Selamat, Anda berhasil melewati satu lagi jeda internasional! Memang, durasinya hanya separuh dari jeda kompetisi klub sebelumnya, tetapi bagi penggemar sepakbola itu tetap terasa sangat lama, meski semua yang kita saksikan selama dua pekan ini pada akhirnya akan mengarah ke turnamen besar yang menarik.

Bagi tim-tim Eropa, siklus itu akan berpuncak pada Kejuaraan Eropa 2028, yang digelar di Britania Raya dan Irlandia, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Dublin. Tidak ada satu pun tuan rumah bersama yang lolos otomatis ke turnamen tersebut (meski mereka akan mendapat perlakuan khusus agar memiliki peluang terbaik untuk lolos), sehingga 24 tempat tersedia dalam undian fase grup.

Kualifikasi baru akan dimulai pada Maret. Sebagai gantinya, tim-tim menjalani pertandingan Nations League dalam dua jeda terakhir, yang akan menentukan posisi unggulan mereka untuk undian awal Euro. Meski putaran final Euro masih sekitar 18 bulan lagi, pertandingan-pertandingan itu sudah menunjukkan perkembangan sejumlah tim.

Dengan mempertimbangkan hal itu, kami di GOAL memulai Peringkat Kekuatan Euro 2028 dengan menggunakan 20 tim UEFA berperingkat tertinggi dalam peringkat dunia FIFA sementara setelah jeda internasional berakhir...

Pembaruan sebelumnya: 8 Oktober 2026.