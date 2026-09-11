Baru pada musim panas ini, popularitas Haaland yang terus meningkat mendapat dorongan signifikan ketika ia memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan Amerika Serikat dan akhirnya menunjukkan kemampuannya di panggung paling besar.

Norwegia bertolak ke Amerika Serikat setelah lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun, dan mereka memenuhi label sebagai kuda hitam sebelum turnamen, tidak lepas dari kontribusi penampilan luar biasa nomor 9 produktif mereka. Bersama rekan-rekan setimnya dan selebrasi dayung viking mereka yang viral, Haaland mencuri perhatian di dalam dan luar lapangan, mencetak tujuh gol dalam lima penampilan dalam perjalanan negaranya ke perempat-final, termasuk dwigol sensasional dalam kemenangan mengejutkan di babak 16 besar atas juara lima kali Brasil.

Ia juga sempat mengunggah sejumlah vlog di balik layar dari waktunya di AS yang menjadi viral ketika ia menikmati bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan relatif tanpa dikenali, termasuk menikmati budaya koboi di Dallas dan mencoba kuliner khas New York. Hal itu memicu gelombang video AI yang aneh, menampilkan Haaland sebagai karakter kartun, viking, dan banyak lagi. Haaland melanjutkan keseruannya dengan pulang membawa rakun taksidermi seharga $750 sebagai suvenir.

Profilnya tumbuh secara eksponensial seiring negaranya melaju, didorong oleh gol-golnya dan tingkahnya di luar lapangan, dan kini ia telah meraih sekitar 36 juta pengikut baru di Instagram sejak awal turnamen, lebih dari enam kali lipat populasi negara yang ia wakili.

Haaland mengakui setelah itu bahwa Piala Dunia telah "mengubah hidupnya". Saat ditanya soal reputasinya yang kian besar pada saat itu, Haaland berkata: "Saya pikir itu hal yang bagus, karena saya suka orang Amerika, saya juga pikir mereka cukup kocak, mereka lucu."

Ia menambahkan kepada media Norwegia VG: "Ini adalah pekan-pekan paling keren dan perjalanan yang saya alami sepanjang hidup saya. Ini benar-benar surealis, sulit untuk mencernanya sekarang. Anda menjadi sedikit kosong. Jika saya memikirkan 40 hari ini dengan cepat, semuanya benar-benar gila."

Media berita Amerika yang sudah lama berdiri ABC menyebutnya "sensasi sepakbola global di dalam dan luar lapangan" yang telah "melampaui turnamen dengan kepribadiannya yang unik", sementara NBCmenjuluki sang striker sebagai "MVP layar kaca".