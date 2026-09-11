Potongan rambut drastis Erling Haaland hanya makin mengangkat citra personal yang sedang melesat dari bintang Manchester City itu
Menjelang musim baru Premier League, Erling Haaland menghebohkan internet, tetapi aksinya yang viral tidak ada kaitannya dengan sepak bola maupun ketajamannya yang seperti biasa dalam mencetak gol. Melalui channel YouTube-nya, sensasi Manchester City dan Norwegia itu membagikan sebuah video yang harus dilihat untuk bisa dipercaya: potongan rambut proper pertamanya sejak 2021.
Pemain berusia 25 tahun itu telah identik dengan rambut pirang panjangnya yang terurai dan mengintimidasi, bergaya bak Viking, yang ia tata dalam model man bun dengan sisi dan bagian belakang kepalanya dicukur sangat pendek untuk menambah kesan kuat.
Namun, rambut ikonisnya kini tak ada lagi, setelah ia menukar tampilan khasnya dengan gaya yang nyaris plontos. Lalu, bagaimana perubahan drastis ini akan memengaruhi 'Brand Haaland'? Dan benarkah ini merupakan 'kehilangan aura' seperti yang diyakini banyak orang di internet?
Tampilan baru
Selama lima tahun terakhir, Haaland mempertahankan rambut panjang, sejak ia mulai memanjangkannya saat menanjak pesat di Borussia Dortmund. Ketika tiba di Man City pada musim panas 2022, ia sudah memiliki gaya rambut kuncir kuda yang menjadi ciri khasnya.
Dengan kata-katanya sendiri, sang striker merasa ini sudah "saatnya untuk perubahan". Dalam video YouTube-nya, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah mempertimbangkan untuk memangkas rambutnya sejak perjalanan Norwegia di Piala Dunia berakhir di babak perempat-final pada awal Juli. "Saya sangat sibuk, jadi saya tidak melakukannya," jelasnya.
Pada akhirnya, ia menunggu hingga sehari sebelum laga pertamanya pada musim Premier League untuk menjalani transformasi tersebut, dan secara strategis membagikan videonya pada hari yang sama ketika City menghadapi Bournemouth di Etihad Stadium.
Dalam klip berdurasi tujuh menit itu, ia menegaskan bahwa ia menginginkan potongan cepak yang "sangat pendek" sebelum seorang penata rambut datang, dan penonton kemudian disuguhi berbagai tahap lucu dari potongan rambut ekstrem tersebut saat pacar Haaland, Isabel Haugseng Johansen, menyaksikannya dengan tidak percaya.
Menjelaskan penampilan barunya yang mencolok kepada ESPN Brazil setelah kemenangan City atas Coventry akhir pekan lalu, penyerang itu berkata: "Jauh lebih mudah. Saya rasa memang sudah waktunya untuk perubahan. Saya suka. Tentu saja, saya merindukan rambut panjang saya, tetapi memang sudah waktunya untuk perubahan dan, sejauh ini, saya menikmatinya. Rambut itu akan tumbuh lagi dan panjang lagi, semoga."
Memutus sambutan
"Saya tak sabar menunggu para fans melihatnya," ujar Haaland dengan semringah, di tengah potong rambut, sebelum menirukan chant 'Siapa sih dia itu?!'. "Saya ingin fans Man City menyanyikan itu besok!," katanya, sambil tertawa sendiri.
Meski gaya rambut barunya tak terelakkan mendapat respons positif dari pendukung setia Etihad pada hari pembukaan, reaksi di sudut-sudut tertentu internet justru jauh kurang memuji. Setelah gagal mencetak gol saat melawan Bournemouth, Haaland yang baru saja memangkas rambutnya dituduh mengalami apa yang disebut 'kehilangan aura' di dunia maya, dengan banyak orang menyatakan bahwa ia telah kehilangan sisi intimidatifnya setelah mengambil alat cukur.
Kritik lainnya lebih bernada bercanda. Dalam video YouTube-nya, Haaland menelepon striker legendaris eks AC Milan dan Manchester United Zlatan Ibrahimovic serta pemain pinjaman Man City Jack Grealish lewat FaceTime untuk mendapat reaksi mereka. Yang pertama bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan?!" dan apakah penyerang Norwegia itu kalah taruhan, sementara mantan rekan setimnya di City yang kini sudah jadi eks itu mengatakan bahwa dirinya terlihat "seperti anak umur 10 tahun".
Zlatan sebelumnya telah memberi tahu sesama striker itu agar tidak pernah memotong rambutnya karena itulah sumber kekuatannya, sebuah rujukan kepada tokoh biblikal Samson.
sensasi YouTube
Namun, siapa pun yang benar-benar percaya bahwa potongan rambut drastis itu akan berdampak negatif pada 'Brand Haaland' atau kemampuan mesin gol tersebut di lapangan jelas keliru. Kalau pun ada, viralitas yang ia raih dengan membagikan video itu hanyalah penanda dari profil globalnya yang terus berkembang.
Klip lengkap di YouTube kini telah ditonton sekitar 9,5 juta kali, sementara jauh lebih banyak lagi yang menyaksikan dan berinteraksi dengan teaser di Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Kumpulan foto di balik layar dari momen potong rambut itu saja telah mengumpulkan lebih dari 14 juta likes.
Haaland baru masuk ke dunia YouTube pada Oktober 2025, tetapi ia sudah memiliki hampir 4,5 juta subscriber, mengumpulkan lebih dari 224 juta tayangan di video pendek dan panjangnya, dengan persona ramah dan usilnya serta kemampuannya sebagai pesepakbola secara efektif menjamin kesuksesan kanalnya.
Orang-orang yang tampil dalam video itu menjadi indikasi lain dari pengaruh besarnya. Haaland memiliki nomor Noel Gallagher, Zlatan, Grealish, dan Pep Guardiola dalam daftar kontak bertabur bintangnya, dan ketika ia menelepon, mereka menjawab.
Jika sebelumnya masih ada keraguan, perlu dicatat bahwa pemain berusia 25 tahun itu juga benar-benar telah menemukan lagi sentuhan mencetak golnya setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka. Dengan penampilan barunya, Haaland kemudian mencetak lima gol dalam tiga penampilan berikutnya, termasuk dua gol di Liga Champions melawan Porto pada tengah pekan.
Mengejutkan Amerika...
Musim panas ini saja, popularitas Haaland yang terus meningkat mendapat dorongan signifikan ketika ia memanfaatkan peluang untuk menaklukkan Amerika Serikat dan akhirnya menunjukkan kemampuannya di panggung yang paling besar.
Norwegia bertolak ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun, dan mereka memenuhi label kuda hitam sebelum turnamen berkat, tak sedikit, aksi-aksi penyerang nomor 9 mereka yang produktif itu. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi mendayung viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam maupun di luar lapangan, mencetak tujuh gol dalam lima penampilan dalam perjalanan negaranya ke perempat-final, termasuk dwigol sensasional dalam kemenangan mengejutkan babak 16 besar atas juara lima kali, Brasil.
Ia juga sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar dari waktunya di AS yang menjadi viral ketika ia menikmati bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terlalu dikenali, termasuk merangkul budaya koboi di Dallas dan mencoba kuliner khas New York. Hal itu memicu gelombang aneh video AI yang menampilkan Haaland sebagai karakter kartun, viking, dan lainnya. Haaland melanjutkan momentum itu dengan pulang membawa rakun taksidermi seharga $750 sebagai suvenir.
Profilnya tumbuh secara eksponensial seiring negaranya melaju, didorong oleh gol-golnya dan tingkahnya di luar lapangan, dan kini ia telah meraih sekitar 36 juta pengikut baru di Instagram sejak awal turnamen, lebih dari enam kali lipat populasi negara yang ia wakili.
Haaland mengakui setelahnya bahwa Piala Dunia itu "mengubah hidupnya". Ditanya tentang reputasinya yang tengah melejit saat itu, Haaland berkata: "Saya pikir itu hal yang bagus, karena saya suka orang Amerika, saya juga pikir mereka cukup menghibur, mereka lucu."
Ia menambahkan kepada media Norwegia VG: "Ini adalah pekan-pekan paling keren dan perjalanan yang saya alami sepanjang hidup saya. Ini benar-benar terasa surealis, sekarang sulit untuk mencernanya. Anda jadi sedikit kosong. Jika saya memikirkan cepat 40 hari ini, semuanya benar-benar gila."
Media berita lama Amerika ABC menyebutnya "sensasi sepakbola global di dalam dan di luar lapangan" yang telah "melampaui turnamen dengan kepribadiannya yang unik", sementara NBC menjuluki sang striker sebagai "MVP layar kaca".
...Dan internet
Tampaknya gaya rambut khasnya juga menjadi bagian dari daya tarik tersebut. Menurut data pencarian Google yang dianalisis oleh platform pemesanan barber Fresha, pencarian untuk 'rambut Haaland' melonjak sebesar 516% menjadi 266.000 pencarian bulanan selama Piala Dunia. Secara keseluruhan, pencarian itutelah meningkat 3.667% sepanjang setahun terakhir, dengan 130.000 pencarian pada sekitar sebulan terakhir saja.
Karena itu, para ahli menilai tidak mengejutkan jika potongan besar rambut Haaland membuat internet geger, dan mereka tidak memperkirakan trim pendek barunya akan berdampak pada mereknya yang melesat pesat.
Fresha spesialis rambut dan kecantikan Danielle Louise mengatakan: "Rambut Haaland telah menjadi sesuatu yang langsung mudah dikenali, khususnya selama Piala Dunia, jadi tidak mengejutkan bahwa memotongnya memicu reaksi seperti ini.
"Pesepakbola telah memengaruhi gaya rambut pria selama beberapa generasi, tetapi Haaland menarik karena tampilannya benar-benar berbeda dari gaya fade dan potongan sangat pendek yang telah kami lihat mendominasi perawatan pria. Angka pencarian ini menunjukkan betapa besarnya minat terhadap rambut panjangnya.
"Sekarang dia beralih ke arah yang sepenuhnya berlawanan, saya memperkirakan banyak pria juga akan melirik potongan barunya."
Tetap cair
Seseorang yang bisa membuktikan kekuatan rutin mengubah penampilan, dan yang mereknya jelas tidak dirugikan karenanya, adalah David Beckham, yang memiliki kecerdasan berbisnis, ketampanan, dan kepribadian untuk memastikan warisannya melampaui karier sepak bolanya.
Mantan superstar Manchester United, Real Madrid, dan Inggris itu telah memakai berbagai gaya rambut terkenal, dan juga yang terkenal buruk, selama bertahun-tahun, termasuk curtain hair khas masa mudanya, cornrows yang kurang bijak, mohawk, kuncir kuda ala Haaland, dan tentu saja, cepak.
Setiap kali Beckham mengubah penampilannya, hal itu menjadi peristiwa yang diberitakan, dan Haaland sudah meniru hal tersebut dengan menjadi viral setelah memangkas rambutnya secara besar-besaran untuk pertama kali. Menanggapi penampilan baru sang striker di CBS pada pertengahan pekan, Beckham berkata: "Saya benar-benar merasa itu terlihat bagus. Musim baru, potongan rambut baru, tetap mencetak gol yang sama," sebelum kemudian memilih rambut cepak sebagai gaya rambut favoritnya sepanjang masa karena kepraktisannya.
Haaland juga jelas menyadari perlunya membangun merek pribadi yang akan menopangnya jauh melampaui masa-masa bermainnya. Jelas ada alasan untuk menjaga semuanya tetap segar agar audiens terus menebak-nebak, dan dalam video YouTube itu, dia memberi isyarat bahwa dia tidak akan berambut pendek untuk waktu lama.
Saat melihat kembali foto-foto lamanya untuk bersiap menyambut potongan rambut besarnya, sang striker mengangkat satu foto dari Oktober 2020 ketika dia memiliki rambut pirang panjang sedang, ditata dengan belahan tengah dan hairband. "Jack Grealish! Bagaimana menurutmu?," katanya. "Saya menantikan untuk memiliki rambut ini lagi karena saya menyukainya, tidak panjang, tidak pendek, di tengah-tengah."
Raksasa
Meski ia mungkin telah kehilangan sedikit aura viknya, jelas bahwa kita tak seharusnya mengharapkan merek Haaland terdampak meskipun ia memangkas habis rambut panjang khasnya. Kalau pun ada, aksi potong rambut yang tanpa sengaja viral itu justru hanya menciptakan lebih banyak hype di sekelilingnya, seiring profilnya meledak di seluruh dunia.
"Ada sesuatu yang sangat percaya diri dari menanggalkan semuanya dan membiarkan wajah yang berbicara," kata Maxwell Oakley, salah satu pendiri barber mewah London Supply 91, kepada GQ.
"Tampilan baru Haaland adalah contoh sempurna: itu sepenuhnya mengubah penampilannya, tetapi entah bagaimana justru membuatnya terlihat lebih mencolok. Kontras dengan rambut panjang khasnya menjadi bagian besar dari alasan mengapa ini mendapat begitu banyak perhatian. Ini hampir seperti sebuah reset."
Setelah menaklukkan Amerika pada musim panas dan di tengah kesuksesan kanal YouTube-nya serta aksi-aksi mencetak golnya yang terus berlanjut untuk klub dan tim nasional, Haaland telah menjadi kekuatan besar di dalam dan luar lapangan. Gaya rambut baru jelas tidak akan memperlambatnya.