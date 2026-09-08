Masih ada saga USMNT lain yang terus berlanjut: masa depan tim nasional Noahkai Banks. Terlepas dari semua yang terjadi sejak pertama kali Banks datang ke USMNT pada musim gugur, Banks masih berada dalam ketidakpastian, dan tampaknya itu belum akan berubah.

Ketika ditanya mengenai status Banks, Pochettino mengatakan bahwa bek tersebut masih belum mengambil keputusan dan, selama itu masih demikian, ia tidak dipertimbangkan untuk mendapat panggilan ke USMNT.

"Kami berkomunikasi dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi," kata Pochettino. "Saya pikir penting bagi kami untuk melihat, tentu saja, karena ada koneksi dan hubungan antarmanusia yang sangat penting, bahkan jika mereka, seperti dalam kasus Noki [Noahkai], belum berubah pikiran dan masih menunggu. Masih belum ada keputusan, dan tentu saja kami tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya. Memang begitu situasinya."

Pernyataan itu melanjutkan sikap tegas Pochettino yang sudah terlihat terkait pemain berkewarganegaraan ganda. Ia tidak akan memohon atau membujuk. Sebaliknya, ia akan meminta seorang pemain untuk sepenuhnya serius dan benar-benar berkomitmen kepada USMNT. Namun, Pochettino mengatakan bahwa ia terus memantau dengan saksama semua pemain berkewarganegaraan ganda dan siap menyambut siapa pun dari mereka dengan tangan terbuka jika mereka siap berkomitmen, termasuk Banks.

"Kami, dan organisasi ini, bekerja dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda dan pemain yang memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan," ujarnya. "Ya, hubungan antarmanusia itu penting karena jika suatu hari mereka merasa bisa membela, bahwa mereka ingin berjuang dan menjadi bagian dari tim nasional kami, dan, tentu saja, jika mereka layak dan kami menilai mereka layak untuk dilibatkan, tentu saja kami akan memanggil."

Jadi, meski Banks mungkin belum akan terlibat, perhatikan pemain-pemain lain yang memiliki beberapa opsi tim nasional untuk muncul bersama USMNT pada suatu saat nanti, entah dalam waktu dekat atau lebih lama lagi.