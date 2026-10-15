Liga Champions 2026-27 sudah bergulir, dengan seluruh 36 tim masing-masing menjalani dua pertandingan di fase liga. Gol demi gol pun tercipta di berbagai penjuru Eropa untuk mengawali musim baru. Bahkan, pada matchday kedua, bola masuk ke gawang sebanyak 78 kali dalam 18 pertandingan, sebuah rekor baru!
Paris Saint-Germain berstatus juara bertahan setelah meraih trofi Piala Champions Eropa kedua secara beruntun pada Mei lalu, dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final yang digelar di Budapest. Tim asuhan Luis Enrique tampil jauh lebih unggul dibanding para pesaingnya selama sekitar 18 bulan terakhir, tetapi kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya meraih gelar ketiga berturut-turut.
Jadi, siapa yang saat ini paling berpeluang menantang PSG untuk menjadi yang terbaik di Eropa? Peringkat Kekuatan GOAL akan hadir sepanjang kompetisi untuk memantau para kandidat juara sekaligus menyisihkan mereka yang ternyata bukan penantang sejati...
Pembaruan sebelumnya: 8 September 2026.