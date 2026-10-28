Ketika satu babak berakhir, babak lain dimulai. Sementara kabar penganugerahan Ballon d'Or 2026 kepada Harry Kane masih hangat diperbincangkan, perhatian segera beralih ke persaingan memperebutkan Bola Emas 2027, yang sudah berlangsung selama tiga bulan.

Tanpa turnamen internasional besar yang menanti, persaingan Ballon d'Or kali ini akan berlangsung di level klub. Artinya, performa di Liga Champions khususnya kemungkinan akan menjadi penentu.

Sejak 2021, belum ada pemain yang memenangi penghargaan individu paling banyak diperbincangkan dalam sepakbola ini secara beruntun. Kane pun akan menghadapi persaingan sengit untuk mempertahankan gelarnya, dengan sederet pemain bintang merasa mampu finis di posisi teratas.

Seperti biasa, kami akan mengikuti setiap perkembangan persaingan ini di sini di GOAL, dan pemeringkatan kami kini sudah dimulai...