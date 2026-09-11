Musim panas ini saja, popularitas Haaland yang terus meningkat mendapat dorongan signifikan ketika ia memanfaatkan peluang untuk menaklukkan Amerika Serikat dan akhirnya menunjukkan kemampuannya di panggung yang paling besar.

Norwegia bertolak ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun, dan mereka memenuhi label kuda hitam sebelum turnamen berkat, tak sedikit, aksi-aksi penyerang nomor 9 mereka yang produktif itu. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi mendayung viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam maupun di luar lapangan, mencetak tujuh gol dalam lima penampilan dalam perjalanan negaranya ke perempat-final, termasuk dwigol sensasional dalam kemenangan mengejutkan babak 16 besar atas juara lima kali, Brasil.

Ia juga sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar dari waktunya di AS yang menjadi viral ketika ia menikmati bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terlalu dikenali, termasuk merangkul budaya koboi di Dallas dan mencoba kuliner khas New York. Hal itu memicu gelombang aneh video AI yang menampilkan Haaland sebagai karakter kartun, viking, dan lainnya. Haaland melanjutkan momentum itu dengan pulang membawa rakun taksidermi seharga $750 sebagai suvenir.

Profilnya tumbuh secara eksponensial seiring negaranya melaju, didorong oleh gol-golnya dan tingkahnya di luar lapangan, dan kini ia telah meraih sekitar 36 juta pengikut baru di Instagram sejak awal turnamen, lebih dari enam kali lipat populasi negara yang ia wakili.

Haaland mengakui setelahnya bahwa Piala Dunia itu "mengubah hidupnya". Ditanya tentang reputasinya yang tengah melejit saat itu, Haaland berkata: "Saya pikir itu hal yang bagus, karena saya suka orang Amerika, saya juga pikir mereka cukup menghibur, mereka lucu."

Ia menambahkan kepada media Norwegia VG: "Ini adalah pekan-pekan paling keren dan perjalanan yang saya alami sepanjang hidup saya. Ini benar-benar terasa surealis, sekarang sulit untuk mencernanya. Anda jadi sedikit kosong. Jika saya memikirkan cepat 40 hari ini, semuanya benar-benar gila."

Media berita lama Amerika ABC menyebutnya "sensasi sepakbola global di dalam dan di luar lapangan" yang telah "melampaui turnamen dengan kepribadiannya yang unik", sementara NBC menjuluki sang striker sebagai "MVP layar kaca".