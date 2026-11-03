Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia pada September menandai dimulainya era baru bagi tim nasional putra AS. Kali ini ada hal berbeda: pertandingan kompetitif. Bukan hanya pertandingannya yang sungguhan, berbagai isu yang menyertainya pun nyata.

Menjelang bergulirnya CONCACAF Nations League, AS akan segera berkumpul kembali untuk menjalani pertandingan kompetitif terakhir mereka pada 2026. Lawan mereka adalah Haiti. Jika memenangi duel dua leg yang akan digelar di South Florida dan Cincinnati, AS akan kembali lolos ke semifinal kompetisi tersebut.

Banyak anggota USMNT sudah pernah menghadapi situasi seperti ini, tetapi banyak pula yang belum. Pelatih AS Mauricio Pochettino membuka kesempatan bagi lebih banyak pemain pada pemusatan latihan sebelumnya, sekaligus menghadirkan generasi baru yang bisa segera menjadi nama-nama langganan. Namun, ada faktor lain yang memengaruhi pemilihan skuad, karena tim AS U-23 juga akan berkumpul untuk menjalani dua pertandingan di Eropa. Artinya, sejumlah pemain muda berbakat tidak akan masuk kelompok ini. Meski begitu, pemain muda lainnya telah menunjukkan bahwa mereka siap bergabung dengan para pemain terbaik.

Jadi, siapa saja yang mungkin dipilih Pochettino? GOAL menilik kemungkinan skuad berisi 23 pemain...