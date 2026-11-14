FAYETTEVILLE, Ga. -- Meski Mauricio Pochettino duduk di sampingnya, CEO U.S. Soccer JT Batson mulai berbicara tentang masa depan posisi pelatih USMNT. Pochettino baru akan resmi hengkang ke Manchester United pada Rabu, tetapi proses mencari penggantinya sudah dimulai.

Proses itu bisa berlangsung panjang. USMNT tidak memiliki pertandingan kompetitif hingga Maret, sementara pemusatan latihan bulan depan akan berlangsung di bawah arahan Steve Cherundolo di luar kalender FIFA. Dengan jeda empat bulan antarlaga resmi, U.S. Soccer punya waktu untuk menelaah setiap kemungkinan. Menurut Batson, mereka sudah mulai melakukannya.

"Ambisi kami tinggi," kata Batson, "dan kami percaya ini adalah salah satu posisi kepelatihan terbaik di dunia. Kami memiliki sekelompok pemain berpengalaman. Kami juga punya kumpulan pemain muda yang dinamis... Kami telah menyampaikan secara terbuka ambisi kami untuk berada dalam posisi yang memungkinkan kami menjuarai turnamen-turnamen besar, termasuk Piala Dunia, dan kami ingin memastikan bahwa kami menarik para pemimpin yang dapat membantu kami mewujudkannya.

"Kami tahu dari pengalaman bahwa pemimpin hebat ingin bekerja dengan orang-orang hebat, dan pemimpin hebat ingin memberikan dampak pada hal-hal yang penting. Kami merasa telah membuktikan bahwa U.S. Soccer adalah tempat yang sangat baik untuk bekerja, sekaligus tempat yang sangat baik untuk memberikan dampak yang menentukan warisan seseorang."

Pemilihan pelatih itu tak diragukan lagi akan menentukan warisan banyak pihak. Menggantikan Pochettino bukan tugas mudah, dan perjalanan menuju Piala Dunia 2030 pun tidak akan mudah. Jadi, siapa saja kandidat yang mungkin diincar U.S. Soccer untuk memimpin tim? GOAL mengulasnya...