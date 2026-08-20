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Perombakan PSG oleh Luis Enrique: Dari Galacticos ke bintang binaan sendiri hingga raja Liga Champions

Bagaimana Luis Enrique membangun kekuatan kolektif untuk mewujudkan impian PSG menjuarai Liga Champions setelah kepergian Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Ketika Lionel Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain lewat transfer bebas dari Barcelona pada musim panas 2021, gelombang optimisme melanda ibu kota Prancis. Pendukung setia PSG akhirnya percaya bahwa kepingan terakhir yang mereka butuhkan telah tiba. Saat presiden Nasser Al-Khelaifi memperkenalkan rekrutan Galactico pamungkas itu di hadapan kerumunan yang begitu antusias, para pendukung membayangkan Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe berdiri mengelilingi trofi Liga Champions yang termasyhur dengan mengenakan seragam klub Prancis tersebut. Impian mereka untuk mendominasi Eropa, yang telah lama dipendam, terasa kian dekat.

    Namun, impian itu baru menjadi kenyataan empat tahun kemudian, setelah superstar terakhir dari ketiganya meninggalkan Prancis. Sebuah tim yang dirancang dengan matang dan tampil memikat, dipimpin Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue, akhirnya mewujudkannya. Kemenangan telak 5-0 atas Inter menjadi puncak perombakan kilat di bawah arahan Luis Enrique.

    Ketika mantan pemain sekaligus pelatih Barcelona itu mulai menangani PSG pada Juli 2023, Messi baru saja pergi dan Neymar tengah menuju Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Hilal. Pelatih baru itu pun memulai pembangunan ulang tim dengan Mbappe sebagai poros utamanya. Namun, di balik layar, saga transfer kapten Prancis tersebut ke Real Madrid yang berlarut-larut menimbulkan masalah sepanjang musim pertama Luis Enrique. Yang dibutuhkan PSG adalah menyingkirkan sepenuhnya ego-ego yang mendominasi ruang ganti.

    Meski penyerang itu kemudian mendominasi daftar pencetak gol bersama Real Madrid, yang gagal meraih trofi utama, ia menyaksikan mantan klubnya merebut gelar Eropa pertama sepanjang sejarah. PSG meraih gelar Eropa kedua pada tahun berikutnya, tepat sebelum Mbappe memecahkan rekor di Piala Dunia bersama Prancis yang finis di posisi keempat. Hal itu semakin membenarkan keputusan Luis Enrique dan PSG untuk mengorbankan kualitas individu yang luar biasa demi membangun tim yang agresif dan tak terbendung.

    "Saya berkomitmen membangun tim pemenang dan saya tidak ragu bisa melakukannya serta memberikan sesuatu yang akan disukai para pendukung," kata Luis Enrique ketika ditunjuk sebagai pelatih kepala. Ia pun tidak membiarkan apa pun menghalanginya.

    Siapa yang menyangka saat itu bahwa Dembele, yang dianggap banyak orang malas, rentan cedera, dan gagal memenuhi ekspektasi, bukannya Mbappe, akan mengangkat Ballon d’Or pada September 2025 sebagai perwujudan transformasi PSG dari tim yang terus-menerus melakukan kesalahan menjadi penguasa Eropa yang tak terbantahkan?

  • Bagaimana PSG berubah dari tim penggembira Ligue 1 menjadi pesaing tim-tim elite Eropa

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    AFP

    Peruntungan klub raksasa Prancis itu di Ligue 1 dan Liga Champions berubah setelah investasi QSI, tetapi butuh waktu bertahun-tahun sebelum impian tersebut terwujud.

    Sebelum Qatar Sports Investments membeli PSG pada 2011, klub itu jarang mampu menantang tim-tim elite Eropa. Pencapaian tertingginya adalah semifinal Liga Champions 1995, dan dalam 16 tahun berikutnya mereka hanya tiga kali lagi tampil di fase grup. Di kompetisi domestik pun PSG belum dominan, dengan hanya dua gelar Ligue 1 (1986 dan 1994).

    Revolusi QSI langsung terasa. Antoine Kombouare dipecat dalam hitungan bulan, menjadi pelatih pertama dari tujuh pelatih yang diberhentikan selama 12 tahun berikutnya. Perekrutan pemain bintang pun dimulai. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta, dan Blaise Matuidi termasuk di antara para bintang yang datang dan menjadikan PSG penguasa Ligue 1.

    Namun, persaingan di Eropa memperlihatkan keterbatasan model mereka yang bertumpu pada pemain bintang. Empat kegagalan beruntun di perempat-final dari 2012 hingga 2016 disusul oleh keruntuhan yang paling menyakitkan. Setelah mengalahkan Barcelona yang diperkuat Messi, Neymar, dan Luis Suarez dengan skor 4-0 di Paris pada 2017, PSG kalah 6-1 pada leg kedua. 'Remontada' yang diwujudkan Barcelona asuhan Luis Enrique menjadi bukti paling jelas bahwa bakat saja tidak cukup untuk menghadirkan ketangguhan yang dibutuhkan guna menjuarai Liga Champions. Barca kemudian meraih tiga trofi pada musim itu.

    Itu adalah keruntuhan yang mencengangkan bagi tim Emery, sekaligus semakin menguatkan anggapan bahwa PSG belum menemukan formula yang diperlukan untuk meraih gelar juara.

  • Kalau tak bisa mengalahkan mereka, beli saja mereka!

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    AFP

    Setelah serangkaian kekecewaan di Eropa, PSG merekrut Neymar dari Barcelona melalui transfer yang memecahkan rekor.

    Upaya mendatangkan Neymar dimulai jauh sebelum momen terkenal ketika ia mendatangi kantor Barcelona bersama ayahnya untuk memberi tahu klub bahwa ia ingin pergi. Pada musim panas 2017, keinginan mereka untuk merekrut pemain bintang yang menjadi ciri khas klub semakin besar. Neymar pun kian menyadari bahwa impiannya meraih Ballon d’Or tak akan terwujud jika ia terus berada di bawah bayang-bayang Messi.

    Klausul pelepasan Neymar senilai €222 juta akhirnya dibayar pada Agustus. Meski La Liga berupaya menghalangi transfer itu, ia tetap berangkat ke ibu kota Prancis dengan gaji €45 juta. PSG mendapat keuntungan ganda: melemahkan rival sekaligus merekrut pemain terbaik di dunia setelah Messi dan Cristiano Ronaldo.

    "Ambisi Paris St-Germain menarik saya ke klub ini, begitu pula gairah dan energi yang menyertainya," katanya. "Saya merasa siap menghadapi tantangan ini."

    Dalam beberapa kesempatan, kejeniusan pemain Brasil itu tampak persis seperti yang mereka butuhkan. Ia mengawali kiprahnya dengan luar biasa, mencetak gol dan memberikan assist di hampir setiap pertandingan. Namun, musim debutnya berakhir lebih cepat akibat cedera pada Februari. PSG melenggang menuju gelar Ligue 1 dengan keunggulan 13 poin atas Monaco, sementara Neymar menempati peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak meski hanya bermain dalam 20 pertandingan.

    Dengan enam gol dalam lima laga pertamanya di Liga Champions, ia tampak mampu mengulangi keajaiban yang ditunjukkannya bersama Barcelona. Namun, ia cedera sebelum leg kedua babak 16 besar melawan Real Madrid, dan PSG tersingkir dengan agregat 5-2. Musim berikutnya, PSG yang tanpa Neymar menyia-nyiakan keunggulan 2-0 atas Manchester United dan kembali tersingkir di babak yang sama.

    Di bawah Tuchel, dalam musim 2019-20 yang tidak biasa dan sangat terdampak pandemi Covid-19, PSG nyaris menemukan kunci keberhasilan. Meski Neymar absen dalam empat pertandingan pertama mereka di kompetisi Eropa, Mbappe, Di Maria, dan rekan-rekannya mampu mengawali kiprah dengan hasil sempurna. Kali ini, bintang Brasil itu hadir untuk membuat perbedaan dalam laga-laga penting.

    Dua golnya melawan Borussia Dortmund sangat penting untuk memastikan tempat di perempat-final. Di babak itu, ia berperan penting dalam terciptanya gol penyeimbang pada menit-menit akhir sebelum PSG mencetak gol kemenangan di pengujung laga satu leg melawan Atalanta. Ia kembali membantu terciptanya gol saat PSG mengalahkan RB Leipzig 3-0 di semi-final. Namun, Bayern sekali lagi menjadi tantangan yang terlalu berat, dan tim Prancis itu kalah 1-0 di final.

  • Harapan palsu kembali muncul: Lionel Messi tiba di Paris

    Itu menjadi akhir yang memilukan bagi penampilan perdana mereka di final Liga Champions, tetapi juga pertanda bahwa kejayaan di Eropa bisa diraih.

    PSG tampak siap kembali bersaing pada musim berikutnya. Mereka menundukkan Barcelona yang diperkuat Messi dengan agregat 5-2 di babak 16 besar dan membalas kekalahan dari Bayern di perempat-final. Namun, sekali lagi langkah mereka terhenti ketika sesama klub pendatang baru berduit, Manchester City, menghancurkan mereka dengan agregat 4-1 di semi-final. Yang memalukan, PSG juga kehilangan gelar Ligue 1 musim itu setelah Lille finis di puncak klasemen.

    Kegagalan itu tidak bisa diterima. Tim yang bermarkas di Parc des Princes membutuhkan dorongan besar, dan musim panas itu menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup: Messi bisa direkrut di tengah krisis keuangan Barcelona. PSG bergerak cepat, dan semua orang yang terkait dengan klub kembali berani bermimpi.

    “Klub ini dan visinya sepenuhnya selaras dengan ambisi saya,” kata Messi. “Saya bertekad untuk membangun, bersama [para pemain dan staf], sesuatu yang hebat bagi klub dan para penggemar.”

    Al-Khelaifi menambahkan: “Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk terus berkembang di level tertinggi dan meraih trofi. Ambisi klub tentu saja sama. Kehadiran Leo di tim kelas dunia kami menegaskan bahwa perekrutan kami tepat dan berhasil. Bersama pelatih hebat kami dan stafnya, saya menantikan tim kami mengukir sejarah bagi seluruh pendukung kami di seluruh dunia.”

    Mantan presiden PSG Michel Denisot menyebut kedatangan pemain Argentina itu sebagai “puncak” sejarah klub dan “kebahagiaan luar biasa bagi para penggemar, pemain, dan jajaran manajemen dari semua generasi.” Para presiden klub rival di Ligue 1 juga menyambut dampak positif yang akan diberikan perekrutannya bagi sepakbola Prancis. Jean-Michel Aulas, yang saat itu menjabat presiden Lyon, berkata: “Kami semua senang... meskipun ini membuat persaingan semakin sulit bagi kami.”

    Presiden Reims Jean-Pierre Caillot berkata: “Setelah semua yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir, rasa cinta mulai sedikit memudar. Kami membutuhkan Messi, dan sekarang dia ada di sini!”

    PSG memiliki lini serang yang menurut Denisot mirip Harlem Globetrotters, dan dunia sepakbola menantikan sesuatu yang mencengangkan ketika Messi kembali bermain bersama Neymar, sesama sosok yang pernah membuka jalan di Barcelona, serta berduet dengan Mbappe yang cepat dan tajam di depan gawang.

    Namun, bagi sebagian orang di dalam klub, proyek itu sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Menurut Rafinha, yang meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG setahun sebelum Messi, perekrutan bintang besar itu justru semakin memperumit situasi.

    “Selama pramusim, pada sesi latihan pertama yang dihadiri semua orang, saya berkata: ‘Ini tidak mungkin berhasil.’ Mari mulai dari posisi kiper: Keylor Navas atau [Gianluigi] Donnarumma. Siapa pun yang tidak bermain akan marah besar. Akan ada perdebatan dan pembicaraan dengan pelatih,” katanya.

    “Di pertahanan: Marquinhos adalah pemain inti, tidak ada yang akan menggantikannya, lalu [Presnel] Kimpembe, idola PSG, dan Sergio Ramos. Tiga bek sayap terbaik untuk masing-masing. Di lini serang ada Di María, Mbappe, Neymar, dan Messi. Siapa yang Anda tarik keluar? Di María, dengan statusnya di dalam tim? Meski begitu, dia bukan pemain yang bisa Anda tarik keluar. Ini tidak mungkin berhasil.

    “Bagi seorang pelatih, itu mustahil. Dari segi pemain dan nama besar, mereka adalah tim terbaik di dunia, tetapi pada saat yang sama sulit dikelola. Saya tidak bermain, jadi saya hanya mengamati.”

    Meski penilaiannya mungkin benar, salah satu faktor utama yang membuat PSG gagal memaksimalkan segudang talenta mereka adalah masalah kebugaran Messi. Ia mengalami cedera selama beberapa periode pada musim pertamanya di PSG, meskipun tetap menjadi salah satu sumber utama assist di Ligue 1.

    Pada musim keduanya, ia produktif mencetak gol dan memberikan assist. Namun, di Liga Champions, PSG tetap tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari lini depan yang begitu dinantikan itu. Real Madrid dan Bayern menyingkirkan mereka di babak 16 besar sebelum Messi bergabung dengan Inter Miami, membuat banyak orang bertanya-tanya: untuk apa semua itu?

  • Yang lama pergi, Nuis Enrique datang

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    AFP

    Para eks megabintang Barcelona tak membuahkan hasil, sehingga klub beralih kepada pelatih yang membawa treble ke Camp Nou bertahun-tahun sebelumnya.

    Messi telah menandatangani kontrak dua tahun, tetapi kerja sama itu tidak berjalan baik. Pada 2023, La Pulga, pahlawan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022, diizinkan pergi ke Florida dengan status bebas transfer. Perekrutan Neymar senilai €222 juta juga tidak berhasil, dan ia dijual ke Arab Saudi. Ke mana PSG akan melangkah setelah itu?

    Masih ada satu sosok lagi dari tim Barcelona peraih treble yang bisa mereka incar.

    Perancang dan otak di balik kekalahan memalukan dalam 'Remontada' yang terkenal itu: Luis Enrique.

    Akankah ia berhasil ketika begitu banyak nama besar gagal? Lagi pula, dua bintang utamanya dari tim Barcelona itu sudah pergi. Ditambah lagi, sebulan sebelum kedatangannya, Mbappe memberi tahu klub bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak. Prospek kehilangan bintang yang menjadi tumpuan harapan banyak orang mendominasi musim panas PSG dan membayangi musim pertama mereka di bawah pelatih baru itu.

    “Pesepakbola itu egois, tetapi cerdas. Anda harus memberi mereka panggung untuk mengerahkan kemampuan terbaik dan mengejar gelar-gelar besar,” kata Luis Enrique dalam konferensi pers pertamanya. Namun, selama beberapa bulan berikutnya, Mbappe dituding terlalu egois dan kurang cerdas.

    Penolakannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak membuatnya tidak disertakan dalam pemusatan latihan PSG pada musim panas itu, dan ia bahkan melewatkan pertandingan pertama Ligue 1 musim tersebut. Meski begitu, catatan golnya di Ligue 1 luar biasa, sementara gol-golnya melawan Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle berperan penting dalam keberhasilan PSG lolos dari fase grup Liga Champions. Ia kemudian menjadi aktor utama saat PSG menyingkirkan Real Sociedad dengan agregat telak 4-1, yang mempertemukan mereka dengan lawan yang sudah tidak asing lagi di perempat-final: Barcelona.

    Dembele, yang baru didatangkan dari Barcelona pada musim panas sebelumnya, dan Vitinha menjaga peluang PSG meski mereka kalah 3-2 di kandang. Kekalahan itu mendorong Luis Enrique untuk turun tangan. Menjelang leg kedua, ia berbicara empat mata dengan Mbappe dan menyampaikan semuanya secara terus terang kepada pemain Prancis itu.

    "Aku membaca bahwa kamu menyukai Michael Jordan," katanya kepada Mbappe. "Michael Jordan akan menekan rekan-rekan setimnya habis-habisan dan bertahan mati-matian. Kamu harus lebih dulu memberi contoh seperti itu sebagai pribadi dan sebagai pemain."

    Ia melanjutkan: "Kamu pemain fenomenal, pemain kelas dunia. Tidak ada keraguan. Tapi bagiku itu tidak cukup. Pemimpin sejati adalah seseorang yang, ketika kamu tidak bisa membantu kami lewat gol karena tempo hari kamu menghadapi dua pemain berkualitas tinggi, membantu kami dalam segala hal yang penting. Kamu mengambil kendali dan berkata: 'Teman-teman! Lini belakang, tetap di sana, kalian berempat. Aku akan mengajak dua rekan setimku'.

    "Karena ketika kamu melakukan pressing sendirian, itu luar biasa sekali, tetapi jika kamu juga mengajak Ousmane dan [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola atau [Goncalo] Ramos atau Marco Asensio, lalu memberi contoh dalam melakukan pressing, kamu tahu kita akan punya apa? Tim yang benar-benar dahsyat.

    "Itulah yang ingin kulihat darimu sebagai pemimpin di sini. Dalam dua bulan yang tersisa, aku ingin melihatmu pergi dengan kepala tegak, Kiki, tanpa keraguan. Tapi kamu harus pantas mendapatkannya. Dan kamu harus mendapatkannya bukan lewat menyerang. Dalam menyerang, aku sudah tahu kamu seperti dewa. Dalam menyerang, tidak ada yang sepertimu, aku sudah tahu. Tapi pada hari ketika kamu menyerang [dan] kamu harus menjadi pemain terbaik dalam sejarah saat bertahan, itulah pemimpin. Itulah Michael Jordan."

    Ketika Raphinha mencetak gol untuk Barcelona pada menit ke-12 leg kedua, PSG tampak akan mengalami kisah lama yang sama. Lalu Dembele mencetak gol. Vitinha pun mencetak gol. Agregat menjadi 4-4. Setelah itu? Mbappe mengeksekusi penalti untuk membawa timnya unggul. Pada menit ke-89, ia menyelamatkan serangan balik yang nyaris gagal dengan melepaskan tembakan yang melewati Ter Stegen dan mengantar timnya ke semi-final untuk menghadapi Borussia Dortmund. Tepat ketika PSG tampak telah mengatasi trauma masa lalu dan siap melaju untuk merebut gelar besar itu, Mbappe dan rekan-rekannya justru dibuat tak berkutik oleh tim Jerman tersebut dan tersingkir setelah dua kali kalah 1-0.

  • Luis Enrique menuntaskan revolusinya

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    Pelatih asal Spanyol itu membalikkan peruntungan mereka dan membangun tim juara Liga Champions.

    Saat itu, ketegangan telah meningkat. Kesal dengan etos kerja Mbappe, sang pelatih kerap menariknya keluar dan sesekali membiarkannya duduk di bangku cadangan. Ketika Luis Enrique menarik Mbappe saat jeda babak pertama dalam laga melawan rival sengit Monaco, sang pemain memilih tidak bergabung dengan rekan-rekan setimnya di bangku cadangan. Sebaliknya, ia secara mencolok melambaikan tangan kepada para penggemar dan bergabung dengan ibunya di tribune, sementara rekan-rekan setimnya menuntaskan babak kedua pertandingan yang berakhir imbang 0-0.

    Itu menjadi gambaran jelas tentang perbedaan prioritas antara pelatih dan penyerang tersebut. Ketika musim berakhir, banyak penggemar PSG lega melihat Mbappe, yang sejak lama dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan ambisi mereka, meninggalkan ibu kota Prancis menuju Madrid.

    "Saya tidak datang ke sini untuk memenangkan Liga Champions. Saya datang ke sini untuk membangun sebuah tim," kata Luis Enrique menjelang musim keduanya, setelah Mbappe hengkang. Ia berhasil melakukan keduanya.

    Setelah Mbappe pergi, PSG bisa sepenuhnya berfokus pada semangat kolektif yang diinginkan sang pelatih. Kvaratskhelia, Doue, dan Joao Neves datang untuk bergabung dengan pemain seperti Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi, dan Nuno Mendes. PSG kini memiliki skuad berisi pemain-pemain bintang penuh energi yang berpadu menjadi satu kesatuan yang terorganisasi dan tak kenal lelah.

    Meski kembali tak tertandingi di Ligue 1, dengan rekor tak terkalahkan hingga pekan ke-31, kiprah mereka di Liga Champions dimulai dengan sulit. Mereka gagal lolos langsung ke babak 16 besar dalam format baru kompetisi itu dan harus melalui play-off melawan Brest, yang mereka menangkan dengan skor 10-0. Setelah itu, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Liverpool lewat adu penalti, setelah Dembele menyelamatkan mereka di Anfield.

    Setelah menang tipis atas Aston Villa, efektivitas fokus kolektif mereka terlihat jelas dalam semifinal melawan Arsenal. Mereka kembali ke Paris dengan keunggulan 1-0 dari leg pertama, lalu gol Fabian Ruiz dan Hakimi mengantar mereka ke final melawan Inter.

    Final 2025 di Munich menjadi laga bersejarah. PSG benar-benar mengungguli sang juara Serie A. Mereka sama sekali tidak memberi lini tengah dan pertahanan Inter kesempatan untuk bernapas. Gol-gol Doue (dua gol), Kvaratskhelia, dan Hakimi menjadi penentu, sementara Dembele memimpin tekanan tinggi. Bintang muda Senny Mayulu melengkapinya dengan gol pada pengujung laga yang mengubah skor menjadi 5-0, selisih kemenangan terbesar dalam sejarah final Liga Champions.

    Tak ada yang bisa membantahnya. PSG adalah juara yang pantas. Gaya bermain mereka yang mendebarkan lahir dari keberanian Luis Enrique dan kesetiaannya pada visinya.

    Mantan bintang PSG Beckham membagikan kisah menarik dari presiden Al-Khelaifi. Ia mengatakan: "Selama tahun pertama Luis Enrique di sana, ia praktis tidur setiap malam di fasilitas latihan baru, memikirkan bagaimana ia ingin timnya tampil, bagaimana ia ingin timnya bermain, siapa yang ia inginkan, ke mana kami akan melangkah, dan seperti apa masa depan. Nasser mengatakan ia belum pernah melihat hal seperti itu."

    Memasuki September, Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, sementara empat pemain PSG lainnya masuk dalam sepuluh besar peringkat tersebut. Dominasi mereka, serta posisi ketujuh Mbappe, melambangkan etos tim yang ditanamkan Luis Enrique di Paris.

    Hebatnya, kebangkitan raksasa Prancis itu tidak berhenti di sana, dan hingga kini masih berlanjut. Mereka kembali tampil luar biasa di Liga Champions musim lalu, sekali lagi mengalahkan Barcelona di fase liga sebelum menyingkirkan Monaco, Chelsea, Liverpool, dan Bayern. Final melawan Arsenal menjadi tantangan berat, tetapi sekali lagi skuad Luis Enrique menunjukkan ketangguhan dan kepercayaan satu sama lain yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan.

    Sang pelatih berpegang teguh pada prinsipnya dan membangun tim yang agresif serta tanpa ampun. Bintang besar seperti Messi, Mbappe, dan Neymar hanya bisa membawa Anda sampai titik tertentu, tetapi kekuatan kolektiflah yang menjadi kunci.

    "Sebagai pelatih, ia adalah sosok yang memiliki kepemimpinan untuk memilih satu jalan dan, di tengah begitu banyak suara yang menentangnya, terus menempuh jalan itu hingga akhirnya menang dengan caranya sendiri," kata Mikel Arteta menjelang final Eropa tahun ini.

    "Ia adalah teladan bagi semua orang."