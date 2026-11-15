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Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

Popularitas Jason Cundy terus menanjak: Bagaimana pesepakbola yang terlupakan menjadi provokator paling populer di radio olahraga Britania Raya

Mantan bek Chelsea berusia 57 tahun itu tengah menjalani “rentetan aksi yang langka dalam satu generasi”, dan nyaris setiap pekan viral karena tingkahnya di talkSPORT.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Wajar jika penggemar sepakbola yang lebih muda belum pernah mendengar nama Jason Cundy hingga beberapa tahun lalu. Kariernya sebagai pemain yang begitu menjanjikan perlahan luput dari sorotan setelah membela Chelsea dan Tottenham pada 1990-an. Ia bahkan terpaksa pensiun dini.

    Namun, kini tingkahnya saat siaran nyaris setiap pekan viral di media sosial. Cundy telah menjadi sosok andalan talkSPORT setelah lebih dari 20 tahun bersama stasiun radio tersebut, tetapi popularitasnya melambung sejak ia dikenal sebagai sosok yang piawai memancing emosi orang lain.

    Rentetan aksi pria berusia 57 tahun itu yang dianggap begitu luar biasa membuatnya layak disebut sebagai kandidat untuk memborong penghargaan penyiaran olahraga pada 2026.

  • Chelsea, bertahan hidup dan pensiun dini

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    Cundy mengawali kariernya di Chelsea sebelum kemudian bermain untuk Tottenham, tetapi kariernya sebagai pemain terganggu oleh serangkaian masalah kesehatan.

    Meski kini namanya boleh dibilang lebih identik dengan profesi penyiar setelah lebih dari 20 tahun berkecimpung di bidang itu, Cundy sebenarnya pernah berkarier sebagai pesepak bola profesional di level tertinggi. Ia membela Chelsea dan, ironisnya, rival mereka sesama klub London, Tottenham, yang kini kerap menjadi sasaran kritik kerasnya.

    Penggemar Chelsea sejak kecil yang dulu menonton klub itu di Stamford Bridge, bek tengah dengan tekel keras tersebut meniti karier melalui akademi klub pada 1980-an dan meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Chelsea pada 1987. Ia menghabiskan empat tahun bersama tim utama di London barat sebelum dijual ke Tottenham pada 1992.

    Masalah kebugaran yang terus-menerus menghambat kariernya membuat Cundy harus bersabar menanti kesempatan bermain di White Hart Lane. Ia beberapa kali dipinjamkan sebelum kemudian bergabung secara permanen dengan Ipswich Town dan Portsmouth. Saat membela klub yang disebut terakhir, sang bek didiagnosis menderita kanker testis pada awal 1997. Ia menjalani operasi pengangkatan salah satu testisnya dan akhirnya pulih sepenuhnya, lalu kembali bermain pada tahun yang sama.

    Namun, karier bermainnya harus berakhir tiga tahun kemudian. Pada Desember 2000, saat baru berusia 31 tahun, ia terpaksa pensiun atas saran dokter akibat cedera lutut serius yang sebenarnya dialaminya dalam latihan ketika masih menjadi pemain Ipswich. Penampilan terakhirnya terjadi hampir setahun sebelumnya, pada Boxing Day 1999.

    "Saya belum pernah memakai sepatu bola lagi sejak pertandingan di Swindon itu," kata Cundy saat itu. "Saya membersihkannya setelah pertandingan, menaruhnya di bagasi mobil, dan sepatu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ini hari yang menyedihkan. Kini saya bukan lagi pesepak bola profesional. Ketika menandatangani kontrak dengan Chelsea pada usia 17 tahun, saya tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini."

  • Langsung beradaptasi

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy langsung terjun ke dunia penyiaran setelah terpaksa pensiun dini dan kini telah bekerja di talkSPORT selama lebih dari 20 tahun.

    Namun, Cundy tidak berlarut-larut meratapi akhir karier bermainnya yang menyakitkan. Ia lebih dulu terjun ke dunia kepelatihan, lalu masuk ke dunia penyiaran olahraga hampir secara tidak sengaja. Gayanya yang ceplas-ceplos, selera humornya yang menular, dan kemampuannya yang sulit ditandingi dalam memancing emosi orang membuatnya sangat cocok untuk radio bincang-bincang.

    Berbicara kepada Martin Tyler dalam siniar 'Joy of Football', mantan pemain itu mengungkapkan bahwa ia awalnya diundang ke talkSPORT untuk wawancara tentang pengalamannya mengidap kanker testis pada awal 2000-an, ketika ia melatih di akademi Chelsea. Ia meninggalkan kesan yang begitu kuat hingga diundang kembali untuk berbicara tentang klub yang dicintainya setelah pengambilalihan oleh Roman Abramovich dan kedatangan Jose Mourinho pada 2004.

    Dalam sesi 'ask me anything' (AMA) di Reddit pada 2025, Cundy mengatakan: "Saya sudah menerima kenyataan bahwa saya harus pensiun. Saat itu saya masih muda. Lalu saya masuk ke akademi dan melatih. Sejak saat itu, saya berbicara tentang sepakbola setiap hari dalam hidup saya hingga sekarang."

    Awalnya, mantan bek itu tampil dalam program 'Football First' di talkSPORT bersama Ian Danter dan Alvin Martin, serta sesekali menjadi pembawa acara tamu di 'Evening Kick-Off'. Ia kemudian menjadi sosok tetap di 'The Sports Bar', acara yang masih dipandunya hingga kini. Ia juga tetap memiliki hubungan erat dengan Chelsea sebagai komentator untuk media internal klub tersebut.

    Saat sedang berlibur pada Oktober 2008, Cundy menjadi pusat insiden yang aneh ketika penyiar talkSPORT Andy Goldstein mengumumkan dalam siaran bahwa mantan bek itu absen dari 'The Sports Bar' karena jatuh dari kapal saat berlibur dan tewas tenggelam. Para penggemar Chelsea bahkan meletakkan bunga di luar Stamford Bridge keesokan harinya.

    Goldstein belakangan mengungkapkan bahwa pengumuman itu dimaksudkan sebagai lelucon, dan stasiun radio tersebut terpaksa meminta maaf. "Itu lelucon konyol dari Andy yang berakhir buruk," kata Cundy saat itu. "Istri saya menerima pesan-pesan aneh dan seseorang bahkan mengubah halaman Wikipedia saya. Saya minta maaf jika ada yang merasa kesal."

  • “ADAAA YANG MELIHAT...?!”

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    Keakraban Cundy dengan Jamie O'Hara saat siaran, serta kemampuannya membuat O'Hara kesal, telah membuat popularitas Cundy melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sementara keduanya berulang kali viral.

    Meski sudah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun, Cundy terasa baru belakangan ini menonjol di media sepakbola. Hal itu tak diragukan lagi berkat kecocokannya saat siaran dengan Jamie O'Hara, sesama mantan pemain Tottenham Hotspur yang kini menjadi rekan pembawa acaranya di 'Sports Bar'. Yang terpenting, acara tersebut disiarkan langsung melalui layanan streaming sehingga menghasilkan sejumlah cuplikan yang sensasional di media sosial.

    Keduanya sangat menghibur di radio, saling meledek dan menggoda para penelepon dengan bantuan efek suara yang muncul tepat waktu dari salah satu produser mereka, yang dikenal sebagai Hairy Al. Namun, kemampuan Cundy yang tiada tanding dalam memancing emosi rekannya, ditambah penggunaan properti visual yang menggelikan, membuat duo ini berulang kali viral dalam beberapa tahun terakhir.

    Ketika O'Hara, seorang penggemar Tottenham, meratapi hasil buruk terbaru timnya, yang sudah sering terjadi, Cundy, pendukung Chelsea, akan mengeluarkan topeng bergambar wajah mantan pelatih Spurs, Ange Postecoglou. Ia mengenakannya lalu melanjutkan diskusi yang setengah serius dengan rekan pembawa acaranya, sementara gambar wajah tanpa ekspresi itu tampak terdistorsi secara konyol di wajahnya.

    Hasilnya selalu sangat lucu. Fakta bahwa Postecoglou telah dipecat Tottenham Hotspur lebih dari setahun lalu membuat lelucon itu semakin menggelikan setiap kali diulang. O'Hara tak pernah bisa menahan diri dan selalu berakhir benar-benar jengkel menghadapi situasi konyol tersebut. Perdebatan pun sudah telanjur kalah.

    Dalam contoh paling terkenal dari aksi Cundy dengan topengnya, O'Hara yang naik pitam sampai meninggalkan studio talkSPORT setelah Tottenham kalah telak 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Maret, ketika Igor Tudor menjalani masa kepelatihan sementara yang berakhir buruk. Dengan topeng Postecoglou, topi badut, dan dasi kupu-kupu kebesaran, Cundy terus memancing rekannya sesama pengamat itu hingga O'Hara meledak.

    "Kalau kita tetap bersama orang ini [Tudor], kita habis. Klub ini habis. Tak mungkin lebih buruk lagi," kata O'Hara dengan geram. Ketika Cundy menanggapi dengan mengatakan bahwa Spurs 'bermain imbang pada babak kedua', O'Hara tak bisa lagi menahan amarahnya: "Berhenti terus membicarakan babak kedua! Serius, Bung. Serius, diamlah. Sungguh... Saya berusaha untuk tidak mengumpat. Kamu pengamat profesional. Kamu tidak bisa terus mengatakan itu."

    Setelah berusaha menenangkan diri, O'Hara pun keluar. Cuplikan tersebut kini telah ditonton 1,4 juta kali di X (sebelumnya Twitter) saja, dan Cundy bahkan mengenakan topeng itu di pernikahan O'Hara pada April.

    Aksi andalan lain pria berusia 57 tahun itu muncul pada awal acara. Ia mengejek klub mana pun yang mengalami hari yang sangat buruk dengan berteriak, 'ADA YANG MELIHAT [masukkan nama tim]?!', sebelum menyebut sederet orang dan hal yang berkaitan dengan klub tersebut. Aksi itu terinspirasi dari komentar sepakbola Norwegia yang terkenal pada 1980-an, seusai kemenangan tak terduga tim Skandinavia tersebut atas Inggris. Kalimat "Kalian dengar saya?! Tim kalian dihajar habis-habisan!" melengkapi rangkaian celoteh yang tidak karuan itu. Tambahkan topeng khasnya, dan kekacauan pun menjadi lengkap.

  • “Hadiah yang terus memberi”

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    Mantan pemain Chelsea, Cundy, tak berniat bersikap lunak kepada O'Hara, tetapi ia menegaskan acaranya dan lelucon-leluconnya tak akan berhasil tanpa rekan pembawa acaranya itu.

    Membahas tingkahnya dalam wawancara terbaru dengan Daily Mail, Cundy menegaskan bahwa ia tidak berniat menguranginya. Ketika ditanya apakah ia senang memancing emosi O'Hara, ia berkata: "Sangat senang. Saya tidak merasa kasihan kepada Jamie. Di setiap pertandingan, mereka kalah atau gagal mencetak gol. Belum pernah sebelumnya ungkapan 'tak pernah kehabisan bahan' lebih tepat menggambarkan Spurs daripada sekarang."

    Berbicara tentang topeng-topeng yang menjadi ciri khasnya, ia berkata: "Saya mendapat ide memakai topeng karena talkSPORT sangat mengandalkan tampilan visual. Saya tidak menyangka topeng-topeng itu akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Kami membelinya dari Amerika Selatan dan memesan topeng baru setiap tahun.

    "Kami membeli topeng Ange ketika ia menjadi manajer Nottingham Forest. Saat topeng itu tiba, ia sudah dipecat, jadi saya harus mencari kegunaan lain untuknya. Kami punya topeng Gary Neville, Arne Slot, dan sekarang Jamie Carragher. Yang terakhir itu akan segera muncul."

    Baru-baru ini, saat berbicara kepada The Observer tentang kecocokannya dengan O'Hara saat siaran, Cundy menegaskan bahwa kesuksesan yang baru diraihnya sangat bergantung pada hubungannya dengan rekan pembawa acaranya itu. "Tanpa Jamie, acara ini tidak akan berhasil," katanya. "Kami berdua beruntung menemukan kecocokan ini. Saya bisa saja menjadi ayahnya, tetapi rasanya tidak seperti itu. Selera humor kami sangat mirip, dan perjalanan hidup kami juga serupa: sepakbola, pergi bersenang-senang, mantan istri. Hubungan ini harus terasa tulus. Dia pasangan yang tepat untuk saya. Hal seperti itu tidak bisa dibuat-buat.

    "Dia paham apa yang sedang terjadi, dia luar biasa. Saya sangat menyayanginya. Dan jangan khawatir, Chelsea akan terpuruk, dan dia akan ada di sana untuk menyaksikannya. Saya juga harus ada di sana. Saatnya Jamie akan tiba."

  • Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    Cundy berhadapan dengan Piers Morgan, yang dikenal sulit dihadapi, saat jeda internasional Oktober. Keduanya berselisih soal perlakuan Portugal terhadap Cristiano Ronaldo.

    Namun, bukan berarti Cundy tak bisa memberikan analisis sepak bola yang serius. Mantan pemain Chelsea itu mencuri perhatian saat jeda internasional Oktober, ketika ia diundang ke acara Sports Uncensored milik Piers Morgan untuk membahas dampak dari kemarahan besar Cristiano Ronaldo setelah dicadangkan oleh Portugal.

    Morgan mengklaim Ronaldo telah “dibohongi” oleh pelatih Jorge Jesus, menyusul pernyataan sepanjang 1.900 kata dari penyerang berusia 41 tahun itu mengenai persoalan tersebut. Namun, Cundy langsung menepis argumen itu dan kembali menjadi viral. Menanggapi pembelaan Morgan terhadap Ronaldo, yang disebut-sebut sebagai temannya, ia berkata: “Piers, ini bukan Soccer Aid. Kita sedang membicarakan sepak bola level elite. Anda mengikuti Arsenal, bukan? Anda menyaksikan [Mikel] Arteta. Bisakah Anda membayangkan Arteta berjanji kepada [Martin] Odegaard bahwa ia akan dimainkan sebagai pengganti? Bisakah Anda membayangkan Odegaard melakukan hal yang sama?”

    Setelah disindir soal “sepak bola level elite”, Morgan membalas dengan klaim bahwa Ronaldo telah “dijanjikan” kesempatan untuk bermain. Cundy pun menjawab: “Tidak ada janji, itu rencana. Saya pernah berada di ruang ganti. Saya tahu seperti apa situasinya. Para pelatih punya rencana. Saya pernah berada di ruang ganti ketika pelatih mengumumkan susunan pemain pada hari Jumat, lalu mengubahnya pada hari Sabtu. Itu haknya. Ia boleh melakukannya. Itulah tugasnya.

    “Ia tidak berutang apa pun kepada Ronaldo. Tugasnya adalah meraih hasil terbaik bagi Portugal, dan jika ia berpikir tidak memainkan Cristiano Ronaldo adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil, itulah tugasnya.”

    Kali ini, Morgan, penyiar yang kerap memicu perdebatan, tidak punya banyak jawaban. Cuplikan tersebut kini telah ditonton hampir empat juta kali, sementara sebuah unggahan berikutnya yang menyebut Cundy “sedang menjalani rentetan penampilan luar biasa yang hanya muncul sekali dalam satu generasi” telah meraih 26.000 tanda suka.

  • Kekuatan yang tak terbendung

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy tidak berencana berhenti dalam waktu dekat dan yakin media lain berusaha meniru apa yang ia dan O'Hara ciptakan di 'The Sports Bar'.

    Saat ini, laju Cundy benar-benar tak terbendung. Meski baru belakangan menemukan tempatnya di dunia penyiaran, ia tak berniat melambat. Ia yakin acaranya bersama O'Hara, dengan format yang mengemas momen-momen kocak menjadi cuplikan sebelum viral di media sosial, kini membuat para pemain lama iri.

    "Saat pertama kali bergabung, BBC dan Sky memandang rendah kami. Sekarang mereka meniru kami," kata Cundy kepada The Observer. "Mereka tak bisa melakukannya sebaik kami, tetapi mereka berusaha meniru apa yang kami lakukan."

    Ia melanjutkan: "Dengar, Roy Keane tidak akan mengenakan topeng. Ada ruang, terutama di dunia media sosial, untuk bersenang-senang dengan ini dan tertawa. Kami memang sangat dangkal, tetapi menurut saya orang-orang menganggap sepakbola terlalu serius, sedangkan kami jelas tidak."

    Ketika ditanya soal masa depannya, Cundy berkata: "Saya memikirkan bagaimana caranya agar tetap berkecimpung di industri ini. Saya sangat menyukainya. Saya orang paling beruntung di dunia. Saya tidak tahu seperti apa 10 tahun ke depan, tetapi saya ingin percaya bahwa saya punya kesempatan untuk menghadapi apa pun yang datang."