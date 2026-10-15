Peringkat kekuatan musim ini akan sedikit berbeda. Alih-alih mengurutkan seluruh tim dari posisi 1 hingga 36, kami akan mengikuti format fase liga kompetisi dengan menyusun peringkat 24 kandidat teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar daftar.

Ini bukan berarti tak satu pun dari 12 tim tersebut akan lolos. Selalu ada satu atau dua tim kejutan di fase gugur. Namun, menurut kami, saat ini merekalah tim-tim yang paling kecil peluangnya untuk melaju dan melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa setelah babak pembuka.

Beberapa tim dalam kelompok ini sudah meraih hasil mengesankan di kompetisi musim ini. Pendatang baru asal Azerbaijan, Sabah, mengalahkan Slavia Prague dalam laga kandang pertama mereka di level ini. Kedua klub Norwegia juga telah menunjukkan kemampuan mereka: Viking bermain imbang 3-3 dengan Bayern Munich, sebelum Bodo/Glimt mengalahkan Borussia Dortmund 24 jam kemudian. Meski begitu, mereka semua masih harus menempuh jalan panjang untuk setidaknya meraih tempat di babak play-off.

Beberapa tim kecil lainnya, seperti LASK dan Slovan Bratislava, tampak sedikit kewalahan bersaing di level ini. Ada pula kekhawatiran bahwa kedua klub Turki sama-sama tidak akan lolos, dengan Galatasaray dan Fenerbahce sejauh ini baru mengumpulkan total satu poin.

12 tim yang diprediksi gagal lolos versi GOAL: AEK Athens, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.