Meski sudah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun, Cundy terasa baru belakangan ini menonjol di media sepakbola. Hal itu tak diragukan lagi berkat kecocokannya saat siaran dengan Jamie O'Hara, sesama mantan pemain Tottenham Hotspur yang kini menjadi rekan pembawa acaranya di 'Sports Bar'. Yang terpenting, acara tersebut disiarkan langsung melalui layanan streaming sehingga menghasilkan sejumlah cuplikan yang sensasional di media sosial.

Keduanya sangat menghibur di radio, saling meledek dan menggoda para penelepon dengan bantuan efek suara yang muncul tepat waktu dari salah satu produser mereka, yang dikenal sebagai Hairy Al. Namun, kemampuan Cundy yang tiada tanding dalam memancing emosi rekannya, ditambah penggunaan properti visual yang menggelikan, membuat duo ini berulang kali viral dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika O'Hara, seorang penggemar Tottenham, meratapi hasil buruk terbaru timnya, yang sudah sering terjadi, Cundy, pendukung Chelsea, akan mengeluarkan topeng bergambar wajah mantan pelatih Spurs, Ange Postecoglou. Ia mengenakannya lalu melanjutkan diskusi yang setengah serius dengan rekan pembawa acaranya, sementara gambar wajah tanpa ekspresi itu tampak terdistorsi secara konyol di wajahnya.

Hasilnya selalu sangat lucu. Fakta bahwa Postecoglou telah dipecat Tottenham Hotspur lebih dari setahun lalu membuat lelucon itu semakin menggelikan setiap kali diulang. O'Hara tak pernah bisa menahan diri dan selalu berakhir benar-benar jengkel menghadapi situasi konyol tersebut. Perdebatan pun sudah telanjur kalah.

Dalam contoh paling terkenal dari aksi Cundy dengan topengnya, O'Hara yang naik pitam sampai meninggalkan studio talkSPORT setelah Tottenham kalah telak 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Maret, ketika Igor Tudor menjalani masa kepelatihan sementara yang berakhir buruk. Dengan topeng Postecoglou, topi badut, dan dasi kupu-kupu kebesaran, Cundy terus memancing rekannya sesama pengamat itu hingga O'Hara meledak.

"Kalau kita tetap bersama orang ini [Tudor], kita habis. Klub ini habis. Tak mungkin lebih buruk lagi," kata O'Hara dengan geram. Ketika Cundy menanggapi dengan mengatakan bahwa Spurs 'bermain imbang pada babak kedua', O'Hara tak bisa lagi menahan amarahnya: "Berhenti terus membicarakan babak kedua! Serius, Bung. Serius, diamlah. Sungguh... Saya berusaha untuk tidak mengumpat. Kamu pengamat profesional. Kamu tidak bisa terus mengatakan itu."

Setelah berusaha menenangkan diri, O'Hara pun keluar. Cuplikan tersebut kini telah ditonton 1,4 juta kali di X (sebelumnya Twitter) saja, dan Cundy bahkan mengenakan topeng itu di pernikahan O'Hara pada April.

Aksi andalan lain pria berusia 57 tahun itu muncul pada awal acara. Ia mengejek klub mana pun yang mengalami hari yang sangat buruk dengan berteriak, 'ADA YANG MELIHAT [masukkan nama tim]?!', sebelum menyebut sederet orang dan hal yang berkaitan dengan klub tersebut. Aksi itu terinspirasi dari komentar sepakbola Norwegia yang terkenal pada 1980-an, seusai kemenangan tak terduga tim Skandinavia tersebut atas Inggris. Kalimat "Kalian dengar saya?! Tim kalian dihajar habis-habisan!" melengkapi rangkaian celoteh yang tidak karuan itu. Tambahkan topeng khasnya, dan kekacauan pun menjadi lengkap.