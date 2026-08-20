Perpisahan sensasional Kylian Mbappe dengan Nike akan menandai pergeseran besar dalam masa depan kontrak sepatu sepak bola
Kita mungkin akan segera menyaksikan salah satu momen paling signifikan dalam sejarah pemasaran sepatu sepak bola. Kabar yang beredar kian kuat bahwa Kylian Mbappe, yang telah menjadi wajah Nike Football di era modern, akan berpisah dengan raksasa apparel olahraga asal Amerika itu setelah hampir dua dekade.
Itu saja sudah cukup sensasional, tetapi rumor soal langkah berikutnya dari pemain Prancis tersebut membuat kepergiannya yang kian dekat terasa jauh lebih mengguncang; alih-alih bergabung dengan salah satu pesaing langsung Nike, Mbappe justru disebut akan mengikat komitmen dengan pengganggu pasar yang "tidak dikenal" dalam sebuah kemitraan yang melampaui sekadar kesepakatan sponsor.
Memang, ini adalah kesepakatan sepatu yang menjanjikan perubahan wajah industri untuk selamanya.
Wajah Nike Football
Mbappe telah identik dengan Nike sepanjang karier gemilangnya. Raksasa apparel olahraga asal Amerika itu menunjukkan visi dan kecerdasan pemasaran yang luar biasa dengan mengikatnya dalam kesepakatan sepatu pada usia delapan tahun, saat ia baru memulai di klub masa kecilnya, Bondy, di pinggiran Paris.
Ia mengenakan logo khas 'Swoosh' di kakinya saat mencatatkan terobosan sensasional di Monaco, ketika ia mengenalkan dirinya kepada dunia dengan membawa Prancis berjaya sebagai remaja di Piala Dunia 2018 di Rusia, dan ketika ia mencetak hat-trick luar biasa saat Prancis gagal tipis melawan Argentina pada ajang puncak 2022.
Selama bertahun-tahun dan dalam perjalanannya menuju status superstar yang seolah tak terelakkan bersama dua klub terbesar di dunia, Paris Saint-Germain dan kini Real Madrid, Mbappe kian menjadi wajah utama lini sepakbola merek tersebut ketika figur utama mereka sebelumnya, Cristiano Ronaldo, memasuki senja kariernya.
Arti penting pemain berusia 27 tahun itu bagi pemasok tersebut tercermin dari fakta bahwa mereka telah membekalinya dengan 12 sepatu signature berbeda hingga saat ini, termasuk Mercurial Superfly 11 baru berwarna emas, yang baru dirilis pada awal Agustus. Kini, sepatu itu tampaknya akan menjadi yang terakhir baginya.
Kepergian besar
Secara sensasional, terungkap bahwa Mbappe sudah memutus hubungan dengan Nike, yang mengakhiri secara mendadak kemitraan mereka yang telah berlangsung selama 19 tahun. Kabar yang beredar di dunia maya menyebut kontrak pemain Prancis itu dengan brand tersebut berakhir pada 31 Juli, dan belum diperpanjang.
Kabar itu sendiri sudah sangat menggemparkan. Seperti yang sudah kami sebutkan, Mbappe adalah wajah baru divisi sepakbola Nike dan kehilangannya ke kompetitor merupakan pukulan telak, terutama mengingat adanya persepsi bahwa mereka sudah kesulitan melawan raksasa Jerman adidas dalam perang pemasaran olahraga yang tak pernah berakhir.
Namun, Mbappe tidak akan meneken kontrak dengan salah satu rival utama Nike, bukan dengan kekuatan mapan seperti adidas atau PUMA, dan bahkan bukan pula dengan pendatang yang relatif baru seperti New Balance atau Skechers. Menurut orang dalam asal Prancis, Thibaut Vezirian, Mbappe justru akan bergabung dengan sebuah brand yang sebelumnya "tidak dikenal" di ranah sepatu bola, dalam kesepakatan yang diperkirakan akan menjadi unik dan luar biasa menguntungkan, serta mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri.
Pengganggu pasar 'Unknown'
Bisik-bisik awal mengindikasikan bahwa merek di balik langkah luar biasa ini memang adalah On, perusahaan sportswear asal Swiss yang menikmati kenaikan meteorik sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari yang mengguncang pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang dipatenkan. Per Agustus 2026, valuasi mereka berada di kisaran $10,77 miliar (£7,95 miliar).
Namun, ini akan menjadi langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu bola yang sangat kompetitif. Mbappe tanpa diragukan akan menjadi wajah mendunia dari lini sepak bola On, yang tak terelakkan akan mendongkrak peluncuran sepatu pertama mereka dari sisi pemasaran.
Tetapi ini bukan kontrak sepatu biasa; menurut Vezirian, kesepakatan itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu bola signature miliknya di samping rilisan umum perusahaan.
Indikasinya adalah bahwa superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepak bola, ada peluang besar bahwa On akan mendorong tingkat bobot prestise yang sama dengan yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand besutan Michael Jordan dari Nike di ranah basket.
Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu subur, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, kesempatan untuk terlibat langsung, memegang pengaruh signifikan, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai pengusaha, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.
Mengikuti jejak Federer?
Jika Anda mempertanyakan apakah start-up yang sebelumnya kecil dan masih jauh dari nama besar ini punya kekuatan finansial serta daya tarik untuk mendapatkan nama seperti Mbappe, mereka sudah memiliki rekam jejak untuk membuktikannya.
Pada 2019, hanya sembilan tahun setelah perusahaan itu didirikan, On mampu meyakinkan megabintang tenis Roger Federer, yang tentu saja juga berasal dari Swiss, untuk meninggalkan Nike dan menandatangani kesepakatan alas kaki dengan mereka.
Namun, bukan hanya mengenakan sepatu tenis mereka di lapangan sepanjang dua tahun terakhir dari karier gemilangnya, ia juga menjadi pemegang saham setelah menginvestasikan dana yang dilaporkan sebesar $50 juta untuk 3% saham, yang kini bernilai berkali-kali lipat lebih besar dari itu.
Perusahaan tersebut merilis iterasi pertama dari trainer gaya hidup edisi terbatas bernama 'The Roger' pada tahun berikutnya, dengan Federer terlibat dalam proses desain dan pengembangan lini yang sejak saat itu menjadi sangat populer.
'Kredibilitas global instan'
Namun, membujuk Federer pada senja kariernya adalah satu hal, sedangkan merekrut Mbappe saat ia benar-benar berada di puncak kemampuan sepak bolanya dan superstardom adalah hal yang sangat berbeda.
"Jika Mbappe masuk ke struktur serupa, implikasinya akan signifikan," tulis pakar pemasaran olahraga Steve Martin baru-baru ini di publikasi finansial City AM. "Bagi brand penantang, kehadirannya akan menghadirkan kredibilitas global instan. Setiap pertandingan untuk Real Madrid, setiap malam Liga Champions, setiap penampilan internasional bersama Prancis menjadi platform pemasaran global."
Spesialis alas kaki lainnya, Skechers, bisa membuktikan "kredibilitas global instan" itu. Banyak pihak di seluruh dunia terkejut ketika striker Inggris dan Bayern Munich yang memecahkan rekor, Harry Kane, meneken kontrak seumur hidup yang inovatif dengan brand Amerika itu pada 2023, saat mereka secara tak terduga melakukan langkah pertama ke dunia sepak bola.
Namun, perjudian itu membuahkan hasil besar; beberapa pihak lain sejak itu mengikuti jejak yang sama dan Skechers tampaknya akan tetap hadir sebagai pengganggu di pasar sepatu bola.
markas baru
Yang jelas, On dan Mbappe berada di ambang momen penting yang akan menjadi titik balik bagi industri pemasaran olahraga, serta kemitraan yang bisa mengubah wajah kontrak sepatu level elite untuk selamanya. Meski lebih banyak nama besar mungkin akan mengikuti Mbappe dengan bergabung ke On, pihak lain akan ingin meniru kesepakatan unik ini di tempat lain jika terbukti sukses.
"Berbeda dengan iklan tradisional, jangkauan seperti ini tidak bisa dibeli, melainkan diperoleh lewat performa di level tertinggi permainan," lanjut Martin. "Namun gangguan yang sesungguhnya bukan hanya soal visibilitas. Melainkan keselarasan. Kesepakatan berbasis ekuitas mengubah hubungan itu.
"Alih-alih Mbappe dibayar untuk mempromosikan sebuah produk, dia menjadi terlibat secara finansial dalam membangun bisnis tersebut. Struktur yang menggabungkan biaya dasar, bonus performa, dan porsi ekuitas yang signifikan akan menyelaraskan atlet dan merek dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan sponsorship tradisional.
"Bagi Mbappe, keuntungan besarnya jelas: ikut serta dalam penciptaan nilai jangka panjang. Bagi merek tersebut, manfaatnya sama kuatnya: seorang superstar global yang bukan hanya wajah dari produk itu, tetapi juga pemangku kepentingan dalam kesuksesannya."
Tentu saja, ada banyak hal yang harus dilakukan On dan Mbappe dengan tepat agar ini sukses, terutama lewat perancangan bersama dan pengembangan produk peluncuran yang laku di pasaran. Namun status pemain Prancis itu sebagai superstar global sejati menjadi fondasi ideal bagi kemitraan jangka panjang yang sangat menguntungkan, yang menjanjikan akan membawa merek Swiss itu ke level yang sama sekali berbeda.