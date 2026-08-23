Pratinjau musim Chelsea 2026-27: Chelsea asuhan Xabi Alonso bisa menghadirkan kejutan nyata setelah musim panas penuh perubahan besar di Stamford Bridge
Musim baru, era baru lagi untuk Chelsea di bawah kepemilikan BlueCo yang terus berada dalam tekanan. Namun kali ini, segalanya bisa berbeda.
Terlepas dari optimisme besar pada pramusim setelah keberhasilan menjuarai Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, kampanye Chelsea pada 2025-26 berantakan, memicu dua pergantian manajer, finis di papan tengah, dan gagal lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun.
Namun konsekuensi dari itu kini akan dipandang sebagai hal yang secara keseluruhan positif; musim terbaru yang buruk di bawah kendali BlueCo mendorong mereka merombak cetak biru mereka, saat mereka beralih kepada salah satu pelatih muda paling diminati, Xabi Alonso, dan akhirnya membuang strategi transfer berbasis pemain muda yang sangat tidak populer.
Ini adalah awal baru lagi bagi Chelsea, dan kemungkinannya tak terbatas.
Suasana di sekitar Stamford Bridge
Betapa besar perbedaan yang bisa diciptakan hanya dalam satu musim panas. Ada nuansa optimisme yang tak terbantahkan di sekitar Stamford Bridge saat Chelsea bersiap benar-benar memulai era di bawah Alonso, setelah beberapa bulan yang tampaknya sangat transformatif.
Keadaan rasanya memang nyaris tak bisa lebih buruk lagi; Chelsea pada akhirnya finis di papan tengah pada 2025-26 setelah kemerosotan menyedihkan di klasemen Premier League selama masa jabatan Liam Rosenior yang bernasib buruk, dan gagal lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun.
Namun, klub tetap berhasil melakukan gebrakan sensasional dengan membujuk Alonso ke London barat untuk menjadi manajer baru mereka, yang langsung mengangkat suasana muram sehari setelah kekalahan mereka dari Manchester City di final Piala FA pada Mei lalu, dan perubahan signifikan dalam strategi transfer telah memberi kehidupan baru pada proyek BlueCo yang sedang lesu.
Chelsea menghabiskan dana besar seperti biasa, tetapi yang krusial, mereka akhirnya, akhirnya mendatangkan jenis pengalaman dan kepemimpinan yang sudah lama sangat kurang di skuad ini. Hal itu, ditambah kedatangan Alonso, jelas memicu optimisme jelang musim, dan beberapa pihak bahkan menjagokan Chelsea untuk ikut bersaing dalam perebutan gelar.
Pemain masuk dan keluar
Seperti yang sudah banyak diprediksi, para pengambil keputusan di Chelsea menjauh dari model transfer yang terlalu berpusat pada pemain muda dan banyak menuai kritik, meski mereka tetap mendatangkan pemain-pemain muda di samping beberapa sosok yang jauh lebih berpengalaman dalam bursa transfer musim panas yang, seperti biasa, sangat sibuk.
Setelah menyambut pemain sayap Geovany Quenda menyusul transfernya yang telah disepakati sebelumnya dari Sporting CP dan merekrut bek sayap Italia yang sangat dihargai Marco Palestra dari Atalanta, Chelsea memecahkan rekor transfer mereka untuk menyalip Arsenal dalam perebutan tanda tangan Morgan Rogers lewat kesepakatan senilai £117 juta ($158 juta) dengan Aston Villa. Bek tengah timnas Prancis Maxence Lacroix, 26, menyusul kemudian pada Juli dalam transfer senilai £52 juta ($70 juta) dari Crystal Palace.
Para veteran Danny Welbeck dan Jordan Henderson, masing-masing berusia 35 dan 36 tahun, menuntaskan kepindahan tak terduga mereka ke Stamford Bridge pada awal Agustus. Mereka juga ditemani pemain Argentina serbabisa Valentin Barco, yang bergabung dari klub saudara Strasbourg seperti yang diperkirakan, serta bek sayap Rayo Vallecano berusia 28 tahun, Pep Chavarria.
Perhatian sejak itu tampaknya beralih ke pemain keluar karena Alonso ingin merampingkan skuad yang kini membengkak. Chelsea sebelumnya sudah menyetujui sejumlah kepergian; Marc Cucurella hengkang ke Real Madrid saat Piala Dunia dengan nilai £52 juta, produk Cobham Tyrique George direkrut Everton, dan Andrey Santos menukar Stamford Bridge dengan Old Trafford dalam kesepakatan senilai £50 juta ($68 juta). Alejandro Garnacho juga telah meninggalkan klub setelah hanya satu musim, bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli.
Pada awal Agustus, lulusan akademi Trevoh Chalobah dijual ke Como dalam kesepakatan senilai £31 juta ($42 juta), yang merupakan keuntungan murni, dan kiper Filip Jorgensen menuju Strasbourg dengan status pinjaman, sementara wonderkid Dastan Satpaev telah menandatangani kesepakatan sementara dengan Burnley setelah menuntaskan kepindahannya sendiri ke Chelsea dari Kairat Almaty usai berusia 18 tahun.
Masih ada sejumlah pemain pinggiran yang ingin dilepas Chelsea, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman, termasuk para bek Benoit Badiashile (target Napoli), Axel Disasi dan Mamadou Sarr, winger Mykailo Mudryk yang kembali tersedia, serta para penyerang Liam Delap (diinginkan Nottingham Forest), Nicolas Jackson dan Marc Guiu.
Meski disebutkan Alonso puas dengan skuad tim utama yang dimilikinya, ada ketidakpastian besar terkait masa depan Enzo Fernandez, yang menjadi target Man City setelah Rodri hengkang ke Barcelona dan Tijjani Reijnder pindah ke Arab Saudi. Jika City memenuhi valuasi tinggi Chelsea sebesar £120 juta ($162 juta), Chelsea mungkin terpaksa kembali ke pasar untuk mencari pengganti sebelum tenggat 1 September, dengan Alex Scott dari Bournemouth sebagai salah satu opsi potensial.
Penampilan pramusim
Sebenarnya, pramusim Chelsea berjalan agak campur aduk, tetapi itu tidak akan cukup untuk meredam optimisme pramusim di sekitar klub saat era Alonso dimulai.
Kerapuhan lini belakang menjadi tema negatif utama dalam penampilan Chelsea, meski sang manajer memang nyaris tidak bekerja dengan opsi pilihan pertamanya di sektor pertahanan dan rotasi juga cukup banyak dilakukan. Sementara itu, penampilan menyerang Joao Pedro dan Cole Palmer menjadi nilai positif yang sangat besar.
Chelsea memulai tur mereka di Australia dan Asia Tenggara dengan kemenangan liar 6-4 atas Western Sydney Wanderers, yang mengharuskan hat-trick Pedro untuk menyingkirkan lawan mereka yang tangguh. Setelah itu, Chelsea menelan dua kekalahan beruntun yang agak mengkhawatirkan dengan selisih satu gol, dari Tottenham yang bermain dengan 10 orang di Sydney dan Juventus di Hong Kong, meski yang terakhir ditentukan oleh gol spektakuler.
Tim asuhan Alonso kembali ke jalur kemenangan dengan membantai AC Milan 3-0 di ibu kota Indonesia, Jakarta, sebelum semacam tim B ditahan klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, dalam hasil imbang 3-3 yang berlangsung panas pada keesokan harinya untuk menutup tur.
Kembali ke kandang, Chelsea menuntaskan persiapan mereka dengan kemenangan menghibur 3-1 atas mantan klub Alonso, Real Sociedad, saat Pedro kembali mencetak dua gol untuk membawa total golnya di pramusim menjadi tujuh, tetapi ada beberapa kelengahan di lini belakang yang pasti menimbulkan kekhawatiran.
Pengambil keputusan utama
Banyak hal positif di sekitar Stamford Bridge menjelang musim baru berasal dari fakta bahwa Alonso kini berada di bangku cadangan, salah satu pelatih muda paling dihormati di dunia, terlepas dari masa singkatnya di Real Madrid musim lalu.
Pria yang mengakhiri penantian panjang Bayer Leverkusen untuk meraih gelar Bundesliga pada 2023-24, dengan tetap tak terkalahkan dalam prosesnya serta menerapkan gaya bermain menyerang dan proaktif, memunculkan harapan nyata bahwa Alonso akan dengan cepat mengubah Chelsea menjadi penantang gelar, dan statusnya sebagai manajer, bukan pelatih kepala, berarti ia sudah memiliki pengaruh signifikan dalam operasi bisnis di balik layar.
Akan sangat menarik melihat bagaimana juru taktik asal Spanyol itu menata timnya; ia meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sistem tiga bek di Leverkusen dan dua penampilan pramusim Chelsea yang paling meyakinkan, melawan Milan dan Real Sociedad, datang saat memainkan bentuk tersebut. Menariknya, rekrutan baru Palestra dan Quenda sama-sama nyaman beroperasi sebagai bek sayap.
Namun, Alonso lebih sering menggunakan formasi 4-2-3-1, meski tetap cair. Pria 44 tahun itu menegaskan bahwa ia menginginkan fleksibilitas taktik. Berbicara setelah kemenangan atas AC Milan, ia berkata: "Kami ingin serbabisa dalam pendekatan dan sistem kami. Saya pikir kami punya pemain yang bisa beradaptasi dengan sistem yang berbeda.
"Prinsip-prinsipnya tetap sama, tetapi pergerakannya bisa berubah; kami harus sulit ditebak, kami ingin fleksibel, dan kami ingin memberikan ancaman. Sistem hanyalah sebuah gambar; Anda perlu bergerak, berotasi, dan menciptakan dinamika [dalam tim], dan di situlah gambar itu menjadi film.
"Kami tidak hanya terpaku pada satu ide, dan semakin banyak opsi yang kami miliki, semakin baik tim kami nantinya."
Pemain terbaik
Akan mudah untuk menempatkan nama Palmer di sini, mengingat jimat Chelsea itu menikmati libur musim panas setelah secara mengejutkan dicoret dari skuad Piala Dunia Inggris oleh Thomas Tuchel dan tampak sangat tajam di pramusim, tetapi ada satu sosok yang lebih menonjol darinya dalam aspek menyerang.
Dialah Pedro yang tampaknya siap menjadi sosok kunci Chelsea di lini depan, meski kami yakin ia akan mendapat bantuan besar dari pemain No.10 di belakangnya. Sosok lain yang juga akan mendapat manfaat secara fisik karena diabaikan negaranya setelah pelatih Brasil Carlo Ancelotti secara aneh memilih Neymar ketimbang dirinya, pemain berusia 24 tahun itu membawa performa impresifnya pada 2025-26 ke kampanye baru.
Seperti yang sudah kami singgung, Pedro berada dalam kondisi sangat bagus di depan gawang pada pramusim, mencetak hat-trick melawan Western Sydney Wanderers dan masing-masing dua gol dalam kemenangan atas AC Milan dan Real Sociedad untuk membawa totalnya menjadi tujuh gol hanya dalam lima penampilan.
Kembalinya Palmer ke kebugaran dan kedatangan Rogers seharusnya membuat lebih banyak peluang datang ke arahnya saat aksi kompetitif dimulai, dan dengan performa seperti ini ia akan melahapnya. Alhasil, ia bisa saja masuk dalam persaingan peraih Sepatu Emas.
Penyebutan terhormat juga harus diberikan kepada Levi Colwill di lini belakang, yang kini kembali fit setelah absen hampir sepanjang musim lalu karena ruptur ACL. Ketenangannya saat menguasai bola dan umpan-umpan yang memecah lini akan menjadi unsur intrinsik dari cara Alonso ingin timnya bermain. Hal yang sama juga berlaku, tentu saja, untuk Moises Caicedo di dasar lini tengah.
Bintang yang sedang naik daun
Jika Alonso memang memilih menerapkan formasi tiga bek, salah satu wing-back baru Chelsea bisa tampil menonjol. Palestra menyita perhatian sebagai rekrutan baru berperingkat tinggi dari Italia, tetapi pemain lain yang mungkin sempat terlupakan justru bisa mengunggulinya.
Pemain muda Quenda datang secara senyap pada musim panas ini untuk menuntaskan transfer mahal senilai £44 juta ($56 juta) yang sudah disepakati Chelsea dengan Sporting sejak Maret 2025, tetapi prospek berusia 19 tahun itu bisa menjadi sosok ideal di sisi kanan dalam formasi 3-4-2-1, mungkin berkolaborasi dengan bintang muda musim lalu Estevao, setelah mengasah kemampuannya sebagai wing-back di bawah Ruben Amorim di Lisbon.
Quenda tampil impresif dalam peran itu saat bermain singkat melawan Milan dan sebagai starter menghadapi Johor Darul Ta'zim di pramusim, merepotkan lawan dengan kecepatan dan olah bolanya serta memperlihatkan kemampuan menembaknya. Ia bisa berharap mendapat peluang untuk menunjukkan kemampuannya, terutama jika Malo Gusto dan/atau Pedro Neto hengkang di tengah minat transfer dari Man City dan Arab Saudi.
Kampanye 2025-26 sang remaja terganggu oleh patah tulang kaki, tetapi ada alasan mengapa Chelsea membayar begitu mahal untuk mengamankan tanda tangannya di depan sejumlah raksasa Eropa 16 bulan lalu.
Seperti apa kesuksesan itu terlihat
Sulit menghilangkan perasaan bahwa musim ini benar-benar, benar-benar harus berjalan baik bagi para pemilik Chelsea yang tengah tertekan, BlueCo, yang telah mengakui kesalahan mereka dan merombak total model bisnisnya pada musim panas ini.
Behdad Eghbali, Todd Boehly dan kolega telah berani berinvestasi besar dengan mendatangkan salah satu pelatih muda paling diburu di dunia, alih-alih sosok yang sedang naik daun namun relatif belum dikenal seperti Graham Potter, Enzo Maresca atau Rosenior, dan Alonso telah diberi pengaruh signifikan dalam keputusan di balik layar dengan jabatan manajer, bukan kepala pelatih.
Ini terasa sebagai langkah jangka panjang, dan Alonso jelas mampu menghadirkan kesuksesan di lapangan dengan skuad yang tampak kuat dalam genggamannya setelah perubahan besar dalam kebijakan transfer, dengan Rogers, Lacroix, Welbeck, dan Henderson menjadi kedatangan yang mengubah permainan karena alasan yang berbeda-beda.
Beberapa pihak bahkan menjagokan Chelsea untuk bersaing dalam perebutan gelar Premier League mengingat mereka memiliki jadwal yang cukup ringan setelah absen dari kompetisi Eropa musim lalu, dan segalanya mungkin terjadi jika mereka mengawali era bersama ahli taktik yang sangat dihormati itu dengan cepat. Peluang mereka juga akan semakin terbantu oleh fakta bahwa Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham juga sama-sama sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru.
Meski begitu, lolos ke Liga Champions terasa seperti syarat minimum, walaupun ada kesan bahwa finis di posisi keempat, atau kelima, bergantung pada koefisien UEFA, akan terasa agak mengecewakan. Jika mereka tidak menghadirkan kejutan besar musim ini, mencapai Liga Champions setidaknya akan memberi fondasi bagi Alonso dan Chelsea untuk membangun pada 2027-28. Ketika berbicara soal Chelsea, Anda juga tak pernah bisa mengesampingkan peluang melaju jauh di ajang-ajang piala.
Prediksi berani
Pemain Terbaik Musim Ini: Cole Palmer. Setelah menikmati musim panas yang tenang, jimat Chelsea itu tampak kembali ke performa terbaiknya dan termotivasi untuk membungkam para peragunya setelah kampanye 2025-26 yang diganggu cedera.
Kekecewaan Terbesar: Marco Palestra. Chelsea mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Defender of the Year Serie A itu, tetapi jangan berharap adaptasi pemain senilai £47 juta ($62 juta) itu akan berlangsung cepat.
Pembelian Terbaik: Morgan Rogers. Rekrutan termahal dalam sejarah klub, prospek mantan pemain Villa itu dan sahabat sekaligus rekan setimnya saat ini, Palmer, berpadu di belakang Pedro sangat menggugah selera.
Pencetak Gol Terbanyak: Joao Pedro. Seperti yang telah kami sebutkan, sang penyerang sedang dalam performa sangat panas jelang musim baru, dan lini serang dengan wajah baru seharusnya menciptakan banyak peluang baginya.
Posisi di Liga: Kedua. Arsenal akan menjuarai liga dengan cukup nyaman, tetapi Chelsea mampu berada dalam perburuan gelar untuk waktu yang cukup lama dan bisa memaksimalkan periode transisi yang juga dihadapi para rival mereka lainnya jika mereka bisa beradaptasi paling cepat.