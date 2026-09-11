Potongan rambut drastis Erling Haaland hanya makin memperkuat personal brand bintang Manchester City itu yang kian melejit
Menjelang musim baru Premier League, Erling Haaland menghebohkan internet, tetapi aksinya yang viral sama sekali tidak ada kaitannya dengan sepak bola dan ketajamannya yang seperti tak masuk akal dalam mencetak gol. Melalui kanal YouTube-nya, sensasi Manchester City dan Norwegia itu membagikan video yang harus dilihat untuk bisa dipercaya: potongan rambut proper pertamanya sejak 2021.
Pemain berusia 25 tahun itu sudah identik dengan surai panjang pirang tergerainya yang mengintimidasi ala Viking, yang ia tata dalam model man bun dengan sisi dan bagian belakang kepalanya dicukur sangat tipis untuk menambah efek tegas.
Namun, rambut ikonisnya kini sudah tiada, karena ia menukar tampilan khasnya dengan gaya yang nyaris cepak. Tetapi bagaimana perubahan drastis ini akan memengaruhi 'Brand Haaland'? Dan benarkah ini 'kehilangan aura' seperti yang diyakini banyak orang di dunia maya?
Tampilan baru
Haaland telah tampil dengan rambut panjang selama lima tahun terakhir, sejak ia mulai memanjangkannya ketika sedang menanjak pesat di Borussia Dortmund. Saat tiba di Man City pada musim panas 2022, ia sudah memiliki gaya rambut ikat ekor kuda yang menjadi ciri khasnya.
Dengan kata-katanya sendiri, sang striker menilai ini sudah "waktunya untuk perubahan". Dalam video YouTube-nya, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah mempertimbangkan untuk memotong rambutnya sejak kampanye Piala Dunia Norwegia berakhir di babak perempat-final pada awal Juli lalu. "Saya sangat sibuk, jadi saya tidak melakukannya," jelasnya.
Pada akhirnya, ia menunggu hingga sehari sebelum laga pertamanya di musim Premier League untuk menjalani transformasi tersebut, dan secara strategis membagikan videonya pada hari yang sama ketika City menghadapi Bournemouth di Stadion Etihad.
Dalam klip berdurasi tujuh menit itu, ia menegaskan bahwa dirinya menginginkan buzzcut yang "sangat pendek" sebelum seorang penata rambut datang, dan penonton kemudian disuguhi berbagai tahapan lucu dari potongan rambut ekstrem itu saat kekasih Haaland, Isabel Haugseng Johansen, menyaksikannya dengan tidak percaya.
Menjelaskan penampilan baru yang mencolok itu kepada ESPN Brazil setelah kemenangan City atas Coventry akhir pekan lalu, sang penyerang berkata: "Jauh lebih mudah. Saya pikir ini memang waktunya untuk perubahan. Saya menyukainya. Tentu saja, saya merindukan rambut panjang saya, tetapi ini waktunya untuk perubahan dan, sejauh ini, saya menikmatinya. Rambut itu akan tumbuh lagi dan menjadi panjang lagi, semoga saja."
Memutus penerimaan
"Saya tak sabar menunggu para fans melihatnya," ujar Haaland sumringah, di tengah potong rambut, sebelum menirukan chant 'Siapa sih brengsek itu?!'. "Saya ingin fans Man City menyanyikan itu besok!," katanya sambil tertawa sendiri.
Meski gaya rambut barunya tak terelakkan menuai respons positif dari pendukung Etihad pada hari pembukaan, reaksi di sudut-sudut tertentu internet justru jauh dari pujian. Setelah gagal mencetak gol saat melawan Bournemouth, Haaland yang baru saja memangkas rambutnya dituduh mengalami apa yang disebut 'kehilangan aura' di dunia maya, dengan banyak orang menyatakan bahwa ia telah kehilangan sisi mengintimidasinya setelah menggunakan alat cukur.
Kritik lain bernada lebih bercanda. Dalam video YouTube-nya, Haaland menelepon striker legendaris eks AC Milan dan Manchester United Zlatan Ibrahimovic, serta pemain pinjaman Man City Jack Grealish, lewat FaceTime untuk melihat reaksi mereka. Sosok pertama bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan, sialan?!" dan apakah pemain Norwegia itu kalah taruhan, sementara mantan rekan setimnya di City itu mengatakan bahwa Haaland terlihat "seperti baru berusia sekitar 10 tahun".
Zlatan sebelumnya telah mengatakan kepada sesama striker itu agar jangan pernah memotong rambutnya karena itulah sumber kekuatannya, sebuah rujukan kepada tokoh biblis Samson.
sensasi YouTube
Namun, siapa pun yang benar-benar percaya bahwa potongan rambut drastis itu akan berdampak negatif pada 'Brand Haaland' atau kemampuan mesin gol tersebut di atas lapangan jelas keliru. Kalau pun ada, viralitas yang ia raih dengan membagikan video itu hanyalah penanda dari profil globalnya yang terus berkembang.
Klip lengkap di YouTube kini telah ditonton sekitar 9,5 juta kali, sementara lebih banyak lagi yang menyaksikan dan berinteraksi dengan teaser di Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Satu unggahan foto di balik layar dari momen potong rambut itu saja telah mengumpulkan lebih dari 14 juta likes.
Haaland baru terjun ke dunia YouTube pada Oktober 2025, tetapi ia sudah memiliki hampir 4,5 juta subscriber, dengan total lebih dari 224 juta penayangan di video pendek dan panjangnya, dengan kepribadiannya yang ramah dan usil serta kemampuannya sebagai pesepakbola secara efektif menjamin kesuksesan kanalnya.
Orang-orang yang tampil dalam video itu juga menjadi indikasi lain dari pengaruh besarnya. Haaland memiliki nomor Noel Gallagher, Zlatan, Grealish, dan Pep Guardiola dalam buku telepon bertabur bintangnya, dan ketika ia menelepon, mereka menjawab.
Jika sebelumnya masih ada keraguan, perlu dicatat bahwa pemain 25 tahun itu juga benar-benar telah menemukan kembali ketajamannya sejak gagal mencetak gol pada laga pembuka. Dengan tampilan barunya, Haaland kemudian mencetak lima gol dalam tiga penampilan berikutnya, termasuk dua gol di Liga Champions melawan Porto pada pertengahan pekan.
Amerika terguncang...
Baru pada musim panas ini, popularitas Haaland yang terus meningkat mendapat dorongan signifikan ketika ia memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan Amerika Serikat dan akhirnya menunjukkan kemampuannya di panggung paling besar.
Norwegia bertolak ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun, dan mereka memenuhi label sebagai kuda hitam sebelum turnamen, tidak lepas dari kontribusi penampilan luar biasa nomor 9 produktif mereka. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi dayung viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam dan luar lapangan, mencetak tujuh gol dalam lima penampilan dalam perjalanan negaranya ke perempat-final, termasuk dwigol sensasional dalam kemenangan mengejutkan di babak 16 besar atas juara lima kali Brasil.
Ia juga sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar dari waktunya di AS yang menjadi viral ketika ia menikmati bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan relatif tanpa dikenali, termasuk menikmati budaya koboi di Dallas dan mencoba kuliner khas New York. Hal itu memicu gelombang video AI yang aneh, menampilkan Haaland sebagai karakter kartun, viking, dan banyak lagi. Haaland melanjutkan keseruannya dengan pulang membawa rakun taksidermi seharga $750 sebagai suvenir.
Profilnya tumbuh secara eksponensial seiring negaranya melaju, didorong oleh gol-golnya dan tingkahnya di luar lapangan, dan kini ia telah meraih sekitar 36 juta pengikut baru di Instagram sejak awal turnamen, lebih dari enam kali lipat populasi negara yang ia wakili.
Haaland mengakui setelah itu bahwa Piala Dunia telah "mengubah hidupnya". Saat ditanya soal reputasinya yang kian besar pada saat itu, Haaland berkata: "Saya pikir itu hal yang bagus, karena saya suka orang Amerika, saya juga pikir mereka cukup kocak, mereka lucu."
Ia menambahkan kepada media Norwegia VG: "Ini adalah pekan-pekan paling keren dan perjalanan yang saya alami sepanjang hidup saya. Ini benar-benar surealis, sulit untuk mencernanya sekarang. Anda menjadi sedikit kosong. Jika saya memikirkan 40 hari ini dengan cepat, semuanya benar-benar gila."
Media berita Amerika yang sudah lama berdiri ABC menyebutnya "sensasi sepakbola global di dalam dan luar lapangan" yang telah "melampaui turnamen dengan kepribadiannya yang unik", sementara NBCmenjuluki sang striker sebagai "MVP layar kaca".
...Dan internet
Tampaknya gaya rambut khasnya memang menjadi bagian dari daya tarik tersebut. Menurut data pencarian Google yang dianalisis oleh platform pemesanan tukang cukur Fresha, pencarian untuk 'rambut Haaland' melonjak sebesar 516% menjadi 266.000 pencarian bulanan selama Piala Dunia. Secara keseluruhan, pencarian itumeningkat 3.667% dalam setahun terakhir, dengan 130.000 pencarian pada sekitar sebulan terakhir saja.
Karena itu, para ahli menilai tidak mengejutkan jika potongan besar rambut Haaland menjadi viral, dan mereka tidak memperkirakan trim pendek barunya akan berdampak apa pun pada mereknya yang sedang melesat.
Fresha spesialis rambut dan kecantikan Danielle Louise mengatakan: "Rambut Haaland sudah menjadi ciri yang langsung dikenali, terutama selama Piala Dunia, jadi tidak mengherankan jika memotongnya menimbulkan reaksi sebesar ini.
"Pesepakbola telah memengaruhi gaya rambut pria selama beberapa generasi, tetapi Haaland menarik karena tampilannya benar-benar berbeda dari model fade dan gaya pangkas sangat pendek yang telah mendominasi perawatan pria. Angka pencarian itu menunjukkan betapa besarnya minat terhadap rambutnya yang lebih panjang.
"Sekarang dia beralih ke arah yang sepenuhnya berlawanan, saya memperkirakan banyak pria juga akan melihat potongan barunya."
Tetap luwes
Sosok yang bisa membuktikan kekuatan rutin mengubah penampilan dan yang citra mereknya jelas tidak terdampak karenanya adalah David Beckham, yang memiliki naluri kewirausahaan, paras, dan kepribadian untuk memastikan warisannya melampaui karier sepak bolanya.
Mantan superstar Manchester United, Real Madrid, dan England itu telah menampilkan berbagai gaya rambut terkenal, dan juga yang kontroversial, selama bertahun-tahun, termasuk belah tengah ala anak muda, cornrow yang kurang tepat, mohawk, kuncir kuda ala Haaland, dan tentu saja, potongan buzzcut.
Setiap kali Beckham mengubah penampilannya, itu selalu menjadi peristiwa berita, dan Haaland sudah menirunya dengan menjadi viral lewat potongan besar pertamanya. Menanggapi penampilan baru sang striker di CBS pada pertengahan pekan, Beckham berkata: "Saya sebenarnya pikir itu terlihat bagus. Musim baru, potongan rambut baru, tetap mencetak gol yang sama," sebelum kemudian memilih buzzcut sebagai gaya rambut favoritnya sepanjang masa karena kepraktisannya.
Haaland juga jelas menyadari perlunya membangun merek pribadi yang akan menopangnya jauh melampaui masa-masa bermainnya. Tentu ada benarnya untuk terus menjaga semuanya tetap segar agar audiens terus penasaran, dan dalam video YouTube itu, dia mengisyaratkan bahwa ia tidak akan berambut pendek lama-lama.
Saat melihat kembali foto-foto lamanya untuk persiapan potongan rambut besarnya, sang striker mengangkat satu foto dari Oktober 2020 saat ia berambut pirang panjang sedang, ditata dengan belahan tengah dan hairband. "Jack Grealish! Bagaimana menurutmu?," katanya. "Saya tak sabar memiliki rambut seperti ini lagi karena saya menyukainya, tidak panjang, tidak pendek, di tengah-tengah."
Raksasa kuat
Meski mungkin ia telah kehilangan sedikit aura vikingenya, jelas kita tak perlu berharap merek Haaland akan terdampak meski ia memangkas habis rambut panjang khasnya. Kalau pun ada, aksi potong rambut yang tanpa sengaja menjadi viral itu justru hanya menambah hype di sekelilingnya, seiring profilnya meledak di seluruh dunia.
"Ada sesuatu yang sangat percaya diri dari menanggalkan semuanya dan membiarkan wajah yang berbicara," kata Maxwell Oakley, salah satu pendiri barber mewah London, Supply 91, kepada GQ.
"Penampilan baru Haaland adalah contoh sempurna: itu benar-benar mengubah penampilannya, tetapi entah bagaimana membuatnya terlihat lebih mencolok. Kontras dengan rambut panjang khasnya menjadi bagian besar dari alasan mengapa ini mendapat begitu banyak perhatian. Ini hampir seperti sebuah reset."
Setelah menaklukkan Amerika pada musim panas dan di tengah kesuksesan kanal YouTube-nya serta ketajamannya yang terus berlanjut untuk klub dan tim nasional, Haaland telah menjadi kekuatan besar di dalam dan luar lapangan. Potongan rambut baru jelas tidak akan memperlambatnya.