Peringkat kekuatan musim ini akan terlihat sedikit berbeda; alih-alih memberi peringkat kepada setiap tim dari 1-36, kami akan meniru fase liga kompetisi ini dengan hanya memberi peringkat kepada 24 penantang teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar persaingan.

Itu bukan berarti tidak satu pun dari 12 tim ini akan lolos - selalu ada satu atau dua nama kejutan di babak gugur - tetapi selusin tim ini, menurut pandangan kami, adalah tim-tim yang paling kecil kemungkinannya untuk melaju dan melanjutkan perjalanan mereka di Eropa setelah babak pembuka.

Di antara mereka ada debutan turnamen Sabah FK dari Azerbaijan dan LASK dari Austria, serta Slovan Bratislava, yang ditangani pelatih Afrika pertama dalam sejarah Liga Champions, satu-satunya Yaya Toure.

Bodo/Glimt, yang mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter dalam perjalanan mereka ke babak 16 besar musim lalu, akan sangat bagus jika bisa mengulangi laju tersebut, meski mereka kini bukan lagi satu-satunya wakil Norwegia di kompetisi ini, dengan Viking FK yang lolos untuk pertama kalinya sejak 1992.

Ada tim-tim dari lima liga besar Eropa yang juga tampak akan menjalani musim Eropa yang berat, karena Villarreal dan Lens sama-sama tidak terlihat mampu memaksakan jalan mereka untuk lolos.

Selusin tim GOAL yang diramalkan tersingkir: AEK Athens, Bodo/Glimt, Club Brugge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.