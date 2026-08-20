Ketika Lionel Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain lewat transfer bebas dari Barcelona pada musim panas 2021, gelombang optimisme melanda ibu kota Prancis. Pendukung setia PSG akhirnya percaya bahwa kepingan terakhir yang mereka butuhkan telah tiba. Saat presiden Nasser Al-Khelaifi memperkenalkan rekrutan Galactico pamungkas itu di hadapan kerumunan yang begitu antusias, para pendukung membayangkan Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe berdiri mengelilingi trofi Liga Champions yang termasyhur dengan mengenakan seragam klub Prancis tersebut. Impian mereka untuk mendominasi Eropa, yang telah lama dipendam, terasa kian dekat.
Namun, impian itu baru menjadi kenyataan empat tahun kemudian, setelah superstar terakhir dari ketiganya meninggalkan Prancis. Sebuah tim yang dirancang dengan matang dan tampil memikat, dipimpin Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue, akhirnya mewujudkannya. Kemenangan telak 5-0 atas Inter menjadi puncak perombakan kilat di bawah arahan Luis Enrique.
Ketika mantan pemain sekaligus pelatih Barcelona itu mulai menangani PSG pada Juli 2023, Messi baru saja pergi dan Neymar tengah menuju Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Hilal. Pelatih baru itu pun memulai pembangunan ulang tim dengan Mbappe sebagai poros utamanya. Namun, di balik layar, saga transfer kapten Prancis tersebut ke Real Madrid yang berlarut-larut menimbulkan masalah sepanjang musim pertama Luis Enrique. Yang dibutuhkan PSG adalah menyingkirkan sepenuhnya ego-ego yang mendominasi ruang ganti.
Meski penyerang itu kemudian mendominasi daftar pencetak gol bersama Real Madrid, yang gagal meraih trofi utama, ia menyaksikan mantan klubnya merebut gelar Eropa pertama sepanjang sejarah. PSG meraih gelar Eropa kedua pada tahun berikutnya, tepat sebelum Mbappe memecahkan rekor di Piala Dunia bersama Prancis yang finis di posisi keempat. Hal itu semakin membenarkan keputusan Luis Enrique dan PSG untuk mengorbankan kualitas individu yang luar biasa demi membangun tim yang agresif dan tak terbendung.
"Saya berkomitmen membangun tim pemenang dan saya tidak ragu bisa melakukannya serta memberikan sesuatu yang akan disukai para pendukung," kata Luis Enrique ketika ditunjuk sebagai pelatih kepala. Ia pun tidak membiarkan apa pun menghalanginya.
Siapa yang menyangka saat itu bahwa Dembele, yang dianggap banyak orang malas, rentan cedera, dan gagal memenuhi ekspektasi, bukannya Mbappe, akan mengangkat Ballon d’Or pada September 2025 sebagai perwujudan transformasi PSG dari tim yang terus-menerus melakukan kesalahan menjadi penguasa Eropa yang tak terbantahkan?