Itu menjadi akhir yang memilukan bagi penampilan perdana mereka di final Liga Champions, tetapi juga pertanda bahwa kejayaan di Eropa bisa diraih.

PSG tampak siap kembali bersaing pada musim berikutnya. Mereka menundukkan Barcelona yang diperkuat Messi dengan agregat 5-2 di babak 16 besar dan membalas kekalahan dari Bayern di perempat-final. Namun, sekali lagi langkah mereka terhenti ketika sesama klub pendatang baru berduit, Manchester City, menghancurkan mereka dengan agregat 4-1 di semi-final. Yang memalukan, PSG juga kehilangan gelar Ligue 1 musim itu setelah Lille finis di puncak klasemen.

Kegagalan itu tidak bisa diterima. Tim yang bermarkas di Parc des Princes membutuhkan dorongan besar, dan musim panas itu menghadirkan kesempatan sekali seumur hidup: Messi bisa direkrut di tengah krisis keuangan Barcelona. PSG bergerak cepat, dan semua orang yang terkait dengan klub kembali berani bermimpi.

“Klub ini dan visinya sepenuhnya selaras dengan ambisi saya,” kata Messi. “Saya bertekad untuk membangun, bersama [para pemain dan staf], sesuatu yang hebat bagi klub dan para penggemar.”

Al-Khelaifi menambahkan: “Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk terus berkembang di level tertinggi dan meraih trofi. Ambisi klub tentu saja sama. Kehadiran Leo di tim kelas dunia kami menegaskan bahwa perekrutan kami tepat dan berhasil. Bersama pelatih hebat kami dan stafnya, saya menantikan tim kami mengukir sejarah bagi seluruh pendukung kami di seluruh dunia.”

Mantan presiden PSG Michel Denisot menyebut kedatangan pemain Argentina itu sebagai “puncak” sejarah klub dan “kebahagiaan luar biasa bagi para penggemar, pemain, dan jajaran manajemen dari semua generasi.” Para presiden klub rival di Ligue 1 juga menyambut dampak positif yang akan diberikan perekrutannya bagi sepakbola Prancis. Jean-Michel Aulas, yang saat itu menjabat presiden Lyon, berkata: “Kami semua senang... meskipun ini membuat persaingan semakin sulit bagi kami.”

Presiden Reims Jean-Pierre Caillot berkata: “Setelah semua yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir, rasa cinta mulai sedikit memudar. Kami membutuhkan Messi, dan sekarang dia ada di sini!”

PSG memiliki lini serang yang menurut Denisot mirip Harlem Globetrotters, dan dunia sepakbola menantikan sesuatu yang mencengangkan ketika Messi kembali bermain bersama Neymar, sesama sosok yang pernah membuka jalan di Barcelona, serta berduet dengan Mbappe yang cepat dan tajam di depan gawang.

Namun, bagi sebagian orang di dalam klub, proyek itu sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Menurut Rafinha, yang meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG setahun sebelum Messi, perekrutan bintang besar itu justru semakin memperumit situasi.

“Selama pramusim, pada sesi latihan pertama yang dihadiri semua orang, saya berkata: ‘Ini tidak mungkin berhasil.’ Mari mulai dari posisi kiper: Keylor Navas atau [Gianluigi] Donnarumma. Siapa pun yang tidak bermain akan marah besar. Akan ada perdebatan dan pembicaraan dengan pelatih,” katanya.

“Di pertahanan: Marquinhos adalah pemain inti, tidak ada yang akan menggantikannya, lalu [Presnel] Kimpembe, idola PSG, dan Sergio Ramos. Tiga bek sayap terbaik untuk masing-masing. Di lini serang ada Di María, Mbappe, Neymar, dan Messi. Siapa yang Anda tarik keluar? Di María, dengan statusnya di dalam tim? Meski begitu, dia bukan pemain yang bisa Anda tarik keluar. Ini tidak mungkin berhasil.

“Bagi seorang pelatih, itu mustahil. Dari segi pemain dan nama besar, mereka adalah tim terbaik di dunia, tetapi pada saat yang sama sulit dikelola. Saya tidak bermain, jadi saya hanya mengamati.”

Meski penilaiannya mungkin benar, salah satu faktor utama yang membuat PSG gagal memaksimalkan segudang talenta mereka adalah masalah kebugaran Messi. Ia mengalami cedera selama beberapa periode pada musim pertamanya di PSG, meskipun tetap menjadi salah satu sumber utama assist di Ligue 1.

Pada musim keduanya, ia produktif mencetak gol dan memberikan assist. Namun, di Liga Champions, PSG tetap tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari lini depan yang begitu dinantikan itu. Real Madrid dan Bayern menyingkirkan mereka di babak 16 besar sebelum Messi bergabung dengan Inter Miami, membuat banyak orang bertanya-tanya: untuk apa semua itu?