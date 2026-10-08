Selamat, Anda berhasil melewati jeda internasional terpanjang sepanjang sejarah! Diperpanjang selama sepekan untuk menggabungkan jeda September dan Oktober seperti biasa, tim-tim di seluruh dunia telah memainkan hingga empat pertandingan masing-masing ketika tim nasional mulai beralih dari Piala Dunia dan memasuki siklus turnamen baru.

Bagi tim-tim di Eropa, siklus itu akan mencapai puncaknya di Kejuaraan Eropa 2028, yang akan digelar di Britania Raya dan Irlandia, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Dublin. Tak satu pun dari tuan rumah bersama akan lolos otomatis ke turnamen tersebut, meski mereka akan mendapat perlakuan khusus untuk memberi mereka peluang terbaik, yang berarti ada 24 tempat yang diperebutkan dalam undian fase grup.

Kualifikasi baru akan dimulai pada Maret, dengan tim-tim justru menghabiskan sekitar dua pekan terakhir untuk memainkan pertandingan UEFA Nations League yang akan menentukan unggulan mereka untuk undian awal Euro. Dan meski putaran final Euro masih sekitar 20 bulan lagi sebelum dimulai, ada tanda-tanda dari pertandingan-pertandingan itu tentang seperti apa perkembangan sejumlah tim.

Dengan itu dalam pikiran, di sini GOAL memutuskan untuk memulai Power Rankings Euro 2028 kami dengan menggunakan 20 tim UEFA berperingkat tertinggi dalam peringkat dunia FIFA sementara setelah jeda internasional berakhir...