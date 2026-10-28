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Ballon d'Or Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Peringkat kandidat Ballon d'Or 2027: Lamine Yamal dan Kylian Mbappe mulai bergerak untuk menggusur Harry Kane

Perebutan penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola kembali dimulai, dengan sederet bintang bersaing untuk meraihnya.

Tom Maston
Diterjemahkan oleh

  • Ketika satu babak berakhir, babak lain dimulai. Sementara kabar penganugerahan Ballon d'Or 2026 kepada Harry Kane masih hangat diperbincangkan, perhatian segera beralih ke persaingan memperebutkan Bola Emas 2027, yang sudah berlangsung selama tiga bulan.

    Tanpa turnamen internasional besar yang menanti, persaingan Ballon d'Or kali ini akan berlangsung di level klub. Artinya, performa di Liga Champions khususnya kemungkinan akan menjadi penentu.

    Sejak 2021, belum ada pemain yang memenangi penghargaan individu paling banyak diperbincangkan dalam sepakbola ini secara beruntun. Kane pun akan menghadapi persaingan sengit untuk mempertahankan gelarnya, dengan sederet pemain bintang merasa mampu finis di posisi teratas.

    Seperti biasa, kami akan mengikuti setiap perkembangan persaingan ini di sini di GOAL, dan pemeringkatan kami kini sudah dimulai...

  • 10. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Dembele ingin menambah koleksi Ballon d'Or setelah meraihnya pada 2025

    Pada 2026-27: Empat gol, enam assist. Menjuarai Piala Super UEFA.

    Ousmane Dembele menegaskan keberhasilannya pada 2025 dengan kembali masuk 10 besar Ballon d'Or setahun kemudian. Awal musim yang solid, termasuk sejumlah penampilan apik di Liga Champions, membuatnya kembali berpeluang bersaing pada 2027.

    Pemain timnas Prancis itu saat ini menepi karena cedera, tetapi diperkirakan kembali tepat waktu untuk memberi dampak sepanjang paruh kedua musim yang krusial. Paris Saint-Germain tentu berharap Dembele tampil lebih menonjol setelah Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera lutut yang membuatnya absen hingga akhir musim.

  • 9. Declan Rice (Arsenal)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Rice sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu tampil apik dalam laga-laga besar musim ini.

    Pada 2026-27: Satu gol, empat assist. Menjuarai Community Shield.

    Sejumlah suporter Arsenal merasa kecewa karena, meski Arsenal menjuarai Liga Primer Inggris dan mencapai final Liga Champions, pemain mereka dengan peringkat tertinggi dalam daftar akhir Ballon d'Or 2026, Declan Rice, hanya menempati posisi ke-15.

    Hal itu mungkin menunjukkan bahwa Mikel Arteta telah membangun tim elite yang tidak selalu bergantung pada kecemerlangan individu. Namun, para pemain Arsenal tetap berharap mendapat lebih banyak pengakuan individu dalam 12 bulan ke depan. Rice masih menjadi kandidat terdepan setelah penampilan gemilangnya melawan Bayern Munich di Liga Champions.

  • 8. Erling Haaland (Manchester City)

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Meski Manchester City menghadapi masalah di luar lapangan, Haaland terus mencetak gol dengan cepat.

    Pada 2026-27: 16 gol.

    Pernahkah seorang pemain memenangi Ballon d'Or dan terdegradasi pada musim yang sama?! Kemungkinan itu terbuka bagi Erling Haaland dan rekan-rekannya di Manchester City musim ini, sementara mereka menanti hukuman dari Premier League atas pelanggaran sejumlah aturan keuangan.

    Meski ada persoalan yang mengganggu fokus tersebut, ketajaman penyerang asal Norwegia itu di depan gawang kembali luar biasa sejauh ini. Jika peluang tim asuhan Enzo Maresca untuk bertahan di kompetisi domestik menjadi mustahil, mereka mungkin akan mengistirahatkan Haaland dan pemain lainnya demi fokus pada Liga Champions. Langkah itu akan meningkatkan peluang mereka meraih kejayaan di Eropa, sekaligus harapan para pemainnya untuk mendapat pengakuan dalam ajang Ballon d'Or.

  • 7. Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Vitinha kembali membuktikan diri sebagai gelandang terbaik di dunia pada pekan-pekan awal musim ini

    Pada 2026-27: Empat gol, satu assist. Menjuarai Piala Super UEFA.

    Vitinha kini telah menjadi tolok ukur bagi gelandang tengah lain dalam sepakbola modern. Pemain internasional Portugal itu memegang peran penting dalam keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut.

    Juara Prancis itu juga tampak siap meraih gelar ketiga berturut-turut setelah mencatat kemenangan meyakinkan atas Man City dan Barcelona di fase liga. Dalam kedua laga tersebut, Vitinha mencetak gol kemenangan spektakuler dari luar kotak penalti. Jika ia terus menghadirkan momen-momen istimewa di samping penampilannya yang konsisten dan gemilang, ia bisa kembali naik podium Ballon d'Or untuk kedua kalinya dalam tiga tahun.

  • 6. Michael Olise (Bayern München)

    FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Olise terus tampil semakin impresif bersama Bayern dan Prancis

    Pada 2026-27: 14 gol, delapan assist. Menjuarai DFL-Supercup.

    Michael Olise hanya menempati peringkat kesembilan dalam pemeringkatan Ballon d'Or 2026, hasil yang mengejutkan sebagian orang setelah musim gemilangnya bersama Bayern Munich. Namun, jika terus tampil di level kelas dunia, ia hampir pasti akan bersaing untuk posisi yang lebih tinggi dalam 5-10 tahun ke depan.

    Pengatur serangan Prancis itu belum menunjukkan tanda-tanda melambat pada bulan-bulan pertama musim baru. Meski menghadapi persaingan ketat dari rekan-rekan setimnya dalam perebutan suara, Olise diperkirakan akan bersaing untuk finis setidaknya di sepuluh besar pada 2027.

  • 5. Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA
    AFP

    Doue berhasil bangkit setelah tidak masuk nominasi Ballon d'Or 2026

    Pada 2026-27: Lima gol, enam assist. Menjuarai Piala Super UEFA.

    Desire Doue berstatus Pemain Terbaik Pertandingan di final Liga Champions 2025, tetapi kemudian bahkan tidak masuk daftar 30 kandidat Ballon d'Or 2026. Namun, jika pekan-pekan awal musim ini bisa dijadikan patokan, penyerang Prancis itu tidak membiarkan kekecewaan tersebut memengaruhinya.

    Doue menunjukkan momen-momen gemilang saat menghadapi Man City dan Barcelona di Liga Champions. Dengan Kvaratskhelia baru diperkirakan kembali musim depan, Luis Enrique kemungkinan akan mengandalkan pemain berusia 21 tahun itu untuk mengisi peran besar yang ditinggalkan pemain asal Georgia tersebut dan menjadi andalan utama PSG saat babak gugur tiba.

  • 4. Harry Kane (Bayern Munich)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Kane berambisi menjadi pemain pertama sejak Lionel Messi pada 2021 yang memenangi Ballon d'Or dua kali berturut-turut.

    Pada 2026-27: 16 gol, sembilan assist. Menjuarai DFL-Supercup.

    Kane, pemenang Ballon d'Or 2026 yang memang layak, tetap berada di puncak performanya meski telah berusia 33 tahun. Ia kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang saat Bayern memulai upaya mempertahankan gelar Bundesliga.

    Kapten Inggris itu juga telah menampilkan permainan komplet yang luar biasa di Liga Champions. Ia menunjukkan seluruh kemampuannya saat menghadapi Arsenal pada fase liga. Jika terus tampil seperti itu, ia berpeluang besar menjadi pemain pertama sejak Lionel Messi pada 2021 yang meraih Bola Emas dua kali berturut-turut.

  • 3. Raphinha (Barcelona)

    Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Raphinha bangkit secara impresif setelah tidak masuk daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2026

    Pada 2026-27: 16 gol, empat assist.

    Raphinha mungkin menjadi nama paling kontroversial yang tidak masuk dalam daftar 30 kandidat Ballon d'Or 2026. Ia menyalurkan rasa frustrasi akibat pencoretan itu dengan tampil gemilang untuk Barcelona di La Liga dan Liga Champions.

    Setelah kepergian Robert Lewandowski, Hansi Flick menempatkan pemain internasional Brasil itu sebagai penyerang tengah, dan Raphinha tampil cemerlang dalam peran barunya. Karena itu, akan sangat mengejutkan jika ia tidak kembali bersaing memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola pada 2027.

  • 2. Kylian Mbappe (Real Madrid)

    FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mbappe berharap bisa mengakhiri penantian panjangnya untuk meraih Ballon d'Or setelah finis di posisi kedua pada 2026.

    Pada 2026-27: 15 gol, tiga assist.

    Kylian Mbappe sudah digadang-gadang sebagai calon pemenang Ballon d'Or sejak ia mencuat saat masih remaja. Namun, menjelang ulang tahunnya yang ke-28, penyerang Real Madrid itu masih menanti Bola Emas pertamanya.

    Kapten Prancis itu meraih peringkat tertingginya pada 2026 dengan finis kedua di belakang Kane. Meski Madrid mengawali musim dengan kurang meyakinkan, dua gol Mbappe yang menentukan kemenangan di El Clasico mengisyaratkan bahwa ia dan Jose Mourinho mulai menemukan cara untuk bekerja sama di Bernabeu, seiring upaya mereka mengakhiri paceklik trofi Real Madrid belakangan ini.

  • 1. Lamine Yamal (Barcelona)

    Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Setelah dua kali berturut-turut finis di tiga besar, Yamal menjadi favorit awal untuk meraih Ballon d'Or 2027

    Pada 2026-27: 12 gol, tujuh assist.

    Lamine Yamal baru akan berusia 20 tahun pada Juli, tetapi winger Barcelona itu sudah dua kali menempati tiga besar Ballon d'Or. Melihat betapa cepatnya ia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan meraih Bola Emas lebih dari sekali, melainkan kapan.

    Yamal kembali beberapa kali tampil memukau pada pekan-pekan awal musim ini. Para bek kerap dibuat kewalahan oleh olah kaki cepat dan dribel tanpa gentar remaja Spanyol tersebut. Ia menjadi unggulan awal bandar taruhan untuk penghargaan 2027, dan itu wajar mengingat penampilannya sejauh ini.