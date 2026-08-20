Bisik-bisik awal mengindikasikan bahwa merek di balik langkah luar biasa ini memang adalah On, perusahaan sportswear asal Swiss yang menikmati kenaikan meteorik sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari yang mengguncang pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang dipatenkan. Per Agustus 2026, valuasi mereka berada di kisaran $10,77 miliar (£7,95 miliar).

Namun, ini akan menjadi langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu bola yang sangat kompetitif. Mbappe tanpa diragukan akan menjadi wajah mendunia dari lini sepak bola On, yang tak terelakkan akan mendongkrak peluncuran sepatu pertama mereka dari sisi pemasaran.

Tetapi ini bukan kontrak sepatu biasa; menurut Vezirian, kesepakatan itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu bola signature miliknya di samping rilisan umum perusahaan.

Indikasinya adalah bahwa superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepak bola, ada peluang besar bahwa On akan mendorong tingkat bobot prestise yang sama dengan yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand besutan Michael Jordan dari Nike di ranah basket.

Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu subur, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, kesempatan untuk terlibat langsung, memegang pengaruh signifikan, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai pengusaha, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.