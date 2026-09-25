Prediksi susunan pemain USMNT vs Peru: Julian Hall mendapat kesempatannya, Gio Reyna jadi sorotan saat Mauricio Pochettino menyeimbangkan pemain muda dan pengalaman
Sabtu bisa menjadi hari yang layak dikenang bagi generasi berikutnya tim nasional putra Amerika Serikat, dan juga sesuatu yang bisa disimpan untuk malam kuis di masa depan. Beberapa pemain bisa mencatatkan caps pertama mereka, dengan harapan bahwa penampilan perdana itu akan menjadi yang pertama dari banyak laga lainnya.
Satu-satunya pertanyaan adalah seperti apa caps pertama itu akan terjadi: apakah sebagai starter atau hanya tampil singkat? Apakah susunan XI akan benar-benar dipenuhi pemain muda atau pendekatan yang lebih terukur dengan kehadiran para veteran? Hanya Mauricio Pochettino yang tahu pasti, tetapi, mengingat komentar sang pelatih sepanjang pekan ini, cukup aman untuk membuat perkiraan yang cukup bagus.
Sepanjang beberapa pekan menjelang dan selama pemusatan latihan USMNT, Pochettino berupaya meredam ekspektasi. Skuadnya berisi delapan remaja, semuanya berada pada tingkat kesiapan yang berbeda-beda untuk level internasional. Menurutnya, beberapa di antaranya memang lebih dekat dibanding yang lain, tetapi itu juga tidak berarti bijak untuk langsung melempar anak-anak ini ke situasi berat setelah hanya beberapa hari berlatih.
Karena itu, jika ada satu pertandingan untuk mengandalkan para veteran, laga ini mungkin yang paling tepat. Dengan hal itu dalam pikiran, berikut adalah seperti apa susunan pemain USMNT bisa terlihat, setidaknya pada awalnya, sebelum pergantian pemain Pochettino membuka jalannya pertandingan dan memperluas kumpulan pemain yang digunakan.
Kiper: Matt Freese
Pochettino bisa mengambil arah yang berbeda di sini. Ia bisa memberikan kendali kepada Diego Kochen yang masih muda. Ia bisa memberi Chris Brady caps keduanya. Atau, ia mungkin bisa memberi pendatang baru Brian Schwake kesempatan bermain sebagai ganjaran atas penampilan terobosannya di MLS.
Namun, meminjam istilah dari gulat profesional, salah satu dari pilihan itu bisa terasa seperti menyingkirkan Matt Freese. Karena itu, mungkin akan lebih bijak bagi Pochettino untuk menunjukkan sedikit kepercayaan kepada kiper NYCFC tersebut dan membangun kembali rasa percaya dirinya setelah perannya dalam akhir Piala Dunia yang terkenal buruk bagi Amerika Serikat.
Untuk memperjelas, itu bukan berarti Freese akan menjadi starter pada 2030. Ia bahkan mungkin tidak lagi terlibat pada saat itu. Namun, ia terlibat sekarang, dan sangat penting untuk mendukungnya sekaligus membangunnya kembali. Karena itu, kami akan memilih Freese saat ia memulai proses untuk melupakan Belgia.
Bek kiri: Antonee Robinson
Selama beberapa tahun terakhir, posisi bek kiri terbagi ke dalam dua kubu: Robinson dan kemudian semua yang lain. Harapannya, pada satu titik, kubu "semua yang lain" bisa sedikit menutup jarak.
Mungkin itu terjadi di pemusatan latihan kali ini. Peyton Miller adalah bintang yang sedang naik daun, dengan potensi menjadi bek kiri masa depan USMNT. Meski begitu, Robinson adalah bek kiri tim saat ini, itulah sebabnya ia menjadi starter di sini sementara Miller membangun kariernya bersama USMNT sepanjang pemusatan latihan ini.
Bek tengah: Auston Trusty
Dengan karier Tim Ream di tim nasional kemungkinan besar sudah berakhir, Trusty menjadi salah satu dari beberapa kandidat yang bersaing untuk memperebutkan posisi bek tengah inti itu. Ia merupakan salah satu yang punya pengalaman di level klub, tetapi tidak sebanyak itu di level internasional, dengan sejauh ini baru mencatatkan 10 caps.
Namun, ia memang memaksimalkan salah satu cap-nya pada musim panas ini, dengan mencetak gol dalam laga Piala Dunia USMNT melawan Turki. Selama bertahun-tahun, Trusty selalu berada tepat di ambang peluang nyata dan, khususnya setelah Piala Dunia, ia pantas mendapatkan kesempatan itu sekarang.
Bek tengah: George Campbell
Di West Brom, Campbell mengenakan ban kapten. Bersama USMNT, dia adalah pendatang baru dengan baru satu caps dari pemusatan latihan Januari atas namanya. Karena itu, Campbell berada dalam posisi yang unik karena dia merupakan pemimpin veteran di level klub, tetapi pendatang baru di level internasional.
Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana performanya. Dengan Chris Richards yang datang terlambat ke pemusatan latihan dan baru pulih dari cedera berat pada musim panas, tidak perlu terburu-buru langsung memainkannya. Jadi, mengapa tidak menguji Campbell untuk melihat bagaimana performanya melawan kandidat lain dalam diri Trusty, sambil menyimpan Richards untuk membimbing Neil Pierre pada suatu momen nanti?
RB: Alex Freeman
Kurang dari setahun setelah meninggalkan Orlando City SC, Freeman kembali ke kota ini sebagai veteran Piala Dunia dan pemain Villarreal. Karena itu, Anda harus memainkannya sebagai starter di sini, bukan?
Freeman tampil menonjol musim panas ini dalam peran yang unik, yang pada akhirnya memungkinkannya mencetak gol ke gawang Australia. Ini merupakan perkembangan yang sangat cepat bagi bek sayap tersebut, yang kini juga semakin nyaman di Villarreal. Dalam beberapa hal, Freeman adalah jembatan antara para veteran senior dan anak-anak baru. Jika faktor itu dipertimbangkan bersama akar Orlando-nya, dia adalah pilihan aman untuk menjadi starter di sini.
CM: Tyler Adams
Tak bisa dimungkiri betapa pentingnya Adams bagi USMNT. Dia masih menjadi pilihan utama di posisi nomor 6, dan tetap menjadi pemimpin dalam kelompok ini, dengan pengalaman yang sangat berharga.
Itulah mengapa pemain seperti Adri Mehmeti mengaguminya dan ingin bermain bersamanya. Hari itu pun bisa segera tiba. Terlepas dari siapa pun yang berada di sekelilingnya, Adams adalah sosok yang bisa diandalkan untuk memimpin, itulah sebabnya dia sangat mungkin mengenakan ban kapten dalam pertandingan ini.
CM: Malik Tillman
Setelah Piala Dunia, konsensusnya adalah bahwa Malik Tillman siap untuk langkah yang lebih besar dan lebih baik. Namun, hal itu belum benar-benar terjadi bersama tim klubnya, Leverkusen. Ia masih belum benar-benar membangun momentum dari Piala Dunia, saat ia membuat para penggemar terpukau dengan dua tendangan bebas krusial yang luar biasa.
Kini kembali bersama USMNT, Tillman bisa langsung kembali mengisi peran yang sangat cocok untuknya pada musim panas ini, semacam gelandang nomor 8. Dalam peran itu, ia sangat krusial bagi cara AS bermain, dengan berkontribusi di setiap fase dalam cara-cara yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jika mampu melakukannya lagi, hal itu akan mendongkrak kepercayaan dirinya dan, mungkin, membawanya menuju penampilan yang lebih baik ke depannya.
CM: Yunus Musah
Dia kembali, dan mungkin saja ada peran untuknya di tim yang satu ini.
Tanpa Weston McKennie di skuad, Musah adalah pemain yang bisa mengisi posisi yang ditempati bintang Juventus itu pada musim panas ini. Musah tidak sekreatif rekan setimnya di Piala Dunia 2022 tersebut, tetapi ia kemungkinan akan tampil lebih baik tanpa batasan sebagai gelandang nomor 6 dan tekanan sebagai gelandang nomor 10. Biarkan dia bergerak bebas, menggiring bola ke depan, dan mengelola tekanan, semua itu adalah hal-hal yang bisa ia lakukan.
Jika bukan Musah, Sebastian Berhalter adalah pemain lain yang juga bisa menempati posisi ini.
LW: Gio Reyna
Timnas putra Amerika Serikat tetap mendukung Reyna saat ia tidak bermain. Sekarang ketika ia bermain, ini adalah waktu yang tepat untuk melihat perbedaan yang bisa dihasilkan menit-menit bermain itu.
Reyna termasuk salah satu anggota tim yang lebih berpengalaman, yang juga menjadikannya sosok pemimpin. Namun, di usia 23 tahun, ia masih memiliki banyak potensi, terutama jika kepindahan ke Strasbourg memberinya waktu bermain reguler seperti yang diharapkan semua orang. Akan sangat penting untuk tidak memforsir Reyna, sama seperti pemain lainnya, tetapi ia pantas mendapatkan kesempatan sebagai starter ini dan jatah menit bermain yang baik pada pemusatan latihan kali ini untuk mewujudkan sesuatu.
RB: Sergino Dest
Ada dua pemain di pemusatan latihan ini yang punya argumen kuat bahwa mereka adalah yang paling on fire. Yang pertama adalah Sergino Dest, yang tampil luar biasa untuk PSV pada awal musim ini. Yang lainnya adalah Cavan Sullivan, yang terus mencetak gol untuk Philadelphia Union hingga mendapatkan panggilan pertamanya pada usia 16 tahun.
Namun, Pochettino tampaknya ingin mengelola hype seputar Sullivan, dan meski ia bisa menjadi starter, tampaknya jalan terbaik bagi sang remaja adalah memasukkannya secara bertahap dan membiarkan hype itu berkembang sedikit lebih alami. Jika itu rencananya, maka Dest bisa menjadi starter di sini, lalu mencoba menciptakan peluang di sisi kanan sebagai wingback/winger.
Julian Hall
Posisi penyerang berada dalam situasi yang menarik. Folarin Balogun, Ricardo Pepi, dan Haji Wright semuanya absen, yang berarti tidak ada veteran Piala Dunia di kelompok ini.
Lalu, siapa yang bisa tampil menonjol? Hall tampaknya menjadi kandidat yang bagus sebagai pemain dengan potensi tinggi dan, perlu diperjelas, salah satu dari sedikit penyerang murni di pemusatan latihan. Damion Downs ada di sini, tetapi ia merupakan tambahan di saat-saat terakhir, sementara Justin Ellis juga menjadi kandidat untuk starter, terutama dengan keterkaitannya dengan Orlando. Meski begitu, kami akan memilih Hall, dan memberinya pembagian waktu bermain dengan Ellis, yang akan mendapat sambutan dari kota asalnya di antara para pemain cadangan.