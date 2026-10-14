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Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Peringkat kekuatan Piala Dunia Wanita 2027: Juara bertahan Spanyol tunjukkan kekuatan dalam dua laga kontra timnas wanita Amerika Serikat, sementara Inggris kian dekat memastikan kelolosan

Tim-tim telah sibuk memastikan tempat dan bersiap menghadapi turnamen musim panas di Brasil, tetapi siapa yang paling berpeluang meraih trofi?

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Tiga puluh dua negara akan bertolak ke Brasil pada musim panas 2027 dengan satu mimpi besar: menjuarai Piala Dunia Wanita. Mimpi itu diwujudkan Spanyol pada 2023, dengan mengalahkan Inggris di final, dan Spanyol akan menjadi salah satu favorit utama untuk kembali berjaya saat turnamen dimulai di Maracana yang ikonis di Rio de Janeiro pada 24 Juni. Namun, siapa saja ancaman terbesar bagi gelar Spanyol?

    Saat ini, baru 18 dari 32 peserta yang dipastikan lolos, sementara negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda masih harus memastikan tempat mereka di Brasil. Kualifikasi sudah menghadirkan satu kejutan besar: Nigeria, yang selalu tampil di Piala Dunia Wanita, diperkirakan akan absen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turnamen. Tim lain pun masih bisa tersingkir secara mengejutkan sebelum seluruh rangkaian kualifikasi tuntas pada Februari.

    Sementara proses kualifikasi berlangsung, GOAL akan memasukkan empat negara yang berada di 10 besar peringkat FIFA tetapi belum memastikan tiket ke dalam peringkat kekuatan Piala Dunia Wanita 2027, bersama 18 negara yang sudah lolos. Dari keempat negara itu, Amerika Serikat dan Kanada akan mengetahui nasib mereka di CONCACAF W Championship akhir tahun ini, sementara Inggris dan Swedia berharap bisa melewati jalur play-off UEFA tanpa hambatan. Nasib mereka akan diketahui pada Desember, tepat sebelum undian fase grup Piala Dunia digelar.

    Jadi, dengan waktu kurang dari sembilan bulan tersisa, negara mana yang tampak menjadi ancaman terbesar bagi status Spanyol sebagai juara dunia? Apakah sang juara bertahan masih menjadi tim yang harus dikalahkan menjelang turnamen 2027? Atau justru ada tim lain yang kini paling diunggulkan?

  • 22. Aljazair

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    Aljazair akan menjalani debut di Piala Dunia Wanita di Brasil setelah finis di posisi ketiga pada Piala Afrika Wanita 2026.

    Sebagai satu dari dua tim debutan yang sejauh ini telah dipastikan, Aljazair akan tampil di Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2027 setelah perjalanan bersejarah hingga semifinal Piala Afrika Wanita.

    Pertahanan menjadi kekuatan utama tim ini dan menjadi fondasi keberhasilan mereka finis di posisi ketiga di Maroko. Bahkan ketika kebobolan, Aljazair mampu menjaga skor tetap ketat sehingga peluang meraih hasil selalu terbuka.

    Namun, hal yang sangat perlu dibenahi Aljazair sebelum tiba di Brasil adalah kurangnya pengalaman menghadapi lawan dari luar Afrika. Tim ini begitu sering menghadapi sesama tim Afrika sehingga sulit menemukan kapan terakhir kali mereka melawan tim dari benua lain. Bisa jadi, terakhir kali itu terjadi saat mereka menghadapi Lebanon di Kejuaraan Wanita Arab 2006. Situasi tersebut harus berubah sebelum mereka menjalani debut di Piala Dunia.

  • 21. Filipina

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    Setelah lolos ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2023, Filipina akan kembali tampil pada 2027 setelah memenangi pertandingan play-off melawan Uzbekistan.

    Didukung perekrutan banyak pemain berkewarganegaraan ganda, Filipina lolos ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2023 dan menandai debutnya dengan kemenangan 1-0 atas salah satu tuan rumah, Selandia Baru. Kembali lolos ke turnamen tersebut sudah menjadi pencapaian besar bagi negara yang masih baru di panggung ini.

    Bisakah mereka melangkah lebih jauh dibandingkan pada 2023 dan mencapai fase gugur pada 2027? Pengalaman lebih banyak menghadapi negara-negara papan atas akan membantu, seperti yang ditunjukkan oleh kekalahan telak 7-0 dari Jepang di perempat-final Piala Asia. Filipina berharap bisa menjadwalkan beberapa laga persahabatan yang bermanfaat sebelum terbang ke Brasil.

  • 20. Selandia Baru

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    Selandia Baru mencetak sejarah di Piala Dunia Wanita 2023 dengan meraih kemenangan pertama mereka, mengalahkan tim Norwegia bertabur bintang di kandang sendiri.

    Selandia Baru menjalani Piala Dunia Wanita 2023 yang bersejarah, bukan hanya karena menjadi salah satu tuan rumah. Pada turnamen keenam mereka, dalam upaya ke-16, Selandia Baru akhirnya meraih kemenangan pertama di Piala Dunia dengan mengalahkan Norwegia di Auckland pada laga pembuka. Karena itu, kegagalan mereka lolos dari grup yang persaingannya ketat tentu mengecewakan. Selandia Baru gagal menempati posisi kedua karena kalah selisih gol.

    Bagaimana peluang mereka pada 2027? Peluang itu berkurang karena status sebagai salah satu tuan rumah memberi Selandia Baru hasil undian fase grup yang lebih menguntungkan pada 2023. Kali ini, mereka akan berada satu grup dengan lawan-lawan yang jauh lebih berat. Kekalahan telak baru-baru ini dari Australia dan Amerika Serikat pun bukan pertanda baik.

    Sejak Piala Dunia Wanita 2023, Selandia Baru hanya mampu memenangi tiga dari 23 pertandingan melawan tim-tim dari luar konfederasi mereka: menghadapi Venezuela (peringkat ke-42 FIFA), Kosta Rika (ke-43), dan Thailand (ke-49). Mereka harus mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih kuat daripada itu agar dapat tampil baik di Piala Dunia.

  • 19. Korea Utara

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    Korea Utara akan tampil di Piala Dunia Wanita untuk keempat kalinya, sekaligus pertama kali sejak 2011, setelah mengalahkan Chinese Taipei dalam laga play-off.

    Korea Utara menjadi salah satu negara paling menarik di Piala Dunia Wanita 2027 karena berbagai alasan. Namun, mereka tergabung dalam salah satu grup tersulit di Piala Asia 2026. Kekalahan dari Tiongkok membuat mereka finis di posisi kedua dan harus menghadapi Australia di perempat-final, laga yang mengakhiri kiprah mereka di turnamen tersebut.

    Meski begitu, kedua kekalahan itu terjadi dengan selisih tipis. Munculnya talenta-talenta muda Korea Utara juga menjadi alasan untuk antusias. Negara itu menjuarai Piala Dunia Wanita U-17 dan U-20 pada 2024, serta Piala Asia U-17, lalu berhasil mempertahankan kedua gelar U-17 tersebut. Beberapa pemain yang bersinar dalam keberhasilan itu kini mulai menembus tim senior.

    Kendati demikian, Korea Utara pernah meraih kesuksesan di level junior sebelumnya dengan menjuarai Piala Dunia U-17 dan U-20 pada 2016. Namun, ini merupakan kali pertama mereka lolos di level senior sejak 2011, sehingga masih harus dilihat seberapa besar dampak keberhasilan di level junior itu kali ini.

  • 18. Tiongkok

    China Women 2026
    Getty Images

    China menjadi runner-up pada 1999 dan hanya sekali gagal lolos dari sembilan edisi Piala Dunia Wanita sebelumnya, tetapi tersingkir di fase grup pada 2023.

    Sulit memperkirakan apa yang bisa diharapkan dari China, yang untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup pada Piala Dunia Wanita terakhir.

    Pada November 2025, China dihajar Inggris 8-0, tetapi beberapa bulan kemudian mereka memuncaki grup di Piala Asia berkat kemenangan atas tim Korea Utara yang tangguh. Di babak pertama fase gugur, mereka membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan Taiwan, lalu memberikan perlawanan sengit kepada Australia sebelum akhirnya kalah 2-1 di semifinal.

    Kiprah tim asuhan Ante Milicic hingga dimulainya Piala Dunia Wanita 2027 akan menarik untuk dicermati. Namun, sulit menarik banyak kesimpulan dari sejumlah kemenangan yang mereka raih belakangan ini mengingat kualitas lawan yang dihadapi.

  • 17. Maroko

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    Maroko mencapai babak 16 besar pada debutnya di Piala Dunia Wanita 2023 dan akan berupaya melanjutkan pencapaian tersebut pada 2027.

    Investasi besar telah mengalir ke sepakbola wanita di Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, timnas Maroko mencapai final Piala Afrika Wanita secara beruntun pada 2022 dan 2024, lolos ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2023, lalu melaju ke fase gugur turnamen tersebut. Maroko kini menjadi salah satu tim terbaik di Afrika, dan banyak orang mungkin akan terkejut seandainya mereka gagal lolos ke Piala Dunia Wanita 2027.

    Kini, Maroko ingin melangkah lebih jauh dan lebih sering menantang tim-tim yang lebih kuat. Namun, sejumlah laga persahabatan terakhir melawan tim dari luar Afrika menimbulkan keraguan soal itu. Setelah bermain imbang 1-1 dengan Haiti pada awal 2025, hasil 0-0 melawan Selandia Baru tepat sebelum Piala Afrika Wanita terasa kurang memuaskan, begitu pula hasil imbang tanpa gol baru-baru ini melawan Uzbekistan.

    Maroko masih perlu berkembang untuk naik ke level berikutnya dan benar-benar menyulitkan tim-tim papan atas, meski kemajuan yang telah dicapai sejauh ini tetap patut diapresiasi. Mampukah pelatih baru Eric Blahic membantu Maroko mengambil langkah tersebut? Ia menggantikan mantan pelatih Spanyol Jorge Vilda sebelum jeda internasional Oktober, tanpa banyak penjelasan dari federasi mengenai alasannya.

  • 16. Korea Selatan

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    Korea Selatan akan tampil di Piala Dunia Wanita untuk keempat kalinya secara beruntun pada 2027 dan bertekad bangkit setelah dua kali berturut-turut tersingkir di fase grup.

    Setelah tersingkir secara beruntun di fase grup tanpa meraih kemenangan, Korea Selatan berharap bisa menjalani Piala Dunia Wanita 2027 dengan lebih sukses.

    Penampilan mereka pada 2026 menunjukkan potensi di lini serang. Korea Selatan mampu mengalahkan tim-tim berperingkat lebih rendah dengan nyaman di Piala Asia dan bermain imbang 3-3 dalam laga seru melawan Australia. Namun, lini pertahanan mereka perlu dibenahi. Hal itu terlihat bukan hanya dari hasil melawan Australia, tetapi juga dari kekalahan 4-1 dari Jepang di semifinal serta kekalahan telak dalam laga persahabatan melawan Brasil dan Kanada setelahnya.

    Lebih banyak kesempatan menghadapi lawan dari luar Asia hingga Piala Dunia nanti juga akan membantu. Seperti banyak negara Asia lainnya, Korea Selatan belakangan ini kerap dijadwalkan menghadapi lawan-lawan yang sudah familier di tingkat benua.

  • 15. Malawi

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    Malawi akan tampil di Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2027 setelah mencapai final Piala Afrika Wanita dalam penampilan perdananya pada 2026.

    Bagi penggemar sepakbola kasual, Malawi mungkin tampak sebagai peserta yang cukup mengejutkan di Piala Dunia Wanita. Namun, bagi penggemar setia, Malawi adalah tim yang paling mereka nantikan tampil di Brasil pada 2027.

    Pasalnya, tim ini dipimpin oleh penyerang tengah kelas dunia, Temwa Chawinga, bintang Kansas City Current yang meraih Sepatu Emas dan penghargaan pemain terbaik NWSL dalam dua musim terakhir. NWSL merupakan liga kasta tertinggi di Amerika Serikat. Di posisi sayap ada kakaknya, Tabitha, penyerang lain yang produktif mencetak gol dan bermain untuk Lyon, juara Eropa delapan kali.

    Namun, Malawi bukan sekadar tim dengan dua pemain menonjol. Mereka benar-benar solid sebagai tim, sebagaimana dibuktikan dengan keberhasilan melaju ke final Piala Afrika pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut pada 2026. Bisakah mereka menggebrak Piala Dunia Wanita dengan cara serupa? Itu akan lebih sulit, tetapi mereka punya kualitas untuk menyulitkan lawan mana pun.

  • 14. Argentina

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    Argentina telah tampil di empat edisi Piala Dunia Wanita, tetapi belum pernah lolos dari fase grup.

    Pada Piala Dunia Wanita terakhir, persaingan di grup Argentina terbuka lebar. Namun, Afrika Selatan yang memanfaatkan situasi itu untuk lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya, sementara Argentina finis di dasar klasemen dengan hanya satu poin. Saat tim Amerika Selatan itu masih berusaha bangkit dari kekecewaan, kekalahan telak 8-0 dari Jepang dalam laga persahabatan hanya beberapa pekan setelah turnamen berakhir tentu tidak membantu memperbaiki suasana.

    Sejak saat itu, Argentina menunjukkan kemajuan yang sangat menjanjikan. Mereka finis kedua dalam kualifikasi turnamen ini, hanya terpaut dua poin dari Kolombia, perempat-finalis Piala Dunia Wanita 2023, tanpa sekali pun kalah. Laga persahabatan melawan lawan-lawan papan atas seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia jelas membantu perkembangan mereka. Langkah Argentina di Copa America 2025 pun baru terhenti setelah kalah dari Kolombia lewat adu penalti di semi-final.

    Argentina masih perlu berkembang lebih jauh, seperti terlihat dari tiga kekalahan dalam tiga pertandingan mereka di SheBelieves Cup pada Maret. Namun, mereka terus memperkecil ketertinggalan.

  • 13. Kamerun

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    Kamerun menjuarai Piala Afrika Wanita untuk pertama kalinya pada 2026 dan berharap dapat membawa momentum itu ke Piala Dunia.

    Setelah mencapai fase gugur dalam dua penampilan pertama mereka di Piala Dunia Wanita pada 2015 dan 2019, Kamerun absen pada 2023. Namun, Kamerun akan kembali dengan gebrakan pada 2027, bertandang ke Brasil sebagai juara Afrika.

    Meski begitu, hanya sedikit yang memperkirakan hasil tersebut. Valentine Nguele baru enam pekan menangani tim ketika WAFCON dimulai, dan penampilan Kamerun di fase grup terkadang belum meyakinkan. Namun, cara Kamerun menjalani fase gugur sangat ideal untuk turnamen: mereka tidak kebobolan saat menyingkirkan juara bertahan Nigeria, tuan rumah Maroko, serta Malawi yang mengandalkan lini serang kelas dunia, sebelum akhirnya menjadi juara.

    Lantas, apa yang bisa dilakukan Nguele bersama tim ini jika memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen? Rasanya mereka hanya akan semakin baik.

  • 12. Swedia

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    Swedia mencapai semifinal dalam tiga dari empat edisi terakhir Piala Dunia, meski masih harus lolos ke turnamen 2027.

    Swedia cenderung menjadi salah satu negara paling konsisten dalam sepakbola wanita dalam meraih hasil sesuai ekspektasi, tetapi keadaan menjadi sulit sejak Tony Gustavsson mengambil alih setelah Euro 2025.

    Kekalahan dari Spanyol pada laga pertamanya bukan sesuatu yang memalukan, kecuali fakta mencolok bahwa Swedia kalah telak 4-0. Mantan pelatih Australia itu harus menunggu hingga Maret untuk meraih kemenangan pertamanya, saat bertandang ke Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Hasil tersebut sangat menggembirakan. Namun, Swedia hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan berikutnya, sehingga finis di posisi ketiga grup yang memang berat karena juga dihuni Denmark dan Serbia.

    Tetap akan menjadi kejutan besar jika Swedia gagal lolos ke Brasil melalui jalur play-off, sebagaimana ditegaskan oleh kemenangan agregat 15-0 mereka atas Lituania pekan ini. Meski begitu, Swedia harus menunjukkan peningkatan di bawah Gustavsson jika ingin mempertahankan catatan gemilangnya di Piala Dunia. Swedia mencapai semi-final dalam tiga dari empat edisi terakhir.

  • 11. Australia

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2023 dan final Piala Asia 2026, Matildas yang dipimpin Sam Kerr berharap dapat melanjutkan pencapaian mereka di Brasil.

    Sejak Australia mencapai semi-final Piala Dunia Wanita 2023, banyak hal telah berubah. Setahun kemudian, tersingkir secara mengecewakan di fase grup Olimpiade menjadi akhir kiprah Tony Gustavsson sebagai pelatih kepala. Setelah itu, Tom Sermanni menjabat sebagai pelatih sementara selama sembilan bulan, sebelum Joe Montemurro ditunjuk pada Juni 2025.

    Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pelatih kepala tetap yang baru membuat Australia datang ke Piala Asia pada Maret dengan waktu bekerja bersama Montemurro yang lebih singkat daripada yang mereka harapkan. Karena itu, keberhasilan mencapai final dan hanya kalah tipis dari Jepang di sana merupakan hasil positif.

    Meski begitu, potensi skuad yang diperkuat bintang-bintang seperti Sam Kerr, Ellie Carpenter, dan Steph Catley jelas belum sepenuhnya tergali. Harapannya, Montemurro punya waktu untuk mewujudkan potensi itu sebelum turnamen di Brasil dimulai.

  • 10. Kanada

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    Kanada tersingkir secara mengejutkan di fase grup Piala Dunia terakhir, tetapi tampil lebih baik di Olimpiade 2024.

    Kanada berpeluang lolos ke Piala Dunia pada November. Kemenangan atas Panama di Kejuaraan Wanita CONCACAF akan memastikan tempat mereka di Brasil. Kanada akan sangat diunggulkan dalam pertandingan itu.

    Seberapa besar ancaman yang akan mereka hadirkan di Piala Dunia jika berhasil menang? Sulit mengukurnya karena Kanada hanya memainkan laga persahabatan sejak kiprah mengecewakan di Olimpiade 2024, yang dibayangi skandal mata-mata dan skorsing terhadap pelatih kepala saat itu, Bev Priestman.

    Casey Stoney, yang sebelumnya menangani Manchester United dan San Diego Wave, mencatat sejumlah hasil dan penampilan yang menjanjikan sejak mengambil alih pada Januari 2025. Namun, fakta bahwa hanya dua dari sembilan kemenangan selama masa kepemimpinannya sejauh ini diraih atas negara-negara peringkat 20 besar menjadi perhatian. Kanada juga kalah dalam enam dari tujuh pertemuan melawan negara-negara peringkat 10 besar. Satu-satunya pengecualian adalah hasil imbang melawan Denmark pekan ini, sebelum Denmark mengalahkan mereka beberapa hari kemudian.

    Sebagian hasil itu terjadi di tengah eksperimen yang dapat dimaklumi, seiring Stoney berupaya mengenali para pemain yang dimilikinya dalam pekerjaan pertamanya di sepakbola internasional level senior. Namun, ada masalah nyata dalam tim ini yang harus diatasi, terutama kurangnya keseimbangan di lini tengah yang tampaknya berdampak pada soliditas pertahanan. Perkembangan persiapan mereka dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menarik untuk dicermati.

  • 9. Denmark

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    Setelah kiprah mengecewakan di Euro 2025 berakhir tanpa satu poin pun, Denmark yang dipimpin Pernille Harder tampil baik di kualifikasi Piala Dunia hingga memuncaki grup yang sulit.

    Mampukah Denmark menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Piala Dunia Wanita 2027? Hampir 10 tahun berlalu sejak negara Skandinavia itu mencuri perhatian di turnamen besar dengan mencapai final Piala Eropa 2017. Tersingkir di fase grup pada kejuaraan Eropa 2022 dan, terutama, 2025 menjadi hal yang mengkhawatirkan. Skuad yang dipimpin oleh Pernille Harder, pemain kelas dunia, mampu meraih jauh lebih banyak daripada itu.

    Namun, di bawah pelatih kepala baru Jakob Michelsen, Denmark bangkit dari kekecewaan tersebut. Mereka melaju ke puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia untuk merebut satu-satunya tiket otomatis dari grup mereka, mengungguli Swedia, Italia, dan Serbia. Keberhasilan melakukannya tanpa sekali pun kalah sangat mengesankan.

    Kini, Denmark leluasa mengatur laga-laga persahabatan yang akan memberi mereka persiapan terbaik untuk Piala Dunia. Satu kemenangan dan satu hasil imbang melawan Kanada pekan ini merupakan capaian mengesankan, sementara pertemuan dengan Zambia pada Desember akan memberi gambaran lebih jauh tentang tim ini. Tanda-tanda awalnya sangat menjanjikan.

  • 8. Kolombia

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    Kolombia menjalani kiprah menakjubkan hingga perempat-final Piala Dunia Wanita 2023, ketika Inggris menghentikan langkah mereka lewat kemenangan tipis.

    Kolombia layak dianggap sebagai kuda hitam di Piala Dunia Wanita 2027. Sebagian orang bahkan memperkirakan mereka akan mencapai delapan besar, meski baru pertama kali melakukannya pada 2023.

    Selain penampilan mereka di Piala Dunia terakhir, Kolombia melakoni dua final Copa America yang berlangsung sangat ketat melawan Brasil dalam beberapa tahun terakhir. Mereka kalah 1-0 pada 2022 dan baru takluk lewat adu penalti pada 2025. Kolombia juga menunjukkan kemampuan mereka di Olimpiade 2024, dalam laga sengit melawan Prancis yang berakhir 3-2 sebelum memaksa Spanyol menjalani adu penalti di perempat-final.

    Ketersediaan Mayra Ramirez akan menjadi faktor penting. Bintang Chelsea itu absen sepanjang musim 2025-26 karena cedera dan masih belum bermain untuk Chelsea musim ini. Namun, Kolombia tetap memiliki banyak pemain berkualitas dalam skuadnya, dengan Linda Caicedo dari Real Madrid sebagai sosok andalan.

  • 7. Prancis

    France Women 2026
    Getty Images

    Selalu nyaris berjaya di sepakbola putri internasional, mungkinkah 2027 menjadi tahun Prancis?

    Ketika pelatih kepala baru Prancis, Laurent Bonadei, membuat sejumlah keputusan pemilihan pemain yang besar dan mengejutkan menjelang Euro 2025, terutama dengan tidak menyertakan sosok ikonis Wendie Renard, ia mengutip Albert Einstein untuk menjelaskan pemikirannya. "Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda," ujarnya. "Saya ingin hasil yang berbeda untuk tim ini, jadi saya memilih susunan pemain yang berbeda."

    Keputusan itu tidak berhasil. Prancis kembali tampil bagus, tetapi pada akhirnya mengalami hal yang selalu mereka alami di sepakbola wanita: gagal ketika hasil benar-benar menentukan. Kekalahan lewat adu penalti dari Jerman yang bermain dengan sepuluh pemain mengakhiri kiprah Prancis di perempat-final. Artinya, tim ini masih baru tiga kali mencapai semifinal dalam 16 turnamen besar.

    Akankah ada yang berbeda pada 2027? Prancis kembali gagal mengatasi Jerman di semifinal Nations League setelah Euro, tetapi kemudian memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia mereka di atas Belanda. Mereka bisa tampil brilian pada hari yang tepat, tetapi sulit mengandalkan itu terjadi di tahap akhir turnamen besar sebelum mereka benar-benar membuktikannya.

  • 6. Brasil

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    Brasil sebagai tuan rumah berharap bisa melaju lebih jauh daripada sebelumnya dalam turnamen yang kemungkinan juga menjadi turnamen besar terakhir bagi Marta yang ikonis.

    Mungkinkah tahun ini akhirnya menjadi milik Brasil? Setelah tersingkir secara mengecewakan di fase grup Piala Dunia terakhir, Brasil jelas datang ke turnamen ini dengan kondisi jauh lebih baik, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan mencapai final Olimpiade dan kembali merebut gelar Copa America.

    Arthur Elias, yang ditunjuk setelah kegagalan pada 2023, memainkan peran penting dalam kebangkitan itu. Dalam tiga tahun terakhir, ia membawa tim ini meraih kemenangan atas Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang, Prancis, dan Spanyol. Dengan permainan dinamis dan kekuatan di seluruh lini, Brasil mampu menyulitkan tim mana pun. Mereka sangat berbahaya dalam fase transisi, sebuah keunggulan yang berguna mengingat banyak rival mereka gemar menguasai bola.

    Karena berstatus tuan rumah dan tidak perlu menjalani kualifikasi, Brasil dan Elias punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi musim panas yang akan menjadi momen besar. Dengan sejumlah penyempurnaan, mereka benar-benar bisa mengakhirinya dengan kejayaan. Brasil adalah salah satu kandidat juara.

  • 5. Jerman

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    Jerman tersingkir di fase grup Piala Dunia Wanita 2023, salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen. Akankah mereka bangkit pada 2027?

    Jarang sekali Jerman dianggap sebagai ‘kuda hitam’ menjelang Piala Dunia, tetapi setelah kekecewaan akibat tersingkir di fase grup pada 2023, mungkin mereka akan menyandang status itu pada 2027.

    Meski demikian, hasil kerja di bawah Christian Wuck dalam dua tahun terakhir, ditambah keberhasilan meraih medali perunggu Olimpiade di bawah pelatih sementara Horst Hrubesch sebelumnya, telah mengembalikan Jerman sebagai kekuatan besar, meski mereka belum meraih satu pun trofi.

    Jerman mencapai semi-final Euro 2025 tahun lalu dan hanya kalah dari Spanyol lewat perpanjangan waktu. Beberapa bulan kemudian, mereka mencapai final Nations League, tetapi Spanyol kembali menang setelah leg pertama berakhir tanpa gol. Setelah itu, Jerman tampil dominan hingga memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia.

    Performa tim ini menjelang turnamen 2027 akan sangat menarik untuk disimak. Jerman punya potensi nyata untuk bersaing memperebutkan gelar jika mampu terus melaju di jalur yang menjanjikan ini. Kemenangan atas Jepang pekan ini semakin memperkuat keyakinan tersebut.

  • 4. Jepang

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    Jepang menjuarai Piala Asia pada Maret 2026, lalu, agak mengherankan, memutuskan mengganti pelatih Nils Nielsen dengan Michihisa Kano.

    Menjelang Piala Dunia putra 2026, Jepang banyak disebut sebagai kuda hitam. Menjelang Piala Dunia Wanita 2027, Jepang patut disebut sebagai kandidat kuat juara.

    Jepang memang menjalani tahun yang agak janggal. Setelah menjuarai Piala Asia pada Maret, federasi memutuskan berpisah dengan pelatih kepala Nils Nielsen. Posisinya kemudian diisi Michihisa Kano, yang merupakan anggota staf Nielsen dan sempat menjadi pelatih sementara setelah kepergiannya. Setidaknya, hal itu memberi tim kesinambungan, meski prosesnya terkadang mengundang tanda tanya.

    Namun, kualitas para pemain dalam skuad ini tidak berubah. Dengan gelandang kelas dunia seperti Yui Hasegawa, peraih lima gelar Liga Champions Saki Kumagai, serta talenta muda menjanjikan seperti Manaka Matsukubo, Aoba Fujino, dan Maika Hamano, Jepang kini lebih berpengalaman dibanding saat tampil di Piala Dunia Wanita 2023. Kala itu, mereka mengalahkan Spanyol, yang akhirnya menjadi juara, dengan skor 4-0 di fase grup. Pengalaman tersebut dapat membantu Jepang melangkah lebih jauh pada 2027.

  • 3. Amerika Serikat

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    Piala Dunia Wanita 2023 mengecewakan bagi Amerika Serikat, tetapi mereka bangkit di bawah asuhan Emma Hayes untuk meraih medali emas Olimpiade setahun kemudian.

    Amerika Serikat juga belum lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, tetapi tak banyak yang berani bertaruh mereka akan gagal. Kemenangan atas El Salvador pada November diperlukan untuk memastikan tempat mereka di Brasil.

    Tim asuhan Emma Hayes juga akan berangkat ke Amerika Selatan sebagai salah satu favorit utama, setelah mengawali masa kepelatihan mantan pelatih Chelsea itu dengan gemilang lewat raihan medali emas Olimpiade 2024, hanya 12 bulan setelah penampilan terburuk sepanjang sejarah tim di Piala Dunia Wanita.

    Olimpiade itu menjadi ajang kompetitif terakhir yang diikuti AS. CONCACAF W Championship mendatang, yang menentukan kelolosan ke Piala Dunia, berpotensi menghadirkan tantangan dengan tekanan lebih besar dibandingkan banyaknya laga persahabatan yang mereka jalani dalam dua tahun terakhir. Dalam laga-laga tersebut, AS secara umum tampil mengesankan dengan mengalahkan Belanda, Brasil, Kanada, Italia, Kolombia, dan Jepang. Hasil itu menunjukkan mengapa mereka patut dianggap sebagai salah satu kandidat utama juara Piala Dunia Wanita 2027.

    Namun, dua laga melawan Spanyol dalam sepekan terakhir, yang menghasilkan satu kekalahan dan satu hasil imbang, menyoroti sejumlah kelemahan dan aspek yang harus menjadi fokus Hayes jika USWNT ingin menjuarai turnamen ini. Sisi positifnya, ia kini punya banyak waktu untuk mengatasi persoalan tersebut.

  • 2. Inggris

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    Inggris mencapai final Piala Dunia Wanita 2023 dan berharap bisa menjadi juara pada 2027, meski masih harus lolos ke turnamen tersebut.

    Inggris menjadi tim lain dalam peringkat ini yang belum lolos ke Piala Dunia, tetapi tetap masuk karena berada di 10 besar Peringkat Dunia FIFA. Akan sangat mengejutkan jika Inggris gagal merebut tiket ke Brasil. Mereka selangkah lebih dekat setelah menang meyakinkan dengan agregat 8-1 atas Yunani pekan ini.

    Fakta bahwa tim asuhan Sarina Wiegman harus menempuh jalur play-off menjadi salah satu alasan mereka bukan unggulan utama untuk menjuarai Piala Dunia, meski menjadi runner-up pada 2023 dan mengalahkan Spanyol, tim yang menundukkan mereka di final tersebut, untuk menjuarai Euro 2025 tahun lalu.

    Inggris bisa saja mengamankan posisi teratas di grup kualifikasi mereka dengan hasil imbang melawan Spanyol pada Juni lalu, tetapi justru menelan kekalahan mengecewakan 4-0 yang menyoroti sejumlah masalah serius yang harus diatasi jika Inggris ingin menjadi juara dunia pada 2027.

    Meski begitu, Inggris tetap merupakan salah satu tim nasional terbaik di dunia, dengan skuad bertabur talenta dan rekam jejak meraih kemenangan pada saat-saat dengan tekanan paling besar. Spanyol hanya kalah tiga kali sejak Olimpiade 2024, dan semuanya terjadi saat menghadapi Inggris. Inggris adalah kandidat kuat, dan rekor mereka melawan Spanyol menjadi alasan penting lain mengapa mereka layak masuk jajaran favorit juara Piala Dunia, meski belum lolos.

  • 1. Spanyol

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    Sebagai juara dunia bertahan, finalis Euro 2025, dan juara Nations League pada Desember, Spanyol menjadi favorit untuk kembali meraih gelar pada 2027.

    Menjelang Piala Dunia Wanita 2027, sang juara bertahan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan.

    Ada alasan untuk meyakini Spanyol bisa dikalahkan. Pada Piala Dunia terakhir, Jepang menghajar mereka 4-0 di fase grup. Penampilan mengecewakan tanpa medali di Olimpiade 2024 kemudian disusul kekalahan dari Inggris lewat adu penalti pada final Euro Wanita 2025.

    Sonia Bermudez ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Spanyol setelah kekecewaan itu, meski masih ada pertanyaan tentang kemampuannya sebagai pelatih. Namun, mantan penyerang Barcelona tersebut menjawab sebagian keraguan itu dengan mengantarkan timnya menjuarai Nations League dan memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia yang juga dihuni Inggris.

    Kemenangan telak 4-0 atas Inggris pada Juni lalu menjadi contoh sempurna mengapa Spanyol tetap menjadi unggulan kuat menuju Piala Dunia Wanita 2027. Kemenangan atas Amerika Serikat pekan ini, yang diraih meski tanpa pemain kunci seperti Aitana Bonmati, Mapi Leon, dan Claudia Pina, semakin memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah unggulan terdepan. Skuad yang sarat talenta ini tidak akan mudah dihentikan.