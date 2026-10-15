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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Peringkat kekuatan Liga Champions 2026-27: Mampukah siapa pun menghentikan PSG?! Juara bertahan unjuk kekuatan jelang duel melawan Barcelona, sementara kelemahan Bayern Munich terungkap

Perjalanan menuju Madrid telah dimulai dan fase liga sudah berjalan jauh. Namun, tim mana yang saat ini tampak paling siap melaju hingga mengangkat trofi Piala Eropa?

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Liga Champions 2026-27 sudah bergulir, dengan seluruh 36 tim masing-masing menjalani dua pertandingan di fase liga. Gol demi gol pun tercipta di berbagai penjuru Eropa untuk mengawali musim baru. Bahkan, pada matchday kedua, bola masuk ke gawang sebanyak 78 kali dalam 18 pertandingan, sebuah rekor baru!

    Paris Saint-Germain berstatus juara bertahan setelah meraih trofi Piala Champions Eropa kedua secara beruntun pada Mei lalu, dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final yang digelar di Budapest. Tim asuhan Luis Enrique tampil jauh lebih unggul dibanding para pesaingnya selama sekitar 18 bulan terakhir, tetapi kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya meraih gelar ketiga berturut-turut.

    Jadi, siapa yang saat ini paling berpeluang menantang PSG untuk menjadi yang terbaik di Eropa? Peringkat Kekuatan GOAL akan hadir sepanjang kompetisi untuk memantau para kandidat juara sekaligus menyisihkan mereka yang ternyata bukan penantang sejati...

    Pembaruan sebelumnya: 8 September 2026.

  • Hanya bisa menyaksikan dari luar

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Tim kecil Viking meraih hasil imbang mengejutkan melawan Bayern Munich pada matchday kedua.

    Peringkat kekuatan musim ini akan sedikit berbeda. Alih-alih mengurutkan seluruh tim dari posisi 1 hingga 36, kami akan mengikuti format fase liga kompetisi dengan menyusun peringkat 24 kandidat teratas, sementara 12 tim lainnya berada di luar daftar.

    Ini bukan berarti tak satu pun dari 12 tim tersebut akan lolos. Selalu ada satu atau dua tim kejutan di fase gugur. Namun, menurut kami, saat ini merekalah tim-tim yang paling kecil peluangnya untuk melaju dan melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa setelah babak pembuka.

    Beberapa tim dalam kelompok ini sudah meraih hasil mengesankan di kompetisi musim ini. Pendatang baru asal Azerbaijan, Sabah, mengalahkan Slavia Prague dalam laga kandang pertama mereka di level ini. Kedua klub Norwegia juga telah menunjukkan kemampuan mereka: Viking bermain imbang 3-3 dengan Bayern Munich, sebelum Bodo/Glimt mengalahkan Borussia Dortmund 24 jam kemudian. Meski begitu, mereka semua masih harus menempuh jalan panjang untuk setidaknya meraih tempat di babak play-off.

    Beberapa tim kecil lainnya, seperti LASK dan Slovan Bratislava, tampak sedikit kewalahan bersaing di level ini. Ada pula kekhawatiran bahwa kedua klub Turki sama-sama tidak akan lolos, dengan Galatasaray dan Fenerbahce sejauh ini baru mengumpulkan total satu poin.

    12 tim yang diprediksi gagal lolos versi GOAL: AEK Athens, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. Napoli ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Napoli sudah terancam gagal lolos ke fase gugur untuk musim kedua berturut-turut.

    Mengingat buruknya rekor Antonio Conte di kompetisi antarklub Eropa, tersingkirnya Napoli dari fase liga musim lalu mungkin tidak terlalu mengejutkan. Namun, banyak yang tetap terkejut ketika juara Serie A kala itu gagal finis di 24 besar. Conte kemudian hengkang, dan Massimiliano Allegri didatangkan setelah ia sendiri meninggalkan AC Milan.

    Awal kiprah Allegri belum berjalan baik. Ia baru memenangi tiga dari enam pertandingan Serie A sejak mengambil alih, sementara timnya masih memburu poin pertama di Liga Champions setelah kalah dari Arsenal dan Villarreal. Kekalahan dari Villarreal paling mengkhawatirkan bagi Allegri. Meski Napoli akan menghadapi Sabah dan Viking dalam dua laga terakhir fase liga, mereka lebih dulu harus memastikan peluang lolos masih berada dalam jangkauan agar kedua laga itu berarti.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Villarreal tampak jauh lebih siap untuk membuat gebrakan di Liga Champions musim ini.

    Villarreal menjadi salah satu tim paling mengecewakan di Liga Champions musim lalu. Kapal Selam Kuning hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan dan finis di posisi kedua dari bawah dalam klasemen fase liga yang diikuti 36 tim. Kali ini, mereka sudah menunjukkan performa yang jauh lebih baik.

    Meski kalah dari Borussia Dortmund pada laga pertama, Villarreal kurang beruntung tidak membawa pulang hasil imbang dari Jerman. Mereka kemudian melanjutkan performa tersebut dengan kemenangan atas Napoli, yang diwarnai penyelesaian akhir gemilang dari tim asuhan Inigo Perez. Dengan pertandingan melawan Slavia Pragua dan Sabah menanti sebelum Natal, Villarreal berpeluang tetap bersaing memperebutkan tiket lolos saat memasuki tahun baru.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Porto mengawali kompetisi ini dengan harapan besar, tetapi menelan dua kekalahan beruntun dalam dua laga pertama mereka.

    Setelah absen selama dua tahun, Porto kembali ke Liga Champions usai tim asuhan Francesco Farioli menjuarai Liga Portugal musim lalu. Pelatih asal Italia itu menjadikan Porto salah satu tim yang paling sulit dikalahkan di Eropa sejak mengambil alih pada musim panas 2025. Namun, mereka masih harus berbenah jika ingin menunjukkan kemampuan di kompetisi Eropa kali ini.

    Meski kekalahan dari Manchester City pada laga pertama sudah diperkirakan, Farioli tentu kecewa karena timnya menyia-nyiakan keunggulan pada babak kedua saat menghadapi Real Betis hingga akhirnya kalah 3-2 di Spanyol. Karena itu, dua laga kandang berikutnya melawan PSV dan Napoli sudah terasa wajib dimenangi.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    PSV tentu berharap bisa meraih lebih dari satu poin dari dua pertandingan pembuka mereka.

    Meski meraih kemenangan telak atas Napoli dan Liverpool pada fase liga musim lalu, PSV gagal mencapai babak gugur. Setelah hanya mengumpulkan satu poin dari dua laga pembuka, sang juara Belanda kini dikhawatirkan akan mengalami nasib serupa pada musim 2025/26.

    Hasil imbang di kandang melawan Shakhtar Donetsk disusul kekalahan tipis di markas RB Leipzig, ketika kegagalan Ivan Perisic mengeksekusi penalti berujung merugikan tim asuhan Peter Bosz. Di atas kertas, PSV memiliki salah satu rangkaian laga fase liga yang lebih mudah, tetapi mereka harus segera memanfaatkan hasil undian yang menguntungkan itu.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Leipzig bangkit dari kekalahan melawan Como pada laga pertama dengan mengalahkan PSV di pertandingan berikutnya.

    Setelah sama sekali tidak tampil di kompetisi Eropa musim lalu, Leipzig kembali ke panggung tertinggi berkat finis di posisi ketiga Bundesliga. Namun, kiprah mereka di Liga Champions dimulai dengan memalukan setelah dihajar pendatang baru Como dalam laga Eropa pertama mereka musim ini.

    Beruntung bagi pelatih Martin Demichelis, tim asal Jerman itu mampu bangkit dan meraih kemenangan tipis atas PSV berkat gol Brajan Gruda pada babak kedua. Dengan Real Madrid dan Manchester City menanti dalam dua laga Eropa berikutnya, kemenangan itu sangat dibutuhkan untuk menjaga moral tim tetap tinggi di Red Bull Arena.

  • 19. Shakhtar Donetsk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan membawa Shakhtar meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua laga pertama mereka di fase liga.

    Tak banyak yang diharapkan dari Shakhtar Donetsk saat kembali ke Liga Champions. Klub Ukraina itu masih harus berpindah-pindah tempat di tengah invasi Rusia ke tanah air mereka. Kali ini, tim asuhan Arda Turan menjadikan Stamford Bridge sebagai kandang untuk laga-laga Eropa dan menandai pertandingan pertama di markas barunya di London barat itu dengan kemenangan atas AEK Athens pada Rabu.

    Kemenangan itu diraih setelah mereka mencatat hasil imbang yang lebih dari sekadar patut diapresiasi saat bertandang ke markas PSV. Dengan laga melawan Slovan Bratislava dan Fenerbahce masih menanti, empat poin yang sudah dikumpulkan memberi Shakhtar modal sangat baik untuk merancang jalan menuju fase gugur.

  • 18. Club Brugge ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi unjuk gigi di pentas Eropa lewat hat-trick yang menumbangkan Inter di San Siro

    Club Brugge lolos ke fase gugur dalam masing-masing dari dua musim pertama format baru Liga Champions. Mereka pun punya alasan untuk percaya diri bisa melakukannya tiga musim berturut-turut setelah bangkit dari kekalahan melawan Aston Villa pada laga pembuka dan memenangi laga sengit kontra Inter di San Siro.

    Nicolo Tresoldi, penggemar AC Milan sejak kecil, menjadi sorotan berkat hat-trick-nya, sementara kecepatan dan kelincahan pemain sayap Carlos Forbs membuat lini belakang Inter kerepotan. Dengan jadwal pertandingan berikutnya yang relatif menguntungkan, klub Belgia itu semestinya sudah percaya diri mampu finis di posisi 24 besar.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav mencetak gol saat Stuttgart meraih kemenangan kedua dalam dua pertandingan di Bratislava.

    Sebastian Hoeness terus menunjukkan kepiawaiannya bersama Stuttgart. Ia membawa klub itu dari babak play-off degradasi Bundesliga hingga lolos ke Liga Champions dua kali dalam tiga musim. Deniz Undav tampil sebagai andalan di lini depan, sementara Angelo Stiller dan Jamie Leweling, yang bermain di belakangnya, menarik minat klub-klub terbesar Eropa.

    Hal yang menguntungkan Stuttgart musim ini adalah, menurut Opta, mereka mendapat rangkaian pertandingan termudah di antara 36 tim yang lolos. Mereka pun memanfaatkan awal yang relatif ringan dengan mengalahkan Viking dan Slovan Bratislava. Atletico Madrid dan Inter akan memberikan ujian lebih berat sebelum akhir November, tetapi tempat di fase gugur sudah dalam jangkauan tim asuhan Hoeness.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco mencetak gol penentu kemenangan Betis saat timnya bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Porto pada pekan kedua.

    Kembali tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Real Betis finis kelima di La Liga musim lalu dan terus menegaskan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di Spanyol di bawah Manuel Pellegrini.

    Mereka juga langsung mencuri perhatian di Eropa dengan meraih dua kemenangan beruntun 3-2 atas Lille dan Porto. Hasil itu membuat Betis berpeluang bukan hanya lolos ke fase gugur, tetapi juga langsung melaju ke babak 16 besar tanpa melalui babak play-off. Mereka perlu menjaga momentum itu dalam empat pertandingan berikutnya, karena Betis tentu tidak ingin memasuki dua laga terakhir melawan Arsenal dan Bayern Munich dengan masih membutuhkan poin untuk memastikan kelolosan.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Como kembali ke kenyataan di markas Feyenoord setelah mengawali kompetisi dengan gemilang.

    Como mungkin baru menjalani debut di Liga Champions dan bahkan belum bermain di kasta tertinggi tiga tahun lalu, tetapi mereka tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dalam dua musim terakhir, tim pendatang baru Serie A ini menunjukkan kemampuan menaklukkan klub-klub terbesar Italia. Kini, Cesc Fabregas dan anak asuhnya mengalihkan fokus untuk mengalahkan sejumlah tim terbaik Eropa.

    Mereka mengawali kiprah di kompetisi Eropa dengan gemilang lewat kemenangan telak atas RB Leipzig pada laga pertama. Namun, kekalahan di markas Feyenoord pada Rabu menjadi pengingat keras bagi Fabregas dan skuad berbakatnya. Berikutnya, mereka akan menghadapi Manchester United. Kemenangan atas Manchester United akan menempatkan Como dalam posisi sangat baik untuk lolos, mengingat mereka masih akan menghadapi Lens dan AEK Athens sebelum November berakhir.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    Sporting mengawali kiprahnya dengan sempurna dalam upaya lolos ke fase gugur untuk musim ketiga berturut-turut.

    Sporting mulai menjadi langganan Liga Champions. Musim lalu, mereka melaju hingga perempat-final setelah secara mengejutkan finis di delapan besar fase liga, lalu bangkit secara dramatis untuk mengalahkan Bodo/Glimt di babak 16 besar.

    Rui Borges, sosok di balik laju tersebut, masih menangani Sporting. Ia kembali menunjukkan kepiawaiannya, dengan Sporting termasuk tim yang memenangi kedua laga pembuka mereka di Liga Champions setelah mengalahkan Galatasaray dan Lens. Dengan LASK dan Shakhtar Donetsk menjadi lawan berikutnya, klub asal Lisbon itu bisa berada di ambang kepastian finis di delapan besar jauh sebelum menghadapi Barcelona dan Manchester City pada Januari.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Sepuluh menit terakhir yang buruk membuat Roma harus membayar mahal saat kalah dari Real Madrid

    Roma kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-19. Gian Piero Gasperini telah bekerja luar biasa untuk mengembalikan Giallorossi sebagai salah satu kekuatan utama sepakbola Italia. Di bawah mantan pelatih Atalanta itu, klub ibu kota tersebut menjadi sangat sulit dikalahkan. Mereka tampak akan meraih hasil yang menegaskan kekuatan mereka pada pertandingan kedua saat unggul 3-1 atas Real Madrid memasuki 10 menit terakhir.

    Namun, sejumlah pergantian pemain yang ganjil membuat tuan rumah kebobolan tiga gol pada menit-menit akhir di Stadio Olimpico. Roma pun baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan pertama setelah sebelumnya bermain imbang di kandang Fenerbahce. Kendati demikian, laga kandang melawan Slovan Bratislava seharusnya memberi Gasperini dan para pemainnya kesempatan sempurna untuk langsung bangkit.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    Awal musim Dortmund yang impresif terhenti mendadak setelah kalah di markas Bodo/Glimt.

    Borussia Dortmund dikenal sebagai tempat pematangan pemain muda terbaik di sepakbola Eropa setelah Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Achraf Hakimi singgah di klub itu sebelum menjadi bintang besar. Namun, pemain kelas elite yang lahir dari Dortmund semakin langka dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, raksasa Bundesliga tersebut berfokus pada pemain muda sepanjang musim panas, dan Niko Kovac kini memiliki skuad dengan potensi yang nyaris tanpa batas.

    Potensi itu membantu Dortmund mengawali musim Bundesliga dengan baik, tetapi kiprah mereka di Liga Champions sudah berada dalam situasi sulit setelah kalah dari Bodo/Glimt di Lingkar Arktik. Sisi positifnya, mereka sudah mengantongi kemenangan atas Villarreal, sementara pertemuan dengan Sabah pada laga ketiga menjadi kesempatan ideal untuk kembali meraih kemenangan.

  • 11. Manchester United ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    United harus membayar mahal kegagalan memanfaatkan peluang di depan gawang saat kalah dari Atletico Madrid.

    Michael Carrick membawa Manchester United kembali ke Liga Champions selama masa jabatannya yang mengesankan sebagai pelatih interim pada paruh kedua musim lalu. Namun, awal kiprahnya sebagai pelatih tetap belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Manchester United hanya memenangi dua dari sembilan pertandingan pembuka musim ini di semua kompetisi.

    Salah satu kemenangan itu diraih di Liga Champions saat mereka menang telak atas tim debutan Sabah di Old Trafford. Namun, kekalahan berikutnya dari Atletico Madrid menyingkap kurangnya ketajaman dan pengalaman di level tertinggi dalam skuad United. Dua laga sulit melawan Como dan Roma menanti United, meski belum dapat dipastikan apakah Carrick masih akan menjabat saat pertandingan kedua melawan wakil Italia itu tiba.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Inter menelan dua kekalahan beruntun saat mengawali kiprahnya di Liga Champions musim baru.

    Inter mungkin menjadi tim yang paling tampil di bawah ekspektasi di Liga Champions musim lalu. Finalis yang kalah pada 2025 itu tersingkir di babak play-off setelah takluk dari Bodo/Glimt dalam laga kandang dan tandang. Cristian Chivu berhasil memulihkan keadaan setelah kekecewaan tersebut dan meraih dua gelar domestik pada akhir tahun pertamanya menangani tim, tetapi kiprah Inter di Eropa belum juga membaik.

    Opta menilai Inter memiliki rangkaian pertandingan termudah kedua di antara 36 tim peserta fase liga. Namun, setelah kalah tipis dari Real Madrid pada pertandingan pertama, Inter takluk 4-3 di kandang dari Club Brugge dan terpuruk di papan bawah klasemen. Mereka masih punya waktu untuk membalikkan keadaan, tetapi peluang mereka melaju jauh lagi kini mulai diragukan.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Aston Villa kembali menunjukkan kualitasnya di kancah Eropa di bawah asuhan Unai Emery.

    Aston Villa mengalami perubahan besar sepanjang musim panas setelah enam pemain inti dari final Liga Europa yang mereka menangi hengkang. Unai Emery pun harus mengawal musim yang kemungkinan menjadi masa transisi sembari membangun tim baru yang sebagian besar terdiri dari rekrutan anyar. Pelatih asal Spanyol itu juga menghadapi kendala karena beberapa pemain baru datang dalam kondisi cedera, tetapi momentum tampaknya mulai terbangun di Villa Park, meski agak terlambat.

    Di Liga Champions, hasilnya nyaris tak bisa lebih baik. Tim asuhan Emery menindaklanjuti kemenangan tandang atas Club Brugge dengan membantai Fenerbahce 6-0. Mereka juga akan percaya diri bisa meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan saat menjamu Viking pada laga berikutnya, sebelum bertandang ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona pada akhir November.

  • 8. Atletico Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Atletico bangkit dari kekalahan melawan Liverpool dengan mengalahkan Manchester United di Metripolitano.

    Di luar dugaan, Atletico Madrid berjuang hingga mencapai semi-final Liga Champions musim lalu sebelum tersingkir tipis oleh Arsenal. Diego Simeone pun yakin timnya mampu kembali melaju jauh kali ini, meski mereka kalah di Anfield pada pertandingan pertama.

    Atleti bangkit dengan mengesankan dan mengalahkan Manchester United pada pertandingan kedua. Meski mereka masih harus menghadapi Bayern Munich pada awal November, laga-laga lainnya tampak bisa dimenangi. Dengan demikian, peluang untuk finis di posisi yang memastikan kelolosan otomatis ke babak 16 besar pada Januari seharusnya terbuka lebar.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola mengawali kiprahnya bersama Liverpool dengan hat-trick dalam kemenangan atas LASK

    Meski melaju satu babak lebih jauh dibandingkan musim 2024-25, performa Liverpool di Liga Champions musim lalu tak diragukan lagi menurun sebelum disingkirkan PSG untuk musim kedua berturut-turut. Ada harapan Andoni Iraola akan mengembalikan permainan menyerang yang menarik ke Anfield setelah menggantikan Arne Slot sebagai pelatih, tetapi sejauh ini peningkatannya masih kecil.

    Meski begitu, Liverpool meraih dua kemenangan dari dua laga di Liga Champions. Mereka lebih dulu bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid di Anfield, lalu mencetak enam gol di Austria saat mengalahkan LASK. Bradley Barcola memanfaatkan laga itu untuk mengawali kiprahnya bersama Liverpool dengan hat-trick. Dengan salah satu rangkaian jadwal yang lebih ringan, tim asuhan Iraola semestinya sudah percaya diri bisa finis di delapan besar.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Dua gol Erling Haaland pada babak kedua tak cukup menyelamatkan Manchester City dari kekalahan melawan PSG.

    Mungkin tidak ada tim yang lebih berhasrat menjuarai Liga Champions musim ini daripada Manchester City. Dengan sanksi berat dari Liga Primer Inggris atas pelanggaran aturan keuangan mereka yang kemungkinan segera dijatuhkan, satu-satunya harapan realistis bagi tim asuhan Enzo Maresca untuk mempertahankan tempat di jajaran elite Eropa adalah memenangi kompetisi terbesar di benua itu.

    Karena itu, kekalahan dari PSG pada Rabu menjadi pengingat akan level yang harus segera dicapai City dengan wajah barunya jika ingin melangkah jauh di kompetisi ini. Penampilan mereka pada babak kedua tentu memberi harapan soal cara menghadapi tim-tim terbaik Eropa. Menarik untuk melihat bagaimana mereka tampil melawan Barcelona pada awal Desember.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger menyempurnakan kebangkitan luar biasa Madrid di markas Roma pada pekan pertandingan kedua.

    Real Madrid tampil jauh di bawah ekspektasi di Liga Champions dalam dua musim terakhir. Kini, mereka menunjuk Jose Mourinho demi membawa kembali trofi domestik dan Eropa ke Bernabeu. Namun, pelatih asal Portugal itu sudah berada di bawah tekanan setelah serangkaian penampilan yang kurang meyakinkan pada pekan-pekan awal musim ini.

    Tekanan itu tampaknya akan mencapai puncaknya pada Rabu ketika Madrid tertinggal 3-1 dari Roma. Namun, Real Madrid mencetak tiga gol dalam 10 menit terakhir untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Hasil itu membuat mereka mengoleksi dua kemenangan dari dua pertandingan di Liga Champions, setelah sebelumnya mengalahkan Inter. Meski begitu, tim asuhan Mourinho perlu meningkatkan performa secara signifikan jika ingin melaju setidaknya hingga semi-final.

  • 4. Bayern Munich ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Kartu merah Michael Olise terbukti merugikan Bayern, yang secara mengejutkan kehilangan poin saat bertandang ke Viking.

    Seiring berjalannya Liga Champions musim lalu, Bayern Munich menjadi favorit banyak penggemar sebelum tersingkir oleh PSG seusai salah satu laga semifinal terbaik dalam sejarah kompetisi. Dipimpin trio penyerang Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz yang tampil agresif, raksasa Bundesliga itu sebelumnya menyapu bersih semua lawan, termasuk Real Madrid di perempat-final.

    Namun, permainan Bayern belum sepenuhnya padu seperti musim lalu. Kegagalan mereka mengalahkan Viking pada laga kedua menjadi salah satu buktinya. Tim asuhan Vincent Kompany bangkit dari ketertinggalan 2-0 dan berbalik unggul pada babak kedua, tetapi kartu merah Olise membuat mereka bermain dengan sepuluh orang. Mereka akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan pada menit terakhir dari tim kecil asal Norwegia tersebut.

    Akibat kartu merah itu, Olise juga akan absen saat Bayern menghadapi Arsenal pada laga ketiga, pertandingan yang menjanjikan ujian bagi kedua tim.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Arsenal belum tampil dalam performa terbaik pada dua pertandingan pembuka mereka, tetapi berhasil meraih kemenangan di keduanya.

    Setelah kalah di final pada Mei, Arsenal kemungkinan akan semakin bertekad merebut trofi Piala Champions Eropa pertama mereka musim ini, terutama jika, seperti yang diperkirakan, mereka melesat meninggalkan para pesaing dalam perebutan gelar Liga Primer begitu sanksi Manchester City dipastikan. Mikel Arteta memiliki lini pertahanan dan lini tengah yang mampu membawa timnya menjadi juara, tetapi ketajaman serangan Arsenal masih dipertanyakan setelah mereka gagal mendatangkan penyerang bernama besar pada musim panas.

    Langkah pertama Arsenal adalah mencoba mengulangi fase liga sempurna mereka pada musim 2025-26. Sejauh ini, mereka telah memenangi dua laga dari dua pertandingan meski belum tampil maksimal saat menghadapi Napoli maupun Lille. Berikutnya, tim asuhan Mikel Arteta akan bertandang ke markas Bayern Munich dan ingin menunjukkan keseriusan mereka di Bavaria.

  • 2. Barcelona ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA
    AFP

    Lamine Yamal tampil luar biasa saat Barcelona bangkit untuk mengalahkan Galatasaray

    Sudah 11 tahun sejak Barcelona terakhir kali menjuarai Liga Champions. Namun, ada keyakinan bahwa jika ada tim yang mampu menggulingkan PSG musim ini, tim itu adalah skuad asuhan Hansi Flick. Di bawah pelatih asal Jerman tersebut, Barcelona mendominasi La Liga dalam dua musim terakhir, tetapi gagal meraih kesuksesan di kompetisi Eropa, sebagian karena garis pertahanan mereka yang tinggi dan lini tengah yang terbuka.

    Kedatangan Rodri diyakini akan mengubah keadaan dalam hal itu. Tak ada pemain di dunia yang lebih baik dalam mematahkan serangan balik daripada kapten Spanyol tersebut. Sementara itu, Lamine Yamal dan Raphinha mengawali musim baru dengan penampilan gemilang di depan gawang. Yamal menyumbang dua assist spektakuler dalam kemenangan atas Galatasaray pada pertandingan kedua. Dengan PSG sebagai lawan berikutnya, kapasitas Barcelona akan menghadapi ujian terberat.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Juara bertahan Eropa dua kali beruntun itu tampil gemilang pada babak pertama dalam kemenangan atas Manchester City.

    Juara Liga Champions dalam dua musim terakhir, PSG memburu gelar ketiga secara beruntun pada 2026-27. Mereka ingin menjadi tim pertama selain Real Madrid yang mengangkat trofi Piala Champions Eropa tiga kali berturut-turut. Tanda-tanda awalnya pun menjanjikan: setelah membantai Slovan Bratislava, PSG meraih kemenangan meyakinkan di kandang Manchester City.

    Tim asuhan Luis Enrique tampil memukau saat unggul 3-0 pada babak pertama. Meski City memberi mereka jauh lebih banyak kesulitan selepas jeda, sang juara Prancis mampu mempertahankan keunggulan dan menang 4-2. Berikutnya, mereka akan menghadapi Barcelona dalam laga yang bisa menjadi gambaran final nanti.