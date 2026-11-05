San Diego berstatus unggulan kedua, bermain di kandang, dan dua kali mengalahkan Utah pada musim reguler. Kini tantangannya adalah memanfaatkan keunggulan tersebut. Royals datang untuk menjalani penampilan pertama mereka di babak playoff setelah mencatat musim penuh terobosan yang sudah layak dirayakan. Mereka juga memiliki cukup banyak pemain berbakat di lini serang untuk memaksa Wave bekerja keras demi tempat di semifinal.
Unggulan No. 2 San Diego Wave
Bagaimana mereka lolos: San Diego finis di posisi kedua dengan 58 poin (18-8-4), mencetak rekor klub untuk jumlah kemenangan dan poin, sekaligus memastikan diri menjadi tuan rumah perempat-final. Wave juga meraih penampilan keempat di babak playoff dalam lima musim. Mereka menutup musim reguler dengan kemenangan 1-0 atas Bay FC berkat gol penentu Mimi Van Zanten.
Pemain kunci: Trinity Byars
Byars menjadi ancaman berbahaya di lini depan San Diego. Ia mencetak 11 gol berkat perpaduan kecepatan, pergerakan cerdas, dan kemampuan menerobos ke belakang barisan bek lawan.
Utah sudah merasakan betapa sulitnya menghentikan Byars. Ia mencetak dua gol dan satu assist dalam kemenangan 4-2 Wave pada Agustus, yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam laga perempat-final ini. San Diego akan membutuhkan ketajaman serupa saat taruhannya semakin tinggi.
Faktor pembeda: Kenza Dali
Sebagian besar ritme serangan San Diego bertumpu pada Dali. Pemain tim nasional Prancis itu memimpin NWSL dengan 56 peluang yang diciptakan sepanjang musim reguler. Ia konsisten menemukan cara untuk membuka peluang bagi para pemain di depannya.
Menghadapi pertahanan Utah yang kesulitan dalam pertemuan kedua tim, kemampuannya membaca pergerakan rekan setim dan mengirimkan umpan bisa sangat berharga.
Kekuatan terbesar: Keseimbangan
Wave menemukan keseimbangan antara ambisi menyerang dan disiplin bertahan. Mereka mencetak 45 gol dan kebobolan 31 kali, jumlah kebobolan paling sedikit ketiga di liga.
Organisasi permainan itu memberikan landasan bagi para pemain kreatif mereka. San Diego bisa maju menyerang dengan tujuan jelas tanpa menjadi mudah ditembus, kombinasi yang berguna ketika satu kesalahan dapat mengubah jalannya pertandingan playoff.
Kelemahan terbesar: Konsistensi penyelesaian akhir
Meski memiliki banyak pemain berbakat di lini serang, Wave tidak selalu tampil konsisten dalam penyelesaian akhir. Torehan 45 gol mereka masih di bawah Kansas City, Portland, dan Angel City.
San Diego memiliki pemain-pemain yang mampu menciptakan peluang, tetapi memaksimalkan peluang itu akan sangat penting. Jika Utah tetap punya kesempatan untuk mengejar, tim tamu bisa mendapatkan dorongan yang mereka butuhkan.
Unggulan No. 7 Utah Royals
Bagaimana mereka lolos: Utah finis di posisi ketujuh dengan 47 poin (14-11-5), meraih tempat pertama mereka di babak playoff sejak kembali ke NWSL pada 2024.
Royals mencetak rekor klub untuk jumlah kemenangan, poin, gol, dan kemenangan tandang, dengan total 44 gol. Setelah menghabiskan dua musim untuk membangun kembali tim, Utah kini membuktikan kemajuan mereka lewat penampilan di babak playoff.
Pemain kunci: Mina Tanaka
Tanaka menjadi pencetak gol terbanyak Utah pada musim reguler dengan sembilan gol, menjadikannya ancaman yang bisa diandalkan Royals di depan gawang.
Namun, ketersediaannya masih menjadi pertanyaan besar. Pemain tim nasional Jepang itu absen dalam beberapa pertandingan terakhir musim reguler akibat cedera hamstring yang dialaminya saat membela tim nasional, meski Utah belum menyatakan ia akan absen dari babak playoff. Kembalinya pencetak gol terbanyak mereka akan memberikan dorongan pada saat yang tepat bagi Royals saat menghadapi salah satu pertahanan terkuat di liga.
Faktor pembeda: Cloé Lacasse
Kembalinya Lacasse dari cedera lutut serius menjadi salah satu kisah utama musim Utah. Pemain tim nasional Kanada itu menutup musim reguler dengan delapan gol dan 10 assist, menempati posisi kedua bersama dalam daftar pemberi assist terbanyak di liga.
Ia memberi Royals ancaman mencetak gol sekaligus kemampuan menciptakan peluang bagi rekan setim. Dalam pertandingan ketika Utah mungkin harus memaksimalkan peluang yang lebih sedikit, keserbagunaan itu penting.
Kekuatan terbesar: Kreativitas dan kedalaman lini serang
Utah memiliki sejumlah pemain yang mampu membuat perbedaan. Dengan Tanaka, Lacasse, Cece Delzer, dan Kiana Palacios di antara pilihan lini serang mereka, Royals bisa mencetak gol lewat pemain dan cara yang berbeda.
Torehan 44 gol mereka pada musim reguler mencerminkan keragaman itu, meski kondisi kebugaran Tanaka bisa memengaruhi banyaknya pilihan yang tersedia.
Kelemahan terbesar: Kerapuhan pertahanan
Royals kebobolan 39 gol pada musim reguler, delapan lebih banyak daripada San Diego. Catatan pertahanan mereka saat menghadapi Wave menjadi perhatian khusus: Utah kebobolan enam gol dalam dua pertemuan kedua tim.
Menghentikan pergerakan Byars dan membatasi waktu Dali untuk menciptakan peluang akan sangat penting. Utah tidak boleh memberikan celah kepada San Diego seperti yang mereka lakukan pada musim reguler.
Prediksi skor: San Diego 2-0 Utah
Utah patut mendapat pujian karena berhasil mengubah kemajuan mereka menjadi tiket bersejarah ke babak playoff. Lacasse memberi Royals sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan ini, sementara kemungkinan kembalinya Tanaka akan memperbesar peluang mereka.
Meski begitu, San Diego sudah menunjukkan mengapa mereka menjadi lawan yang sulit bagi Utah. Wave memenangi kedua pertemuan pada musim reguler, termasuk kemenangan kandang 4-2 pada Agustus ketika Byars mencetak dua gol dan Melanie Barcenas juga mencatatkan namanya di papan skor. Dengan keuntungan bermain di kandang dan catatan pertahanan yang lebih baik, San Diego berada dalam posisi bagus untuk melaju.