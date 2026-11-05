Upaya Gotham FC mempertahankan gelar dimulai dengan menghadapi Seattle, yang harus berjuang hingga Decision Day untuk memastikan tempat di babak playoff. Sebagai unggulan No. 1, Gotham mendapat keuntungan bermain di kandang dan memiliki skuad yang dipenuhi talenta internasional. Sementara itu, Reign datang dengan pengalaman di babak playoff serta momentum dari paruh kedua musim yang kuat. Seattle punya kemampuan untuk menyulitkan sang juara bertahan, tetapi mengubah perlawanan itu menjadi kemenangan mengejutkan akan jauh lebih sulit.

Unggulan No. 1 Gotham FC

Bagaimana mereka lolos: Gotham finis di posisi pertama dengan 61 poin (18-5-7) dan meraih NWSL Shield pertama dalam sejarah klub. Setelah menjuarai kompetisi dua kali dalam tiga musim terakhir, kampanye yang memecahkan rekor ini kembali menunjukkan peningkatan status Gotham.

Gotham kini mendapat keuntungan bermain di kandang hingga semifinal dan berpeluang meraih gelar ganda NWSL Shield dan Championship.

Pemain kunci: Jaedyn Shaw

Shaw menjadi sosok sentral dalam serangan Gotham, memimpin klub dengan 11 gol dan lima assist. Total 16 kontribusi gol itu merupakan pencapaian tertinggi dalam kariernya, mencerminkan kemampuannya menciptakan sekaligus menuntaskan peluang.

Pergerakannya di antara lini memberi Gotham pemain yang mampu mengacaukan pertahanan terorganisasi, kualitas yang berharga saat menghadapi Seattle. Ia juga memasuki babak playoff setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Utah pada Decision Day.

Faktor penentu: Rose Lavelle

Lavelle mampu mengubah jalannya pertandingan lewat tusukan dari lini tengah atau umpan yang membuka ruang di kotak penalti yang padat. Kreativitas, kontrol bola dalam ruang sempit, dan pengalamannya di panggung terbesar memberi Gotham satu lagi pemain yang mampu menentukan hasil laga playoff yang ketat.

Seattle sudah mengetahui ancamannya. Lavelle mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu dalam kebangkitan dramatis Gotham saat menghadapi Reign pada Juli.

Kekuatan terbesar: Pengalaman dan kedalaman skuad

Dengan Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce, dan Sam Kerr di antara pilihan pemainnya, Gotham memiliki personel untuk menciptakan peluang melalui berbagai cara.

Kedalaman skuad itu juga memungkinkan Gotham mengubah jalannya pertandingan melalui pemain pengganti. Shaw dan Lavelle masuk dari bangku cadangan pada Decision Day, menunjukkan kualitas yang tersedia bahkan ketika para bintang mapan tidak masuk susunan pemain inti. Dalam laga playoff yang ketat, pilihan-pilihan itu bisa menjadi penentu.

Kelemahan terbesar: Cedera

Kedalaman skuad Gotham telah diuji. Emily Sonnett, Bruninha, dan Jordynn Dudley mengalami cedera yang mengakhiri musim mereka, sementara Jaelin Howell meninggalkan lapangan saat kemenangan atas Utah pada Decision Day akibat cedera pergelangan kaki. Lavelle dan Shaw juga tengah berupaya pulih dari cedera ringan.

Gotham telah mengatasi berbagai kendala itu sepanjang kampanye bersejarahnya, tetapi ketersediaan dan kebugaran para pemain kunci tetap menjadi kekhawatiran menjelang babak playoff.

Unggulan No. 8 Seattle Reign

Bagaimana mereka lolos: Seattle finis di posisi kedelapan dengan 47 poin (14-11-5), memastikan tiket playoff terakhir lewat kemenangan 1-0 atas Orlando pada Decision Day.

Reign membutuhkan kemenangan untuk menjamin tempat mereka, dan gol penentu Jordyn Bugg mewujudkannya. Hasil itu melengkapi kebangkitan pada paruh kedua musim yang mencakup sembilan kemenangan setelah jeda internasional musim panas, sekaligus memastikan penampilan kedua berturut-turut Seattle di babak playoff dan yang kesembilan secara keseluruhan.

Pemain kunci: Jordyn Bugg

Bugg mencetak gol yang mengantar Seattle ke babak playoff. Saat menghadapi Gotham, perannya di lini pertahanan akan lebih penting lagi.

Bek tengah muda itu akan menghadapi serangan yang dihuni sejumlah pemain yang mampu memanfaatkan kelengahan. Penempatan posisi, pengambilan keputusan, dan kemampuannya membantu menjaga organisasi lini pertahanan Seattle akan menjadi kunci bagi peluang Reign. Kontribusi apa pun dalam serangan akan menjadi nilai tambah yang berharga.

Faktor penentu: Mia Fishel

Fishel memberi Seattle titik tumpu serangan yang mampu menyibukkan para bek, menahan bola, dan menuntaskan peluang. Saat menghadapi Gotham yang memiliki begitu banyak kualitas menyerang, kemampuannya menjadi opsi umpan bagi Reign juga bisa membantu mengurangi tekanan terhadap pertahanan mereka.

Seattle perlu memberi Fishel dukungan. Jika ia terisolasi, Reign berisiko menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertahan.

Kekuatan terbesar: Pertahanan

Organisasi pertahanan racikan Laura Harvey memberi Seattle landasan untuk bersaing dengan unggulan teratas. Reign kebobolan 33 gol sepanjang musim reguler, menjadikan mereka salah satu tim dengan pertahanan terkuat di liga.

Menjaga susunan pertahanan dan membatasi ruang di antara lini akan sangat penting saat menghadapi para pemain kreatif Gotham.

Kelemahan terbesar: Gol

Seattle mencetak 37 gol pada musim reguler, paling sedikit di antara delapan tim playoff. Struktur pertahanan mereka membuat Seattle tetap kompetitif, tetapi produktivitas serangan yang konsisten lebih sulit mereka capai.

Karena itu, Seattle tidak punya banyak ruang untuk menyia-nyiakan peluang. Melawan tim dengan berbagai opsi pencetak gol seperti Gotham, Seattle harus memaksimalkan kesempatan dan memberikan ancaman yang cukup agar tuan rumah tidak mengambil kendali.

Prediksi skor: Gotham 2-0 Seattle

Organisasi permainan Seattle dan momentum mereka pada akhir musim seharusnya membuat Gotham harus bekerja keras untuk menciptakan peluang. Namun, sang juara bertahan punya lebih banyak cara untuk memecah kebuntuan, serta kedalaman skuad untuk mempertahankan ancaman seiring berjalannya pertandingan. Unggulan No. 1 diperkirakan akan melaju.