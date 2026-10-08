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Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Peringkat Kekuatan Euro 2028 yang Terlalu Dini: Spanyol menunjukkan niat mereka sementara Portugal menyingkirkan polemik Cristiano Ronaldo, tetapi Norwegia mendapat tamparan usai Piala Dunia

Turnamen itu mungkin baru akan dimulai dalam hampir dua tahun lagi, tetapi jeda internasional yang diperpanjang memberikan beberapa petunjuk awal tentang bagaimana para penantang mulai terbentuk

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Selamat, Anda berhasil melewati jeda internasional terpanjang sepanjang sejarah! Diperpanjang selama sepekan untuk menggabungkan jeda September dan Oktober seperti biasa, tim-tim di seluruh dunia telah memainkan hingga empat pertandingan masing-masing ketika tim nasional mulai beralih dari Piala Dunia dan memasuki siklus turnamen baru.

    Bagi tim-tim di Eropa, siklus itu akan mencapai puncaknya di Kejuaraan Eropa 2028, yang akan digelar di Britania Raya dan Irlandia, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Dublin. Tak satu pun dari tuan rumah bersama akan lolos otomatis ke turnamen tersebut, meski mereka akan mendapat perlakuan khusus untuk memberi mereka peluang terbaik, yang berarti ada 24 tempat yang diperebutkan dalam undian fase grup.

    Kualifikasi baru akan dimulai pada Maret, dengan tim-tim justru menghabiskan sekitar dua pekan terakhir untuk memainkan pertandingan UEFA Nations League yang akan menentukan unggulan mereka untuk undian awal Euro. Dan meski putaran final Euro masih sekitar 20 bulan lagi sebelum dimulai, ada tanda-tanda dari pertandingan-pertandingan itu tentang seperti apa perkembangan sejumlah tim.

    Dengan itu dalam pikiran, di sini GOAL memutuskan untuk memulai Power Rankings Euro 2028 kami dengan menggunakan 20 tim UEFA berperingkat tertinggi dalam peringkat dunia FIFA sementara setelah jeda internasional berakhir...

  • 20. Ukraina

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Ukraina gagal menindaklanjuti kemenangan atas Hungaria dalam laga-laga Nations League berikutnya

    Fakta bahwa Ukraina tetap menjadi kandidat serius untuk lolos ke turnamen-turnamen besar di tengah perang dengan Rusia sangat patut diapresiasi, dan mereka seharusnya kembali bersaing menjelang 2028 meski jeda internasional pertama musim ini terbukti berjalan campur aduk.

    Gol Danylo Sikan memastikan kemenangan bersejarah di Hungaria pada matchday pertama, tetapi setelah itu tim asuhan Andrea Maldera hanya mampu meraih satu poin dari hasil imbang tanpa gol melawan Georgia, saat mereka menelan dua kekalahan kandang beruntun dari Irlandia Utara dan Hungaria.

    Kembalinya poros kreatif Oleksandr Zinchenko dari cedera pada Tahun Baru tanpa diragukan lagi akan membantu harapan mereka untuk lolos ke Euro, tetapi dua pekan terakhir ini menunjukkan mereka masih memiliki banyak area yang perlu diperbaiki dalam beberapa bulan ke depan.

  • 19. Polandia

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    Hattrick Robert Lewandowski ke gawang Rumania menjadi sorotan utama dari jeda internasional yang mengecewakan bagi Polandia

    Polandia lolos ke masing-masing dari lima edisi Kejuaraan Eropa terakhir, tetapi mereka baru saja gagal mencapai putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Robert Lewandowski sempat mengisyaratkan pensiun dari tugas internasional setelah kekalahan play-off atas Swedia pada Maret, tetapi pemain berusia 38 tahun itu berjanji untuk terus bermain demi satu siklus turnamen lagi.

    Kini bermain untuk Chicago Fire di MLS, Lewandowski menunjukkan bahwa naluri golnya tetap setajam sebelumnya lewat hat-trick dalam pembantaian 6-0 atas Rumania yang bermain dengan 10 orang, tetapi itu terbukti menjadi satu-satunya hasil positif yang bisa dibawa Polandia dari perjuangan mereka di Nations League.

    Pelatih Jan Urban menyesalkan minimnya opsi serangan timnya di sekitar Lewandowski, karena mereka hanya mampu mencetak satu gol dan meraih satu poin dari tiga pertandingan lainnya, setelah hasil imbang tanpa gol melawan Bosnia dan Herzegovina diikuti kekalahan 3-1 di Swedia serta kekalahan 1-0 dalam pertemuan ulang melawan Bosnia.

  • 18. Hungaria

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Dominik Szoboszlai berharap bisa membawa Hungaria lolos ke putaran final Euro untuk keempat kalinya secara beruntun

    Meski penantian mereka untuk tampil lagi di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986 kini akan berlanjut hingga dekade kelima, Hungaria belakangan ini menjadi langganan lolos ke Euro dan seharusnya kembali bersaing untuk memperebutkan tempat di antara 24 tim finalis dalam dua tahun ke depan.

    Kekalahan kandang dari Ukraina pada laga pembuka UEFA Nations League sempat memicu kekhawatiran, terlebih setelah itu diikuti hasil imbang tanpa gol di Irlandia Utara. Namun, Hungaria mampu bangkit dan menutup jeda internasional dengan dua kemenangan beruntun atas Georgia dan Ukraina.

    Pelatih Marco Rossi tetap berada di bawah sorotan tajam, tetapi setidaknya kemenangan-kemenangan itu membuatnya tetap menangani tim untuk dua laga grup terakhir pada November.

  • 17. Wales

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    Kemenangan Wales atas Norwegia menjadi momen cerah dalam dua pekan yang selebihnya mudah dilupakan

    Wales memiliki salah satu basis suporter paling bergairah di Eropa, sehingga kesempatan memainkan laga turnamen di kandang sendiri adalah peluang yang terlalu sayang untuk dilewatkan oleh tim asuhan Craig Bellamy. Mereka juga akan mendapat setiap peluang untuk lolos sebagai salah satu tuan rumah bersama, meski tetap masih dalam proses perkembangan pada era pasca-Gareth Bale.

    Kemenangan kandang atas perempat-finalis Piala Dunia, Norwegia, menunjukkan kemampuan Wales, terutama saat bermain di Cardiff, tetapi itu terbukti menjadi satu-satunya momen positif dalam jeda tersebut bagi tim yang gagal meraih poin, bahkan mencetak gol pun tidak, dalam tiga pertandingan lainnya.

    Kekalahan kandang dari Denmark, yang dipicu kesalahan kiper Danny Ward hingga membuat Rasmus Hojlund mencetak penalti penentu kemenangan, terasa sangat menyakitkan, dan harapan apa pun untuk mengamankan unggulan yang menguntungkan pada kualifikasi Euro hampir pasti sudah lenyap.

  • 16. Turkiyə

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    Arda Guler gagal menginspirasi Turki untuk meraih poin apa pun dari empat laga pembuka mereka di Nations League

    Selalu disebut-sebut sebagai kuda hitam setiap kali lolos ke turnamen besar, Turkiye harus berkembang jauh lebih pesat jika ingin layak mendapat label itu pada 2028, melihat apa yang mereka tampilkan dalam dua pekan terakhir. Masih menanggung luka dari tersingkir secara mengejutkan di fase grup Piala Dunia, tim asuhan Vincenzo Montella tidak mampu menandingi Prancis, Italia, dan Belgia saat menelan empat kekalahan beruntun.

    Turkiye kebobolan 11 gol dalam rentetan kekalahan itu, sementara absennya Kenan Yildiz sangat terasa di lini serang karena Arda Guler dkk. hanya mampu mencetak dua gol. Montella diperkirakan harus membayar mahal tahun 2026 yang buruk dengan kehilangan pekerjaannya, dan penggantinya akan menghadapi tugas besar untuk mengangkat moral skuad yang saat ini sedang terpuruk.

  • 15. Austria

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    Austria menjalani jeda internasional tanpa terkalahkan, meski mereka terlambat mengamankan poin pada lebih dari satu kesempatan

    Dengan absennya Marko Arnautovic (pensiun dari tugas internasional), David Alaba (tidak dipilih), dan Marcel Sabitzer (diistirahatkan) dari skuad Austria, sempat ada kekhawatiran bahwa tim asuhan Ralf Rangnick akan kesulitan tanpa para pemimpin paling menonjol mereka dalam satu dekade terakhir. Karena itu, delapan poin dari empat pertandingan merupakan hasil yang lebih dari cukup baik.

    Namun, itu belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan cerita. Austria ditahan Israel yang bermain dengan 10 orang saat mereka memasuki menit ke-90 pada laga pembuka Nations League, sebelum dua gol telat memastikan kemenangan, sementara mereka juga harus bangkit dari ketertinggalan pada seperempat akhir laga tandang melawan Irlandia dan Kosovo untuk meraih hasil imbang.

    Setidaknya, penampilan-penampilan pada momen akhir itu memperlihatkan karakter yang ada dalam skuad Rangnick ketika mereka mulai merancang langkah menuju babak gugur di turnamen besar ketiga secara beruntun.

  • 14. Swedia

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    Viktor Gyokeres mengirim pesan kepada Mikel Arteta lewat aksi tajamnya bersama Swedia

    Setelah menunjukkan sejumlah tanda yang menggembirakan di Piala Dunia, Swedia kini diharapkan melangkah lebih jauh di bawah arahan Graham Potter, dan Nations League memberi harapan tambahan untuk dua tahun ke depan setelah tim Skandinavia itu meraih 10 poin dari empat pertandingan mereka.

    Viktor Gyokeres menjadi bintang utama setelah menepis minimnya waktu bermainnya untuk Arsenal dengan mencetak gol di setiap pertandingan Swedia dalam periode dua pekan tersebut. Meski ia kehilangan partner lini serangnya, Alexander Isak, setelah pemain Liverpool itu mengalami cedera dalam kemenangan atas Rumania pada matchday pertama, Gyokeres tidak menunjukkan tanda-tanda karatan saat ia menikmati peran sebagai sosok utama di lini depan.

    Dengan laga tandang yang kemungkinan paling berat dalam kampanye ini, ke Bosnia dan Herzegovina, sudah terlewati, tim asuhan Potter seharusnya percaya diri untuk finis di puncak grup mereka pada November.

  • 13. Kroasia

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Luka Modric memilih melanjutkan kariernya bersama Kroasia meski akan berusia 41 tahun pada September

    Setelah kepergian Zlatko Dalic usai Piala Dunia, Kroasia membawa kembali Slaven Bilic ke kursi pelatih tim nasional, tetapi kembalinya mantan manajer West Ham itu jelas bisa berjalan lebih baik setelah dua pekan yang menyakitkan.

    Meski Kroasia memenangi laga pembuka UEFA Nations League di Ceko, mereka kemudian kalah 4-1 di Spanyol sebelum kebobolan tujuh gol dalam malam yang memalukan melawan Inggris. Jeda internasional yang mengecewakan itu ditutup dengan kekalahan lain dari Spanyol, kali ini di kandang sendiri, dan pertanyaan sudah mulai muncul soal logika terus memainkan Luka Modric yang berusia 41 tahun di lini tengah.

    Saat ini Kroasia tampak terjebak di antara dua era, dan Bilic mungkin harus membuat beberapa keputusan sulit jika mereka ingin dianggap sebagai ancaman saat Euro digelar.

  • 12. Yunani

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    Yunani menunjukkan peringatan tentang kemampuan 'generasi emas' baru mereka selama jeda internasional

    Saat ini menempati peringkat ke-20 di Eropa menurut FIFA, Yunani diperkirakan akan naik dalam ranking tersebut selama dua tahun ke depan di tengah pembicaraan tentang 'generasi emas' baru bagi juara Euro 2004 itu.

    Rekrutan musim panas Arsenal yang mencuri perhatian, Christos Tzolis, playmaker muda Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas, dan remaja Brighton yang impresif Charalampos Kostoulas termasuk di antara para pemain yang diharapkan banyak hal, dan Yunani menunjukkan alasannya lewat awal tanpa kekalahan dalam kampanye Nations League mereka.

    Hasil yang paling impresif tanpa diragukan lagi adalah kemenangan 1-0 mereka di Jerman saat mereka merusak kepulangan Jurgen Klopp, dan setelah itu mereka menegaskannya dengan hasil imbang kandang melawan Belanda dan Jerman. Ditambah kemenangan tandang di Serbia, Yunani telah mengirimkan pesan bahwa mereka adalah tim yang harus diperhitungkan dalam beberapa siklus turnamen berikutnya.

  • 11. Denmark

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    Rasmus Hojlund mencetak tiga gol dalam rangkaian hasil Denmark yang beragam di Nations League

    Kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia membuat mereka absen dari turnamen besar untuk pertama kalinya dalam satu dekade, tetapi mereka masih memiliki cukup talenta sehingga lolos ke Euro 2028 seharusnya sangat berada dalam jangkauan mereka dalam setahun ke depan atau lebih.

    Meski tidak lagi sekuat saat mencapai semifinal turnamen 2021, Denmark masih bisa bersaing dengan tim-tim terbaik, dan mereka kurang beruntung saat kalah dari Portugal setelah dua kali bangkit untuk menyamakan kedudukan dalam laga di Kopenhagen. Hasil itu terjadi sepekan setelah pertandingan sengit lainnya, kali ini melawan Norwegia, ketika tim asuhan Brian Riemer bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menyamakan skor sebelum akhirnya kalah 3-2.

    Namun, tidak semuanya kabar buruk, karena pemenang Euro 1992 itu mampu dua kali mengalahkan Wales, sementara performa Rasmus Hojlund, yang mencetak gol dalam tiga pertandingan tersebut, juga memberi dorongan positif.

  • 10. Italia

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    Italia bangkit dari kekalahan melawan Belgia untuk meraih tujuh poin dari tiga laga tersisa mereka

    Siapa yang tahu apa yang bisa diharapkan dari Italia saat ini? Pelatih juara Euro Roberto Mancini kembali menangani tim setelah Azzurri untuk ketiga kalinya secara beruntun gagal lolos ke Piala Dunia, dan ia telah mengawasi pergantian generasi, dengan kepercayaan diberikan kepada generasi baru pemain-pemain muda.

    Dan meski kembalinya Mancini tidak dimulai dengan hasil terbaik ketika timnya kalah 2-0 di kandang dari Belgia, mereka bangkit dengan cara yang impresif, mengalahkan Turkiye di kandang dan tandang sambil meraih satu poin tandang di Prancis yang sangat layak diapresiasi.

    Michael Kayode, Pio Esposito, dan Alessandro Romano termasuk di antara mereka yang mencuri perhatian untuk wajah baru Italia, dan bagaimana mereka menyatu akan menjadi salah satu alur yang lebih menarik untuk diikuti dalam persiapan menuju Euro.

  • 9. Belgia

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    Kevin De Bruyne tampil seperti masa jayanya saat Belgia menang atas Turki

    Belgia berjuang hingga mencapai perempat-final Piala Dunia sebelum takluk dari Spanyol, yang berarti pelatih baru Mark van Bommel bisa memperkenalkan diri kepada skuad yang masih menyimpan harapan untuk bersaing di turnamen-turnamen mendatang meski mayoritas 'Generasi Emas' negara itu sudah pensiun.

    Salah satu pemain yang akan diberi tugas memimpin era baru sepakbola Belgia ini adalah winger Paris Saint-Germain Mika Godts, dan ia menjadi bintang utama ketika Van Bommel memulai masa jabatannya dengan kemenangan 2-0 di Italia. Namun, beberapa pemain senior masih bertahan, dan Kevin De Bruyne menampilkan performa brilian untuk menaklukkan Turkiye.

    Namun, jeda itu berakhir dengan dua kemenangan dan dua kekalahan bagi Belgia, karena mereka dua kali menjadi korban gol-gol telat Michael Olise saat menghadapi Prancis. Pemain Bayern Munich itu mencetak gol kemenangan yang menakjubkan pada menit ke-88 dalam laga di Brussels sebelum ia membukukan dua gol dan menyumbang satu gol untuk Desire Doue saat tim asuhan Zinedine Zidane mencetak empat gol dalam 13 menit untuk bangkit dari ketertinggalan dan menang di Paris. Jadi, Belgia masih harus menutup cukup banyak jarak jika ingin benar-benar menyaingi tim-tim papan atas Eropa pada 2028.

  • 8. Norwegia

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland hanya mampu menginspirasi Norwegia meraih satu kemenangan dalam dua pekan yang mengecewakan

    Salah satu kisah paling menggembirakan di Piala Dunia, Norwegia memenuhi predikat kuda hitam mereka di Amerika Utara ketika Erling Haaland memimpin negara Skandinavia itu mencapai perempat final pertama mereka di turnamen ini. Dengan laju tersebut, serta kampanye kualifikasi impresif yang mendahuluinya, para penggemar bisa dimaklumi jika menjagokan tim asuhan Stale Solbakken sebagai penantang serius untuk kejayaan Euro 2028.

    Namun, Haaland dan kawan-kawan kembali turun ke bumi dengan keras dalam dua pekan terakhir. Meski dwigol dari mesin gol Manchester City itu mengamankan kemenangan 3-2 atas Denmark pada laga pertama Nations League, itu hanya menjadi pendahuluan bagi tiga kekalahan, ketika kekalahan kandang dan tandang dari Portugal mengapit penampilan yang sangat mengecewakan di Wales.

    Norwegia bisa dimaklumi jika kesulitan menghadapi efek pasca-Piala Dunia, dan tentu lebih baik mereka kalah sekarang daripada saat kualifikasi ketika mereka berupaya mengamankan tempat di apa yang akan menjadi Kejuaraan Eropa kedua mereka, dan yang pertama sejak 2000.

  • 7. Swiss

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    Swiss mengabaikan gelombang kontroversi untuk menikmati rangkaian hasil sempurna di Nations League

    Mencapai perempat final pada masing-masing dari dua edisi Euro terakhir, serta Piala Dunia 2026, sudah bukan lagi kejutan ketika Swiss melaju jauh di sebuah turnamen, dan mereka tampak siap sekali lagi membuktikan diri sebagai salah satu tim paling konsisten di benua ini pada 2028.

    Bukan sekadar awan kontroversi yang menaungi kamp Swiss ini, karena Granit Xhaka dan Breel Embolo dicoret setelah memalsukan dokumen vaksinasi Covid-19, tetapi para pemain yang tetap ada tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh drama tersebut saat mereka memenangi keempat pertandingan, mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali.

    Sebagai tim dengan peringkat tertinggi di kasta kedua Nations League, wajar jika level lawan Swiss, yaitu Skotlandia, Slovenia, dan Makedonia Utara, disorot ketika membandingkan hasil mereka dengan tim lain. Namun, tidak diragukan lagi bahwa tim asuhan Murat Yakin telah membangun momentum yang sangat serius dalam dua pekan terakhir ini.

  • 6. Belanda

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    Setelah dua kemenangan dan dua hasil imbang, Belanda berada di puncak grup Nations League mereka

    Belanda berharap bisa melupakan tersingkir memalukan mereka di babak 32 besar Piala Dunia setelah menunjuk legenda Barcelona, Xavi, untuk memimpin transisi kembali ke 'Total Football' yang didambakan para penggemar Oranje. Dan meski upaya menghadirkan kembali gaya bermain itu masih terus berproses, Belanda mampu menikmati start tanpa kekalahan dalam kampanye Nations League mereka.

    Kemenangan kandang dan tandang atas Serbia diiringi hasil imbang melawan Jerman dan Yunani, yang keduanya diamankan lewat gol penyeimbang telat dari Cody Gakpo dan Tijjani Reijnders. Itu juga menjadi dua pekan yang tak terlupakan bagi striker AZ yang sebelumnya belum pernah mencatatkan cap, Mexx Meerdink, yang brace-nya memastikan tiga poin penuh di Beograd setelah ia masuk ke tim menyusul cedera yang dialami Brian Brobbey.

    Dengan Virgil van Dijk, yang meraih cap ke-100-nya selama jeda itu, masih menjadi kapten tim, serta para pemain muda bertalenta seperti Meerdink dan Ruben van Bommel mulai memberi dampak, Belanda jelas harus diperhitungkan sebagai salah satu penantang saat Euro 2028 digelar.

  • 5. Jerman

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp tidak selalu mendapatkan semuanya sesuai keinginannya dalam laga-laga pertamanya sebagai pelatih Jerman

    Di antara deretan pelatih ternama yang menjalani langkah pertama mereka di level tim nasional dalam beberapa pekan terakhir, tak ada yang menyedot antusiasme sebesar debut Jurgen Klopp di pinggir lapangan bersama Jerman. Didatangkan untuk menghidupkan kembali tim yang gagal menembus babak 16 besar dalam tiga Piala Dunia terakhir, rekam jejak Klopp membuatnya diharapkan bisa membalikkan keadaan Die Mannschaft, dan dengan cepat.

    Namun, sejak awal memang sulit untuk menilai secara tepat empat pertandingan pertama Klopp sebagai pelatih setelah mantan bos Liverpool itu memutuskan memanggil 44 pemain, yang kemudian dibaginya menjadi dua grup untuk memainkan masing-masing dua laga. Karena itu, banyak pemain tengah menjalani langkah pertama mereka bersama tim nasional, sehingga hasil dan performa pun, mungkin bisa dimaklumi, tampil campur aduk.

    Hanya gol penyeimbang pada masa injury time dari Belanda yang menggagalkan Klopp merasakan kemenangan pada laga perdananya, tetapi debut kandangnya berakhir dengan kekalahan mengejutkan dari Yunani. Setelah itu, kemenangan meyakinkan atas Serbia diraih sebelum jeda ditutup dengan hasil imbang tanpa gol di Thessaloniki, membuat Jerman mengoleksi lima poin dari empat pertandingan. Mengingat Klopp masih belum memilih tim yang ia anggap sebagai susunan terkuatnya, itu bukan fondasi terburuk untuk dijadikan pijakan.

  • 4. Portugal

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos membuktikan dirinya lebih dari mampu menggantikan Cristiano Ronaldo di lini depan Portugal

    Empat pertandingan, empat kemenangan, dan satu amukan besar dari pesepakbola paling terkenal di planet ini; dua pekan pertama Jorge Jesus sebagai pelatih tim nasional Portugal tidak lepas dari drama, tetapi bos baru itu pasti sangat gembira dengan apa yang ditunjukkan timnya saat mereka berusaha bangkit dari Piala Dunia yang mengecewakan.

    Portugal menyingkirkan Wales, Norwegia (dua kali), dan Denmark sepanjang jeda internasional, dengan Joao Felix dan Goncalo Ramos sama-sama tampil mengesankan di lini serang, masing-masing mencetak tiga gol. Namun, persoalan besar yang tak bisa diabaikan tentu saja adalah keputusan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan pemusatan latihan di tengah jalan setelah ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan pertama atas Norwegia.

    Mengingat apa yang telah, atau belum, dihasilkan Ronaldo pada tiga turnamen besar terakhir, sulit membayangkan Portugal tidak akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di Piala Eropa tanpa pemenang Ballon d'Or lima kali itu dalam skuad mereka. Memang, ia bisa saja kembali ke dalam tim jauh sebelum musim panas 2028, tetapi jika kita berasumsi bahwa Ronaldo tidak akan menjadi bagian dari skuad dalam 20 bulan ke depan, maka Portugal baru saja menjadi ancaman yang nyata.

  • 3. Inggris

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Para pemain lini serang Inggris menghadirkan sejumlah momen mendebarkan selama empat pertandingan Nations League mereka

    Semua mata tertuju pada Thomas Tuchel saat ia berupaya menenangkan suporter Inggris yang merasa dirinya bersalah atas kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia, dan meski kampanye UEFA Nations League mereka tidak dimulai dengan cara terbaik, ada banyak hal positif dari penampilan salah satu tuan rumah bersama Euro 2028 itu sepanjang jeda internasional ini.

    Kekalahan dari Spanyol diikuti kemenangan kandang dan tandang atas Ceko serta pembantaian 7-0 terhadap Kroasia yang menunjukkan dengan jelas apa yang mampu dilakukan para pemain lini serang Inggris. Meski gagal mengeksekusi penalti krusial saat melawan Spanyol, Harry Kane mencetak gol di setiap pertandingan, dengan total enam gol, sementara Anthony Gordon dan Jude Bellingham sama-sama tampil menonjol pada beberapa kesempatan.

    Ada juga tanda-tanda positif dari pemain-pemain seperti Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, dan Alex Scott setelah mereka kembali dipanggil usai Piala Dunia. Jika mempertimbangkan bahwa Declan Rice juga absen dari pemusatan latihan, situasinya kembali terlihat menjanjikan bagi Inggris untuk berpotensi mengakhiri penantian menyakitkan selama lebih dari 60 tahun.

  • 2. Prancis

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    Michael Olise menjadi salah satu pemain paling menonjol sepanjang jeda internasional tersebut

    Setelah bertahun-tahun menunggu Didier Deschamps menepi, era Zinedine Zidane akhirnya dimulai di timnas Prancis, dan hasil awalnya terbilang cukup positif.

    Prancis mengawali kiprah mereka di Nations League dengan kemenangan 1-0 atas Turkiye, meski hasil itu ternoda oleh cedera yang dialami pencetak gol, kapten, sekaligus talisman utama tim, Kylian Mbappe, yang membuatnya absen dalam tiga laga tersisa. Beruntung bagi Zidane, Michael Olise mampu lebih dari sekadar menutup kekosongan itu.

    Gelandang Bayern Munich itu mencetak empat gol dan menyumbang dua assist sepanjang jeda internasional, termasuk gol penentu kemenangan spektakuler di menit-menit akhir saat melawan Belgia, gol pembuka dalam hasil imbang kontra Italia, serta dua gol untuk memastikan kemenangan comeback atas Belgia pada Senin.

    Terus berkembangnya Olise sebagai salah satu pemain menyerang elite sepakbola dunia telah menambah dimensi baru pada lini depan Prancis yang sudah bertabur kualitas, dan tugas Zidane adalah memastikan ada keseimbangan yang cukup di antara para pemain tersebut serta ketangguhan pertahanan tim secara keseluruhan agar mereka mampu berjaya di turnamen-turnamen mendatang.

  • 1. Spanyol

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Spanyol tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk Piala Dunia saat Lamine Yamal memimpin dari lini depan

    Berstatus juara bertahan Eropa dan kini juga juara dunia, Spanyol hampir pasti akan menuju putaran final pada 2028 sebagai tim yang harus dikalahkan, terutama karena sejumlah pemain kunci mereka masih belum mencapai puncaknya dari segi usia.

    Salah satu pemain tersebut tentu saja adalah Lamine Yamal, yang membawa awal kuatnya di musim level klub ke panggung internasional dengan membuka skor dalam masing-masing dari tiga pertandingan pertama Spanyol, termasuk kemenangan mencolok mereka atas Inggris di Wembley. La Roja menegaskannya dengan menang kandang dan tandang atas Kroasia, sekaligus mengalahkan Ceko untuk memastikan awal sempurna dalam kampanye Nations League mereka.

    Mikel Merino kembali menghadirkan momen-momen penentu di depan gawang untuk tim asuhan Luis de la Fuente, sementara Pedri bangkit dengan impresif setelah dicoret di Piala Dunia. Saat ini, sangat sedikit yang terlihat mampu menghentikan laju Spanyol.