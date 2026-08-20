Masih ada sedikit risiko yang melekat pada kepindahan ini bagi United. Baleba kemungkinan akan membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya setelah tahun yang sulit, dan ia akan datang sambil memulihkan cedera ligamen pergelangan kaki yang didapatnya pada pramusim. Namun, itu tidak disebut sebagai masalah serius, dengan BBC Sport melaporkan melalui Simon Stone bahwa waktu pemulihannya adalah dua hingga tiga pekan, dan motivasi Baleba akan berada di level tertinggi.

Ini adalah kepindahan impian bagi Baleba pada tahap ideal dalam kariernya yang masih belia, dan ketika ia bahagia serta sepenuhnya fokus, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan, ia termasuk di antara pemain Kamerun yang paling menonjol di Piala Afrika 2025, saat mereka mencapai perempat-final.

Menurut The Athletic, petinggi United memantau Baleba dan Bryan Mbeumo dengan saksama sepanjang lima pertandingan Kamerun dan sekali lagi menyimpulkan bahwa yang pertama akan cocok dengan tim yang sedang mereka bangun. Sebenarnya, ia punya potensi untuk menjadi jauh lebih dari itu.

Lini tengah United telah kekurangan fisik selama bertahun-tahun, sesuatu yang dimiliki Baleba dalam jumlah berlimpah. Ia adalah perebut bola yang tak kenal lelah dan agresif, yang juga mampu membawa bola naik ke depan dengan tujuan yang jelas, dan ia tampaknya tidak pernah kelelahan. Adil untuk mengatakan bahwa ia memang masih agak mentah, tetapi dengan arahan yang tepat, tidak ada alasan Baleba tidak bisa menjadi salah satu gelandang nomor 6 terbaik di sepakbola dunia.