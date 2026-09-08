Power ranking Liga Champions 2026-27: Bisakah Barcelona, Bayern Munich, atau Arsenal mencegah PSG mengamankan tiga gelar beruntun yang bersejarah?
Kompetisi liga domestik sudah berjalan, bursa transfer telah ditutup, dan kini saatnya lagu kebangsaan paling terkenal di sepakbola sekali lagi membakar semangat penonton di seluruh Eropa. Liga Champions 2026-27 dimulai pada Selasa, dengan 36 tim kembali siap membuktikan diri melawan tim-tim terbaik yang ditawarkan benua ini.
Paris Saint-Germain adalah juara bertahan setelah mereka menjuarai Piala Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun pada Mei lalu, dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final di Budapest. Tim asuhan Luis Enrique tampil berada di level yang berbeda dalam sekitar 18 bulan terakhir, tetapi setelah musim panas yang sibuk dengan perekrutan baru dan perpindahan pelatih, mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat untuk meraih gelar ketiga secara beruntun.
Tetapi, siapa yang paling berada di posisi terbaik untuk menantang PSG dalam perebutan supremasi Eropa? GOAL akan menghadirkan power rankings sepanjang kompetisi ini untuk memantau para kandidat, sekaligus menyingkirkan mereka yang hanya sekadar penantang semu...
Di luar dan hanya bisa menyaksikan
Peringkat kekuatan musim ini akan terlihat sedikit berbeda; alih-alih memberi peringkat kepada setiap tim dari 1-36, kami akan meniru fase liga kompetisi ini dengan hanya memberi peringkat kepada 24 penantang teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar persaingan.
Itu bukan berarti tidak satu pun dari 12 tim ini akan lolos - selalu ada satu atau dua nama kejutan di babak gugur - tetapi selusin tim ini, menurut pandangan kami, adalah tim-tim yang paling kecil kemungkinannya untuk melaju dan melanjutkan perjalanan mereka di Eropa setelah babak pembuka.
Di antara mereka ada debutan turnamen Sabah FK dari Azerbaijan dan LASK dari Austria, serta Slovan Bratislava, yang ditangani pelatih Afrika pertama dalam sejarah Liga Champions, satu-satunya Yaya Toure.
Bodo/Glimt, yang mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter dalam perjalanan mereka ke babak 16 besar musim lalu, akan sangat bagus jika bisa mengulangi laju tersebut, meski mereka kini bukan lagi satu-satunya wakil Norwegia di kompetisi ini, dengan Viking FK yang lolos untuk pertama kalinya sejak 1992.
Ada tim-tim dari lima liga besar Eropa yang juga tampak akan menjalani musim Eropa yang berat, karena Villarreal dan Lens sama-sama tidak terlihat mampu memaksakan jalan mereka untuk lolos.
Selusin tim GOAL yang diramalkan tersingkir: AEK Athens, Bodo/Glimt, Club Brugge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahce
Setelah rutin gagal lolos di babak kualifikasi, Fenerbahce kembali tampil di fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2008-09, dan datang dengan skuad yang dipenuhi nama-nama yang familier bagi penggemar sepakbola Eropa. Romelu Lukaku, Mason Greenwood, dan Nathan Ake semuanya bergabung dengan klub pada musim panas ini, dan kini menjadi bagian dari skuad yang juga dihuni pemain-pemain seperti Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio, dan Matteo Guendouzi,
Kini menjalani periode kelima menangani klub, Ismail Kartal memimpin kemenangan panas atas Lyon di play-off kualifikasi, dan ganjaran untuk Fener adalah rangkaian pertandingan termudah ketiga, menurut Opta. Itu tidak menjamin apa pun bagi mereka, dan mereka sudah kalah dua kali dalam empat laga pembuka Super Lig, tetapi Kartal berharap banyaknya pengalaman Liga Champions dalam skuadnya akan terlihat di panggung terbesar.
23. Napoli
Mengingat rekor buruk Antonio Conte di kompetisi antarklub Eropa, mungkin seharusnya tidak terlalu mengejutkan ketika Napoli tersingkir pada fase liga musim lalu, tetapi banyak yang tetap terkejut dengan kegagalan juara Serie A saat itu tersebut untuk mengamankan tempat di 24 besar. Conte sejak itu telah pergi, dengan Massimiliano Allegri didatangkan setelah ia juga berpisah dengan AC Milan.
Semuanya belum dimulai dengan baik bagi Allegri, yang telah menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan pertamanya, sementara gelandang talismanik Scott McTominay saat ini menepi setelah didiagnosis mengalami kondisi jantung ringan. Partenopei juga tentu berharap mendapat laga pembuka yang lebih mudah ketimbang menjamu Arsenal, tetapi mereka tetap akan percaya diri bisa memperbaiki kekecewaan mereka pada 2025-26.
22. Lille
Lille mungkin kehilangan bintang muda Ayyoub Bouaddi dan Matias Fernandez-Pardo ke Premier League pada bursa transfer musim panas, tetapi mereka tetap membuat awal yang menjanjikan di bawah pelatih baru Davide Ancelotti. Mereka hanya berjarak dua gol PSG pada masa injury time dari tiga kemenangan dalam tiga laga untuk memulai musim Ligue 1, dan kembali tampil di Liga Champions dengan kondisi yang cukup baik.
Olivier Giroud yang seolah tak menua terus memimpin dari lini depan saat ia mendekati ulang tahunnya yang ke-40 pada akhir September, dan di lini serang ia ditemani Ayase Ueda, yang finis sebagai top skor di Eredivisie musim lalu. Jika keduanya bisa cepat padu, maka Lille bisa menciptakan satu atau dua kejutan dalam beberapa bulan ke depan.
21. Stuttgart
Sebastian Hoeness terus melakukan keajaiban bersama Stuttgart, yang ia bawa dari play-off degradasi Bundesliga hingga lolos ke Liga Champions dua kali dalam rentang tiga musim. Deniz Undav telah muncul sebagai jimat klub di lini depan, sementara Angelo Stiller dan Jamie Leweling di belakangnya menarik minat dari klub-klub terbesar di Eropa.
Yang menguntungkan Stuttgart adalah bahwa mereka, menurut Opta, mendapatkan rangkaian pertandingan termudah dibandingkan 36 tim yang lolos. Mereka memulai kampanye melawan dua tim yang kurang difavoritkan, Viking dan Slovan Bratislava, yang seharusnya memungkinkan mereka membangun momentum sejak awal, sementara laga yang tampak paling berat di atas kertas datang saat menghadapi Atletico Madrid dan Inter.
20. Sporting CP
Sporting mulai menjadi langganan di Liga Champions, dan mereka melaju hingga perempat final musim lalu setelah secara mengejutkan finis di delapan besar pada fase liga sebelum melakukan comeback epik untuk mengalahkan Bodo/Glimt di babak 16 besar.
Pria yang menjadi otak di balik laju itu, Rui Borges, tetap menangani tim, dan ia masih bisa mengandalkan striker bintang Luis Suarez meski musim panas dipenuhi rumor terkait masa depannya. Dari sudut pandang jadwal pertandingan, Sporting tahu mereka perlu meraih poin lebih awal jika ingin kembali lolos ke fase gugur, dengan dua laga terakhir mereka pada Januari melawan Barcelona dan Manchester City.
19. RB Leipzig
Setelah absen total dari kompetisi Eropa musim lalu, Leipzig kembali ke panggung utama usai finis di posisi ketiga Bundesliga. Meski begitu, mereka tetap melakukan perubahan di kursi pelatih, dengan mantan bek Argentina Martin Demichelis ditunjuk sebagai pelatih setelah pemecatan Ole Werner pada Juni.
Ia mengambil alih skuad yang telah kehilangan bintang utamanya, Yan Diomande, setelah kepindahannya ke Real Madrid pada musim panas ini, tetapi masih memiliki banyak talenta di lini serang lewat duo sayap menjanjikan Antonio Nusa dan Johan Bakayoko serta kembalinya Christopher Nkunku. Mereka memang tidak lagi sekuat pada awal dekade ini, tetapi Leipzig tetap akan percaya diri soal peluang mereka untuk lolos ke fase gugur.
18. PSV
Meski sempat membantai Napoli dan Liverpool pada fase liga musim lalu, PSV gagal dalam upaya mereka untuk mencapai babak gugur, tetapi hal itu tidak mematikan momentum mereka saat melaju mulus meraih gelar Eredivisie. Tim asuhan Peter Bosz juga membawa performa itu ke musim baru, setelah mencetak 18 gol dalam lima pertandingan liga pertama mereka musim ini.
Mereka juga mendapatkan salah satu rangkaian jadwal Eropa yang lebih mudah, dan akan berharap pada sosok seperti Ricardo Pepi, Ivan Perisic, dan Ruben van Bommel untuk melanjutkan performa luar biasa mereka dalam laga-laga tersebut, dimulai dengan menghadapi Shakhtar Donetsk pada hari Kamis.
17. Real Betis
Kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Real Betis finis di peringkat kelima La Liga musim lalu saat mereka terus menegaskan kembali diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di Spanyol di bawah Manuel Pellegrini. Status itu ditegaskan lewat kemenangan atas Real Madrid pada Jumat, dengan rekrutan musim panas Troy Parrott mencetak gol penentu lewat gol pertamanya untuk klub.
Penyerang Irlandia itu bergabung dengan tim yang juga diperkuat Antony, Isco, dan Giovani Lo Celso, dan Betis seharusnya percaya diri dengan peluang mereka untuk lolos ke fase gugur. Satu-satunya potensi risiko adalah dua pertandingan tersulit mereka, melawan Arsenal dan Bayern Munich, baru datang pada dua hari pertandingan terakhir, yang berarti kesalahan pada fase awal bisa memberi tekanan kepada mereka untuk meraih hasil melawan beberapa tim favorit di kompetisi ini.
16. Galatasaray
Galatasaray melaju hingga babak 16 besar pada 2025-26 sebelum dikalahkan Liverpool, dan juara Turki itu menampilkan performa yang kuat, termasuk dalam dua kemenangan atas Liverpool asuhan Arne Slot. Karena itu, mengulang laju tersebut menjadi ekspektasi minimum bagi Okan Buruk dan para pemainnya.
Victor Osimhen sekali lagi akan diandalkan untuk mencetak gol, meski ia akan absen pada laga pembuka hari Rabu melawan Sporting karena cedera. Penyerang Nigeria itu musim ini ditemani di lini serang oleh Rafael Leao, sementara Leroy Sane dan Ilkay Gundogan tetap bertahan, membawa banyak pengalaman Liga Champions bersama mereka.
15. Porto
Setelah absen selama dua tahun, Porto kembali ke Liga Champions setelah tim asuhan Francesco Farioli menjuarai Liga Portugal musim lalu. Pelatih asal Italia itu telah menjadikan Porto sebagai salah satu tim yang paling sulit dikalahkan di Eropa sejak mengambil alih pada musim panas 2025, dengan Porto hanya kebobolan 19 gol dalam 39 pertandingan liga sejak Farioli datang setelah pengunduran dirinya dari Ajax.
Lini belakang itu dikomandoi oleh duet Polandia Jan Bednarek dan Jakob Kiwior, sementara Andre Silva memimpin lini depan saat penyerang berbakat Spanyol Samu Aghehowa memulihkan diri dari cedera lutut serius. Sejauh mana perkembangan mereka di bawah Farioli akan diuji oleh Manchester City pada matchday pertama, tetapi selain itu mereka di atas kertas memiliki rangkaian pertandingan yang lebih mudah.
14. Sebagai
Como mungkin berstatus debutan Liga Champions dan bahkan belum bermain di kasta tertinggi sepakbola tiga tahun lalu, tetapi mereka bukan datang ke kompetisi ini sekadar menjadi pelengkap. Pendatang baru Serie A itu telah menunjukkan kemampuan untuk menumbangkan klub-klub terbesar Italia dalam dua musim terakhir, dan tim asuhan Cesc Fabregas kini mengalihkan fokus untuk mengalahkan beberapa tim terbaik Eropa.
Keberhasilan mempertahankan playmaker Argentina Nico Paz menjadi hal besar dalam aktivitas mereka pada musim panas, sementara pemain seperti Martin Baturina dan Anastasios Douvikas membawa performa mereka dari musim lalu ke pekan-pekan awal 2026-27. Como juga seharusnya bisa membangun momentum, karena mereka tidak akan menghadapi kedua lawan Pot Satu mereka, Barcelona dan PSG, hingga dua matchday terakhir pada Januari.
13. Aston Villa
Aston Villa mengalami perubahan besar setelah enam starter dari final Liga Europa yang mereka menangkan telah pergi, membuat Unai Emery harus menangani apa yang kemungkinan besar akan menjadi musim transisi saat ia berusaha membangun tim baru yang sebagian besar terdiri dari para pemain rekrutan anyar. Pelatih asal Spanyol itu juga tidak terbantu oleh fakta bahwa beberapa wajah baru tersebut datang dalam kondisi cedera, yang berarti tim Villa yang gagal mencetak gol dalam tiga laga pembuka mereka di Premier League musim ini kemungkinan akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa bulan ke depan.
Melihat rekam jejaknya di kompetisi Eropa, Emery patut diberi keuntungan dari keraguan dalam hal merancang jalan keluar dari fase liga, meski mengulang laju mereka hingga perempat final seperti dua musim lalu kemungkinan berada di luar jangkauan Villa kali ini.
12. Roma
Roma kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-19, dengan Gian Piero Gasperini melakukan keajaiban untuk mengembalikan Giallorossi menjadi salah satu kekuatan utama dalam sepak bola Italia. Di bawah mantan bos Atalanta itu, klub ibu kota tersebut menjadi sangat sulit dikalahkan, dan kini memuncaki klasemen awal Serie A setelah memenangi masing-masing dari tiga laga pembuka mereka musim ini.
Donyell Malen kembali menjadi sorotan, dengan pemain Belanda itu melanjutkan performa luar biasa yang ia tunjukkan setelah kepindahannya pada Januari dari Aston Villa dengan mencetak lima gol dalam tiga kemenangan tersebut. Ia akan didukung duet Argentina Paulo Dybala dan Matias Soule serta remaja Portugal Rodrigo Mora, yang datang dari Porto pada bursa transfer musim panas. Mereka bisa menjadi salah satu kuda hitam musim ini untuk melaju jauh.
11. Borussia Dortmund
Borussia Dortmund membangun reputasi sebagai tempat pematangan akhir terbaik di sepakbola Eropa ketika pemain-pemain seperti Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Achraf Hakimi singgah di sana sebelum menuju status superstar, tetapi lulusan elite mengering dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, raksasa Bundesliga tersebut membidik pemain muda sepanjang musim panas, dengan Niko Kovac memiliki skuad yang berisi potensi nyaris tanpa batas.
Remaja berbakat Konstantinos Karetsas dan Joane Gadou didatangkan untuk bergabung dengan talenta akademi Samuele Inacio dan Mathis Albert, dan Kovac sudah mengandalkan mereka untuk tampil maksimal bersama pemain berpengalaman seperti Felix Nmecha dan Serhou Guirassy. Minimnya pengalaman Dortmund mungkin akan memicu penampilan yang naik turun di Eropa, tetapi mereka tetap seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk melaju dengan nyaman ke fase gugur.
10. Manchester United
Michael Carrick membawa Manchester United kembali ke Liga Champions lewat masa interimnya yang impresif saat menangani tim pada paruh kedua musim lalu, tetapi awal kehidupannya sebagai bos permanen belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana, dengan Manchester United baru meraih empat poin dari tiga laga pembuka Premier League yang tampak relatif mudah.
Tanda tanya masih ada soal bagaimana skuad Manchester United ini akan menghadapi jadwal rutin pertandingan tengah pekan setelah absen sepenuhnya dari kompetisi Eropa musim lalu, dan meski kualitas mereka seharusnya cukup untuk meloloskan tim ke fase gugur, laju yang lebih jauh setidaknya untuk saat ini tampak tidak mungkin.
9. Inter
Inter mungkin menjadi tim dengan performa paling mengecewakan di Liga Champions musim lalu, karena finalis yang kalah pada 2025 itu tersingkir di babak play-off setelah dikalahkan kandang dan tandang oleh Bodo/Glimt. Cristian Chivu mampu menenangkan situasi setelah kekecewaan tersebut dan mengamankan dua gelar domestik pada akhir tahun pertamanya sebagai pelatih, dengan keyakinan di Italia kini bahwa Nerazzurri akan kembali memberi tantangan di Eropa.
Sang juara bertahan telah memenangi masing-masing dari tiga laga pertamanya di Serie A pada awal musim ini, sementara Opta menilai jadwal fase liga Inter sebagai yang kedua termudah di antara seluruh 36 tim. Karena itu, tempat di delapan besar dan kelolosan otomatis ke babak 16 besar seharusnya menjadi target.
8. Liverpool
Meski melangkah satu putaran lebih jauh dibandingkan musim 2024-25, Liverpool tanpa diragukan justru mengalami kemunduran dari segi level performa mereka di Liga Champions musim lalu sebelum disingkirkan PSG untuk kampanye kedua secara beruntun. Harapannya, Andoni Iraola akan mengembalikan sepak bola menyerang yang menarik ke Anfield setelah menggantikan Arne Slot di kursi pelatih, dan ada sejumlah tanda positif pada pekan-pekan awal kepemimpinannya.
Alexander Isak tampaknya mulai menemukan kembali performa terbaiknya setelah musim debut yang sangat buruk di Merseyside, sementara Florian Wirtz mulai memberi pengaruh yang lebih besar pada pertandingan dari posisi No.10. Bradley Barcola juga seharusnya menambah dimensi lain pada serangan Liverpool, sekaligus membawa pengalaman sebagai bagian dari dua kampanye juara Liga Champions dalam dua musim terakhir.
7. Atletico Madrid
Melawan segala prediksi, Atletico Madrid berjuang hingga mencapai semifinal Liga Champions musim lalu sebelum disingkirkan Arsenal, dan Diego Simeone akan percaya timnya mampu kembali melangkah jauh kali ini. Keyakinan itu hanya akan semakin besar setelah penutupan bursa transfer, ketika striker bintang Julian Alvarez tetap bertahan di Metropolitano, meski dengan keengganan!
Jika pemain Argentina itu bisa diintegrasikan kembali dengan sukses, maka ia memberi Atleti faktor X di lini depan, sementara perekrutan Cristian Romero seharusnya membantu memperkokoh pertahanan, sedangkan Lee Kang-in datang dari PSG untuk membantu menggantikan Antoine Griezmann yang telah pergi. Satu-satunya hal yang menahan Atleti adalah rangkaian laga yang cukup berat, yang menurut Opta merupakan yang tersulit keempat, dengan lawatan ke Anfield pada Rabu menjadi laga pembuka yang sulit.
6. Manchester City
Rambut indah Pep Guardiola, Rodri, dan Erling Haaland memang sudah tiada, tetapi awal musim Manchester City menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu tim yang harus dikalahkan bukan hanya di Premier League, melainkan juga di seluruh Eropa. Bos baru Enzo Maresca bangkit dari kekalahan telak di Community Shield melawan Arsenal dengan mengawasi tiga kemenangan liga beruntun jelang lawatan Selasa ke Porto.
Dengan pertandingan melawan Barcelona dan PSG yang juga sudah menanti, kita akan mendapat gambaran tentang bagaimana City dengan wajah baru ini dibandingkan dengan tim-tim terbaik di benua ini selama fase liga. Namun, seiring mereka semakin terbiasa dengan metode Maresca, mereka akan percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih tangguh lagi saat fase gugur dimulai.
5. Real Madrid
Real Madrid tampil jauh di bawah ekspektasi di Liga Champions dalam dua musim terakhir, dan kini beralih kepada Jose Mourinho dalam upaya membawa trofi, baik domestik maupun kontinental, kembali ke Bernabeu. Ada pula beberapa tanda yang menggembirakan pada pekan-pekan awal periode keduanya, dengan Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Jude Bellingham sama-sama menunjukkan ketajaman di lini serang.
Real Madrid jelas memiliki salah satu lini depan paling tangguh di seluruh Eropa, sementara beberapa rekrutan musim panas mereka seharusnya bisa memperkuat pertahanan. Namun, masih harus dilihat apakah mereka memiliki lini tengah yang mampu merajut semuanya setelah satu lagi musim panas berlalu tanpa hadirnya pengganti untuk Toni Kroos dan Luka Modric.
4. Arsenal
Menjadi finalis yang kalah pada Mei, tekad Arsenal untuk akhirnya meraih Piala Eropa pertama mereka kemungkinan akan mencapai puncaknya pada musim ini, terutama jika, seperti yang diperkirakan, mereka melenggang dalam perebutan gelar Premier League. Mikel Arteta jelas memiliki lini belakang dan lini tengah yang mampu melangkah hingga akhir, tetapi pertanyaan tetap ada soal daya gedor serangan Arsenal setelah mereka gagal mendatangkan penyerang papan atas pada musim panas.
Langkah pertama bagi Arsenal adalah mencoba mengulangi fase liga sempurna mereka dari 2025-26, meski sebagai satu-satunya klub yang mendapatkan hasil undian melawan Barcelona dan Real Madrid, mereka kecil kemungkinan akan menjalani segalanya dengan mudah sepanjang empat bulan ke depan. Meski begitu, juara Inggris itu sekali lagi layak diperhitungkan sebagai penantang serius.
3. Bayern Munich
Seiring berjalannya Liga Champions musim lalu, Bayern Munich muncul sebagai unggulan banyak penggemar sebelum mereka gagal melangkah lebih jauh saat menghadapi PSG setelah salah satu semifinal terbaik dalam sejarah kompetisi. Dipimpin trio penyerang eksplosif Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, raksasa Bundesliga itu sebelumnya menyapu bersih semua lawannya, termasuk Real Madrid di perempat final.
Bayern mampu mempertahankan Kane dan Olise meski dilaporkan diminati pihak lain, dan tim asuhan Vincent Kompany itu semestinya kembali menjadi salah satu kandidat kuat saat kompetisi memasuki fase-fase akhir meski menjalani bursa transfer musim panas yang relatif sepi. Mereka akan memulai kiprahnya melawan Bodo/Glimt pada Kamis.
2. Barcelona
Sudah 11 tahun sejak Barcelona terakhir kali menjuarai Liga Champions, tetapi ada perasaan bahwa jika ada tim yang bisa menggulingkan PSG musim ini, maka tim asuhan Hansi Flick itulah yang mampu melakukannya. Blaugrana mendominasi dua musim terakhir di La Liga di bawah pelatih asal Jerman itu, tetapi gagal memenuhi harapan di level Eropa, sebagian karena lini pertahanan mereka yang bermain tinggi dan karakter lini tengah mereka yang terbuka.
Ada keyakinan bahwa perekrutan Rodri bisa menjadi pengubah keadaan dalam hal itu, karena tidak ada pemain yang lebih baik di dunia daripada kapten Spanyol tersebut dalam meredam serangan balik. Sementara itu, Lamine Yamal dan Raphinha memulai musim baru dengan performa luar biasa di depan gawang, dengan duet sayap itu kemungkinan akan diandalkan untuk menjadi ujung tombak dalam aspek tersebut setelah pengganti mapan untuk Robert Lewandowski tidak didatangkan.
1. Paris Saint-Germain
Juara Liga Champions dalam dua musim terakhir, PSG memburu tiga gelar beruntun pada 2026-27 saat mereka berupaya menjadi tim pertama selain Real Madrid yang mengangkat European Cup dalam tiga kesempatan beruntun. Luis Enrique menghabiskan musim panasnya untuk memperkuat lini serang yang sebenarnya sudah luar biasa, dengan mendatangkan Ferran Torres, Mika Godts, dan Maghnes Akliouche.
Namun, segalanya belum berjalan mulus di Parc des Princes. Juara Ligue 1 itu belum meraih kemenangan dalam tiga laga liga pembuka musim ini setelah juga kalah dari Lens di Trophee des Champions. Namun, seperti yang ditunjukkan PSG dengan sangat efektif di bawah Luis Enrique, yang terpenting bukanlah bagaimana Anda memulai musim, melainkan bagaimana Anda mengakhirinya, dan saat ini mereka tetap menjadi tim paling komplet di planet ini.