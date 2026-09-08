Peringatan untuk Cavan Sullivan? Dukungan untuk Folarin Balogun dan ambisi Olimpiade: Lima pelajaran dari konferensi pers pelatih USMNT Mauricio Pochettino
Tim Nasional Putra Amerika Serikat memasuki era baru. Mauricio Pochettino mengatakan hal itu saat ia direkrut kembali sebagai pelatih tim, dan ia menegaskannya lagi pekan ini. Banyak hal berubah, katanya, dan perubahan itu terjadi sekarang.
Yang dimaksud dengan "sekarang" adalah jeda internasional mendatang, yang menghadirkan empat pertandingan dalam rentang satu setengah pekan. Peru, Chile, Meksiko, Kanada, semuanya lawan berbahaya yang dimaksudkan untuk melanjutkan fondasi dari Piala Dunia sekaligus menghadirkan wajah-wajah baru yang bisa membantu Amerika Serikat berkembang untuk edisi berikutnya.
"Empat pertandingan itu berbeda karena tidak ada banyak waktu," kata Pochettino kepada para wartawan pada Senin. "Kami perlu berhati-hati dengan para pemain yang akan kami panggil. Kami membutuhkan pemain yang kami panggil tersedia untuk berlatih, tetapi juga untuk bermain. Saat ini, kami mempertimbangkan untuk memanggil 26 pemain dengan empat penjaga gawang... Saya pikir para pemain yang akan kami miliki, ingin kami lihat dan ingin kami beri mereka kesempatan untuk bermain serta kesempatan untuk bersaing. Itulah ide untuk pemusatan latihan berikutnya."
Sebelum skuad untuk pemusatan latihan itu dipilih, Pochettino bertemu dengan para wartawan untuk membahas kabar transfer, perekrutan pemain berkewarganegaraan ganda, generasi berikutnya, dan banyak hal lainnya.
Situasi transfer Balogun
Tidak mengherankan, Pochettino ditanya soal cerita transfer besar musim panas ini: batalnya kepindahan Folarin Balogun ke Everton. Kesepakatan itu gagal secara agak mendadak pada saat-saat terakhir, sehingga membuat beberapa klub top Eropa terpukul sebagai akibatnya.
Secara umum, Pochettino berusaha menjauh dari pembicaraan transfer, dan lebih memilih membiarkan para pemain mengambil keputusan yang sesuai dengan karier mereka sendiri. Namun, ia berencana berbicara dengan Balogun dalam waktu dekat, baik untuk mengetahui apa yang terjadi maupun untuk mencari tahu langkah berikutnya bagi penyerang bintangnya itu.
"Ini sulit karena Anda tidak bisa memengaruhi keputusan itu, dan Anda hanya perlu mendukung apa yang mereka lakukan bersama orang-orang yang membuat keputusan mereka," katanya. "Tentu saja, dalam beberapa kasus khusus, seperti yang Anda katakan, Flo, saya akan menelepon dalam beberapa hari ke depan karena saya ingin memberi sedikit ruang setelah itu. Semua yang terjadi dengan situasinya bersama Everton, di Liverpool, saya ingin tahu darinya apa yang terjadi, tetapi selalu menawarkan dukungan kami dan mendampingi mereka, itu saja.
"Saya pikir dia adalah pemain penting bagi kami, merupakan pemain penting di Piala Dunia, dan kami berharap dia bisa menemukan, entah di Monaco atau di tempat lain, tempat terbaiknya untuk tampil dengan cara terbaik."
Keputusan Noahkai Banks dan para pemain berkewarganegaraan ganda
Masih ada saga USMNT lain yang terus berlanjut: masa depan tim nasional Noahkai Banks. Terlepas dari semua yang terjadi sejak pertama kali Banks datang ke USMNT pada musim gugur, Banks masih berada dalam ketidakpastian, dan tampaknya itu belum akan berubah.
Ketika ditanya mengenai status Banks, Pochettino mengatakan bahwa bek tersebut masih belum mengambil keputusan dan, selama itu masih demikian, ia tidak dipertimbangkan untuk mendapat panggilan ke USMNT.
"Kami berkomunikasi dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi," kata Pochettino. "Saya pikir penting bagi kami untuk melihat, tentu saja, karena ada koneksi dan hubungan antarmanusia yang sangat penting, bahkan jika mereka, seperti dalam kasus Noki [Noahkai], belum berubah pikiran dan masih menunggu. Masih belum ada keputusan, dan tentu saja kami tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya. Memang begitu situasinya."
Pernyataan itu melanjutkan sikap tegas Pochettino yang sudah terlihat terkait pemain berkewarganegaraan ganda. Ia tidak akan memohon atau membujuk. Sebaliknya, ia akan meminta seorang pemain untuk sepenuhnya serius dan benar-benar berkomitmen kepada USMNT. Namun, Pochettino mengatakan bahwa ia terus memantau dengan saksama semua pemain berkewarganegaraan ganda dan siap menyambut siapa pun dari mereka dengan tangan terbuka jika mereka siap berkomitmen, termasuk Banks.
"Kami, dan organisasi ini, bekerja dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda dan pemain yang memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan," ujarnya. "Ya, hubungan antarmanusia itu penting karena jika suatu hari mereka merasa bisa membela, bahwa mereka ingin berjuang dan menjadi bagian dari tim nasional kami, dan, tentu saja, jika mereka layak dan kami menilai mereka layak untuk dilibatkan, tentu saja kami akan memanggil."
Jadi, meski Banks mungkin belum akan terlibat, perhatikan pemain-pemain lain yang memiliki beberapa opsi tim nasional untuk muncul bersama USMNT pada suatu saat nanti, entah dalam waktu dekat atau lebih lama lagi.
Pesan untuk Sullivan dan para pemain muda lainnya
Pochettino tidak menyebut nama siapa pun, tetapi bisa disimpulkan bahwa ia mungkin sedang mengirimkan sebuah pesan kepada satu pemain muda tertentu.
Berbicara kepada ikon USMNT Alexi Lalas pekan lalu di podcast State of the Union, bintang muda Philadelphia Union, Cavan Sullivan, mengatakan bahwa ia yakin bisa membantu dalam kekalahan USMNT dari Belgia.
Sementara itu, Zavier Gozo mengatakan kepada GOAL dalam The Late Run bahwa ia yakin seharusnya masuk skuad Piala Dunia, meski ia sepenuhnya memahami keputusan pelatihnya. Sebagian orang akan melihat itu sebagai jenis kepercayaan diri yang tepat, dan Pochettino mungkin juga demikian. Namun, batas antara percaya diri dan kesombongan bisa sangat, sangat tipis, dan Pochettino berulang kali menegaskan kepada media bahwa ia mengawasi batas itu dengan saksama.
"Saya pikir rasa hormat adalah hal yang paling penting, dan mereka harus menghormati itu," kata Pochettino. "Dan tentu saja, kami menginginkan pemain bertalenta. Kami menginginkan pemain yang merasa berani, merasa percaya diri, tetapi tidak merasa memiliki sesuatu yang tidak mereka tunjukkan. Saya pikir Anda hanya pantas berbicara sedikit di luar batas jika Anda adalah Messi.
"Jika Anda memenangkan delapan Ballon d'Or, oke, Anda bisa berbicara dengan kesombongan tertentu, tetapi bahkan saat itu pun... jika Anda masih muda dan mulai berbicara bahwa Anda bisa bermain di sini, Anda bisa bermain di sana, atau Anda bisa bermain. Saya katakan, saya tidak percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk membangun karier Anda dengan sebaik mungkin, tidak. Dan itulah mengapa kami harus berhati-hati."
Ini menjadi peringatan bagi Sullivan dan siapa pun lainnya untuk terus membiarkan aksi mereka di lapangan yang berbicara. Untuk kredit Sullivan, itulah yang persis ia lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi jelas bahwa bintang berusia 16 tahun itu masih punya banyak hal untuk dibuktikan kepada pelatih tim nasionalnya.
Mengubah kebiasaan dan organisasi
Salah satu topik pembicaraan besar sepanjang siklus Piala Dunia 2026 adalah budaya. Pochettino ingin mengubahnya dan, pada akhirnya, dia yakin sudah melakukannya. Untuk memulai 2030, dia bertumpu pada kata lain: kebiasaan. Sekarang, dia juga ingin mengubah itu.
"Saya pikir kami perlu mengubah kebiasaan yang mungkin sebelumnya tidak bisa kami ubah," katanya. "Kami mengubah banyak kebiasaan pada periode terakhir hingga Piala Dunia, tetapi sekarang kami benar-benar perlu mengubah kebiasaan itu. Kami perlu membentuk kelompok pemain yang benar-benar profesional dan bersaing dengan cara yang kami harapkan. Mereka perlu bersaing bersama para pemain bertalenta dan pemain muda yang kami miliki di depan."
Kebiasaan-kebiasaan itu, katanya, ada di seluruh federasi. Dari tim-tim kelompok umur hingga kantor-kantor di luar Atlanta, Pochettino mengatakan U.S. Soccer secara keseluruhan perlu bergerak ke arah yang sama ketika semua pihak berupaya membangun lanjutan dari Piala Dunia 2026.
"Kami perlu selaras bersama dalam prinsip-prinsip kami dan semua konsep yang perlu kami tingkatkan jika kami ingin kompetitif di setiap momen hingga tim utama," katanya. "Saya pikir kami semua fokus untuk mencoba menambahkan pengetahuan kami. Ada banyak orang yang terlibat yang ingin berkembang dan peduli terhadap sepak bola di negara kami, dan saya pikir kami sangat senang bisa menjadi bagian dari itu. Saya pikir banyak hal, tentu saja, yang akan Anda lihat pada masa depan akan membaik atau berubah atau dilakukan dengan cara yang berbeda, dan saya pikir itu akan mencerminkan hal tersebut."
Sebagai bagian dari itu, Pochettino ditanya soal kekosongan yang ditinggalkan kepergian Matt Crocker. U.S. Soccer tidak berencana menggantikan Crocker secara setara, melainkan dengan menempatkan seorang Direktur sepak bola Putra dan Anak Laki-Laki serta seorang Direktur sepak bola Putri dan Anak Perempuan. Pochettino dan rekan USWNT-nya, Emma Hayes, akan memiliki kendali atas tim masing-masing dan melapor langsung kepada pimpinan U.S. Soccer. Karena itu, Pochettino sebagian besar tidak ikut campur dalam proses perekrutan.
"Saya mengatakan kepada federasi bahwa saya selalu terbuka untuk menjadi bagian dari proses itu, tetapi saya pikir mereka perlu merasa cocok," kata Pochettino. "Tidak, itu tidak bisa menjadi orang saya. Saya tidak bisa membawa seorang direktur olahraga. Tidak, mereka perlu membawa seseorang yang mengenal Amerika, mengenal sepak bola AS, dengan pengetahuan yang ingin membantu."
Fokus Olimpiade
Aman untuk dikatakan bahwa Amerika Serikat tampil di bawah ekspektasi di level U-23 sepanjang sebagian besar abad ini. Tim itu hanya lolos ke Olimpiade tiga kali dalam tujuh turnamen terakhir. Tak satu pun dari tiga perjalanan tersebut berbuah medali. Jika melihat hasil yang lebih baru, kembalinya tim ke Olimpiade 2024 mengakhiri penantian 16 tahun. Singkatnya, situasinya suram.
Pochettino dan U.S. Soccer sangat ingin mengubah hal itu. Itulah mengapa mantan bintang USMNT Steve Cherundolo direkrut untuk memimpin tim U-23 itu menuju Olimpiade 2028 di kandang sendiri. Sebagai pemenang MLS Cup bersama LAFC, Cherundolo memiliki rekam jejak yang sahih, baik sebagai pelatih maupun pemain, yang tidak dimiliki sebagian besar pelatih U-23.
Pochettino mengatakan bahwa salah satu target awalnya adalah membantu menyiapkan tim tersebut. Ia ingin sebagian besar tim Olimpiade itu memasuki turnamen dengan caps bersama tim senior, memberi mereka kepercayaan diri dan pengalaman untuk bermain di level yang datang dengan tekanan nyata. Karena itu, pembicaraan terus berlangsung mengenai cara terbaik memanfaatkan para pemain yang mampu bermain untuk tim senior maupun tim U-23.
"Kami akan selalu bisa, dengan Steve bekerja bersama kami dan selalu terlibat dalam upaya mengambil keputusan terbaik untuk mereka," katanya, "karena saya pikir kami punya inti pemain muda yang perlu bermain di ajang Olimpiade. Saya pikir ini adalah tujuan bagi federasi kami dan bagi negara ini: untuk berusaha menjadi penantang medali emas. Saya pikir itu penting. Ini akan berlangsung di negara kami, dan kami akan mendukung itu. Dan
"Kami akan selalu mengambil keputusan terbaik bersama-sama, dan berusaha menempatkan para pemain dalam kondisi terbaik serta membantu mereka tiba, bukan hanya menjadi penting untuk tim utama tetapi juga penting di jenis kompetisi yang penting bagi negara ini."