di masa depan. Beberapa pemain bisa mencatatkan caps pertama mereka, dengan harapan bahwa penampilan perdana itu akan menjadi yang pertama dari banyak laga lainnya.

Satu-satunya pertanyaan adalah seperti apa caps pertama itu akan terjadi: apakah sebagai starter atau hanya tampil singkat? Apakah susunan XI akan benar-benar dipenuhi pemain muda atau pendekatan yang lebih terukur dengan kehadiran para veteran? Hanya Mauricio Pochettino yang tahu pasti, tetapi, mengingat komentar sang pelatih sepanjang pekan ini, cukup aman untuk membuat perkiraan yang cukup bagus.

Sepanjang beberapa pekan menjelang dan selama pemusatan latihan USMNT, Pochettino berupaya meredam ekspektasi. Skuadnya berisi delapan remaja, semuanya berada pada tingkat kesiapan yang berbeda-beda untuk level internasional. Menurutnya, beberapa di antaranya memang lebih dekat dibanding yang lain, tetapi itu juga tidak berarti bijak untuk langsung melempar anak-anak ini ke situasi berat setelah hanya beberapa hari berlatih.

Karena itu, jika ada satu pertandingan untuk mengandalkan para veteran, laga ini mungkin yang paling tepat. Dengan hal itu dalam pikiran, berikut adalah seperti apa susunan pemain USMNT bisa terlihat, setidaknya pada awalnya, sebelum pergantian pemain Pochettino membuka jalannya pertandingan dan memperluas kumpulan pemain yang digunakan.