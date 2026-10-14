Tiga puluh dua negara akan bertolak ke Brasil pada musim panas 2027 dengan satu mimpi besar: menjuarai Piala Dunia Wanita. Mimpi itu diwujudkan Spanyol pada 2023, dengan mengalahkan Inggris di final, dan Spanyol akan menjadi salah satu favorit utama untuk kembali berjaya saat turnamen dimulai di Maracana yang ikonis di Rio de Janeiro pada 24 Juni. Namun, siapa saja ancaman terbesar bagi gelar Spanyol?

Saat ini, baru 18 dari 32 peserta yang dipastikan lolos, sementara negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda masih harus memastikan tempat mereka di Brasil. Kualifikasi sudah menghadirkan satu kejutan besar: Nigeria, yang selalu tampil di Piala Dunia Wanita, diperkirakan akan absen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turnamen. Tim lain pun masih bisa tersingkir secara mengejutkan sebelum seluruh rangkaian kualifikasi tuntas pada Februari.

Sementara proses kualifikasi berlangsung, GOAL akan memasukkan empat negara yang berada di 10 besar peringkat FIFA tetapi belum memastikan tiket ke dalam peringkat kekuatan Piala Dunia Wanita 2027, bersama 18 negara yang sudah lolos. Dari keempat negara itu, Amerika Serikat dan Kanada akan mengetahui nasib mereka di CONCACAF W Championship akhir tahun ini, sementara Inggris dan Swedia berharap bisa melewati jalur play-off UEFA tanpa hambatan. Nasib mereka akan diketahui pada Desember, tepat sebelum undian fase grup Piala Dunia digelar.

Jadi, dengan waktu kurang dari sembilan bulan tersisa, negara mana yang tampak menjadi ancaman terbesar bagi status Spanyol sebagai juara dunia? Apakah sang juara bertahan masih menjadi tim yang harus dikalahkan menjelang turnamen 2027? Atau justru ada tim lain yang kini paling diunggulkan?