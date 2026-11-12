Kiprah Declan Rice terus menanjak tanpa henti, sejalan dengan kegigihan gelandang Arsenal itu di lapangan. Sosoknya yang kian menonjol kini mendapat pengakuan dari salah satu pihak berpengaruh dalam budaya Inggris, GQ. Pemain berusia 27 tahun itu terpilih sebagai salah satu bintang sampul Men of the Year untuk 2026 dari majalah ternama tersebut, sebuah perayaan bagi mereka yang memberi dampak besar di dunia mode, musik, olahraga, dan budaya secara lebih luas.
Terpilihnya Rice merupakan pengakuan atas tahun yang luar biasa baginya secara individu, di level klub bersama Arsenal, maupun di pentas internasional. Meski entah bagaimana ia masih memecah opini sebagian orang, ini hanyalah pencapaian terbaru dalam perjalanannya yang tak terbendung menuju status megabintang di dalam dan luar lapangan.