Perpisahan sensasional Kylian Mbappe dengan Nike akan menandai pergeseran besar bagi masa depan kontrak sepatu sepak bola

Bisik-bisik awal mengindikasikan bahwa merek di balik manuver luar biasa ini memang adalah On, perusahaan sportswear asal Swiss yang menikmati kenaikan melesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun namanya dengan muncul sebagai spesialis sepatu lari pengganggu pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang dipatenkan. Per Agustus 2026, valuasi mereka berada di kisaran $10,77 miliar (£7,95 miliar).

Namun, ini akan menjadi langkah pertama mereka ke dunia pembuatan sepatu sepak bola yang sangat kompetitif. Mbappe tanpa diragukan lagi akan menjadi wajah mendunia dari lini sepak bola On, yang pada akhirnya akan mendongkrak peluncuran sepatu pertama mereka dari sisi pemasaran.

Namun ini bukan sekadar kesepakatan sepatu biasa; menurut Vezirian, perjanjian itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan pemain berusia 27 tahun itu diperkirakan akan mempunyai "sub-merek" sendiri untuk sepatu sepak bola signature miliknya di samping rilisan umum perusahaan.

Indikasinya, superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Mengingat popularitas sang penyerang di dunia sepak bola, sangat mungkin On akan mendorong tingkat wibawa yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi Michael Jordan di ranah basket.

Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu produktif, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh signifikan, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang sejauh ini belum pernah terjadi sebelumnya jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.