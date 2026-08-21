Pratinjau musim 2026-27 Manchester United: Trofi-trofi terbesar kemungkinan berada di luar jangkauan Michael Carrick setelah jendela transfer musim panas yang konservatif

Rekrutan utama United pada bursa transfer musim panas adalah Youri Tielemans, yang datang dari Aston Villa dengan biaya murah £35 juta ($47 juta). Pemain Belgia itu adalah deep-lying playmaker yang sudah terbukti di Premier League dan akan membawa kualitas teknis nyata serta kemampuan kepemimpinan yang sangat penting ke lini tengah Carrick.

Andrey Santos juga telah datang dari Chelsea dalam kesepakatan senilai £50 juta ($68 juta), dengan pemain Brasil berusia 22 tahun yang menjanjikan itu menandatangani kontrak lima tahun. Tielemans dan Santos adalah pembelian yang penting bagi United, yang melihat pahlawan kultus Casemiro pergi dengan status agen bebas dan Manuel Ugarte menepi karena cedera ACL pada awal musim panas ini. Meski begitu, satu rekrutan lagi dibutuhkan untuk melengkapi lini tengah, dan tampaknya Carrick akan mendapatkannya dalam sosok Carlos Baleba dari Brighton, dengan kesepakatan senilai lebih dari £60 juta ($82 juta) yang dilaporkan hampir dirampungkan.

Manchester United juga mendatangkan dua pemain remaja, Tynan Thompson dan Cristian Orozco, dengan total biaya yang dilaporkan mencapai £9 juta, tetapi keduanya kemungkinan tidak akan langsung masuk ke skuad tim utama Carrick. Karl Darlow dan Kit Margetson melengkapi daftar kedatangan musim panas saat ini, setelah bergabung untuk menambah opsi di posisi kiper pelapis menyusul kepindahan pinjaman masing-masing Andre Onana dan Altay Bayindir ke Trabzonspor dan Celta Vigo.

Ada kemungkinan akan ada lebih banyak pergerakan sebelum tenggat 1 September, dengan bek kiri baru diyakini menjadi prioritas untuk memberi persaingan kepada Luke Shaw, yang tubuhnya tidak akan mampu menahan tuntutan bermain tiga hingga empat pertandingan per pekan.

United memiliki stok pemain sayap yang bagus meski melepas Jadon Sancho dengan status agen bebas, terutama dengan Marcus Rashford kembali ke dalam skuad, tetapi tambahan penyerang tengah juga akan sangat berguna mengingat Benjamin Sesko baru pulih dari cedera tulang kering dan Joshua Zirkzee dilaporkan berpeluang kembali ke Serie A. Penyerang Aston Villa Ollie Watkins disebut-sebut sebagai target untuk tahun kedua secara beruntun, meski pemain Inggris itu juga menarik minat dari Arab Saudi.