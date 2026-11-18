Dan kini, musim yang sesungguhnya dimulai. Harus diakui, format MLS memang aneh. Ada dua bagian berbeda di sini. Yang pertama mengikuti model tradisional Eropa: musim liga yang diakhiri dengan penobatan juara liga, kurang lebih demikian.

Lalu ada bagian lainnya: sistem playoff yang terus diutak-atik dan nyaris tak pernah memuaskan siapa pun. Ke sanalah 18 tim melangkah, masing-masing merasa punya peluang, dengan caranya sendiri, untuk merebut MLS Cup. Favoritnya jelas Nashville, yang secara statistik sejauh ini menjadi tim terbaik dalam sejarah MLS pada tahun ini. Namun, Miami-lah yang benar-benar diharapkan memenangi semuanya, terutama karena sosok bernama Messi.

Bagaimana dengan tim-tim lainnya? Kekuatan mereka beragam. Vancouver Whitecaps tampil sangat baik, tetapi tim-tim Wilayah Barat belum terlalu menguji mereka. Lalu, ada sederet tim dengan nama-nama besar yang berharap salah satu pemain bintangnya tampil menentukan. Performa apik selama playoff bisa menjadi pembeda antara kejayaan di MLS Cup dan tersingkir lebih awal. Persaingannya menjanjikan, dan GOAL menyusun daftar tingkatan kekuatan seluruh tim menjelang playoff...