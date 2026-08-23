Pratinjau musim Chelsea 2026-27: Chelsea asuhan Xabi Alonso bisa menghadirkan kejutan nyata setelah musim panas penuh perubahan besar di Stamford Bridge

Seperti yang sudah banyak diprediksi, para pengambil keputusan di Chelsea menjauh dari model transfer yang terlalu berpusat pada pemain muda dan banyak menuai kritik, meski mereka tetap mendatangkan pemain-pemain muda di samping beberapa sosok yang jauh lebih berpengalaman dalam bursa transfer musim panas yang, seperti biasa, sangat sibuk.

Setelah menyambut pemain sayap Geovany Quenda menyusul transfernya yang telah disepakati sebelumnya dari Sporting CP dan merekrut bek sayap Italia yang sangat dihargai Marco Palestra dari Atalanta, Chelsea memecahkan rekor transfer mereka untuk menyalip Arsenal dalam perebutan tanda tangan Morgan Rogers lewat kesepakatan senilai £117 juta ($158 juta) dengan Aston Villa. Bek tengah timnas Prancis Maxence Lacroix, 26, menyusul kemudian pada Juli dalam transfer senilai £52 juta ($70 juta) dari Crystal Palace.

Para veteran Danny Welbeck dan Jordan Henderson, masing-masing berusia 35 dan 36 tahun, menuntaskan kepindahan tak terduga mereka ke Stamford Bridge pada awal Agustus. Mereka juga ditemani pemain Argentina serbabisa Valentin Barco, yang bergabung dari klub saudara Strasbourg seperti yang diperkirakan, serta bek sayap Rayo Vallecano berusia 28 tahun, Pep Chavarria.

Perhatian sejak itu tampaknya beralih ke pemain keluar karena Alonso ingin merampingkan skuad yang kini membengkak. Chelsea sebelumnya sudah menyetujui sejumlah kepergian; Marc Cucurella hengkang ke Real Madrid saat Piala Dunia dengan nilai £52 juta, produk Cobham Tyrique George direkrut Everton, dan Andrey Santos menukar Stamford Bridge dengan Old Trafford dalam kesepakatan senilai £50 juta ($68 juta). Alejandro Garnacho juga telah meninggalkan klub setelah hanya satu musim, bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli.

Pada awal Agustus, lulusan akademi Trevoh Chalobah dijual ke Como dalam kesepakatan senilai £31 juta ($42 juta), yang merupakan keuntungan murni, dan kiper Filip Jorgensen menuju Strasbourg dengan status pinjaman, sementara wonderkid Dastan Satpaev telah menandatangani kesepakatan sementara dengan Burnley setelah menuntaskan kepindahannya sendiri ke Chelsea dari Kairat Almaty usai berusia 18 tahun.

Masih ada sejumlah pemain pinggiran yang ingin dilepas Chelsea, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman, termasuk para bek Benoit Badiashile (target Napoli), Axel Disasi dan Mamadou Sarr, winger Mykailo Mudryk yang kembali tersedia, serta para penyerang Liam Delap (diinginkan Nottingham Forest), Nicolas Jackson dan Marc Guiu.

Meski disebutkan Alonso puas dengan skuad tim utama yang dimilikinya, ada ketidakpastian besar terkait masa depan Enzo Fernandez, yang menjadi target Man City setelah Rodri hengkang ke Barcelona dan Tijjani Reijnder pindah ke Arab Saudi. Jika City memenuhi valuasi tinggi Chelsea sebesar £120 juta ($162 juta), Chelsea mungkin terpaksa kembali ke pasar untuk mencari pengganti sebelum tenggat 1 September, dengan Alex Scott dari Bournemouth sebagai salah satu opsi potensial.