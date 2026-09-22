Perekrutan sensasional Kylian Mbappe berarti penantang baru yang sedang naik daun, On, siap meledak saat pasar sepatu bola bersiap menghadapi perubahan besar
Rumor itu benar: Kylian Mbappe secara sensasional mengakhiri kerja samanya selama 20 tahun dengan raksasa apparel olahraga asal Amerika, Nike, untuk bergabung dengan perusahaan pengacau pasar asal Swiss, On, yang melakukan langkah pertamanya di dunia sepatu sepakbola.
Ini adalah rekrutan besar bagi On, yang meningkatkan drastis peluang mereka untuk sukses di pasar yang sangat kompetitif dengan merekrut salah satu, jika bukan pemain terbaik di seluruh dunia, sekaligus sosok dengan profil global yang sangat besar.
Saat Mbappe menjajal sesuatu yang belum diketahui, ini tampak akan menjadi kesepakatan sepatu yang mengubah wajah industri selamanya, dan yang akan membawa penantang seperti On ke level yang sepenuhnya berbeda.
Pengganggu pasar
On menikmati perkembangan pesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun nama lewat kemunculannya sebagai spesialis sepatu lari yang mendobrak pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang mereka patenkan. Per September 2026, perusahaan itu bernilai sekitar $9 miliar (£6,7 miliar).
Namun, ini merupakan langkah pertama mereka ke dunia produksi sepatu sepakbola yang sangat kompetitif dan, secara cukup sensasional, Mbappe telah menjadi wajah mendunia dari ekspansi On ke olahraga paling populer di planet ini.
Namun ini bukanlah kesepakatan sepatu biasa; menurut The Athletic, yang menguatkan klaim sebelumnya, perjanjian berdurasi 10 tahun itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan dilaporkan pemain berusia 27 tahun itu akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu sepakbola signature miliknya di samping rilis umum perusahaan. Ekuitas itulah yang kabarnya membedakan tawaran On dari syarat baru yang diajukan Nike.
Superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Dalam sebuah pernyataan, pemasok sepatu baru Mbappe mengatakan ia akan "bekerja langsung dengan tim produk On, mengintegrasikan perspektif elitnya ke dalam pengembangan dan pengujian alas kaki serta apparel sepakbola masa depan", sementara ia juga akan menjadi duta global perusahaan tersebut, "memperluas kemitraan melampaui sepakbola ke ranah pergerakan, performa, dan desain kontemporer".
Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepakbola, sangat mungkin On akan berupaya meraih tingkat wibawa yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi dari Michael Jordan di ranah basket.
Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu subur, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh besar, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.
Di antara nama-nama besar
Kini terungkap bahwa sosok yang sudah familiar memainkan peran kunci dalam membujuk Mbappe ke On, meski tawaran sepak bolanya secara harfiah masih berada pada tahap awal. Thierry Henry telah dikonfirmasi sebagai direktur sepak bola perusahaan itu dan, menurut The Athletic, legenda Arsenal dan Prancis tersebut membantu meyakinkan kompatriotnya itu untuk mengambil lompatan keyakinan, setelah bekerja sebagai direktur sepak bola On secara diam-diam sejak 2025 sebagai persiapan untuk momen besar ini.
"Membangun sesuatu yang baru dalam sepak bola membutuhkan pendekatan yang berani dan orisinal," kata Henry dalam pengumuman tersebut. "Selama setahun terakhir, saya telah melihat secara langsung rasa ingin tahu dan perhatian terhadap detail yang dibawa tim On ke dalam proses itu. Kami ingin mendengarkan para pemain, memahami apa yang mereka butuhkan, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi permainan ini. Saya bangga bisa menjadi bagian dalam membentuk apa yang akan datang berikutnya."
Mbappe dan Henry menjadi nama besar terbaru yang bergabung dengan daftar atlet aktif dan mantan atlet On yang masih kecil tetapi sangat mengesankan. Pada 2019, mereka mampu membujuk ikon tenis Roger Federer untuk meninggalkan Nike, menandatangani kesepakatan alas kaki, dan menjadi pemegang saham bersama mereka, sementara juara Grand Slam enam kali Iga Swiatek dan petenis Amerika Ben Shelton saat ini mengenakan sepatu On di lapangan. Di sisi sepak bola putri, sensasi Barcelona dan Swiss berusia 19 tahun Sydney Schertenleib akan memperluas kemitraannya yang sudah ada dengan merek tersebut ke sepatu sepak bola.
“Tantangan terhadap apa yang mungkin”
Setelah secara luar biasa berhasil mendapatkan seorang superstar sejati dari sepakbola putra, On bertekad menjadi lebih dari sekadar pendobrak pasar di ranah sepatu sepakbola, seperti yang telah mereka capai di dunia sepatu lari, di mana kini mereka menjadi salah satu merek premium terkemuka.
"Sepakbola tidak membutuhkan merek sportswear lain yang hanya melakukan hal yang sama," kata pendiri dan co-CEO On David Allemann tentang kabar perpindahan Mbappe. "Sepakbola membutuhkan ide-ide baru dan tantangan terhadap apa yang mungkin. Saat kami memasuki sebuah olahraga, kami ingin menjadi merek masa depan, melalui inovasi sejati dan desain kontemporer.
"Ambisi kami adalah membawa pendekatan On ke lapangan, trotoar, dan runway, menghubungkan performa elite dengan kultur yang mengelilingi permainan ini. Bersama Kylian, kami memiliki partner yang sempurna untuk membayangkan bisa menjadi apa sepakbola nantinya."
Menjamin kesuksesan?
Setelah mendapatkan Mbappe, On tampaknya tak perlu terlalu khawatir soal peluang mereka untuk meraih sukses. Sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, keterlibatannya sebagai atlet pertama mereka saat berekspansi ke sepakbola niscaya akan mendongkrak peluncuran sepatu perdana mereka dari perspektif pemasaran.
Membangun kredibilitas global akan menjadi bagian penting dari rencana bisnis mereka, dan pemain dengan profil, kualitas, dan kewibawaan seperti Mbappe memberi merek sportswear penantang itu hal tersebut dalam jumlah besar. Tak akan mengejutkan jika dalam waktu dekat ada pihak lain yang mengikuti jejak itu, atau jika On masih memiliki kejutan besar lain yang siap diungkap.
Spesialis alas kaki lain, Skechers, bisa membuktikan soal kredibilitas global itu. Banyak pihak di seluruh dunia terkejut ketika striker Inggris dan Bayern Munich pemecah rekor, Harry Kane, menandatangani kontrak seumur hidup yang inovatif dengan merek asal Amerika itu pada 2023, saat mereka secara tak terduga melakukan langkah pertama ke dunia sepakbola. Namun, perjudian itu terbayar manis; beberapa nama lain sejak saat itu mengikuti langkah serupa dan Skechers tampaknya akan tetap ada sebagai pengganggu di pasar sepatu bola.
Beberapa pihak berpendapat bahwa mendapatkan Mbappe tak akan langsung memberi On kredibilitas tersebut jika mereka tidak membuktikan diri dengan produk yang pantas untuk mendukungnya, mengingat minimnya pengalaman mereka di sepakbola. Namun, melihat sukses besar langkah mereka di ranah lari dan tenis dalam waktu yang begitu singkat, serta strategi pemasaran mereka secara keseluruhan, Anda tentu tak akan berani bertaruh melawan mereka untuk mewujudkannya.
Baru permulaan
Sejauh ini masih sedikit detail tentang seperti apa sepatu bot itu nantinya atau bahkan apa namanya, tetapi menurut The Athletic, Mbappe akan turun ke lapangan dengan sepasang On pertamanya dalam beberapa pekan ke depan setelah diam-diam berlatih dengan prototipe baru-baru ini. Rilis ke pasar ritel akan menyusul pada 2027, sementara sepatu itu juga akan hadir dalam video gim mendatang EA FC 27, yang dirilis pada 27 September.
Tampaknya teknologi 'LightSpray' milik On akan menjadi elemen fundamental dalam desain sepatu bot itu, yang menurut brand tersebut "memungkinkan pendekatan yang secara fundamental berbeda terhadap konstruksi alas kaki" dan "dirancang untuk mengungguli produk yang diproduksi secara tradisional", sementara kabarnya mereka juga punya kemampuan untuk melakukan perubahan dengan sangat cepat jika ada masalah awal.
Menariknya, saat kontraknya dengan Nike mendekati akhir, pemain Prancis itu mengenakan sepasang Nike Mercurial serbaputih dalam derby Madrid pada akhir pekan. Jelas, ia siap untuk babak baru.
"Sejak awal, yang menarik saya ke On adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru bersama yang akan membantu membentuk permainan masa depan," kata Mbappe saat mengumumkan kepindahannya. "Saya ingin membawa pengalaman dan sudut pandang saya ke dalam apa yang kami ciptakan, mendorong batas kemungkinan melalui inovasi, dan selalu tetap setia pada kegembiraan sepak bola.
"Kami memiliki mimpi yang sama, dan ini baru permulaan."