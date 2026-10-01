Proses menyusun sebuah soundtrack memakan waktu lama. Bahkan, proses untuk FC 28 sudah dimulai.

“Kapan FC 27 dirilis?" tanya Schnur. "Kami mulai sehari setelahnya untuk tahun berikutnya. Kami mengerjakannya selama 364 hari. Itu bohong. Mungkin ada jeda dua hari, tetapi kenyataannya kami sudah memulai rapat kickoff untuk 28."

Menyusun soundtrack FC 27 terasa sangat personal bagi Schnur, presiden musik dan pemasaran global EA. Selama 25 tahun di perusahaan itu, ia telah membantu membentuk soundtrack di FIFA, EA FC, Madden, dan game Electronic Arts lainnya. Saat ia menyusun playlist tahun ini, deretan lagu klasik dari masa lalu itu terus membawanya kembali pada satu pertanyaan: bisakah soundtrack baru ini menyamai semuanya?

“Ada tanggung jawab yang menyertainya, dan saya tidak menganggapnya enteng,” katanya.

Schnur ingin soundtrack setiap tahun terasa segar dan memberi dampak yang lebih besar daripada edisi sebelumnya. Dalam satu atau dua tahun terakhir, ia melihat para pemain di seluruh dunia membagikan lagu favorit mereka dari FIFA 09, FIFA 14, dan FC 26 di media sosial, sebuah pengingat akan betapa berartinya soundtrack itu bagi mereka.

“Saya telah melakukan upaya besar dan terarah selama satu hingga dua tahun terakhir untuk membawa FC kembali ke masa kejayaan musik FIFA," katanya. "Dengan kata lain, saya ingin orang-orang memuji musik dari FC 27 seperti mereka memuji FIFA 09 atau FIFA 14. Itu selalu menjadi tolok ukurnya. Di situlah perdebatan dimulai. Saya ingin memulainya lagi.”

Untuk memulai diskusi itu, Schnur terus bergerak secara global. Beberapa lagu paling berkesan dalam game ini hadir dalam bahasa-bahasa yang mungkin tidak diduga banyak orang. Jika EAFC ingin menjadi duta video game untuk sepak bola, maka ia harus berbicara dalam semua bahasa sepak bola, dan Schnur merasakan tanggung jawab itu.

Itulah mengapa ia pergi ke Brasil untuk mendapatkan artis seperti Nono dan Kyan. Itulah mengapa rapper Jepang-Amerika, Miyachi, bisa mewakili Tokyo dan New York. Itulah mengapa total playlist itu berisi 120 lagu dari 36 negara, menawarkan sedikit cita rasa permainan ini dari seluruh dunia. Harapannya adalah Anda bisa mendengar gaya musik yang belum pernah Anda dengar sebelumnya.

Itulah yang terjadi pada Kyan, dan begitulah ia memulai perjalanannya di dunia musik. Saat tumbuh besar di Brasil, pilihan musik yang tersedia agak terbatas. Video game, seperti EAFC, membuka matanya pada genre-genre dari tempat lain.

“Kami hanya mendengarkan sesuatu yang sangat niche, yaitu funk, dan hidup dalam seluruh budaya itu,” katanya. “Saya mendapat akses ke jenis-jenis musik lain dan memahami apa yang dilakukan dan dirima oleh orang-orang, seperti banyak lagu hip-hop yang ada di playlist FC. Ini membuat saya terbuka untuk memahami jenis musik lain secara kultural, di luar sebuah gelembung, di mana saya bisa berbicara dengan orang-orang tentang game ini dan juga tentang para artis tersebut, karena mereka adalah bagian dari semesta ini.

“Jadi, ini seperti katalog baru bagi seseorang yang akan benar-benar terpenjara jika hanya hidup dalam itu saja. Playlist ini? Ini adalah katalog pengetahuan, dan ini merupakan pertukaran pengetahuan antara berbagai budaya.”

Schnur juga melihatnya seperti itu. Sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di industri musik selama beberapa dekade, ia bersedia membagikan sedikit rahasia kepada semua orang: kata-kata tidak penting. Bahasa juga tidak penting. Yang penting, katanya, adalah perasaan.

“Musik bukan untuk didengar; musik untuk dirasakan,” katanya, “dan bahasa bukanlah penghalang. Saat saya masih kecil, ada lagu-lagu dalam bahasa Jerman. Saya bisa menunjukkan usia saya di sini dan membicarakan Nena dan '99 Luftballons' dan hal-hal semacam itu. Siapa bilang musik tidak bisa memicu respons emosional dalam diri kita semua, apalagi ketika musik itu terhubung dengan sesuatu yang Anda cintai?

“Saya pikir semuanya soal rasa, dan dalam kasus ini, semuanya soal menyelaraskan diri dengan hal yang paling Anda cintai. Entahlah, lihat saja Phil Collins dengan 'In the Air Tonight' di [film] The Hangover. Sekarang, kita akan selalu tertawa saat mendengar jeda drumnya. Itulah idenya dalam versi yang jauh lebih kuat.”

Harapannya, para penggemar akan mengaitkan momen-momen kebahagiaan dengan soundtrack yang mengiringinya. Dan bagi para artis, harapannya adalah momen-momen kebahagiaan itu menghadirkan pendengar baru yang sebelumnya tidak akan menemukan mereka.