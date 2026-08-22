Terlepas dari hebohnya pembicaraan bahwa pemecatan Slot mungkin akan membuat Mohamed Salah melakukan putar balik dramatis dan kembali ke Anfield, Raja Mesir Liverpool itu, yang musim lalu terlibat perselisihan hebat dengan pelatih asal Belanda tersebut, pada akhirnya bergabung dengan Trabzonspor dengan status bebas transfer.

Sejujurnya, mengingat besarnya gaji Salah, ditambah kesulitannya musim lalu, kepergiannya mungkin cocok bagi semua pihak yang terlibat, dan hal yang sama barangkali juga bisa dikatakan soal Andy Robertson. Bek asal Skotlandia itu, seperti Salah, adalah legenda Liverpool dan akan selalu menjadi favorit besar para suporter, tetapi dia bukan lagi pilihan utama dan itu tidak akan berubah di bawah Iraola, yang mengubah Milos Kerkez menjadi salah satu full-back paling menarik di liga. Karena itu, Liverpool memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada pemain yang sudah mencari jalan pindah ke Tottenham Hotspur sejak Januari demi mendapat waktu bermain yang lebih reguler.

Namun, situasi Ibrahima Konate sangat berbeda. Liverpool jelas sama sekali tidak ingin kehilangan pemain internasional Prancis itu secara cuma-cuma. Sejak awal ada ekspektasi bahwa pemain 27 tahun itu akan memperpanjang masa baktinya di Merseyside, tetapi dia pergi ke Real Madrid, dengan cara yang sangat mirip dengan Trent Alexander-Arnold.

Demi keadilan untuk Liverpool, mereka setidaknya bergerak lebih awal untuk mendatangkan calon pengganti Konate, karena kesepakatan senilai £60 juta ($82 juta) untuk Jeremy Jacquet dari Rennes sudah dicapai pada Januari. Tim rekrutmen Liverpool juga layak dipuji karena membajak lagi satu transfer Newcastle United dengan bergerak cepat merekrut winger timnas Spanyol Victor Munoz dari Osasuna, sementara perekrutan pinjaman Ronald Araujo tampak datang entah dari mana dan, terlepas dari segala masalahnya, setidaknya mantan kapten Barcelona itu memberi Iraola tambahan pelapis di bek tengah dan bek kanan.

Meski begitu, ada kemungkinan bahwa perekrutan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Wien seharga £2,6 juta bisa terbukti sebagai bisnis terbaik yang dilakukan Richard Hughes dan kolega pada musim panas ini. Bek itu tidak memenuhi syarat bermain untuk Liverpool hingga 2027 karena masalah izin kerja, tetapi Ndukwe menjadi salah satu bintang kejutan di pramusim dan kemungkinan akan kembali ke klub pada Januari setelah menghabiskan enam bulan pertama musim ini di tempat lain.

Meski demikian, tak bisa dimungkiri bahwa skuad Iraola kekurangan jumlah pemain, terutama di lini tengah sekarang setelah Curtis Jones pergi ke Inter, yang juga berarti Liverpool kini tidak lagi memiliki pemain lokal di skuad senior.

Masalah cedera yang terus berlanjut jelas tidak membantu. Joe Gomez masih belum bisa tetap bugar, Giovanni Leoni belum kembali bermain setelah hampir setahun absen karena robekan ACL, tanggal kembalinya Conor Bradley masih belum diketahui, sementara tidak ada jaminan bahwa Hugo Ekitike akan kembali sebelum akhir musim.

Liverpool dilaporkan tengah berupaya keras untuk merekrut Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, dan mungkin juga Ibrahim Mbaye, tetapi meski dia mungkin bisa membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah, dia jelas bukan jawaban atas semua doa mereka.

Akibatnya, sebagian suporter mulai sedikit gelisah, terutama karena langkah mengejutkan untuk merekrut Yankuba Minteh yang saat ini sedang cedera dari Brighton terkesan putus asa dan menunjukkan perencanaan yang buruk.



