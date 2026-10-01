'Platform untuk menemukan musik... bukan sekadar game' - Di balik soundtrack EA FC 27 dan bagaimana tempat di daftar putar bisa mengubah hidup seorang artis
NEW YORK -- Perdebatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Perdebatan ini terjadi di ruang keluarga, di bar, dan di grup chat. Perdebatan ini penuh gairah dan, pada akhirnya, tak akan pernah ada pemenangnya. Semua berpusat pada soal selera, dan pada satu pertanyaan spesifik.
"Game mana yang punya soundtrack terbaik?"
Tanyakan kepada penggemar mana pun dari seri EAFC, dan mereka pasti punya favoritnya sendiri. Antusiasme terhadapnya bisa sama besarnya dengan gairah mereka untuk klub kesayangan. Ada ikatan dengan lagu-lagu ini karena, bagi banyak orang, lagu-lagu itu merepresentasikan satu momen dalam waktu. Lagu-lagu itu mewakili malam-malam larut di asrama, pertarungan dengan saudara di kamar masa kecil, dan momen di sofa bersama teman-teman. Lagu-lagu itu bukan sekadar kumpulan musik di video game, melainkan sebuah keterhubungan.
Itulah sebabnya, setiap tahun, penyusunan soundtrack tersebut menjadi proses yang sangat teliti.
Bagi para artis, khususnya, terpilih untuk menjadi bagian dari soundtrack itu kini lebih berharga daripada sebelumnya. Mendengar lagu Anda ada di EAFC bisa mengubah hidup, dan bukan hanya karena pencapaiannya. Beberapa artis terbesar di dunia melihat karier mereka melesat setelah dimasukkan ke EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: akan seperti apa mereka tanpa lebih dulu merebut hati para gamer di seluruh dunia?
Bagi banyak artis, ini sudah menjadi pencapaian tertinggi. Ini memang landasan peluncuran, tetapi juga menjadi momen yang terasa lengkap, yang membawa para artis itu sendiri kembali ke masa kecil mereka.
"Sama seperti ketika 'Song Two' dari Blur mulai diputar di FIFA 98, Anda menjadi bagian dari itu," kata penyanyi asal Brasil Nono kepada GOAL. "Anda menjadi bagian dari penciptaan kenangan bagi orang-orang dari usia berapa pun. Anda menjadi bagian dari soundtrack untuk rage quit. Betapa kerennya itu?"
Jadi, seperti apa rasanya menjadi bagian dari semua itu? Bagi para artis, apa yang terjadi setelah lagu Anda diputar di layar menu itu? Dan siapa sebenarnya yang menyusun soundtrack tersebut?
Ini adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi pada akhirnya mengubah hidup semua orang yang terlibat.
Suporter jadi yang utama
“Pertama-tama, saya orang Brasil. Itu ada dalam darah saya... Itu keluarga. Ya Tuhan, saya terdengar seperti Vin Diesel. Maaf sekali.”
Nono tak bisa menahan tawa. Namun, ada benarnya juga. Mungkin klise, tetapi ada sesuatu yang bersifat kekeluargaan dalam olahraga sepak bola. Dan, secara pribadi baginya, ada sesuatu yang kekeluargaan dalam video game sepak bola juga.
Penyanyi berusia 28 tahun itu lahir di Rio de Janeiro dan, sejak lahir, anak-anak di Rio sudah dipakaikan jersey Brasil. Tak butuh waktu lama baginya untuk juga mendapatkan jersey Flamengo. Sepak bola diwariskan dari kakek ke ibu lalu, pada akhirnya, ke Nono, yang selalu bangga menggunakan fanatismenya terhadap Flamengo untuk menyindir Fluminense yang didukung ayahnya.
Ia mengakui dirinya sendiri hanyalah pemain yang biasa saja.
“Saya akan mempermalukan negara saya,” katanya kepada GOAL, “tetapi saya orang Brasil jadi saya harus lebih baik daripada kebanyakan orang!”
Namun, sebagian besar kecintaannya terhadap sepak bola tidak berkembang di lapangan; itu tumbuh di sofa.
Nono punya kenangan indah bermain FIFA 98 di Nintendo 64 bersama sepupu-sepupunya. Ia ingat pernah membayangkan seperti apa rasanya melihat para bintang itu di kehidupan nyata. Jadi, setelah pindah ke London, ia pergi menonton Arsenal di Emirates untuk menyaksikan pertandingan terakhir Arsene Wenger. Dari sana, keterlibatan dan gairah itu menjadi semakin nyata.
Namun, bagi dirinya, semua itu begitu banyak bermula dari sebuah kontroler di tangannya, dan itulah yang membuat fakta bahwa ia pernah masuk ke soundtrack EAFC bukan sekali melainkan dua kali terasa makin surealis. Lagunya, "Vem", ada di soundtrack FC 25. Kali ini, yang masuk adalah "Joga Bonito", lagu yang sangat jelas terinspirasi oleh akar Brasilnya.
“Saya pikir hal utamanya adalah sangat mudah bagi kita untuk meremehkan game,” katanya, “karena rasanya seperti, ‘Oh, ini cuma game,’ padahal ini adalah cara untuk terhubung dengan budaya, dengan semua orang. Ini benar-benar soal keluarga.”
Sesama orang Brasil, Kyan, juga melihatnya seperti itu. Bahkan, seluruh karier musiknya terinspirasi oleh kecintaan keluarganya terhadap seri game milik EA. Rilisan terbarunya memuat lima lagu yang terinspirasi oleh Piala Dunia. Artwork untuk rilisan itu? Sebuah gambaran dirinya di sampul seri lama FIFA Street.
Ia tumbuh besar dengan bermain bersama kakak-kakaknya, meski ia bercanda bahwa mereka tidak selalu begitu antusias membiarkan adik mereka ikut bermain. FIFA Street-lah yang membuka sesuatu dalam dirinya. Kini, ia memiliki lagu, "Garage", di dalam game itu.
“Saya sebenarnya tidak punya terlalu banyak target dalam musik,” kata Kyan kepada GOAL, “tetapi saya mulai punya lebih banyak setelah ini.”
Bagi Kyan, mendapatkan tempat di soundtrack adalah ganjaran yang berakar pada kenangan masa kecil yang masih ia simpan hingga kini. Menjadi bagian dari dunia itu adalah pencapaian yang dulu tak pernah bisa ia bayangkan, dan ia bercanda bahwa mendengar musiknya sendiri di dalam game bahkan mungkin bisa membantunya bermain lebih baik.
Cinta masa kecil itu terus mengikutinya hingga dewasa, dengan keluarganya menyaksikan perjalanannya dari bermain bersama saudara-saudaranya hingga menjadi bagian dari soundtrack itu sendiri.
“Saya masih memainkannya sampai sekarang," katanya. "Saya menghabiskan uang untuk itu, saya punya akun saya, saya ingin para pemainnya. Jadi mereka melihat dan mengikuti seluruh proses ini dan melihat saya memasukkan musik ke dalam game. Ini pencapaian besar, sebuah momen penceritaan seperti, ‘Kawan, kadang Anda merasa seperti membuang-buang waktu dengan ini,’ tetapi semua yang ditambahkan game ini kepada saya sebagai seorang artis membuat saya masuk ke game ini.”
Tetapi bagaimana sebenarnya seorang artis bisa masuk ke dalam game itu? Kenali sosok yang bertanggung jawab menyusun soundtrack EA: Steve Schnur.
Memilih soundtrack
Proses menyusun sebuah soundtrack memakan waktu lama. Bahkan, proses untuk FC 28 sudah dimulai.
“Kapan FC 27 dirilis?" tanya Schnur. "Kami mulai sehari setelahnya untuk tahun berikutnya. Kami mengerjakannya selama 364 hari. Itu bohong. Mungkin ada jeda dua hari, tetapi kenyataannya kami sudah memulai rapat kickoff untuk 28."
Menyusun soundtrack FC 27 terasa sangat personal bagi Schnur, presiden musik dan pemasaran global EA. Selama 25 tahun di perusahaan itu, ia telah membantu membentuk soundtrack di FIFA, EA FC, Madden, dan game Electronic Arts lainnya. Saat ia menyusun playlist tahun ini, deretan lagu klasik dari masa lalu itu terus membawanya kembali pada satu pertanyaan: bisakah soundtrack baru ini menyamai semuanya?
“Ada tanggung jawab yang menyertainya, dan saya tidak menganggapnya enteng,” katanya.
Schnur ingin soundtrack setiap tahun terasa segar dan memberi dampak yang lebih besar daripada edisi sebelumnya. Dalam satu atau dua tahun terakhir, ia melihat para pemain di seluruh dunia membagikan lagu favorit mereka dari FIFA 09, FIFA 14, dan FC 26 di media sosial, sebuah pengingat akan betapa berartinya soundtrack itu bagi mereka.
“Saya telah melakukan upaya besar dan terarah selama satu hingga dua tahun terakhir untuk membawa FC kembali ke masa kejayaan musik FIFA," katanya. "Dengan kata lain, saya ingin orang-orang memuji musik dari FC 27 seperti mereka memuji FIFA 09 atau FIFA 14. Itu selalu menjadi tolok ukurnya. Di situlah perdebatan dimulai. Saya ingin memulainya lagi.”
Untuk memulai diskusi itu, Schnur terus bergerak secara global. Beberapa lagu paling berkesan dalam game ini hadir dalam bahasa-bahasa yang mungkin tidak diduga banyak orang. Jika EAFC ingin menjadi duta video game untuk sepak bola, maka ia harus berbicara dalam semua bahasa sepak bola, dan Schnur merasakan tanggung jawab itu.
Itulah mengapa ia pergi ke Brasil untuk mendapatkan artis seperti Nono dan Kyan. Itulah mengapa rapper Jepang-Amerika, Miyachi, bisa mewakili Tokyo dan New York. Itulah mengapa total playlist itu berisi 120 lagu dari 36 negara, menawarkan sedikit cita rasa permainan ini dari seluruh dunia. Harapannya adalah Anda bisa mendengar gaya musik yang belum pernah Anda dengar sebelumnya.
Itulah yang terjadi pada Kyan, dan begitulah ia memulai perjalanannya di dunia musik. Saat tumbuh besar di Brasil, pilihan musik yang tersedia agak terbatas. Video game, seperti EAFC, membuka matanya pada genre-genre dari tempat lain.
“Kami hanya mendengarkan sesuatu yang sangat niche, yaitu funk, dan hidup dalam seluruh budaya itu,” katanya. “Saya mendapat akses ke jenis-jenis musik lain dan memahami apa yang dilakukan dan dirima oleh orang-orang, seperti banyak lagu hip-hop yang ada di playlist FC. Ini membuat saya terbuka untuk memahami jenis musik lain secara kultural, di luar sebuah gelembung, di mana saya bisa berbicara dengan orang-orang tentang game ini dan juga tentang para artis tersebut, karena mereka adalah bagian dari semesta ini.
“Jadi, ini seperti katalog baru bagi seseorang yang akan benar-benar terpenjara jika hanya hidup dalam itu saja. Playlist ini? Ini adalah katalog pengetahuan, dan ini merupakan pertukaran pengetahuan antara berbagai budaya.”
Schnur juga melihatnya seperti itu. Sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di industri musik selama beberapa dekade, ia bersedia membagikan sedikit rahasia kepada semua orang: kata-kata tidak penting. Bahasa juga tidak penting. Yang penting, katanya, adalah perasaan.
“Musik bukan untuk didengar; musik untuk dirasakan,” katanya, “dan bahasa bukanlah penghalang. Saat saya masih kecil, ada lagu-lagu dalam bahasa Jerman. Saya bisa menunjukkan usia saya di sini dan membicarakan Nena dan '99 Luftballons' dan hal-hal semacam itu. Siapa bilang musik tidak bisa memicu respons emosional dalam diri kita semua, apalagi ketika musik itu terhubung dengan sesuatu yang Anda cintai?
“Saya pikir semuanya soal rasa, dan dalam kasus ini, semuanya soal menyelaraskan diri dengan hal yang paling Anda cintai. Entahlah, lihat saja Phil Collins dengan 'In the Air Tonight' di [film] The Hangover. Sekarang, kita akan selalu tertawa saat mendengar jeda drumnya. Itulah idenya dalam versi yang jauh lebih kuat.”
Harapannya, para penggemar akan mengaitkan momen-momen kebahagiaan dengan soundtrack yang mengiringinya. Dan bagi para artis, harapannya adalah momen-momen kebahagiaan itu menghadirkan pendengar baru yang sebelumnya tidak akan menemukan mereka.
Momen yang mengubah karier
Rapper Jepang-Amerika, Miyachi, mengakui bahwa dirinya bukan penggemar sepak bola terbesar. Namun, ia paham arti kehadiran lagunya di EAFC dan, secara lebih luas, apa arti olahraga ini bagi banyak orang. Pemahaman itu memang didapat jika Anda tumbuh besar di New York.
Pada masa mudanya di New York itulah ia jatuh cinta kepada hip-hop. Perjalanan itu kini membawanya ke Tokyo, tempat ia membuat musik favoritnya dalam bahasa Jepang, membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
“Saya tumbuh di era ketika Yankees berada dalam era keemasan mereka,” katanya kepada GOAL, “jadi saya agak condong ke baseball. Saat Anda tumbuh besar dan menjadi dewasa, Anda menyadari bahwa sepak bola jauh lebih besar dari omong kosong itu. Anda tumbuh dengan mengira Yankees adalah hal terbesar di dunia, tetapi sepak bola ada di level yang berbeda.”
“Fakta bahwa saya berhasil di Jepang itu gila,” tambahnya. “Semuanya meledak pada waktu dan tempat yang tepat. Sekarang saya tinggal di Tokyo, membuat hip-hop Jepang yang dipadukan dengan akar New York saya. Saya memadukan budaya-budaya saya dan mencoba membawa ini ke seluruh dunia."
FC 27 tentu saja menjadi cara yang luar biasa untuk melakukan itu. Ini adalah gim yang dimainkan di seluruh dunia, dan gim ini akan memperkenalkannya kepada audiens yang benar-benar berbeda. Lagunya, "Way Up", adalah satu-satunya lagu eksklusif Jepang di soundtrack tersebut, yang berarti para gamer di luar New York dan Tokyo akan mendengar sesuatu yang berbeda dari apa pun yang pernah mereka dengar sebelumnya.
“Kami mewakili Jepang,” katanya, “dan saya merasa diberkati bisa melakukan itu untuk FC27. Banyak orang tidak tahu tentang hip-hop Jepang, jadi mungkin ini akan menjadi pintu masuk mereka. Lagunya juga sangat menghentak. Saya benar-benar merasa orang-orang akan berkata, ‘Yo, apa itu?’”
Schnur telah melihat hal itu terjadi berkali-kali, dan ia dengan cepat menyebutkan kisah-kisah suksesnya: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, semua nama yang akrab bagi para penggemar gim tersebut. Artis seperti Avicii dan Billie Eilish ada di gim itu sebelum mereka menjadi superstar. “Jerk It Out” milik Caesar’s Palace begitu bagus hingga masuk ke dua gim.
Ada beberapa bagian dari proses ini yang menurut Schnur menyenangkan. Salah satu yang paling menyenangkan? Menyaksikan seorang artis yang sebelumnya nyaris tak dikenal menjadi salah satu kisah sukses itu. Ia bahkan sudah melihatnya terjadi tahun ini.
Di antara para pendatang baru dalam soundtrack tahun ini ada sebuah band bernama Bruvvy, yang lagunya, “Little Shiva”, menjadi salah satu yang paling cepat mencuri perhatian. Lagu itu menempati posisi No. 1 di playlist Spotify “EA SPORTS FC 27 Soundtrack”. Kolom komentarnya menyebutnya sebagai nostalgia ke era EA lawas.
Bagi band seperti Bruvvy, yang memiliki kurang dari 25.000 pengikut di Instagram, ini adalah momen besar, yang memperkenalkan musik mereka kepada audiens global.
“Itu mengubah hidup para artis,” kata Schnur, “dan saya rasa hal yang patut dicatat adalah bahwa efeknya tidak berhenti dalam sebulan. Orang-orang akan melihat ke belakang. Saya mengatakan kepada Bruvvy bahwa dalam tiga tahun, ketika mereka menjalani tur apa pun nanti, dan mereka memainkan lagu dari FC 27 itu, setiap orang di penonton akan hafal setiap katanya.”
Harapannya, hal itu juga terjadi untuk Miyachi, Kyan, dan Nono. Itu bisa terjadi pada salah satu dari puluhan artis yang sedang naik daun di soundtrack tersebut. Bagi para artis, ini adalah salah satu dari banyak cara untuk memperkenalkan musik Anda kepada audiens baru. Bagi tim di balik audiens tersebut, ini adalah salah satu cara tercepat untuk meraih daya tarik arus utama di lanskap musik yang terus berubah.
“Dua puluh hingga 30 tahun lalu," kata Schnur, "sebelum kami memulai ide gila ini, target yang biasa ditetapkan para artis adalah, ‘Bagaimana caranya saya masuk ke stasiun radio tempat saya dibesarkan?’ atau ‘Bagaimana caranya saya masuk ke MTV?’
“Tahu tidak? FC adalah platform penemuan musik. Titik. Itu saja. Ini bukan sekadar gim. Bahkan, menariknya, saya bahkan tidak ingin lagi menyebut implementasi musik di FC sebagai musik dalam sebuah gim; saya ingin menyebutnya sebagai platform penemuan musik.”
Apa artinya
Baru beberapa pekan sejak kehadirannya di soundtrack itu dikonfirmasi, tetapi Miyachi sudah merasakan bebannya. Bukan hanya meningkatnya ketenaran, tetapi juga sambutan dari teman-teman dan keluarga. Bahkan sebelum semua hal lain, ini adalah sebuah pencapaian. Ini menjadi penanda bahwa Anda telah berhasil.
"Ini benar-benar sangat berarti bagi tim saya," katanya. "Manajer saya, orang-orang di tim saya punya latar belakang sepakbola. Kami, secara kolektif, adalah penggemar besar olahraga ini dan kami terus mengingat serta mengenang memori tentangnya sejak kami masih anak-anak. Ini jelas yang paling utama bagi generasi kami.
"Saya rasa ini harus berada di posisi teratas dalam daftar dari segi jangkauan dan seberapa banyak orang yang sudah mendengarnya. Saya mendapat respons dari semua orang tentang fakta bahwa lagu saya ada di game itu. Ini adalah sebuah berkah."
Nono juga melihatnya sebagai sebuah berkah, untuk berbagai alasan. Di satu sisi, dia bisa mewakili orang-orangnya, orang Brasil, dengan caranya sendiri. Tidak pernah kekurangan orang Brasil yang terus mendorong budaya sepakbola maju, dan dia, melawan segala rintangan, kini menjadi salah satunya. Lagunya sudah ada di versi konsol FC 27 dan saat ini sedang menjadi bagian dari pemungutan suara untuk dimasukkan ke versi mobile, yang akan menghubungkannya dengan kelompok pemain yang benar-benar berbeda.
Dia juga mewakili anak-anak perempuan kecil. Ruang gaming kerap dipandang didominasi laki-laki, tetapi Nono mengatakan itu tidak harus seperti itu.
"Anda memiliki kesempatan ini ketika Anda memungkinkan orang-orang yang memiliki ponsel dan benar-benar punya akses ke game ini," katanya, "dan bukan hanya memiliki karya hiburan yang luar biasa ini, tetapi juga bagian dari budaya karena sepakbola adalah budaya. Anda mendapatkan musik baru, dan Anda bisa menginspirasi generasi gadis berikutnya yang ingin menjadi penyanyi atau pemain.
"Merupakan sebuah kehormatan bisa melihat gelombang baru anak perempuan dan perempuan ini menunjukkan kemampuan mereka, memiliki game ini, tampil di sampul berbagai hal, dan berada di soundtrack sesuatu yang dulu sangat didominasi laki-laki. Sekarang, kami adalah bagian dari budaya. Kami adalah bagian dari ini karena sepakbola itu inklusif."
Para artis itu kini akan menghabiskan beberapa pekan ke depan untuk menikmati momen ini. Mereka yang memainkan game itu akan tersenyum setiap kali mendengar musik mereka di menu. Sementara itu, seperti kata Schnur, ini bukan sesuatu yang bertahan selama satu siklus game; ini bertahan seumur hidup. Ke depannya, para artis ini akan selalu bisa melihat bahwa mereka pernah menjadi bagian dari ini.
Itulah yang selalu diinginkan Kyan. Dia tumbuh besar dengan menginginkan hal ini. Sekarang, ini nyata, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi karenanya.
"Ini adalah satu validasi dan bukti lagi bahwa kami berada di jalur yang tepat," katanya, "bahwa kami sedang melakukan sesuatu yang benar dan nyata dengan karya seni kami. Ini adalah semesta kami, semua yang kami cintai, dan EAFC termasuk di dalamnya; itulah mengapa ini punya arti penting dalam hidup saya."
Jadi, ketika Anda menyalakan game itu, ingatlah bahwa setiap lagu membawa sedikit makna tambahan. Dan, 15 tahun dari sekarang, ketika Anda mendengar lagu itu lagi di tempat yang tidak terduga, biarkan lagu itu membawa Anda kembali ke masa-masa baik dan buruk yang datang dari memainkan game tersebut.