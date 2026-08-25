Spence, tentu saja, sudah punya pengalaman bermain di Italia, setelah menghabiskan enam bulan sebagai pemain pinjaman di Genoa pada paruh kedua musim 2023-24, dan ia sangat senang bisa kembali. "Anda belajar banyak saat bermain di luar negeri," kata full-back serbabisa itu. "Saya bisa bilang saya menjadi pria saat berada di luar negeri dan saya bersyukur atas pengalaman itu."

Menariknya, Spence tidak merasa bahwa pindah ke Italia akan dengan cara apa pun menghambat ambisi internasionalnya. Pada beberapa masa selama era Gareth Southgate bersama England, Tomori jelas dirugikan karena berkarier di Serie A, dan tak bisa dimungkiri bahwa hasil wakil-wakil liga itu di Eropa, paling bagus pun, terbilang mengecewakan dalam beberapa musim terakhir.

Namun, Inter menjadi semacam pengecualian, dengan mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim antara 2023 dan 2025. Bahkan musim lalu, meski menelan kekalahan mengejutkan di babak play-off dari Bodo-Glimt, mereka tetap mampu membuat Jones terkesan.

"Saya bermain melawan mereka bersama Liverpool dan mereka adalah tim yang suka menguasai bola," ujar gelandang itu kepada situs resmi klub. "Ada pemain-pemain di sini yang bisa mencetak banyak gol, membuat assist, dan menciptakan banyak peluang. Anda bisa merasakan betapa kompaknya skuad ini. Inter bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Anda juga bisa merasakan rasa lapar yang ada di sini, dan, seperti yang sudah saya katakan, dukungan dari para penggemar luar biasa. Para pendukung Inter benar-benar adalah pemain ke-12.

"Hal terbesar adalah perasaan yang saya rasakan musim lalu saat bermain melawan Inter di Liga Champions dan merasakan gairah yang dimiliki fans mereka untuk tim ini. Tentu saja, Anda juga bisa membicarakan trofi, sejarah klub, dan semua pemain hebat yang pernah mengenakan seragam ini. Namun fans adalah faktor penentu. Saya berada di lapangan San Siro dan saya bisa mendengar mereka bernyanyi dan mendukung para pemain sepanjang pertandingan."

Atmosfer spesial San Siro itu jelas menjadi salah satu hal yang paling dinikmati Tomori saat bermain untuk rival sekota Inter.

"Memiliki para penggemar yang sangat bersemangat ini, yang terus bernyanyi selama 90 menit. Bahkan bukan cuma 90 menit. Mereka sudah ada di sana sebelum kami keluar untuk pemanasan," seru Tomori. "Mereka ada di sana setelah pertandingan. Bahkan itu sendiri adalah hal lain yang sangat mendetail yang membuatnya begitu istimewa. Saya merasa, bahkan teman-teman saya, saya dulu sering menceritakannya kepada mereka, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengerti apa yang saya maksud sampai mereka benar-benar datang ke stadion."

Tomori juga memberi tahu mantan rekan setimnya di Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, tentang atmosfer luar biasa di Giuseppe Meazza sebelum sang gelandang pindah ke Milan, dan ketika Tammy Abraham, lulusan akademi Cobham lainnya, sedang mempertimbangkan tawaran dari Roma, dia menghubunginya untuk berkata, "Bro, ini liga yang sangat bagus!"

Jelas Serie A tidak lagi seperti masa jayanya pada era sembilan puluhan dan awal 2000-an, ketika semua pemain terbaik dunia berbondong-bondong ke Italia, tetapi Richards benar saat mengatakan bahwa "Serie A sangat, sangat diremehkan". Juga mudah memahami mengapa seseorang seperti Jones tertarik ke Semenanjung itu, terutama setelah melihat apa yang dilakukan kepindahan ke Naples terhadap karier Scott McTominay.