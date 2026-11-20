Perjalanan ke final

Current memasuki final dengan rentetan tujuh kemenangan, mencetak 18 gol dan kebobolan empat kali selama periode itu. Mereka mengalahkan Angel City FC 1-0 di perempat-final sebelum menyingkirkan peraih Shield, Gotham FC, 2-1 di semi-final. Haley Hopkins mencetak gol kemenangan melawan Gotham untuk membawa Kansas City ke final NWSL kedua mereka, sekaligus yang pertama sejak 2022.

Pemain kunci

Temwa Chawinga

Pemain yang dua kali meraih penghargaan MVP NWSL ini hanya terlibat dalam satu gol pada lima laga terakhirnya, tetapi tetap menjadi ancaman individu terbesar Kansas City. Kecepatan dan kekuatannya membuat satu umpan ke belakang lini pertahanan Washington bisa berubah menjadi peluang emas.

Croix Bethune

Gelandang Terbaik NWSL 2026 ini mengatur tempo permainan Kansas City dan menciptakan peluang dari tengah. Menghadapi mantan klubnya, Bethune akan menjadi pemain yang diandalkan Current untuk mengirim umpan yang membelah pertahanan Washington.

Faktor penentu

Haley Hopkins telah mencetak 13 gol musim ini dan memaksimalkan ruang yang didapatnya di babak play-off. Jika Spirit mengerahkan pemain bertahan tambahan untuk menjaga Chawinga, Hopkins bisa membuat mereka menyesal.

Kekuatan utama

Kansas City mencetak 54 gol pada musim reguler, terbanyak di liga. Debinha, Michelle Cooper, Bethune, dan Hopkins memberi Current berbagai cara untuk menciptakan dan menuntaskan peluang, bahkan ketika lawan berhasil meredam Chawinga.

Kelemahan utama

Ujian terbesar bagi pertahanan Kansas City akan datang ketika mereka kehilangan bola saat banyak pemainnya berada di depan. Jika Washington bisa segera memberikan bola kepada Trinity Rodman, ia dapat menyerang lini belakang Current sebelum mereka sempat menata posisi kembali.