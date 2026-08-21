Pratinjau musim 2026-27 Manchester United: Trofi-trofi terbesar kemungkinan berada di luar jangkauan Michael Carrick setelah jendela transfer musim panas yang konservatif
Manchester United seharusnya membidik persaingan gelar Premier League setelah finis di peringkat ketiga pada 2025-26 dengan sangat meyakinkan. Michael Carrick membangkitkan skuad yang kehilangan kepercayaan diri setelah menggantikan Ruben Amorim pada Januari, dengan mencatatkan 12 kemenangan dari 17 pertandingan dan 39 poin, lebih banyak daripada tim mana pun dalam periode yang sama.
Kelompok kepemilikan yang dipimpin INEOS kemudian memberi Carrick kontrak permanen selama dua tahun yang mencakup opsi perpanjangan satu tahun, dan itu memang sepenuhnya pantas. Namun, mereka belum memberikan dukungan penuh yang dibutuhkannya di bursa transfer kepada mantan gelandang United yang dicintai tersebut.
Akibatnya, terasa sangat kecil kemungkinan trofi Premier League akhirnya akan kembali ke Old Trafford pada Mei mendatang. Carrick masih terlihat sangat tenang di permukaan, tetapi ia sangat menyadari bahwa Manchester United bisa kembali menjalani musim yang membuat frustrasi.
Suasana di sekitar Old Trafford
Ketua INEOS Sir Jim Ratcliffe mendapat pujian dari sebagian fans United karena menolak membayar terlalu mahal untuk sejumlah target transfer, yakni Matheus Fernandes dan Sandro Tonali, yang akhirnya bergabung dengan Tottenham dengan total biaya gabungan £185 juta ($137 juta) dari West Ham dan Newcastle. Namun, konsensus yang paling menonjol adalah pergerakan di bursa transfer masih jauh dari cukup.
Superfan Manchester United Mark Goldbridge, yang musim ini akan menjadi co-host acara khusus klub berjudul 'Stick to United' bersama Wayne Rooney melalui jaringan The Overlap milik Gary Neville, secara khusus sangat tajam mengkritik situasi ini, dengan menulis di X: "Berdasarkan bursa transfer ini dan dua tahun pertama INEOS, kesimpulannya haruslah United bukan lagi klub besar dengan ambisi besar. Sikap yang terus muncul adalah memangkas biaya dan menolak bersaing dengan klub-klub papan atas. Sebut saja apa adanya. Kematian oleh seribu sayatan."
Para pendukung sangat berharap Carrick bisa menjadi sosok yang memutus siklus kegagalan yang sudah berlangsung lama, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan lubang yang masih ada dalam skuad. United tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk kompetitif di empat kompetisi, dan itu memicu suasana kecemasan murni di sekitar Old Trafford.
Pemain masuk dan keluar
Rekrutan utama United pada bursa transfer musim panas adalah Youri Tielemans, yang datang dari Aston Villa dengan biaya murah £35 juta ($47 juta). Pemain Belgia itu adalah deep-lying playmaker yang sudah terbukti di Premier League dan akan membawa kualitas teknis nyata serta kemampuan kepemimpinan yang sangat penting ke lini tengah Carrick.
Andrey Santos juga telah datang dari Chelsea dalam kesepakatan senilai £50 juta ($68 juta), dengan pemain Brasil berusia 22 tahun yang menjanjikan itu menandatangani kontrak lima tahun. Tielemans dan Santos adalah pembelian yang penting bagi United, yang melihat pahlawan kultus Casemiro pergi dengan status agen bebas dan Manuel Ugarte menepi karena cedera ACL pada awal musim panas ini. Meski begitu, satu rekrutan lagi dibutuhkan untuk melengkapi lini tengah, dan tampaknya Carrick akan mendapatkannya dalam sosok Carlos Baleba dari Brighton, dengan kesepakatan senilai lebih dari £60 juta ($82 juta) yang dilaporkan hampir dirampungkan.
Manchester United juga mendatangkan dua pemain remaja, Tynan Thompson dan Cristian Orozco, dengan total biaya yang dilaporkan mencapai £9 juta, tetapi keduanya kemungkinan tidak akan langsung masuk ke skuad tim utama Carrick. Karl Darlow dan Kit Margetson melengkapi daftar kedatangan musim panas saat ini, setelah bergabung untuk menambah opsi di posisi kiper pelapis menyusul kepindahan pinjaman masing-masing Andre Onana dan Altay Bayindir ke Trabzonspor dan Celta Vigo.
Ada kemungkinan akan ada lebih banyak pergerakan sebelum tenggat 1 September, dengan bek kiri baru diyakini menjadi prioritas untuk memberi persaingan kepada Luke Shaw, yang tubuhnya tidak akan mampu menahan tuntutan bermain tiga hingga empat pertandingan per pekan.
United memiliki stok pemain sayap yang bagus meski melepas Jadon Sancho dengan status agen bebas, terutama dengan Marcus Rashford kembali ke dalam skuad, tetapi tambahan penyerang tengah juga akan sangat berguna mengingat Benjamin Sesko baru pulih dari cedera tulang kering dan Joshua Zirkzee dilaporkan berpeluang kembali ke Serie A. Penyerang Aston Villa Ollie Watkins disebut-sebut sebagai target untuk tahun kedua secara beruntun, meski pemain Inggris itu juga menarik minat dari Arab Saudi.
Performa pramusim
United memainkan total enam pertandingan selama pramusim, dengan hanya membukukan dua kemenangan disertai dua hasil imbang dan dua kekalahan. Penampilan terbaik mereka hadir dalam kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Swedia, dengan Bryan Mbeumo mencetak kedua gol dan lulusan akademi Shea Lacey juga mencuri perhatian, sementara sensasi berusia 15 tahun JJ Gabriel menjalani debut seniornya dari bangku cadangan.
Dan Armer, Jim Thwaites, dan Jacob Devaney termasuk di antara pemain muda lain yang bersinar, terutama dalam kemenangan telak 5-0 atas Rosenborg, sementara hasil imbang 1-1 melawan juara Liga Champions dua musim beruntun Paris Saint-Germain membuat seluruh tim menampilkan performa yang menjanjikan. Sepanjang musim panas, Mbuemo, Santos, Leny Yoro, dan Patrick Dorgu muncul sebagai penampil paling menonjol, yang semuanya diharapkan menjalani musim yang kuat di bawah Carrick.
Namun, kekalahan 4-2 yang menyakitkan dari AC Milan pada laga terakhir mereka menjadi peringatan bagi Manchester United. Carrick kalah taktik dari mantan manajer United Amorim, dan AC Milan akan menang dengan selisih yang lebih besar lagi andai bukan karena kecemerlangan Senne Lammens di bawah mistar.
"Saya rasa, secara keseluruhan, ini sangat bagus," kata Carrick kepada MUTV saat diminta menilai tur tersebut. "Ada banyak hal positif yang bisa diambil dari sini. Saya rasa banyak penampilan kami, grup ini berkembang dan menjadi lebih kuat. Selain hari ini, kami kecewa dengan hari ini. Kami tidak bermain bagus hari ini, jadi ada alasan untuk itu. Kami perlu belajar dari [itu]. Kami perlu berkembang.
"Tetapi secara keseluruhan, kami siap untuk pekan depan. Saya rasa banyak pemain akan menjadi lebih baik berkat menit bermain ini dan kami juga sudah melakukan banyak pekerjaan di lapangan latihan. Saya rasa performa kami dalam pertandingan-pertandingan ini cukup bagus, jadi kami tetap dalam suasana hati yang baik menuju pekan depan."
Memegang kendali
"Secara pribadi, saya rasa Michael Carrick tidak punya faktor x sebagai manajer untuk menjuarai Liga Champions atau Premier League," kata mantan bek Liverpool Jamie Carragher pekan ini di The Overlap Fan Debate, yang dipersembahkan oleh Sky Bet. "Saya tidak percaya Michael Carrick akan memenangi liga atau Liga Champions bersama Manchester United, tetapi dia telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus."
Carragher menambahkan: "Dia bisa menjalani musim yang bagus dan menempatkan Manchester United dalam posisi untuk kemudian mendatangkan manajer pemenang Liga Champions." Mengingat Carrick adalah salah satu gelandang terbaik di generasinya, komentar "faktor x" dari Carragher terasa sedikit tidak adil. Namun, dia hampir pasti akan benar soal kegagalan mantan rekan setimnya di timnas Inggris itu untuk memenangi trofi besar.
Hanya fans United yang paling optimistis secara membabi buta yang akan berharap skuad saat ini bisa menghadirkan kejayaan Premier League atau Liga Champions. Carrick tidak bisa menciptakan keajaiban, meski kedatangan Baleba yang diperkirakan akan terjadi bakal menjadi bantuan besar bagi Manchester United. Meski begitu, dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk mencoba mengatasi pendekatan transfer yang konservatif selama pramusim.
Dia telah mencoba melakukan perubahan dari tim serangan balik menjadi tim yang berbasis penguasaan bola dan bermain menekan, dengan bereksperimen memakai Mbuemo sebagai false nine untuk menciptakan keunggulan dalam serangan. Semua pekerjaan itu seharusnya memberi para pendukung setia United hiburan yang sepadan saat musim dimulai, dan agresivitas Baleba dalam fase transisi bisa saja mendorong mereka lebih dekat untuk kembali menjadi tim elite.
Namun, Carrick seharusnya diberi lebih banyak sumber daya setelah mendapatkan kepercayaan fans lewat kemampuan man-management-nya dan membangkitkan kembali tim. Dalam kondisi saat ini, musim penuh pertamanya sebagai pelatih kemungkinan akan menjadi perjalanan yang naik turun, bukannya mulus.
Pemain terbaik
Hanya ada satu sosok yang cocok masuk dalam bagian ini. Bruno Fernandes meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA 2025-26 setelah menjalani tahun yang luar biasa, yang membuatnya memecahkan rekor Premier League untuk assist terbanyak dalam satu musim, serta mengangkat United ke posisi ketiga lewat keberaniannya yang konsisten dalam mengambil risiko dan kerja kerasnya yang tiada henti.
Jika United ingin memiliki harapan untuk kembali finis di empat besar, Fernandes lagi-lagi akan menjadi sosok kunci. Playmaker Portugal itu adalah pemain paling konsisten dalam skuad Carrick, memberi teladan cemerlang kepada para pemain muda sebagai kapten, dan mewujudkan mentalitas pemenang yang membuat klub begitu sukses di masa lalu.
"Bermain melawan [Fernandes] itu mimpi buruk," kata Tielemans dalam penampilannya baru-baru ini di podcast Rio Ferdinand Presents. "Dia menempati semua ruang yang tepat yang tidak ingin Anda biarkan ditempati lawan, dan dia sangat rapi saat menguasai bola. Dia seorang petarung, dia tidak pernah menyerah."
United dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Fernandes soal perpanjangan kontrak di tengah minat dari Galatasaray karena kontraknya saat ini memasuki tahun terakhir. Akan menjadi skenario bencana jika pemain berusia 30 tahun itu akhirnya pergi secara gratis, tetapi seluruh tim sekarang harus menyamai standar tingginya dari pekan ke pekan dan memberinya alasan untuk bertahan.
Bintang yang melejit
Gabriel akan memenuhi syarat untuk menjalani debutnya di Premier League musim ini, dan Carrick bahkan mungkin tergoda untuk menurunkan pemain muda itu sebelum ia berusia 16 tahun pada 6 Oktober. Penampilan singkatnya yang hidup melawan Atletico menjadi gambaran menggoda tentang potensi besarnya, lengkap dengan beberapa sentuhan indah dan tusukan tanpa rasa takut ke sepertiga akhir lapangan.
Jika Carrick benar-benar memberikan debut kompetitif kepada Gabriel pada pekan-pekan awal musim, ia akan menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk United, memecahkan rekor yang dibuat mantan kiper David Gaskell pada 1958. Itu akan menjadi sebuah risiko, karena hype di sekitar pemain timnas Inggris U17 itu kemudian akan melonjak drastis, tetapi luar biasanya, ia terlihat siap mengambil langkah tersebut.
Banyak hal bisa bergantung pada apakah Carrick menindaklanjuti reintegrasi Rashford ke dalam susunan pemainnya, karena jika tidak, Dorgu akan menjadi satu-satunya opsi alami yang dimiliki United di sayap kiri, posisi terbaik Gabriel. Ia adalah remaja istimewa yang mahir menggunakan kedua kaki dan bisa membongkar pertahanan dalam sekejap; harus selalu ada tempat bagi talenta sebesar itu di Old Trafford, terlepas dari usia. Waktu Gabriel kemungkinan akan datang lebih cepat daripada nanti saat United menjalani begitu banyak pertandingan domestik dan Eropa.
Seperti apa kesuksesan itu terlihat
Carrick akan tampil sangat baik jika pada periode yang sama tahun depan ia masih duduk di bangku cadangan Old Trafford. Membawa United kembali finis di tiga besar jelas akan cukup, dengan tambahan trofi Piala FA atau Carabao Cup yang akan membuat musim klub ini tergolong sukses.
Itu adalah target yang realistis, tetapi nyaris tidak. Tidak akan mengejutkan jika Manchester United terlempar dari zona Liga Champions dan tersingkir lebih awal dari Eropa, yang kemudian mendorong INEOS untuk mengakhiri proyek Carrick lebih cepat, lalu merekrut manajer lain untuk pekerjaan penyelamatan musim yang sama seperti yang baru saja ia selesaikan.
Saat semua pemain fit, Carrick memiliki starting XI tangguh untuk dia olah dan mampu memenangi laga satu kali apa pun; kita melihatnya musim lalu dalam kemenangan mendebarkan atas Man City dan Arsenal. Masalahnya, level United akan terus berfluktuasi ketika Carrick melakukan rotasi untuk menghadapi jadwal pertandingan yang melelahkan.
Dengan dukungan yang sama seperti yang diterima Amorim dan Erik ten Hag, Carrick mungkin bisa memenuhi target terkenal INEOS dan menjadikan United juara lagi tepat pada peringatan 150 tahun mereka. Namun, itu masih terasa seperti mimpi belaka, dan ekspektasi harus diredam saat Carrick berusaha memastikan stabilitas yang ia bawa ke ruang ganti tidak runtuh begitu saja.
Prediksi berani
Pemain Terbaik Musim Ini: Bruno Fernandes. Sang maestro berusia 31 tahun itu akan melanjutkan performanya dari titik yang ia tinggalkan pada Mei dan kembali menggendong Manchester United, dengan tingkat gol yang lebih tinggi karena ia menghabiskan sepanjang tahun di posisi No.10 favoritnya.
Kekecewaan terbesar: Andrey Santos. Tidak mampu mengamankan peran reguler di Chelsea dan akan menghadapi masalah yang persis sama di Old Trafford karena kecepatan pemulihannya yang dipertanyakan serta kemampuan membawa bolanya yang terbatas.
Perekrutan terbaik: Youri Tielemans. United mendapatkan sosok yang nyaris pasti berhasil dalam diri mantan pemain Aston Villa yang sangat kreatif ini, yang akan berkembang dengan begitu banyak penyerang menarik untuk ia suplai.
Pencetak gol terbanyak: Bryan Mbeumo. Kemungkinan akan lebih sering bermain di tengah musim ini, dan mantan andalan Brentford itu memiliki ketajaman untuk mencatatkan total gol akhir terbaik sepanjang kariernya di Premier League.
Performa di Eropa: Babak 16 besar. Manchester United tidak memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk melancarkan tantangan serius dalam perebutan trofi Liga Champions.
Posisi di liga: Ketiga. Beruntung bagi Carrick, United bukan satu-satunya klub 'Big Six' yang sedang menjalani fase transisi. Ia seharusnya punya cukup kemampuan untuk menjaga mereka tetap berada di zona Liga Champions.