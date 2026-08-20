Pada 19 Mei 2026, lebih dari dua dekade kekecewaan akhirnya berakhir bagi para pendukung Arsenal. Hasil imbang 1-1 Manchester City dengan Bournemouth di Dean Court membuat tim asuhan Pep Guardiola tidak lagi bisa mengejar tim yang selama ini selalu nyaris juara di puncak klasemen Premier League. Arsenal menjadi juara Inggris untuk pertama kalinya sejak 2004.

Sepakbola yang dimainkan pasukan Mikel Arteta memang tidak terlalu indah, tetapi para penggemar mereka tidak peduli, dan memang seharusnya begitu. Mereka sudah menunggu cukup lama untuk merayakan gelar besar, dan hal yang benar-benar menarik bagi fan Arsenal adalah ini bisa jadi baru awal dari era baru kesuksesan di Emirates.

Memang, ketika Arsenal bersiap memulai perjuangan mempertahankan gelar dengan menjamu Coventry City pada Jumat malam, Guardiola yang agung sudah tidak lagi berada di City, sementara sebagian besar rival tradisional mereka lainnya sedang berada dalam masa transisi. Peluang jelas terbuka bagi Arteta, yang telah melihat skuad terkuat di Inggris makin diperkuat sepanjang musim panas, sampai-sampai runner-up Liga Champions musim lalu itu tampak benar-benar siap untuk juga menaklukkan Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Di bawah ini, GOAL mengulas pratinjau kampanye Arsenal 2026-27...