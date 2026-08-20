Pratinjau musim Arsenal 2026-27: Arsenal asuhan Mikel Arteta akan melaju mulus meraih gelar Liga Primer, tetapi sekali lagi gagal di Eropa
Pada 19 Mei 2026, lebih dari dua dekade kekecewaan akhirnya berakhir bagi para pendukung Arsenal. Hasil imbang 1-1 Manchester City dengan Bournemouth di Dean Court membuat tim asuhan Pep Guardiola tidak lagi bisa mengejar tim yang selama ini selalu nyaris juara di puncak klasemen Premier League. Arsenal menjadi juara Inggris untuk pertama kalinya sejak 2004.
Sepakbola yang dimainkan pasukan Mikel Arteta memang tidak terlalu indah, tetapi para penggemar mereka tidak peduli, dan memang seharusnya begitu. Mereka sudah menunggu cukup lama untuk merayakan gelar besar, dan hal yang benar-benar menarik bagi fan Arsenal adalah ini bisa jadi baru awal dari era baru kesuksesan di Emirates.
Memang, ketika Arsenal bersiap memulai perjuangan mempertahankan gelar dengan menjamu Coventry City pada Jumat malam, Guardiola yang agung sudah tidak lagi berada di City, sementara sebagian besar rival tradisional mereka lainnya sedang berada dalam masa transisi. Peluang jelas terbuka bagi Arteta, yang telah melihat skuad terkuat di Inggris makin diperkuat sepanjang musim panas, sampai-sampai runner-up Liga Champions musim lalu itu tampak benar-benar siap untuk juga menaklukkan Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
Di bawah ini, GOAL mengulas pratinjau kampanye Arsenal 2026-27...
Suasana di Emirates
Singkatnya, penuh perayaan. Para pendukung Arsenal yang sudah lama menderita harus menerima tim mereka dicemooh tanpa ampun oleh fans rival karena dianggap kerap 'melempem' dalam perburuan gelar, tetapi setelah tiga musim beruntun finis di posisi kedua, Arteta dan para pemainnya akhirnya berhasil menuntaskannya, dan yang terpenting, setelah bangkit dari goyangan di akhir musim yang mengancam menghadiahkan gelar juara kepada City.
Akibatnya, atmosfer sukacita di Emirates sedikit ternoda oleh kegagalan merekrut Vinicius Junior. Fans Arsenal yakin superstar Real Madrid itu ingin pindah ke London utara meski bagi kita semua sudah jelas bahwa ia hanya memanfaatkan minat Arsenal untuk menekan Florentino Perez agar memberinya uang lebih banyak. Melihat Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea juga menjadi sedikit pukulan bagi basis suporter.
Namun, cara Arsenal membongkar City untuk merebut Community Shield pada hari Minggu cukup masuk akal membuat para fans yakin bahwa skuad musim ini bahkan lebih kuat daripada musim lalu, yang berarti lebih banyak trofi besar bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat mungkin.
Pemain masuk dan keluar
Piero Hincapie dipermanenkan kepindahannya dari Bayer Leverkusen pada 1 Juli dengan harga murah £34,5 juta, sementara Arsenal merekrut Illan Meslier secara gratis pada pekan berikutnya untuk menambah pelapis bagi kiper utama David Raya.
Kedatangan berikutnya, yakni Christos Tzolis, tidak menimbulkan banyak antusiasme di Emirates, setidaknya pada awalnya, karena pemain seharga £34 juta yang didatangkan dari Club Brugge itu sebelumnya gagal bersinar di Norwich City. Namun, performa pramusim pemain Yunani itu yang sangat mengesankan, yang kemudian ditegaskan lewat penampilan dinamis dalam kemenangan 3-0 atas City di Cardiff pada Minggu lalu, menunjukkan dengan tepat mengapa Arteta bukan hanya rela melepas Leandro Trossard ke Besiktas, tetapi juga membuka peluang transfer untuk Gabriel Martinelli.
Meski begitu, rekrutan musim panas Arsenal yang paling signifikan tanpa diragukan lagi adalah Bruno Guimaraes, mantan kapten Newcastle United yang terlihat sebagai perpaduan sempurna antara fisik dan teknik untuk lini tengah Arteta. Tentu saja, kedatangan pemain Brasil itu, yang terjadi tak lama setelah Christian Norgaard hengkang ke Everton, memunculkan spekulasi bahwa Myles Lewis-Skelly atau Martin Zubimendi bisa pergi sebelum penutupan bursa transfer, tetapi sejauh ini belum ada perkembangan nyata di sisi itu.
Hal yang sama juga berlaku untuk Viktor Gyokeres, yang dikaitkan dengan klub seperti Barcelona di tengah pembicaraan berkelanjutan bahwa Arsenal masih mencari pencetak gol yang benar-benar andal, seperti target impian Julian Alvarez atau opsi kejutan Victor Osimhen.
Jika salah satu dari dua penyerang itu datang sebelum 1 September, Arteta bisa dibilang akan memiliki kedalaman skuad terbaik di Eropa, terutama dengan Ezri Konsa kini sedang dalam perjalanan dari Aston Villa dengan nilai transfer £51 juta untuk membantu lini belakang mengatasi absennya William Saliba akibat cedera.
Performa pramusim
Meski membuka dengan kemenangan 4-1 atas Girona, kampanye pramusim Arsenal sebenarnya cukup buruk, dengan mesin assist Tzolis bisa dibilang menjadi satu-satunya hal positif.
Arteta bahkan mengungkapkan bahwa para pemainnya "sangat marah" kepada diri mereka sendiri setelah menampilkan performa penuh kesalahan dalam kekalahan 3-1 dari Real Betis pada 5 Agustus, dan ketika Arsenal kembali kalah empat hari kemudian, kali ini oleh Borussia Dortmund, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah absennya Saliba mungkin menjadi masalah yang bahkan lebih besar daripada yang semula dikhawatirkan.
Namun, setelah mencatat empat laga uji coba tanpa nirbobol dalam hasil imbang 1-1 dengan Como, Arsenal meredakan kekhawatiran bahwa mereka telah kehilangan soliditas pertahanan yang selama ini jadi ciri khasnya dengan menahan Erling Haaland dkk. tanpa gol dalam pembantaian Manchester City di Community Shield.
Mengingat kemenangan meyakinkan itu diraih tanpa beberapa bintang Piala Dunia milik Inggris berada di susunan pemain inti, wajar untuk mengatakan bahwa Arsenal tampak berada dalam kondisi yang cukup baik menjelang pertandingan pertama mereka di Premier League musim baru.
Pengambil keputusan utama
Arteta tidak pernah membantu dirinya sendiri dengan cara dia berbicara kepada pers, maupun para pemainnya. Metafora dan metode motivasi yang dia gunakan sering kali terasa sangat memalukan. Gaya bermain pria Spanyol itu yang sangat sinis dan mengutamakan keamanan juga berperan besar dalam membuat para puris menjauh darinya.
Namun, semua itu kini tidak lagi terlalu penting. Setelah dicap sebagai pecundang serial, meski memenangkan Piala FA pada 2020, Arteta sekarang adalah juara Premier League, dan kesuksesan adalah satu-satunya hal yang penting bagi mayoritas orang di era modern.
Meski demikian, ada kemungkinan mantan gelandang itu akan membiarkan timnya bermain dengan kebebasan yang lebih besar tahun ini sekarang mereka akhirnya berhasil melepaskan beban itu. Sejujurnya, kami tidak sepenuhnya menganut teori itu, dari sudut pandang taktis, Arteta jelas lebih mirip Jose Mourinho ketimbang Pep Guardiola.
Namun, fakta bahwa Arsenal sempat memburu Vinicius menunjukkan bahwa bos Arsenal itu menyadari timnya kekurangan kualitas bintang di lini serang dan tidak bisa terus bergantung terlalu besar pada bola mati untuk mencetak gol.
Jadi, kita bisa melihat gaya sepakbola yang sedikit lebih menyerang dan lebih terbuka di Emirates musim ini. Seperti kata Arteta dalam leksikon khasnya yang mirip David Brent, dia tidak ingin timnya dianggap sebagai juara bertahan musim ini, melainkan "juara menyerang"...
Pemain terbaik
Bukayo Saka adalah 'starboy' Arsenal, satu-satunya pemain berkelas dunia yang sudah terbukti di lini serang Mikel Arteta, sementara kerja tanpa lelah Declan Rice benar-benar sangat penting dalam rencana permainan mereka. Namun, pemain terpenting Arsenal musim ini justru mungkin adalah Martin Odegaard.
Pemain asal Norwegia itu jelas merupakan kapten Arsenal, jadi masuk akal jika dia memegang peran krusial. Namun, Odegaard tak diragukan lagi kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaiknya dalam beberapa musim terakhir, yang berarti dia bukan faktor kunci dalam keberhasilan meraih gelar musim lalu.
Namun, kali ini segalanya bisa sangat berbeda. Mungkin terdorong oleh kiprah luar biasa Norwegia di Piala Dunia, Odegaard terlihat seperti sosok baru dalam kemenangan Arsenal atas Manchester City di Community Shield, dengan gelandang serang itu menutup penampilan meyakinkannya lewat gol indah.
Satu penampilan saja tentu tidak cukup untuk menarik kesimpulan, tetapi jika Odegaard benar-benar kembali ke performa terbaiknya, dia bisa menghadirkan kualitas kreativitas yang begitu sering terlihat absen dalam permainan menyerang Arsenal.
Bintang yang sedang naik daun
Sudah pasti Max Dowman. Fans Arsenal sudah tahu banyak tentang winger kanan berusia 16 tahun itu, yang musim lalu menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League ketika ia menjebol gawang Everton pada 14 Maret.
Namun, perkembangannya sayangnya terhambat oleh cedera pergelangan kaki yang membatasinya hanya pada 13 penampilan bersama tim utama. Itu jelas tetap merupakan catatan luar biasa untuk pemain semuda itu, tetapi ekspektasinya adalah Dowman akan mendapat jauh lebih banyak waktu bermain musim ini, terutama karena Arteta ingin merotasi Saka yang sangat rentan cedera secara lebih rutin.
"Max 100% bersama [skuad senior] musim ini,"kata bos Arsenal kepada wartawan pekan lalu. "Dia mengikuti seluruh pramusim. Dia ada dalam sistem kami, dalam segala hal. Berapa banyak dia akan bermain? Dia sama seperti semua orang: dia harus mendapatkannya. Tetapi jika dia melakukannya, dia bermain."
Seperti apa kesuksesan itu terlihat
Memenangi gelar Liga Primer memang sulit, tetapi mempertahankannya bisa jauh lebih berat. Tanya saja Arne Slot! Namun, sementara kemerosotan dramatis Liverpool di bawah pelatih asal Belanda itu menegaskan betapa cepatnya situasi bisa berubah di kasta tertinggi sepakbola Inggris, Arsenal racikan Arteta tampak sangat siap untuk kembali finis di posisi pertama. Memang, dengan skuad sekuat ini, gelar juara kedua secara beruntun barangkali merupakan target minimum bagi Arsenal musim ini.
Tantangan sesungguhnya adalah melangkah lebih jauh di Eropa, karena Arsenal belum membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi Paris Saint-Germain yang brilian dan sedang memburu gelar Liga Champions ketiga secara beruntun. Dalam konteks itu, Arsenal bisa dimaklumi jika kembali gagal, terutama karena persaingan kemungkinan akan lebih sengit tahun ini, dengan Barcelona telah merekrut Rodri dari Manchester City, dan Real Madrid memberikan dukungan besar kepada manajer yang kembali, Jose Mourinho, di bursa transfer.
Prediksi berani
Pemain terbaik musim ini: Martin Odegaard. Kami memperkirakan gol dan assist-nya akan kembali mengalir.
Kekecewaan terbesar: Liga Champions. Ruang mesin Arsenal masih tampak kurang memiliki kualitas yang dibutuhkan saat menguasai bola untuk mengendalikan pertandingan melawan tim-tim elite sejati, dan saat memasuki momen penentuan, sikap hati-hati Arteta yang sudah mengakar selalu menahan timnya.
Pembelian terbaik: Christos Tzolis. Guimaraes seharusnya memberi dampak besar, tetapi jika yang dipikirkan adalah nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan, Arteta tampaknya sudah menemukan pengganti Trossard yang sempurna dalam diri Tzolis, dengan biaya murah.
Pencetak gol terbanyak: Victor Gyokeres. Jika pemain Swedia itu bertahan, dan tidak ada penyerang yang lebih unggul datang, kami memperkirakan dia akan mencetak cukup banyak gol melawan lawan-lawan lemah untuk mengungguli Kai Havertz yang rentan cedera.
Performa di Eropa: Semifinal. Arsenal sangat mungkin kembali memuncaki fase liga, tetapi Rice dkk. akan kembali ketahuan kelemahannya ketika harus menghadapi gelandang-gelandang terbaik di level tertinggi (Rodri, Pedri, dll.).
Posisi liga: 1. Setelah membuktikan ketangguhan mereka dengan akhirnya meraih gelar pertama musim lalu, anak asuh Arteta akan memenangkan gelar kedua mereka dengan selisih setidaknya 10 poin.