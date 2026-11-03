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USMNT Projected Roster 1-1GOAL

Prediksi skuad timnas putra Amerika Serikat: Christian Pulisic dan Folarin Balogun kembali? Akankah Cavan Sullivan masuk skuad untuk perempat final Nations League melawan Haiti?

GOAL memprediksi skuad timnas Amerika Serikat untuk perempat final Nations League pada November.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia pada September menandai dimulainya era baru bagi tim nasional putra AS. Kali ini ada hal berbeda: pertandingan kompetitif. Bukan hanya pertandingannya yang sungguhan, berbagai isu yang menyertainya pun nyata.

    Menjelang bergulirnya CONCACAF Nations League, AS akan segera berkumpul kembali untuk menjalani pertandingan kompetitif terakhir mereka pada 2026. Lawan mereka adalah Haiti. Jika memenangi duel dua leg yang akan digelar di South Florida dan Cincinnati, AS akan kembali lolos ke semifinal kompetisi tersebut.

    Banyak anggota USMNT sudah pernah menghadapi situasi seperti ini, tetapi banyak pula yang belum. Pelatih AS Mauricio Pochettino membuka kesempatan bagi lebih banyak pemain pada pemusatan latihan sebelumnya, sekaligus menghadirkan generasi baru yang bisa segera menjadi nama-nama langganan. Namun, ada faktor lain yang memengaruhi pemilihan skuad, karena tim AS U-23 juga akan berkumpul untuk menjalani dua pertandingan di Eropa. Artinya, sejumlah pemain muda berbakat tidak akan masuk kelompok ini. Meski begitu, pemain muda lainnya telah menunjukkan bahwa mereka siap bergabung dengan para pemain terbaik.

    Jadi, siapa saja yang mungkin dipilih Pochettino? GOAL menilik kemungkinan skuad berisi 23 pemain...

  • PENJAGA GAWANG

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Apakah Kochen kiper masa depan atau sudah siap menjadi andalan saat ini?

    Chris Brady, Matt Freese, Diego Kochen

    Masuk pertimbangan: Brian Schwake, Matt Turner

    Susunan pemain di posisi ini sangat bergantung pada satu pertanyaan: apakah Pochettino menilai Kochen siap bermain dalam pertandingan-pertandingan ini? Jika ya, ia masuk skuad. Jika tidak, masuk akal untuk mengirimnya bersama tim U-23 agar mendapat menit bermain di sana. Melihat penampilannya melawan Meksiko, kami memperkirakan jawabannya ya, atau setidaknya mungkin, yang berarti staf akan mengamatinya lebih saksama.

    Untuk dua tempat lainnya, satu kemungkinan akan menjadi milik Freese berkat pengalamannya, sehingga Schwake dan Brady bersaing memperebutkan tempat terakhir. Sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Brady memiliki lebih banyak pengalaman bersama USMNT, sementara Schwake tampil lebih baik dalam pemusatan latihan terakhir. Jika Kochen masuk skuad, kami cenderung memilih Freese agar ada lebih banyak pengalaman di sekelilingnya.

  • BEK-BEK

    imago-sport-1084222500.jpg
    Icon Sportswire

    Chris Richards, Alex Freeman, dan Sergino Dest tampaknya sudah pasti dipanggil ke pemusatan latihan USMNT berikutnya, sementara Mauricio Pochettino mempertimbangkan opsi lain di lini pertahanan.

    Sergino Dest, Alex Freeman, George Campbell, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    Masih dalam pertimbangan: Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Frankie Westfield

    Beberapa pemain di sini jelas akan terpilih. Richards, Freeman, dan Dest, misalnya, nyaris bisa dipastikan masuk. Performa Scally terlalu bagus untuk diabaikan. Ada persaingan untuk posisi bek tengah, tetapi Campbell, McKenzie, dan Trusty tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal.

    Yang menarik kemudian adalah para pemain muda dalam kelompok ini. Pierre dan Miller adalah dua nama yang paling menarik, tetapi mengingat pilihan pemain lain di posisi mereka, sulit membayangkan keduanya mendapat menit bermain yang berarti dalam pemusatan latihan ini. Namun, keduanya akan sangat penting bagi tim U-23, sehingga keputusan itu tampaknya mudah diambil.

    Keputusan yang lebih sulit ada di posisi bek sayap. Weah bermain sebagai wing-back untuk klubnya, dan akan menarik untuk melihat apakah Pochettino memainkannya di posisi itu. Atau, ia bisa kembali memanggil Arfsten meski sang pemain belum sepenuhnya mengamankan tempat di Middlesbrough. Bagaimanapun, ini hanya memperdebatkan detail kecil karena, dengan adanya Robinson dan Freeman, posisi-posisi tersebut tampaknya sudah cukup pasti untuk pemusatan latihan ini.

  • GELANDANG

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams adalah kapten yang ditunjuk untuk timnas Amerika Serikat dan salah satu dari sedikit pemain yang sudah pasti dipanggil.

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Malik Tillman

    Masih berpeluang: Johnny Cardoso, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Yunus Musah

    Lini tengah mungkin menjadi posisi yang paling sulit ditentukan karena begitu banyaknya pilihan. Buktinya, Morris dan McGlynn, yang termasuk jajaran gelandang terbaik di Championship, Tessmann, yang rutin bermain untuk salah satu klub terbesar di Ligue 1, serta Cardoso, yang sesekali menjadi starter untuk Atletico Madrid, semuanya tidak masuk dalam proyeksi ini.

    Musah menjadi nama yang paling sulit dicoret. Pemusatan latihan terakhir menunjukkan bahwa Pochettino masih mencari peran yang tepat baginya, sementara sang gelandang hanya mendapat sedikit kesempatan bermain sebagai pemain nomor 8. Penampilannya bersama AC Milan membuatnya tetap menjadi kandidat kuat, tetapi di tengah padatnya persaingan di lini tengah, ketidakpastian soal perannya membuatnya belum masuk dalam proyeksi ini.

    Di antara para pemain muda, Mehmeti jelas menjadi sosok yang patut diperhatikan. Namun, mengingat nama-nama yang berada di depannya, sulit membayangkan ia akan menjadi starter dalam pemusatan latihan ini. Karena itu, ia menjadi kandidat utama untuk bergabung dengan tim U23.

    Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cedera yang baru-baru ini dialami McKennie, yang bisa membuka peluang bagi salah satu nama lain yang masih bersaing.

  • PENYERANG

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    Crystal Pix

    Christian Pulisic dan Folarin Balogun bisa memimpin lini serang muda timnas Amerika Serikat saat menghadapi Haiti, sementara Cavan Sullivan dan Julian Hall termasuk talenta baru yang bersaing untuk mendapatkan tempat.

    Mathis Albert, Folarin Balogun, Justin Ellis, Julian Hall, Christian Pulisic, Cavan Sullivan

    Masuk pertimbangan: Brenden Aaronson, Cole Campbell, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Alex Zendejas

    Dua penyerang ternama timnas AS, Pulisic dan Balogun, telah kembali dan kini dikelilingi wajah-wajah baru. Karena itu, bintang AC Milan dan striker Monaco tersebut menjadi lebih penting dari sebelumnya saat kedua generasi ini berpadu untuk membentuk tim yang padu.

    Adapun para pemain di sekitar mereka, bakat Albert, Ellis, Hall, dan Sullivan tidak perlu diragukan, dan semuanya layak masuk pertimbangan. Satu hal menarik yang patut diperhatikan adalah Pepi, yang baru saja pulih dari cedera. Dalam proyeksi ini, sebagaimana sejumlah keputusan Pochettino sebelumnya, mungkin lebih baik Pepi memulihkan kebugarannya bersama PSV. Itulah sebabnya Ellis berada di sini, bukan bersama tim U-23.

    Secara keseluruhan, kita akan mengetahui banyak hal tentang para pendatang baru dalam pemusatan latihan ini, terutama mereka yang menempati posisi penyerang.