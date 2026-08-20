Perpisahan sensasional Kylian Mbappe dengan Nike akan menandai pergeseran besar bagi masa depan kontrak sepatu sepak bola
Kita mungkin akan segera menyaksikan momen yang bisa dibilang sebagai yang paling signifikan dalam sejarah pemasaran sepatu sepak bola. Kabar yang beredar kian santer bahwa Kylian Mbappe, yang telah menjadi wajah Nike Football di era modern, akan meninggalkan raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika itu setelah hampir dua dekade.
Itu saja sudah cukup sensasional jika berdiri sendiri, tetapi langkah berikutnya yang dirumorkan untuk pemain Prancis itu membuat kepergiannya yang kian dekat terasa jauh lebih mengguncang; alih-alih bergabung dengan salah satu pesaing langsung Nike, Mbappe justru disebut akan mengikatkan diri dengan pendobrak pasar yang "tak dikenal" dalam sebuah kemitraan yang akan melampaui sekadar kesepakatan sponsor biasa.
Memang, ini adalah kesepakatan sepatu yang menjanjikan perubahan wajah industri untuk selamanya.
Wajah Nike Football
Mbappe telah identik dengan Nike sepanjang karier gemilangnya. Raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika itu menunjukkan visi ke depan dan kecerdikan pemasaran yang luar biasa dengan mengikatnya dalam kontrak sepatu pada usia delapan tahun, ketika ia baru mulai di klub masa kecilnya, Bondy, di pinggiran Paris.
Ia mengenakan logo khas 'Swoosh' di kakinya saat menorehkan terobosan sensasional bersama Monaco, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada dunia dengan mengantar Prancis meraih kejayaan saat masih remaja di Piala Dunia 2018 di Rusia, dan ketika ia mencetak hat-trick brilian saat Prancis hanya gagal tipis melawan Argentina pada ajang puncak 2022.
Selama bertahun-tahun dan dalam perjalanannya menuju status superstar yang nyaris tak terelakkan bersama dua klub terbesar di dunia, Paris Saint-Germain dan kini Real Madrid, Mbappe semakin menjadi wajah lini sepak bola merek tersebut ketika ikon mereka sebelumnya, Cristiano Ronaldo, memasuki senja kariernya.
Arti penting pemain berusia 27 tahun itu bagi pemasok tersebut tercermin dari fakta bahwa mereka sejauh ini telah membekalinya dengan 12 sepatu signature yang berbeda, termasuk Mercurial Superfly 11 berwarna emas yang baru diluncurkan pada awal Agustus. Kini, sepatu itu tampaknya akan menjadi yang terakhir baginya.
Kepergian besar
Secara mengejutkan, terungkap bahwa Mbappe sudah memutus hubungan dengan Nike, yang mengakhiri secara mendadak kemitraan mereka selama 19 tahun. Desas-desus di dunia maya menyebut kontrak pemain Prancis itu dengan merek tersebut berakhir pada 31 Juli, dan tidak diperpanjang.
Kabar itu sendiri sudah sangat mengguncang. Seperti yang telah kami sebutkan, Mbappe adalah wajah baru divisi sepak bola Nike dan kehilangan dirinya ke kompetitor merupakan pukulan telak, terutama mengingat adanya anggapan bahwa mereka sudah kesulitan menghadapi raksasa Jerman adidas dalam perang pemasaran olahraga yang tak ada habisnya.
Namun, Mbappe tidak akan meneken kontrak dengan salah satu rival utama Nike, bukan dengan kubu mapan seperti adidas atau PUMA, bahkan juga bukan dengan pendatang yang relatif baru seperti New Balance atau Skechers. Menurut orang dalam asal Prancis, Thibaut Vezirian, Mbappe justru akan bergabung dengan sebuah merek yang sebelumnya "tidak dikenal" dalam ranah sepatu bola, dalam kesepakatan yang disebut akan menjadi unik dan sangat menguntungkan, serta mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri.
Pengganggu pasar 'tak dikenal'
Bisik-bisik awal mengindikasikan bahwa merek di balik manuver luar biasa ini memang adalah On, perusahaan sportswear asal Swiss yang menikmati kenaikan melesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari pengganggu pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang dipatenkan. Per Agustus 2026, valuasi mereka berada di kisaran $10,77 miliar (£7,95 miliar).
Namun, ini akan menjadi langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu sepak bola yang sangat kompetitif. Mbappe tanpa diragukan lagi akan menjadi wajah mendunia dari lini sepak bola On, yang pada akhirnya akan mendongkrak peluncuran sepatu pertama mereka dari sisi pemasaran.
Namun ini bukan sekadar kesepakatan sepatu biasa; menurut Vezirian, perjanjian itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan mempunyai "sub-merek" sendiri untuk sepatu sepak bola signature miliknya di samping rilisan umum perusahaan.
Indikasinya, superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Mengingat popularitas sang penyerang di dunia sepak bola, sangat mungkin On akan mendorong tingkat wibawa yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi Michael Jordan di ranah basket.
Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu produktif, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh signifikan, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang sejauh ini belum pernah terjadi sebelumnya jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.
Mengikuti jejak Federer?
Jika Anda mempertanyakan apakah sebuah start-up yang sebelumnya kecil dan jauh dari nama besar punya kekuatan finansial serta daya tarik untuk mendatangkan nama seperti Mbappe, mereka sudah memiliki rekam jejak untuk membuktikannya.
Pada 2019, hanya sembilan tahun setelah perusahaan itu didirikan, On mampu meyakinkan megabintang tenis Roger Federer, yang tentu saja juga berasal dari Swiss, untuk meninggalkan Nike dan menandatangani kesepakatan alas kaki dengan mereka.
Namun, bukan hanya mengenakan sepatu tenis mereka di lapangan sepanjang dua tahun terakhir dalam karier luar biasanya, ia juga menjadi pemegang saham setelah dilaporkan menginvestasikan $50 juta untuk 3% saham, yang sekarang nilainya berkali-kali lipat lebih besar dari itu.
Perusahaan itu merilis iterasi pertama dari trainer gaya hidup edisi terbatas bernama 'The Roger' pada tahun berikutnya, dengan Federer terlibat dalam proses desain dan pengembangan lini yang sejak itu menjadi sangat populer.
'Kredibilitas global instan'
Namun, membujuk Federer pada senja kariernya adalah satu hal, sedangkan merekrut Mbappe saat ia berada di puncak mutlak kemampuan sepak bolanya dan status superstar adalah hal yang sama sekali berbeda.
"Jika Mbappe masuk ke dalam struktur serupa, implikasinya akan signifikan," tulis pakar pemasaran olahraga Steve Martin baru-baru ini di publikasi keuangan City AM. "Bagi merek penantang, kehadirannya akan menghadirkan kredibilitas global secara instan. Setiap pertandingan untuk Real Madrid, setiap malam Liga Champions, setiap penampilan bersama tim nasional Prancis menjadi platform pemasaran global."
Spesialis alas kaki lainnya, Skechers, bisa membuktikan "kredibilitas global instan" itu. Banyak pihak di seluruh dunia terkejut ketika penyerang Inggris dan Bayern Munich yang memecahkan rekor, Harry Kane, meneken kontrak seumur hidup yang terobosan dengan merek asal Amerika tersebut pada 2023, saat mereka secara tak terduga melakukan gebrakan pertama ke sepak bola.
Namun, pertaruhan itu membuahkan hasil besar; beberapa pihak lain sejak itu mengikuti jejak tersebut dan Skechers tampaknya akan tetap hadir sebagai pengganggu di pasar sepatu bola.
markas baru
Yang jelas, On dan Mbappe berada di ambang momen penting yang akan menjadi titik balik bagi industri pemasaran olahraga, serta kemitraan yang bisa mengubah sifat kesepakatan sepatu level elite untuk selamanya. Sementara lebih banyak nama besar mungkin mengikuti Mbappe dengan bergabung ke On, yang lain akan ingin meniru kesepakatan unik ini di tempat lain jika terbukti sukses.
"Berbeda dengan iklan tradisional, ini bukan jangkauan yang bisa dibeli, melainkan diraih melalui performa di level tertinggi permainan," lanjut Martin. "Namun gangguan sesungguhnya bukan hanya soal visibilitas. Ini soal keselarasan. Kesepakatan berbasis ekuitas mengubah hubungan tersebut.
"Alih-alih Mbappe dibayar untuk mempromosikan sebuah produk, ia menjadi terlibat secara finansial dalam membangun bisnis itu. Struktur yang menggabungkan biaya dasar, bonus performa, dan porsi ekuitas yang signifikan akan menyelaraskan atlet dan merek dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan sponsorship tradisional.
"Bagi Mbappe, keuntungan tambahannya jelas: partisipasi dalam penciptaan nilai jangka panjang. Bagi merek tersebut, manfaatnya sama besarnya: seorang superstar global yang bukan hanya wajah produk itu, tetapi juga pemangku kepentingan dalam kesuksesannya."
Tentu saja, ada banyak hal yang perlu dilakukan dengan tepat oleh On dan Mbappe agar ini sukses, terutama dengan merancang bersama dan mengembangkan produk peluncuran yang dapat dipasarkan. Namun status pemain Prancis itu sebagai superstar global sejati adalah fondasi ideal untuk kemitraan jangka panjang yang sangat menguntungkan, yang menjanjikan akan membawa merek Swiss itu ke level yang benar-benar berbeda.