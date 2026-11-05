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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

Pratinjau playoff NWSL: Dua bintang timnas putri AS, Trinity Rodman dan Sophia Wilson, berhadapan, tetapi bisakah siapa pun menghentikan Gotham, sang juara bertahan?

Trinity Rodman berhadapan dengan Sophia Wilson di babak pertama, sementara Gotham memulai upaya mempertahankan gelar. GOAL mengulas delapan tim peserta playoff NWSL, para pemain kunci, dan prediksi perempat final.

Diterjemahkan oleh

  • Gotham FC punya gelar juara untuk dipertahankan dan trofi Shield sebagai pelengkapnya. Namun, saat playoff NWSL 2026 dimulai akhir pekan ini, musim reguler yang memecahkan rekor sekalipun tidak menjamin apa pun. Delapan tim masih bertahan, dan dua pekan lagi, salah satunya akan mengangkat trofi.

    Musim ini diwarnai berbagai terobosan dan banyak kekacauan. Boston Legacy dan Denver Summit langsung memberi dampak pada musim debut mereka, jumlah kartu merah di liga mencapai rekor, dan Utah Royals memastikan tempat di playoff untuk pertama kalinya. Fase penentuan ini menjanjikan kejutan-kejutan lain.

    Menjelang babak pertama, GOAL mengulas kedelapan tim yang bersaing: bagaimana mereka sampai di sini, para pemain kunci dan potensi faktor X mereka, serta kekuatan dan kelemahan yang bisa menentukan peluang mereka menjadi juara.

  • Gotham FC peringkat 1 vs Seattle Reign FC peringkat 8

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    NurPhoto

    Jaedyn Shaw memasuki babak play-off dengan catatan 11 gol dan lima assist, sementara Gotham FC memburu dua gelar, Shield dan Championship.

    Upaya Gotham FC mempertahankan gelar dimulai dengan menghadapi Seattle, yang harus berjuang hingga Decision Day untuk memastikan tempat di babak playoff. Sebagai unggulan No. 1, Gotham mendapat keuntungan bermain di kandang dan memiliki skuad yang dipenuhi talenta internasional. Sementara itu, Reign datang dengan pengalaman di babak playoff serta momentum dari paruh kedua musim yang kuat. Seattle punya kemampuan untuk menyulitkan sang juara bertahan, tetapi mengubah perlawanan itu menjadi kemenangan mengejutkan akan jauh lebih sulit.

    Unggulan No. 1 Gotham FC

    Bagaimana mereka lolos: Gotham finis di posisi pertama dengan 61 poin (18-5-7) dan meraih NWSL Shield pertama dalam sejarah klub. Setelah menjuarai kompetisi dua kali dalam tiga musim terakhir, kampanye yang memecahkan rekor ini kembali menunjukkan peningkatan status Gotham.

    Gotham kini mendapat keuntungan bermain di kandang hingga semifinal dan berpeluang meraih gelar ganda NWSL Shield dan Championship.

    Pemain kunci: Jaedyn Shaw

    Shaw menjadi sosok sentral dalam serangan Gotham, memimpin klub dengan 11 gol dan lima assist. Total 16 kontribusi gol itu merupakan pencapaian tertinggi dalam kariernya, mencerminkan kemampuannya menciptakan sekaligus menuntaskan peluang.

    Pergerakannya di antara lini memberi Gotham pemain yang mampu mengacaukan pertahanan terorganisasi, kualitas yang berharga saat menghadapi Seattle. Ia juga memasuki babak playoff setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Utah pada Decision Day.

    Faktor penentu: Rose Lavelle

    Lavelle mampu mengubah jalannya pertandingan lewat tusukan dari lini tengah atau umpan yang membuka ruang di kotak penalti yang padat. Kreativitas, kontrol bola dalam ruang sempit, dan pengalamannya di panggung terbesar memberi Gotham satu lagi pemain yang mampu menentukan hasil laga playoff yang ketat.

    Seattle sudah mengetahui ancamannya. Lavelle mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu dalam kebangkitan dramatis Gotham saat menghadapi Reign pada Juli.

    Kekuatan terbesar: Pengalaman dan kedalaman skuad

    Dengan Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce, dan Sam Kerr di antara pilihan pemainnya, Gotham memiliki personel untuk menciptakan peluang melalui berbagai cara.

    Kedalaman skuad itu juga memungkinkan Gotham mengubah jalannya pertandingan melalui pemain pengganti. Shaw dan Lavelle masuk dari bangku cadangan pada Decision Day, menunjukkan kualitas yang tersedia bahkan ketika para bintang mapan tidak masuk susunan pemain inti. Dalam laga playoff yang ketat, pilihan-pilihan itu bisa menjadi penentu.

    Kelemahan terbesar: Cedera

    Kedalaman skuad Gotham telah diuji. Emily Sonnett, Bruninha, dan Jordynn Dudley mengalami cedera yang mengakhiri musim mereka, sementara Jaelin Howell meninggalkan lapangan saat kemenangan atas Utah pada Decision Day akibat cedera pergelangan kaki. Lavelle dan Shaw juga tengah berupaya pulih dari cedera ringan.

    Gotham telah mengatasi berbagai kendala itu sepanjang kampanye bersejarahnya, tetapi ketersediaan dan kebugaran para pemain kunci tetap menjadi kekhawatiran menjelang babak playoff.

    Unggulan No. 8 Seattle Reign

    Bagaimana mereka lolos: Seattle finis di posisi kedelapan dengan 47 poin (14-11-5), memastikan tiket playoff terakhir lewat kemenangan 1-0 atas Orlando pada Decision Day.

    Reign membutuhkan kemenangan untuk menjamin tempat mereka, dan gol penentu Jordyn Bugg mewujudkannya. Hasil itu melengkapi kebangkitan pada paruh kedua musim yang mencakup sembilan kemenangan setelah jeda internasional musim panas, sekaligus memastikan penampilan kedua berturut-turut Seattle di babak playoff dan yang kesembilan secara keseluruhan.

    Pemain kunci: Jordyn Bugg

    Bugg mencetak gol yang mengantar Seattle ke babak playoff. Saat menghadapi Gotham, perannya di lini pertahanan akan lebih penting lagi.

    Bek tengah muda itu akan menghadapi serangan yang dihuni sejumlah pemain yang mampu memanfaatkan kelengahan. Penempatan posisi, pengambilan keputusan, dan kemampuannya membantu menjaga organisasi lini pertahanan Seattle akan menjadi kunci bagi peluang Reign. Kontribusi apa pun dalam serangan akan menjadi nilai tambah yang berharga.

    Faktor penentu: Mia Fishel

    Fishel memberi Seattle titik tumpu serangan yang mampu menyibukkan para bek, menahan bola, dan menuntaskan peluang. Saat menghadapi Gotham yang memiliki begitu banyak kualitas menyerang, kemampuannya menjadi opsi umpan bagi Reign juga bisa membantu mengurangi tekanan terhadap pertahanan mereka.

    Seattle perlu memberi Fishel dukungan. Jika ia terisolasi, Reign berisiko menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertahan.

    Kekuatan terbesar: Pertahanan

    Organisasi pertahanan racikan Laura Harvey memberi Seattle landasan untuk bersaing dengan unggulan teratas. Reign kebobolan 33 gol sepanjang musim reguler, menjadikan mereka salah satu tim dengan pertahanan terkuat di liga.

    Menjaga susunan pertahanan dan membatasi ruang di antara lini akan sangat penting saat menghadapi para pemain kreatif Gotham.

    Kelemahan terbesar: Gol

    Seattle mencetak 37 gol pada musim reguler, paling sedikit di antara delapan tim playoff. Struktur pertahanan mereka membuat Seattle tetap kompetitif, tetapi produktivitas serangan yang konsisten lebih sulit mereka capai.

    Karena itu, Seattle tidak punya banyak ruang untuk menyia-nyiakan peluang. Melawan tim dengan berbagai opsi pencetak gol seperti Gotham, Seattle harus memaksimalkan kesempatan dan memberikan ancaman yang cukup agar tuan rumah tidak mengambil kendali.

    Prediksi skor: Gotham 2-0 Seattle

    Organisasi permainan Seattle dan momentum mereka pada akhir musim seharusnya membuat Gotham harus bekerja keras untuk menciptakan peluang. Namun, sang juara bertahan punya lebih banyak cara untuk memecah kebuntuan, serta kedalaman skuad untuk mempertahankan ancaman seiring berjalannya pertandingan. Unggulan No. 1 diperkirakan akan melaju.

  • Peringkat 2 San Diego Wave vs peringkat 7 Utah Royals

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    Icon Sportswire

    Ketersediaan Mina Tanaka bisa menjadi krusial. Pencetak gol terbanyak Utah Royals dengan sembilan gol itu tengah berupaya pulih dari cedera otot paha belakang menjelang debut timnya di babak playoff.

    San Diego berstatus unggulan kedua, bermain di kandang, dan dua kali mengalahkan Utah pada musim reguler. Kini tantangannya adalah memanfaatkan keunggulan tersebut. Royals datang untuk menjalani penampilan pertama mereka di babak playoff setelah mencatat musim penuh terobosan yang sudah layak dirayakan. Mereka juga memiliki cukup banyak pemain berbakat di lini serang untuk memaksa Wave bekerja keras demi tempat di semifinal.

    Unggulan No. 2 San Diego Wave

    Bagaimana mereka lolos: San Diego finis di posisi kedua dengan 58 poin (18-8-4), mencetak rekor klub untuk jumlah kemenangan dan poin, sekaligus memastikan diri menjadi tuan rumah perempat-final. Wave juga meraih penampilan keempat di babak playoff dalam lima musim. Mereka menutup musim reguler dengan kemenangan 1-0 atas Bay FC berkat gol penentu Mimi Van Zanten.

    Pemain kunci: Trinity Byars

    Byars menjadi ancaman berbahaya di lini depan San Diego. Ia mencetak 11 gol berkat perpaduan kecepatan, pergerakan cerdas, dan kemampuan menerobos ke belakang barisan bek lawan.

    Utah sudah merasakan betapa sulitnya menghentikan Byars. Ia mencetak dua gol dan satu assist dalam kemenangan 4-2 Wave pada Agustus, yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam laga perempat-final ini. San Diego akan membutuhkan ketajaman serupa saat taruhannya semakin tinggi.

    Faktor pembeda: Kenza Dali

    Sebagian besar ritme serangan San Diego bertumpu pada Dali. Pemain tim nasional Prancis itu memimpin NWSL dengan 56 peluang yang diciptakan sepanjang musim reguler. Ia konsisten menemukan cara untuk membuka peluang bagi para pemain di depannya.

    Menghadapi pertahanan Utah yang kesulitan dalam pertemuan kedua tim, kemampuannya membaca pergerakan rekan setim dan mengirimkan umpan bisa sangat berharga.

    Kekuatan terbesar: Keseimbangan

    Wave menemukan keseimbangan antara ambisi menyerang dan disiplin bertahan. Mereka mencetak 45 gol dan kebobolan 31 kali, jumlah kebobolan paling sedikit ketiga di liga.

    Organisasi permainan itu memberikan landasan bagi para pemain kreatif mereka. San Diego bisa maju menyerang dengan tujuan jelas tanpa menjadi mudah ditembus, kombinasi yang berguna ketika satu kesalahan dapat mengubah jalannya pertandingan playoff.

    Kelemahan terbesar: Konsistensi penyelesaian akhir

    Meski memiliki banyak pemain berbakat di lini serang, Wave tidak selalu tampil konsisten dalam penyelesaian akhir. Torehan 45 gol mereka masih di bawah Kansas City, Portland, dan Angel City.

    San Diego memiliki pemain-pemain yang mampu menciptakan peluang, tetapi memaksimalkan peluang itu akan sangat penting. Jika Utah tetap punya kesempatan untuk mengejar, tim tamu bisa mendapatkan dorongan yang mereka butuhkan.

    Unggulan No. 7 Utah Royals

    Bagaimana mereka lolos: Utah finis di posisi ketujuh dengan 47 poin (14-11-5), meraih tempat pertama mereka di babak playoff sejak kembali ke NWSL pada 2024.

    Royals mencetak rekor klub untuk jumlah kemenangan, poin, gol, dan kemenangan tandang, dengan total 44 gol. Setelah menghabiskan dua musim untuk membangun kembali tim, Utah kini membuktikan kemajuan mereka lewat penampilan di babak playoff.

    Pemain kunci: Mina Tanaka

    Tanaka menjadi pencetak gol terbanyak Utah pada musim reguler dengan sembilan gol, menjadikannya ancaman yang bisa diandalkan Royals di depan gawang.

    Namun, ketersediaannya masih menjadi pertanyaan besar. Pemain tim nasional Jepang itu absen dalam beberapa pertandingan terakhir musim reguler akibat cedera hamstring yang dialaminya saat membela tim nasional, meski Utah belum menyatakan ia akan absen dari babak playoff. Kembalinya pencetak gol terbanyak mereka akan memberikan dorongan pada saat yang tepat bagi Royals saat menghadapi salah satu pertahanan terkuat di liga.

    Faktor pembeda: Cloé Lacasse

    Kembalinya Lacasse dari cedera lutut serius menjadi salah satu kisah utama musim Utah. Pemain tim nasional Kanada itu menutup musim reguler dengan delapan gol dan 10 assist, menempati posisi kedua bersama dalam daftar pemberi assist terbanyak di liga.

    Ia memberi Royals ancaman mencetak gol sekaligus kemampuan menciptakan peluang bagi rekan setim. Dalam pertandingan ketika Utah mungkin harus memaksimalkan peluang yang lebih sedikit, keserbagunaan itu penting.

    Kekuatan terbesar: Kreativitas dan kedalaman lini serang

    Utah memiliki sejumlah pemain yang mampu membuat perbedaan. Dengan Tanaka, Lacasse, Cece Delzer, dan Kiana Palacios di antara pilihan lini serang mereka, Royals bisa mencetak gol lewat pemain dan cara yang berbeda.

    Torehan 44 gol mereka pada musim reguler mencerminkan keragaman itu, meski kondisi kebugaran Tanaka bisa memengaruhi banyaknya pilihan yang tersedia.

    Kelemahan terbesar: Kerapuhan pertahanan

    Royals kebobolan 39 gol pada musim reguler, delapan lebih banyak daripada San Diego. Catatan pertahanan mereka saat menghadapi Wave menjadi perhatian khusus: Utah kebobolan enam gol dalam dua pertemuan kedua tim.

    Menghentikan pergerakan Byars dan membatasi waktu Dali untuk menciptakan peluang akan sangat penting. Utah tidak boleh memberikan celah kepada San Diego seperti yang mereka lakukan pada musim reguler.

    Prediksi skor: San Diego 2-0 Utah

    Utah patut mendapat pujian karena berhasil mengubah kemajuan mereka menjadi tiket bersejarah ke babak playoff. Lacasse memberi Royals sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan ini, sementara kemungkinan kembalinya Tanaka akan memperbesar peluang mereka.

    Meski begitu, San Diego sudah menunjukkan mengapa mereka menjadi lawan yang sulit bagi Utah. Wave memenangi kedua pertemuan pada musim reguler, termasuk kemenangan kandang 4-2 pada Agustus ketika Byars mencetak dua gol dan Melanie Barcenas juga mencatatkan namanya di papan skor. Dengan keuntungan bermain di kandang dan catatan pertahanan yang lebih baik, San Diego berada dalam posisi bagus untuk melaju.

  • Washington Spirit (peringkat 3) vs Portland Thorns (peringkat 6)

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    Sports Press Photo

    Trinity Rodman memimpin lini serang Washington Spirit dalam laga kandang perempat-final melawan Portland Thorns setelah mencetak 12 gol pada musim reguler.

    Washington dan Portland sudah menunjukkan betapa tipis perbedaan di antara mereka. Portland menang 1-0 dalam pertemuan pertama, sebelum Washington membalas dengan kemenangan 2-1 lewat kebangkitan di Portland pada September. Dengan Trinity Rodman dan Sophia Wilson memimpin lini serang masing-masing, laga perempat-final ini akan menampilkan banyak pemain bintang. Namun, hasilnya bisa ditentukan oleh pertahanan mana yang tampil lebih kokoh.

    Peringkat 3: Washington Spirit

    Perjalanan menuju perempat-final: Washington finis ketiga dengan 55 poin (17-9-4), memastikan laga perempat-final di kandang untuk musim ketiga berturut-turut. Washington selalu finis di tiga besar setiap tahun sejak 2024, menegaskan statusnya sebagai salah satu penantang paling konsisten di liga.

    Mereka menutup musim reguler dengan kemenangan 2-0 atas Chicago pada hari terakhir yang menentukan, dan kini memulai kiprah di babak pascamusim di Audi Field.

    Pemain kunci: Trinity Rodman

    Rodman tetap menjadi pusat serangan Washington setelah menutup musim reguler dengan 12 gol. Kemampuannya melewati pemain bertahan dan menciptakan peluang menjadikan Rodman sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan, bahkan ketika peluang sulit didapat.

    Portland sudah merasakan pengaruhnya. Rodman mencatatkan assist untuk gol kemenangan Washington saat bangkit pada September, menunjukkan bahwa meredamnya tidak cukup hanya dengan mencegahnya mencetak gol.

    Faktor pembeda: Sofia Cantore

    Cantore memberi Washington ancaman kreatif lain di samping Rodman. Pergerakan dan permainan kombinasinya dapat menarik pemain bertahan keluar dari posisi, sehingga membuka ruang bagi dirinya dan rekan-rekan setimnya.

    Jika Portland mencurahkan terlalu banyak perhatian kepada Rodman, Cantore bisa diuntungkan. Kemampuannya menemukan ruang di antara lini membuatnya tak boleh diabaikan Portland.

    Kekuatan terbesar: Organisasi pertahanan

    Washington kebobolan 28 gol dalam 30 pertandingan musim reguler, jumlah paling sedikit kedua di liga. Disiplin bertahan itu memberi Washington fondasi yang dapat diandalkan, memungkinkan mereka mengerahkan pemain ke depan tanpa mudah ditembus.

    Menjaga keseimbangan itu akan sangat penting saat menghadapi serangan Portland yang dipimpin Wilson.

    Kelemahan terbesar: Ketersediaan pemain lini tengah

    Masuknya Hal Hershfelt ke daftar pemain yang cedera hingga akhir musim pada akhir Oktober membuat Washington kehilangan sosok penting di lini tengah.

    Etos kerja, kekuatan fisik, dan kemampuannya mengganggu serangan akan dirindukan saat menghadapi Portland, yang memiliki sejumlah opsi kreatif. Para gelandang Washington yang tersisa harus membatasi ruang bagi Pietra Tordin dan Jessie Fleming sambil melindungi lini pertahanan di belakang mereka.

    Peringkat 6: Portland Thorns

    Perjalanan menuju perempat-final: Portland finis keenam dengan 50 poin (14-8-8). Portland mencetak 50 gol, tetapi inkonsistensi pertahanan menghalangi mereka untuk naik lebih tinggi di klasemen.

    Kini mereka bertandang ke Washington dengan harapan mengubah kualitas serangan dan pengalaman meraih gelar menjadi kemenangan tandang.

    Pemain kunci: Sophia Wilson

    Dengan 15 gol dan lima assist sepanjang musim reguler, Wilson tetap menjadi sosok utama dalam harapan Portland meraih gelar. Pergerakannya meregangkan pertahanan lawan, sementara kemampuannya menciptakan dan menuntaskan peluang membuatnya berbahaya bahkan saat ruang terbatas.

    Ia mencetak gol ke gawang Washington pada September, dan Portland membutuhkan Wilson untuk memaksimalkan setiap celah dalam pertemuan ulang ini. Menghadapi pertahanan terbaik kedua di liga, peluang-peluang itu mungkin sulit

  • Peringkat 4 Kansas City Current vs peringkat 5 Angel City FC

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    NurPhoto

    Sveindís Jónsdóttir memimpin upaya Angel City menciptakan kejutan melawan Kansas City Current setelah mencetak 10 gol sepanjang musim reguler.

    Kansas City belum pernah kalah di kandang sepanjang musim, tetapi Angel City datang ke CPKC Stadium dengan catatan 10 laga tanpa kekalahan. Kansas City juga tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir dan memenangi lima di antaranya, sehingga laga perempat-final ini mempertemukan dua tim yang tengah menemukan performa terbaik pada saat yang tepat. Pertandingan ini layak disaksikan.

    Peringkat 4: Kansas City Current

    Perjalanan menuju perempat-final: Kansas City finis di posisi keempat dengan 53 poin dan mengamankan laga perempat-final di kandang setelah menutup musim reguler dengan lima kemenangan beruntun.

    Kansas City mencetak 54 gol, terbanyak di liga, dan tak terkalahkan di CPKC Stadium dengan catatan kandang 11 menang, nol kalah, dan empat imbang. Kini mereka memasuki babak playoff untuk musim ketiga berturut-turut dengan salah satu keunggulan kandang terkuat di liga.

    Pemain kunci: Temwa Chawinga

    Chawinga menutup musim reguler dengan 12 gol dan tetap menjadi sosok sentral dalam ancaman serangan Kansas City. Menghadapi pertahanan Angel City yang terorganisasi, kemampuannya mengubah celah menjadi peluang mencetak gol bisa menjadi penentu.

    Kansas City memiliki beberapa pemain yang mampu mencetak gol, tetapi Chawinga akan menyita banyak perhatian tim tamu.

    Faktor X: Croix Bethune

    Bethune memberi Kansas City dimensi kreativitas tambahan. Ia mencetak rekor NWSL untuk satu musim dengan 11 assist, termasuk rekor enam assist yang menghasilkan gol kemenangan.

    Kemampuannya menghubungkan lini tengah dan serangan memberi Kansas City pemain yang bisa melepaskan umpan penentu ketika ruang terbatas. Menghadapi Angel City yang kini sulit dikalahkan, kesabaran dan ketepatan itu bisa menjadi pembeda.

    Kekuatan terbesar: Ketajaman serangan

    Chawinga, Haley Hopkins, dan Debinha memberi Kansas City beberapa ancaman pencetak gol, dan angka-angka menunjukkan kedalaman itu. Kansas City memimpin liga dengan 54 gol, sementara tiga pemainnya mencetak hat-trick sepanjang musim.

    Variasi itu membuat mereka sulit diredam. Angel City harus mewaspadai sejumlah pemain di lini serang yang berpotensi menentukan kemenangan.

    Kelemahan terbesar: Konsistensi pertahanan

    Kansas City kebobolan 39 gol pada musim reguler, menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan Angel City.

    Ketika Kansas City mengerahkan pemain ke depan, mereka perlu tetap terorganisasi di belakang bola. Menghadapi serangan yang diperkuat Sveindís Jónsdóttir dan Ally Sentnor, kehilangan penguasaan bola saat menyisakan ruang di belakang lini pertahanan bisa berakibat fatal.

    Peringkat 5: Angel City FC

    Perjalanan menuju perempat-final: Angel City finis di posisi kelima dengan 52 poin (15 menang, delapan kalah, tujuh imbang), sekaligus mencetak rekor klub untuk jumlah kemenangan, gol, dan poin setelah kebangkitan besar pada pertengahan musim.

    Setelah melalui periode sulit di bawah Alexander Straus, klub kembali menemukan momentum bersama pelatih sementara Leif Smerud. Angel City hanya dua kali kalah dalam 19 laga terakhir dan memasuki babak playoff dengan catatan 10 laga tanpa kekalahan.

    Pemain kunci: Sveindís Jónsdóttir

    Jónsdóttir menjadi pencetak gol terbanyak Angel City pada musim reguler dengan 10 gol. Ia kembali tampil berpengaruh pada hari terakhir musim reguler, mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 4-1 atas Boston.

    Ia memberi tim tamu ancaman serangan yang bisa diandalkan saat menghadapi pertahanan Kansas City yang cukup sering kebobolan. Jika Angel City ingin membuat kejutan di CPKC Stadium, Jónsdóttir kemungkinan besar akan berperan penting.

    Faktor X: Ally Sentnor

    Sentnor memberi Angel City opsi kreatif lain dalam serangan, membantu tim menciptakan peluang dengan berbagai cara.

    Kerja samanya dengan Jónsdóttir dan pemain lain di lini depan bisa sangat penting ketika Kansas City maju menyerang. Angel City membutuhkan pemain yang mampu mengubah celah tersebut menjadi peluang berbahaya, dan Sentnor memiliki kemampuan itu.

    Kekuatan terbesar: Konsistensi pertahanan

    Kebangkitan Angel City pada akhir musim bertumpu pada pertahanan yang dapat diandalkan. Klub ini kebobolan 32 gol pada musim reguler, menjadikannya salah satu tim dengan catatan pertahanan lebih baik di liga.

    Organisasi permainan itu membantu mereka mempertahankan catatan 10 laga tanpa kekalahan. Menghadapi tim tersubur di liga, menjaga disiplin tersebut akan menjadi ujian terbesar mereka sejauh ini.

    Kelemahan terbesar: Kendali lini tengah

    Angel City sesekali kesulitan menguasai bola dan mengatur tempo saat menghadapi lini tengah yang lebih kuat.

    Kehadiran Bethune dan Debinha menjadikan hal itu perhatian khusus dalam pertandingan ini. Tim tamu perlu membatasi waktu dan ruang keduanya, sekaligus cukup sering menguasai bola agar Kansas City tidak terus-menerus menekan.

    Prediksi skor: Kansas City 2-1 Angel City

    Angel City punya alasan kuat untuk yakin bisa memperpanjang catatan tak terkalahkan ini. Pergantian pelatih telah menghidupkan kembali tim, pertahanan mereka kini dapat diandalkan, dan Jónsdóttir memberi ancaman di lini serang.

    Meski begitu, Kansas City sedikit lebih diunggulkan. Rekor tak terkalahkan di kandang, kedalaman lini serang, dan pengalaman di babak playoff membuat mereka sulit untuk tidak dijagokan di CPKC Stadium. Angel City diperkirakan akan membuat Kansas City harus bekerja keras untuk meraih kemenangan.