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Declan Rice GFX HIC 1-1GOAL

Perjalanan menanjak tanpa henti Declan Rice, ‘Pria Terbaik Tahun Ini’, menuju status megabintang sepak bola sejati

Gelandang Arsenal itu menjalani tahun yang luar biasa, baik secara individu maupun bersama klubnya, hingga mendapat pengakuan dari para penentu sosok berpengaruh dalam budaya Britania.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Kiprah Declan Rice terus menanjak tanpa henti, sejalan dengan kegigihan gelandang Arsenal itu di lapangan. Sosoknya yang kian menonjol kini mendapat pengakuan dari salah satu pihak berpengaruh dalam budaya Inggris, GQ. Pemain berusia 27 tahun itu terpilih sebagai salah satu bintang sampul Men of the Year untuk 2026 dari majalah ternama tersebut, sebuah perayaan bagi mereka yang memberi dampak besar di dunia mode, musik, olahraga, dan budaya secara lebih luas.

    Terpilihnya Rice merupakan pengakuan atas tahun yang luar biasa baginya secara individu, di level klub bersama Arsenal, maupun di pentas internasional. Meski entah bagaimana ia masih memecah opini sebagian orang, ini hanyalah pencapaian terbaru dalam perjalanannya yang tak terbendung menuju status megabintang di dalam dan luar lapangan.

  • Tahun gemilang

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Rice merupakan pemain kunci dalam skuad Arsenal asuhan Mikel Arteta yang menjuarai Liga Primer Inggris, sekaligus membantu mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar tersebut.

    Rice menjalani tahun yang luar biasa di lapangan, terutama bersama Arsenal. Gelandang itu berperan sangat penting ketika Arsenal asuhan Mikel Arteta akhirnya mengakhiri penantian menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Primer Inggris, sesuatu yang ia gambarkan kepada GQ sebagai terwujudnya impian seumur hidup. Ia berkali-kali membantu timnya melewati momen-momen menentukan lewat tusukan ke depan, kegigihan tanpa henti, dan, yang lebih mengejutkan, kontribusi menyerang krusial.

    Rice menutup musim dengan catatan impresif berupa 16 kontribusi gol di semua kompetisi, 11 di antaranya berupa assist bagi rekan-rekan setimnya, yang mencerminkan permainannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia juga menjadi bagian penting dari laju tak terkalahkan Arsenal di Liga Champions hingga mencapai final. Seandainya tidak kalah dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti, ia akan mengakhiri musim dengan dua gelar Eropa.

    Setelah tampil 55 kali untuk Arsenal sepanjang musim bersama klub, wajar jika Rice kehabisan tenaga saat Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, meski bergulat dengan masalah kebugaran, ia tetap menjadi bagian yang tak tergantikan dalam susunan tim Thomas Tuchel, membentuk trio lini tengah tangguh bersama Jude Bellingham dan Elliot Anderson.

    Sebelum England tersingkir secara menyakitkan dalam laga semi-final melawan Argentina yang kini terkenal itu, Rice tampak berada di jalur untuk menutup musim yang sudah luar biasa dengan menjadi finalis Piala Dunia.

  • Anehnya, memecah belah

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Meski konsisten tampil apik di lapangan dan memiliki kepribadian yang menyenangkan di luar lapangan, Rice entah bagaimana masih terus memecah pendapat di kalangan suporter klub rival.

    Meski tampil gemilang bersama klub dan negaranya tahun ini, Rice masih menjadi sosok yang memecah pendapat di kalangan suporter rival. Banyak yang beranggapan bahwa karena salah satu keunggulan terbesarnya adalah daya jelajah dan, bisa dibilang, ia belum tentu termasuk gelandang dengan kemampuan teknik terbaik di dunia, ia tidak pantas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya dan karena itu dinilai terlalu dibesar-besarkan.

    Sebagian lainnya entah mengapa merasa terganggu oleh kepribadian pemain berusia 27 tahun itu yang ceria dan terbuka, serta menuding sikapnya dibuat-buat. Bahkan, ada yang sampai melontarkan hinaan kepada pasangan Rice sejak lama, Lauren Fryer. Rice mengungkapkan kepada GQ bahwa perundungan daring membuatnya meninggalkan X (sebelumnya Twitter) tiga tahun lalu. Pesan-pesan negatif terkadang cukup untuk merusak harinya.

    Satu-satunya penjelasan logis atas kritik yang diterima Rice di sejumlah sudut internet adalah rasa iri dari suporter klub rival dan kebencian dari mereka yang memilih mengabaikan kualitasnya yang jelas sebagai gelandang demi menjatuhkannya. Ia terbukti mampu meningkatkan performa setiap tim yang pernah dibelanya secara signifikan, sementara kepribadiannya yang membuat orang mudah merasa nyaman di luar lapangan menjadi hal yang membedakannya.

  • "Membuktikan bahwa Anda salah"

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice sangat yakin mampu menerima kritik dan mengubah pandangan orang terhadap dirinya

    Di usianya yang baru 27 tahun pun, Rice bertekad mengubah para pengkritiknya menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Kegigihan, konsistensi, dan mentalitas pemenangnya di lapangan sudah cukup membantu mewujudkan hal itu sepanjang 2026.

    “Saya terus naik level. Saya terus berkembang. Saya menerima kritik dari pelatih. Saya selalu terbuka untuk mendengarkan,” katanya dalam wawancara untuk artikel sampul edisi British GQ Men of the Year 2026. “Saya tak segan mengakui, ‘Dengar, permainan saya payah hari ini.’

    “Lalu saya bermain bagus, tetapi saya harus melakukannya lagi pekan depan. Kalau menurut Anda saya bagus, bagus. Kalau menurut Anda saya payah, tidak masalah. Namun, pada akhirnya saya akan membuktikan Anda salah.” Saat ini Rice berada di jalur untuk meraih gelar Liga Primer kedua secara beruntun, dengan Arsenal unggul lima poin dan tampak sangat tangguh saat artikel ini ditulis. Sulit untuk meragukan peluangnya.

  • Pengaruh di dalam dan di luar lapangan

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Rice baru-baru ini menjadi wajah kampanye Arsenal bersama merek kacamata Oakley dan kian dikenal di luar dunia sepak bola.

    Kesuksesannya di lapangan turut mendongkrak citra Rice di luar lapangan. Pemain Arsenal itu menjadi duta merek perawatan rambut global L'Oreal dan tampaknya akan memperpanjang kontrak sponsor sepatunya yang bernilai besar dengan adidas setelah sempat mempertimbangkan untuk beralih ke merek lain saat kontraknya berakhir, yang memicu banyak perbincangan di dunia maya.

    Penggawa timnas Inggris itu juga akrab dengan dunia mode kelas atas. Ia pernah tampil dalam kampanye Prada dan Burberry, bahkan pernah berjalan di atas catwalk. Baru-baru ini, ia dipilih untuk menjadi wajah utama video peluncuran kerja sama Arsenal dengan spesialis kacamata Oakley. Dalam video itu, ia menunjukkan kemampuan aktingnya dengan menelusuri kembali rute parade trofi Arsenal pada musim panas lalu.

    Meski memiliki sederet kontrak sponsor yang menguntungkan serta kontrak bernilai besar di Emirates Stadium, Rice menegaskan dalam wawancaranya dengan GQ bahwa menurutnya uang dalam sepakbola sudah "tidak masuk akal" dan bukan motivasi utamanya. Ia ingin menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya agar mereka menyadari keistimewaan yang mereka miliki, mengingat ia sendiri tumbuh besar di sebuah apartemen di kawasan perumahan Kingston, London barat daya.

  • Pengakuan bergengsi

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Kiprah Rice tahun ini mengantarkannya menjadi salah satu bintang sampul edisi Men of the Year 2026 British GQ.

    Pengaruhnya yang semakin besar di sepak bola dan budaya secara luas telah menjadikan Rice salah satu bintang sampul British GQ untuk edisi Men of the Year 2026, yang merayakan sosok-sosok dengan pengaruh besar di dunia mode, musik, dan olahraga. Sejauh ini, rapper Fakemink juga terpilih bersama Rice. Bintang sampul lainnya akan diumumkan kemudian dan mendapat penghormatan dalam sebuah acara di London pada Selasa, 17 November.

    “Perayaan tahunan GQ Men of the Year kami mempertemukan nama-nama terbesar, paling populer, dan paling tangguh di dunia budaya,” tulis kepala konten editorial majalah ternama tersebut, Murray Clark, dalam ‘surat dari editor’ di edisi itu. Menjelaskan alasan sang pesepak bola terpilih, ia menambahkan: “Declan Rice terasa seperti pilihan yang jelas untuk menjadi bintang sampul 2026: seorang pemain yang membantu mengakhiri kutukan Arsenal di Premiership dan tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.”

    Anda mungkin mencintai atau membenci Declan Rice, tetapi ini hanyalah tonggak terbaru dalam perjalanannya yang tak terbendung menuju status bintang besar di dalam dan luar lapangan. Ia pun belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat.