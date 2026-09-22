On menikmati perkembangan pesat sejak didirikan baru 16 tahun lalu, membangun nama lewat kemunculannya sebagai spesialis sepatu lari yang mendobrak pasar berkat teknologi 'CloudTec' yang mereka patenkan. Per September 2026, perusahaan itu bernilai sekitar $9 miliar (£6,7 miliar).

Namun, ini merupakan langkah pertama mereka ke dunia produksi sepatu sepakbola yang sangat kompetitif dan, secara cukup sensasional, Mbappe telah menjadi wajah mendunia dari ekspansi On ke olahraga paling populer di planet ini.

Namun ini bukanlah kesepakatan sepatu biasa; menurut The Athletic, yang menguatkan klaim sebelumnya, perjanjian berdurasi 10 tahun itu akan saling menguntungkan karena Mbappe akan memiliki ekuitas di On dalam bentuk saham, dan dilaporkan pemain berusia 27 tahun itu akan memiliki "sub-brand" sendiri untuk sepatu sepakbola signature miliknya di samping rilis umum perusahaan. Ekuitas itulah yang kabarnya membedakan tawaran On dari syarat baru yang diajukan Nike.

Superstar Real Madrid itu akan memiliki pengaruh nyata terhadap strategi produk dan pembangunan merek ke depannya. Dalam sebuah pernyataan, pemasok sepatu baru Mbappe mengatakan ia akan "bekerja langsung dengan tim produk On, mengintegrasikan perspektif elitnya ke dalam pengembangan dan pengujian alas kaki serta apparel sepakbola masa depan", sementara ia juga akan menjadi duta global perusahaan tersebut, "memperluas kemitraan melampaui sepakbola ke ranah pergerakan, performa, dan desain kontemporer".

Mengingat status selebritas sang penyerang di dunia sepakbola, sangat mungkin On akan berupaya meraih tingkat wibawa yang sama seperti yang, ironisnya, dimiliki Jordan Brand milik Nike yang terinspirasi dari Michael Jordan di ranah basket.

Banyak yang akan bertanya mengapa Mbappe meninggalkan Nike setelah kemitraan yang begitu subur, tetapi selain daya tarik finansial yang jelas, peluang untuk terlibat langsung, memiliki pengaruh besar, dan menjadi bagian dari kesuksesan On yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini jelas sangat menarik. Banyak atlet modern juga menganggap diri mereka sebagai entrepreneur, dan Mbappe jelas tidak berbeda mengingat portofolio kemitraan komersialnya, yang mencakup Dior, Oakley, dan EA Sports.