Pratinjau musim Liverpool 2026-27: Kampanye tanpa trofi lainnya menanti Liverpool, tetapi pelatih baru Andoni Iraola harus bisa membuat Alexander Isak dan Florian Wirtz tampil tajam
Ini adalah masa penuh perubahan di Anfield. Tinjauan cepat terhadap salah satu kegagalan mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah Premier League membuat Arne Slot dipecat pada 30 Mei dan posisinya digantikan oleh mantan bos Bournemouth, Andoni Iraola.
Pemilik klub, Fenway Sports Group, juga baru saja mengumumkan bahwa mereka telah sepakat menjual saham minoritas yang signifikan di Liverpool kepada konsorsium yang didukung Jeff Bezos, orang terkaya ketiga di dunia. Namun, meski 1892 Holdings punya opsi untuk menambah kepemilikannya dalam 12 bulan ke depan, kami belum memperkirakan akan ada pergerakan di sisi itu untuk saat ini.
Karena itu, para suporter tetap terutama fokus pada dimulainya musim 2026-27, serta penutupan bursa transfer musim panas, mengingat sudah jelas bahwa Liverpool masih perlu memperkuat skuad yang finis di posisi kelima pada akhir kampanye 2026-27 yang nirgelar dan benar-benar traumatis.
Suasana di sekitar Anfield
Optimisme yang hati-hati. Fans Liverpool sadar bahwa Iraola akan membutuhkan waktu untuk membuat para pemain tampil, dan terutama menekan, sesuai keinginannya. Besar kemungkinan Liverpool akan mengalami banyak masalah defensif yang sama yang terbukti sama sekali tidak mampu diselesaikan Slot musim lalu. Namun, mayoritas suporter akan menerima sejumlah kendala awal jika Iraola langsung berhasil mengembalikan daya gigit yang serius ke lini serang.
Keluhan terbesar terhadap Slot musim lalu adalah Liverpool kekurangan ide di sepertiga akhir lapangan. Permainan mereka sangat mudah ditebak, yang membuat mereka menjadi membosankan, dan itulah alasan utama mengapa mayoritas fans kehilangan kepercayaan pada pelatih yang mengangkat trofi Premier League kurang dari 12 bulan sebelumnya.
Kedatangan Iraola setidaknya menghadirkan potensi yang menarik. Tim Bournemouth asuhannya tidak pernah membosankan dan para suporter menduga bahwa, apa pun yang terjadi musim ini, mereka akan cukup menikmati menyaksikan Liverpool bermain lagi, selama bos baru itu mendapat beberapa pemain tambahan untuk diajak bekerja sama sebelum bursa transfer ditutup...
Pemain masuk dan keluar
Terlepas dari hebohnya pembicaraan bahwa pemecatan Slot mungkin akan membuat Mohamed Salah melakukan putar balik dramatis dan kembali ke Anfield, Raja Mesir Liverpool itu, yang musim lalu terlibat perselisihan hebat dengan pelatih asal Belanda tersebut, pada akhirnya bergabung dengan Trabzonspor dengan status bebas transfer.
Sejujurnya, mengingat besarnya gaji Salah, ditambah kesulitannya musim lalu, kepergiannya mungkin cocok bagi semua pihak yang terlibat, dan hal yang sama barangkali juga bisa dikatakan soal Andy Robertson. Bek asal Skotlandia itu, seperti Salah, adalah legenda Liverpool dan akan selalu menjadi favorit besar para suporter, tetapi dia bukan lagi pilihan utama dan itu tidak akan berubah di bawah Iraola, yang mengubah Milos Kerkez menjadi salah satu full-back paling menarik di liga. Karena itu, Liverpool memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada pemain yang sudah mencari jalan pindah ke Tottenham Hotspur sejak Januari demi mendapat waktu bermain yang lebih reguler.
Namun, situasi Ibrahima Konate sangat berbeda. Liverpool jelas sama sekali tidak ingin kehilangan pemain internasional Prancis itu secara cuma-cuma. Sejak awal ada ekspektasi bahwa pemain 27 tahun itu akan memperpanjang masa baktinya di Merseyside, tetapi dia pergi ke Real Madrid, dengan cara yang sangat mirip dengan Trent Alexander-Arnold.
Demi keadilan untuk Liverpool, mereka setidaknya bergerak lebih awal untuk mendatangkan calon pengganti Konate, karena kesepakatan senilai £60 juta ($82 juta) untuk Jeremy Jacquet dari Rennes sudah dicapai pada Januari. Tim rekrutmen Liverpool juga layak dipuji karena membajak lagi satu transfer Newcastle United dengan bergerak cepat merekrut winger timnas Spanyol Victor Munoz dari Osasuna, sementara perekrutan pinjaman Ronald Araujo tampak datang entah dari mana dan, terlepas dari segala masalahnya, setidaknya mantan kapten Barcelona itu memberi Iraola tambahan pelapis di bek tengah dan bek kanan.
Meski begitu, ada kemungkinan bahwa perekrutan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Wien seharga £2,6 juta bisa terbukti sebagai bisnis terbaik yang dilakukan Richard Hughes dan kolega pada musim panas ini. Bek itu tidak memenuhi syarat bermain untuk Liverpool hingga 2027 karena masalah izin kerja, tetapi Ndukwe menjadi salah satu bintang kejutan di pramusim dan kemungkinan akan kembali ke klub pada Januari setelah menghabiskan enam bulan pertama musim ini di tempat lain.
Meski demikian, tak bisa dimungkiri bahwa skuad Iraola kekurangan jumlah pemain, terutama di lini tengah sekarang setelah Curtis Jones pergi ke Inter, yang juga berarti Liverpool kini tidak lagi memiliki pemain lokal di skuad senior.
Masalah cedera yang terus berlanjut jelas tidak membantu. Joe Gomez masih belum bisa tetap bugar, Giovanni Leoni belum kembali bermain setelah hampir setahun absen karena robekan ACL, tanggal kembalinya Conor Bradley masih belum diketahui, sementara tidak ada jaminan bahwa Hugo Ekitike akan kembali sebelum akhir musim.
Liverpool dilaporkan tengah berupaya keras untuk merekrut Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, dan mungkin juga Ibrahim Mbaye, tetapi meski dia mungkin bisa membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah, dia jelas bukan jawaban atas semua doa mereka.
Akibatnya, sebagian suporter mulai sedikit gelisah, terutama karena langkah mengejutkan untuk merekrut Yankuba Minteh yang saat ini sedang cedera dari Brighton terkesan putus asa dan menunjukkan perencanaan yang buruk.
Performa pramusim
Bisa dibilang hasil yang campur aduk. Liverpool memulai dengan cerah, lewat kemenangan atas Sunderland dan Wrexham yang diwarnai gol dari para pemain muda Kieran Morrison, Lewis Koumas, dan Rio Ngumoha. Namun, mereka kemudian menyia-nyiakan keunggulan dua gol saat kalah dari Leeds dan Monaco, yang menimbulkan keraguan besar atas kekuatan skuad.
Bahkan Iraola mengakui para pemainnya belum mampu memainkan gaya sepakbola dengan intensitas luar biasa miliknya selama lebih dari 30 menit. Segera ditegaskan bahwa kebugaran adalah sesuatu yang bisa ditingkatkan, tetapi kontras kualitas antara para starter Liverpool yang kemungkinan turun dan para pelapis mereka yang diperkirakan tampil sangat mencolok.
Meski begitu, rangkaian pramusim berakhir dengan catatan positif. Alexis Mac Allister menandai kembalinya yang telah lama dinanti ke lapangan pada bagian pertama dari laga ganda melawan Como pada 16 Agustus, sementara Jacquet menandai penampilan pertama yang sangat impresif untuk klub dengan sebuah gol dalam kemenangan 2-0 atas Como pada hari yang sama.
Pengambil keputusan
Penunjukan Iraola di Anfield bisa dibilang cukup mengejutkan. Anggapan yang beredar adalah bahwa jika Liverpool mengakhiri kerja sama dengan Slot yang sedang terpuruk, mereka akan merekrut pengganti yang paling jelas: Xabi Alonso, sosok favorit fans yang melakukan pekerjaan luar biasa di Bayer Leverkusen sebelum dipecat lebih cepat oleh Real Madrid pada Januari. Namun, pada saat FSG akhirnya memutuskan bahwa masa Slot sudah habis, Alonso sudah lebih dulu sepakat untuk menangani Chelsea.
Namun, kabarnya, Liverpool sebenarnya tidak pernah benar-benar menganggap pemenang Piala Dunia itu sebagai sosok yang tepat untuk Liverpool, terlepas dari kedekatannya dengan klub, dan bahwa Iraola memang selalu menjadi pilihan utama untuk menggantikan Slot, yang tentu terdengar masuk akal.
Sebagai permulaan, Hughes-lah yang membawa pelatih asal Basque itu ke Bournemouth dan Iraola kemudian melakukan pekerjaan luar biasa di Dean Court, dengan Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub berkat finis di posisi keenam Premier League musim lalu yang mencakup rentetan bersejarah 18 pertandingan tanpa kekalahan. Fakta bahwa semua itu dicapai sambil memainkan sepakbola yang dinamis dan menyerang semakin menguatkan reputasi Iraola sebagai salah satu ahli taktik paling menarik dalam sepakbola saat ini.
Tentu saja, hal besar yang belum terjawab adalah apakah ia bisa meraih tingkat kesuksesan serupa di Anfield dengan gaya bermain yang sama, mengingat Liverpool akan bermain setiap tiga hingga empat hari sekali dan menghadapi lawan-lawan yang bertahan sangat dalam...
Pemain terbaik
Itu masih Virgil van Dijk dan, kalaupun ada, pentingnya sang kapten justru semakin besar karena Liverpool kekurangan sosok pemimpin setelah kepergian Salah dan Robertson. Bek asal Belanda itu kini berusia 35 tahun, tetapi ia bermain setiap menit dalam setiap laga liga musim lalu dan upaya heroik lainnya kemungkinan akan kembali dibutuhkan pada musim ini.
Dengan Jacquet dan Leoni, Liverpool memiliki dua bek tengah yang sangat menjanjikan, tetapi tak bisa dimungkiri bahwa keduanya akan sangat bergantung pada pilar kekuatan bernama Van Dijk untuk mendapatkan dukungan, dan hal yang sama juga berlaku bagi Araujo yang rapuh secara mental dan fisik.
Ketika juga mempertimbangkan bahwa tidak ada yang benar-benar berubah di lini tengah, yang berarti Liverpool kemungkinan akan tetap cukup mudah ditembus, jelas bahwa Van Dijk akan memainkan peran yang benar-benar sangat besar dalam kampanye 2026-27. Pada dasarnya, dialah perekat yang akan diandalkan Iraola untuk menjaga tim tetap utuh.
Bintang yang melejit
Trey Nyoni sudah dibicarakan sebagai calon bintang bahkan sebelum Jurgen Klopp memberinya debut senior pada usia 16 tahun dalam laga Piala FA melawan Southampton pada Februari 2024, tetapi rasanya momen dia untuk benar-benar bersinar baru akan segera dimulai.
Meski gelandang itu sempat membuat enam penampilan di Premier League di bawah asuhan Slot musim lalu, itu hanya setara dengan 21 menit waktu bermain yang sebenarnya, jumlah yang seharusnya bisa dengan mudah ia lampaui sepanjang musim mendatang.
Setelah sudah memberi kesan pertama yang positif kepada Iraola lewat kerjanya saat menguasai bola maupun tanpa bola pada pramusim, Nyoni juga kemungkinan akan diuntungkan oleh penjualan Jones, karena, pada saat artikel ini ditulis, Liverpool tampaknya tidak akan mendatangkan pengganti langsung.
Jadi, di usia baru 19 tahun, pemain yang sebelumnya dibandingkan dengan Paul Pogba itu mungkin benar-benar akan rutin dipanggil untuk menggantikan Ryan Gravenberch setiap kali pemain Belanda itu butuh istirahat, yang berarti kita mungkin akan segera mengetahui apakah Nyoni benar-benar punya apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemain reguler tim utama di Anfield.
Seperti apa kesuksesan itu terlihat
Meski minim dukungan di bursa transfer, Slot menjuarai liga pada tahun pertamanya di Anfield - tetapi jangan berharap sejarah akan terulang di bawah Iraola. Dan itu sama sekali bukan meremehkan pelatih asal Spanyol tersebut. Itu lebih merupakan cerminan dari fakta bahwa skuad yang ia ambil alih tidak berada dalam kondisi sebaik skuad yang diwarisi Slot dari Klopp.
Para suporter juga menyadari hal itu, jadi mereka akan puas jika Iraola mampu membawa Liverpool finis di empat besar sembari melaju ke fase-fase akhir Liga Champions. Gelar piala akan jadi bonus yang menyenangkan, tetapi itu mungkin kecil kemungkinannya dan juga bisa dibilang tidak diinginkan, mengingat tak seorang pun ingin melihat skuad yang sudah terlalu terkuras didorong sampai ke titik kehancuran pada fase penentuan musim.
Lebih dari segalanya, fans Liverpool ingin melihat tim mereka kembali memainkan sepakbola yang bagus. Jika Iraola bisa membuat Alexander Isak dan Florian Wirtz tampil tajam, dan tanda-tanda awalnya menggembirakan, sembari pada saat yang sama membantu Ngumoha yang sangat menarik itu membawa permainannya ke level lain, kemungkinan besar ia sudah melakukan cukup banyak untuk meyakinkan Kop bahwa dirinya mampu mengembalikan Liverpool ke singgasananya lebih cepat daripada nanti.
Prediksi berani
Pemain terbaik musim ini: Dominik Szoboszlai. Kami memperkirakan beberapa bintang akan diuntungkan oleh penunjukan Iraola, tetapi gelandang Hungaria itu adalah pemain terbaik Liverpool dengan selisih yang cukup jauh musim lalu dan kami tidak berharap hal itu berubah dalam waktu dekat.
Kekecewaan terbesar: Hugo Ekitike. Fans Liverpool akan berharap penyerang Prancis itu kembali bermain secepat mungkin, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, tetapi ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa kita mungkin tidak akan melihatnya kembali ke performa terbaiknya yang gemilang hingga musim depan.
Pembelian terbaik: Jeremy Jacquet. Beberapa orang terlalu terbawa suasana oleh penampilan 45 menitnya melawan Como, tetapi pemain Prancis itu sudah lama dianggap sebagai salah satu bek menjanjikan di Eropa, dan ia seharusnya menunjukkan alasannya musim ini.
Pencetak gol terbanyak: Alexander Isak. Jika, dan kami tahu itu adalah jika yang besar, penyerang Swedia itu bisa tetap bugar, ia seharusnya mencetak setidaknya 20 gol liga berdasarkan rekam jejaknya yang sudah terbukti, penampilan pramusim, dan kemitraannya yang menjanjikan dengan Wirtz.
Performa Eropa: Perempat final Liga Champions. Terlepas dari semua kekurangan mereka, Liverpool tetap menjadi salah satu tim papan atas di Eropa dan Iraola seharusnya membuat mereka bermain jauh lebih berani dibandingkan saat di bawah Slot, tetapi mereka masih belum cukup memperkuat skuad untuk melampaui laju musim lalu hingga delapan besar.
Posisi liga: Ketiga. Liverpool sangat mungkin terlibat dalam perburuan gelar untuk beberapa waktu, tetapi kemungkinan akan kehabisan tenaga saat memasuki fase akhir karena memainkan sepakbola ala Marcelo Bielsa versi Iraola dengan skuad yang tidak seimbang mulai memakan korban.