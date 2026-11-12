Rice menjalani tahun yang luar biasa di lapangan, terutama bersama Arsenal. Gelandang itu berperan sangat penting ketika Arsenal asuhan Mikel Arteta akhirnya mengakhiri penantian menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Primer Inggris, sesuatu yang ia gambarkan kepada GQ sebagai terwujudnya impian seumur hidup. Ia berkali-kali membantu timnya melewati momen-momen menentukan lewat tusukan ke depan, kegigihan tanpa henti, dan, yang lebih mengejutkan, kontribusi menyerang krusial.

Rice menutup musim dengan catatan impresif berupa 16 kontribusi gol di semua kompetisi, 11 di antaranya berupa assist bagi rekan-rekan setimnya, yang mencerminkan permainannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia juga menjadi bagian penting dari laju tak terkalahkan Arsenal di Liga Champions hingga mencapai final. Seandainya tidak kalah dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti, ia akan mengakhiri musim dengan dua gelar Eropa.

Setelah tampil 55 kali untuk Arsenal sepanjang musim bersama klub, wajar jika Rice kehabisan tenaga saat Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, meski bergulat dengan masalah kebugaran, ia tetap menjadi bagian yang tak tergantikan dalam susunan tim Thomas Tuchel, membentuk trio lini tengah tangguh bersama Jude Bellingham dan Elliot Anderson.

Sebelum England tersingkir secara menyakitkan dalam laga semi-final melawan Argentina yang kini terkenal itu, Rice tampak berada di jalur untuk menutup musim yang sudah luar biasa dengan menjadi finalis Piala Dunia.