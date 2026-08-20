Potensi lebih tinggi daripada Moises Caicedo! Carlos Baleba adalah sosok yang tepat untuk dibutuhkan Man Utd, dan berpotensi menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia
Manchester United akhirnya bergerak lagi di bursa transfer! Setelah musim panas yang berjalan sangat lambat, yang hanya menghadirkan Youri Tielemans dan Andrey Santos sebagai rekrutan besar, Manchester United telah membidik Carlos Baleba dari Brighton untuk melengkapi lini tengah mereka jelang tenggat 1 September.
Menurut Sky Sports, United hampir mencapai kesepakatan penuh dengan Brighton untuk merekrut Baleba dengan biaya lebih dari £60 juta ($81 juta), dan kontrak berdurasi lima tahun sudah disiapkan untuk pemain berusia 22 tahun itu di Old Trafford. Baleba kini bersiap terbang ke Manchester dan menjalani tes medis sebelum semuanya diresmikan.
Ini seharusnya bukan akhir dari bisnis musim panas United, mereka juga idealnya masih membutuhkan bek kiri baru dan No.9, tetapi ini adalah langkah besar ke arah yang benar. Michael Carrick tentu akan punya peluang yang jauh lebih baik untuk menjaga tim tetap berada di jalur positif dengan kehadiran Baleba, karena ia adalah sosok yang benar-benar selama ini hilang di ruang mesin mereka.
Akhir dari saga panjang
Kedatangan Baleba yang sudah di ambang pintu ke United mungkin terlihat seperti kejutan besar mengingat betapa sepinya situasi di Old Trafford sejak Tielemans menandatangani kontrak pada 14 Juli, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketertarikan mereka terhadap Baleba sudah muncul sejak musim panas tahun lalu, ketika Brighton menilai mantan pemain Lille itu di atas £100 juta ($136 juta).
Para petinggi INEOS di Manchester mundur dari angka tersebut, tetapi kemudian kembali menanyakan ketersediaannya pada Januari, menurut Sky Sports. Nama Baleba tak pernah benar-benar dikeluarkan dari meja, meski ia kesulitan menjaga performa dan kebugaran sepanjang musim 2025-26.
Ia hanya bermain penuh 90 menit untuk Brighton sebanyak tiga kali dalam 35 penampilan karena level permainannya merosot drastis. Sangat mungkin fokus Baleba menurun setelah peluang ke United muncul, dan ia mungkin merasakan frustrasi atas sikap keras Brighton terkait masa depannya.
Namun, Brighton kini tak bisa lagi meminta biaya transfer hingga sembilan digit untuknya. United mendapat imbalan atas kesabaran mereka, dan biaya yang lebih rendah di kisaran £60-£70 juta pada akhirnya bisa terlihat sebagai salah satu transfer paling menguntungkan abad ini.
Potensi luar biasa
Masih ada sedikit risiko yang melekat pada kepindahan ini bagi United. Baleba kemungkinan akan membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan kembali performa terbaiknya setelah tahun yang sulit, dan ia akan datang sambil memulihkan cedera ligamen pergelangan kaki yang didapatnya pada pramusim. Namun, itu tidak disebut sebagai masalah serius, dengan BBC Sport melaporkan melalui Simon Stone bahwa waktu pemulihannya adalah dua hingga tiga pekan, dan motivasi Baleba akan berada di level tertinggi.
Ini adalah kepindahan impian bagi Baleba pada tahap ideal dalam kariernya yang masih belia, dan ketika ia bahagia serta sepenuhnya fokus, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan, ia termasuk di antara pemain Kamerun yang paling menonjol di Piala Afrika 2025, saat mereka mencapai perempat-final.
Menurut The Athletic, petinggi United memantau Baleba dan Bryan Mbeumo dengan saksama sepanjang lima pertandingan Kamerun dan sekali lagi menyimpulkan bahwa yang pertama akan cocok dengan tim yang sedang mereka bangun. Sebenarnya, ia punya potensi untuk menjadi jauh lebih dari itu.
Lini tengah United telah kekurangan fisik selama bertahun-tahun, sesuatu yang dimiliki Baleba dalam jumlah berlimpah. Ia adalah perebut bola yang tak kenal lelah dan agresif, yang juga mampu membawa bola naik ke depan dengan tujuan yang jelas, dan ia tampaknya tidak pernah kelelahan. Adil untuk mengatakan bahwa ia memang masih agak mentah, tetapi dengan arahan yang tepat, tidak ada alasan Baleba tidak bisa menjadi salah satu gelandang nomor 6 terbaik di sepakbola dunia.
Bagaimana dia cocok dalam susunan pemain Carrick?
Baleba adalah monster transisi dengan kecepatan luar biasa dan kecerdasan bermain yang sangat baik. Ia bisa mendominasi lini tengah dan menembus antarlini sesuka hati, menjadikannya tandem ideal bagi playmaker yang bermain lebih dalam, Tielemans.
Starting XI terkuat Carrick kemungkinan akan memasukkan keduanya dalam poros ganda, dengan Kobbie Mainoo dan Santos sebagai pelapis, sementara Mason Mount mungkin terpaksa sepenuhnya keluar dari gambaran. Tielemans menggantikan kreativitas yang hilang dari Manchester United ketika Casemiro pergi, tetapi Baleba akan menambahkan sesuatu yang benar-benar baru.
Begitu kembali ke kondisi fisik terbaiknya, lulusan akademi Lille itu bisa menjadi sosok yang tak tergantikan di tim bersama kapten klub Bruno Fernandes; dia memang sebagus itu. Baleba akan mendorong United melaju ke depan, dan menentukan nada untuk pressing tinggi mereka saat tidak menguasai bola, menerkam lawan seperti hyena setiap kali bola direbut.
Orang-orang tampaknya telah melupakan betapa dahsyatnya dia pada dua tahun pertamanya di Brighton. Musim lalu pasti hanya sebuah penurunan sesaat. Meski Baleba belum sepenuhnya menjadi pemain matang, United mendapatkan pemain yang berkembang dalam intensitas dan kekacauan Premier League.
Belajar dari yang terbaik
Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana ia akan menangani tekanan yang datang bersama bermain untuk klub sebesar United, tetapi Baleba semestinya bisa langsung masuk ke dalam sistem 4-2-3-1 Carrick tanpa hambatan. Ia juga sangat ambisius dan bersemangat untuk berkembang, bahkan menambah porsi kerja sendiri demi mencapai target tingginya.
"Saya mencoba mengambil [pelajaran] dari luar Premier League. Seperti Ligue 1, Vitinha atau Joao Neves. Di La Liga, Xavi, [Andres] Iniesta, [Sergio] Busquets," kata Baleba dalam wawancara dengan Sky Sports pada Desember lalu. "Saya mencoba belajar setiap hari, saya sedang belajar. Saya menonton mereka di YouTube. Ini adalah ambisi [saya] untuk menjadi gelandang terbaik di dunia."
Namun, untuk mencapai itu, Baleba harus menjadi pengumpan yang lebih matang. Ia punya naluri kreatif yang mirip dengan para pemain yang ia sebutkan, tetapi eksekusinya masih kurang, terutama saat mencoba mengalihkan permainan atau melepaskan umpan jauh.
Baleba harus mengasah kemampuan teknisnya, tetapi bermain bersama pemain-pemain seperti Fernandes, Tielemans, dan Mainoo akan membantu dalam hal itu. Tugas utamanya adalah memutus alur permainan lawan dan meredakan tekanan, sesuatu yang sudah sangat ia kuasai. Sisanya akan datang seiring ia mendekati tahun-tahun puncaknya.
Kakak laki-laki panutan
Kekuatan dan stamina Baleba bisa menjadi faktor vital saat United kembali memainkan hingga empat pertandingan per pekan pada 2026-27. Prospek bersama dirinya terlihat jauh lebih cerah bagi Carrick saat ia berusaha membangun dari janji finis di peringkat ketiga musim lalu.
Bermain bersama Mbeumo di level klub juga menempatkan Baleba dalam posisi bagus untuk langsung nyetel. Duo ini meraih tujuh kemenangan dan lima hasil imbang dari 15 pertandingan bersama Kamerun, dan Mbeumo disebut sebagai sosok 'kakak laki-laki' bagi rekan senegaranya tersebut.
Jika mereka terus mengeluarkan kemampuan terbaik satu sama lain, itu bisa membawa United naik ke level berikutnya. Baleba memiliki kapasitas untuk menjadi rekrutan transformatif, yang ironisnya, persis seperti yang disematkan kepada pemain yang ia gantikan di Brighton, Moises Caicedo, sebelum Chelsea mengalahkan United dalam perburuan transfer tersebut.
Caicedo kini telah menjadi salah satu pemain terpenting Chelsea, tetapi Baleba punya potensi maksimum yang lebih tinggi, dan ia menghabiskan biaya untuk United lebih dari £40 juta ($55 juta) lebih murah daripada yang dibayarkan Chelsea untuk pemain Ekuador itu. Baleba adalah pemain yang lebih dinamis, lebih progresif, dan punya lebih banyak hal untuk ditawarkan kepada United dalam fase menyerang seiring ia semakin matang.
Carrick dan tim rekrutmen United masih punya masalah yang harus dibenahi, tetapi sektor gelandang akan segera dicoret dari daftar. Itu saja sudah memberi mereka peluang realistis untuk meraih sukses.