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USMNT Candidates 1-1GOAL

Pep Guardiola, Thierry Henry, atau BJ Callaghan? Opsi timnas putra Amerika Serikat untuk menggantikan Mauricio Pochettino

Dengan Mauricio Pochettino menuju Manchester United, U.S. Soccer kembali menghadapi keputusan penting dalam memilih pelatih. Dari kandidat ambisius di kancah global hingga sosok-sosok Amerika yang sudah dikenal, GOAL mengulas siapa saja yang bisa memimpin timnas putra Amerika Serikat menuju Piala Dunia 2030.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Meski Mauricio Pochettino duduk di sampingnya, CEO U.S. Soccer JT Batson mulai berbicara tentang masa depan posisi pelatih USMNT. Pochettino baru akan resmi hengkang ke Manchester United pada Rabu, tetapi proses mencari penggantinya sudah dimulai.

    Proses itu bisa berlangsung panjang. USMNT tidak memiliki pertandingan kompetitif hingga Maret, sementara pemusatan latihan bulan depan akan berlangsung di bawah arahan Steve Cherundolo di luar kalender FIFA. Dengan jeda empat bulan antarlaga resmi, U.S. Soccer punya waktu untuk menelaah setiap kemungkinan. Menurut Batson, mereka sudah mulai melakukannya.

    "Ambisi kami tinggi," kata Batson, "dan kami percaya ini adalah salah satu posisi kepelatihan terbaik di dunia. Kami memiliki sekelompok pemain berpengalaman. Kami juga punya kumpulan pemain muda yang dinamis... Kami telah menyampaikan secara terbuka ambisi kami untuk berada dalam posisi yang memungkinkan kami menjuarai turnamen-turnamen besar, termasuk Piala Dunia, dan kami ingin memastikan bahwa kami menarik para pemimpin yang dapat membantu kami mewujudkannya.

    "Kami tahu dari pengalaman bahwa pemimpin hebat ingin bekerja dengan orang-orang hebat, dan pemimpin hebat ingin memberikan dampak pada hal-hal yang penting. Kami merasa telah membuktikan bahwa U.S. Soccer adalah tempat yang sangat baik untuk bekerja, sekaligus tempat yang sangat baik untuk memberikan dampak yang menentukan warisan seseorang."

    Pemilihan pelatih itu tak diragukan lagi akan menentukan warisan banyak pihak. Menggantikan Pochettino bukan tugas mudah, dan perjalanan menuju Piala Dunia 2030 pun tidak akan mudah. Jadi, siapa saja kandidat yang mungkin diincar U.S. Soccer untuk memimpin tim? GOAL mengulasnya...

  • Pep Guardiola

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    IMAGO / Anadolu Agency

    Menunjuk Guardiola akan menjadi langkah besar bagi U.S. Soccer, tetapi mewujudkan ambisi itu bisa jadi sulit.

    U.S. Soccer dikabarkan sudah menjalin kontak, dan mengapa tidak? Ketika pelatih terbaik abad ini tersedia, tentu mereka patut menghubunginya, bukan?

    Kabar baiknya, langkah itu bukan tanpa alasan. Guardiola dikenal menyukai New York dan pernah menjalin kontak dengan U.S. Soccer sebelumnya. Waktunya tidak pernah tepat, tetapi mungkinkah sekarang berbeda? Guardiola kini agak kelelahan dan telah menaklukkan tiga dari lima liga top Eropa, jadi mungkin saja. Potensi sanksi terhadap Manchester City juga bisa membuat Guardiola enggan menjalani proyek bersama klub Eropa lain.

    Jika peluang melatih Spanyol terbuka, jawabannya tidak. Jika peluang melatih Brasil tersedia, kemungkinan besar juga tidak. Inggris? Guardiola mungkin akan langsung menyambutnya, tetapi Thomas Tuchel masih menjabat di sana, setidaknya untuk saat ini. Jika Guardiola ingin melatih tim nasional, ketiganya akan menjadi peluang impiannya, dan tidak ada satu pun yang benar-benar tersedia.

    Jadi, jika Guardiola ingin pekerjaan yang sedikit lebih ringan tekanannya, posisi pelatih timnas putra Amerika Serikat bisa menjadi pilihan yang menarik. Meski begitu, ia dapat memilih di antara klub atau tim yang berminat merekrutnya. Karena itu, kemungkinan ini masih tergolong kecil.

  • Thierry Henry

    imago-sport-1048530507.jpg
    IMAGO / ABACAPRESS

    Henry membawa daya tarik sebagai bintang dan memiliki koneksi dengan sepak bola Amerika Serikat, tetapi rekam jejaknya sebagai pelatih kepala masih menyisakan tanda tanya.

    Nama besar? Ya. Pengalaman melatih? Ya. Punya hubungan dengan sepakbola Amerika Serikat? Juga ya. Dalam hal itu, Henry sebenarnya bukan kandidat yang buruk.

    Legenda Arsenal itu juga merupakan ikon New York Red Bulls. Kedekatannya dengan MLS terus berlanjut setelah ia pensiun sebagai pemain, ketika ia melatih CF Montreal pada 2019-21. Ia meninggalkan klub tersebut, setidaknya sebagian, karena terpisah dari keluarganya selama pandemi COVID, sementara keluarganya tinggal di Eropa. Hal itu tidak akan menjadi kendala besar jika ia melatih tim nasional.

    Namun, masih ada hambatan. Salah satunya, ia memiliki pekerjaan yang nyaman di dunia penyiaran, yang mungkin tidak ingin ia tinggalkan. Ada pula pertanyaan yang beralasan mengenai kapasitasnya sebagai pelatih kepala. Para pemain Belgia memuji pengaruhnya selama menjadi asisten pelatih, tetapi belum banyak bukti yang menunjukkan bahwa Henry mampu tampil gemilang sebagai pelatih kepala. Kiprahnya di Monaco dan Montreal masih menyisakan banyak hal yang harus dibuktikan. Meski ia membawa Prancis meraih medali perak Olimpiade pada 2024, ia gagal meraih emas di kandang sendiri dan belum membuktikan diri sebagai pelatih tim senior papan atas.

    Henry tentu memiliki sejumlah gagasan besar, dan pengaruhnya di mata publik cukup kuat untuk membuat negara itu mendukung gagasannya. Karena itu, ia patut masuk dalam daftar kandidat.

  • Para pelatih tim nasional ternama lainnya

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    IMAGO / DeFodi Images

    Banyak pelatih ternama saat ini belum memiliki pekerjaan, terutama setelah Piala Dunia terakhir.

    Roberto Martinez? Didier Deschamps? Gareth Southgate? Julian Nagelsmann?

    Pelatih ternama yang tersedia tidak sedikit. Mereka menawarkan gaya, tingkat pengalaman, dan kepribadian yang berbeda-beda. Namun, sebelum berbicara dengan siapa pun di antara mereka, U.S. Soccer harus lebih dulu menjawab pertanyaan mendasar: apa yang kita inginkan?

    Dengan menunjuk Pochettino, federasi mengambil langkah berani untuk merekrut pelatih ternama yang tidak memiliki hubungan dengan sepakbola Amerika Serikat. Terkadang, ketiadaan hubungan itu justru menjadi nilai tambah dan, sejujurnya, hal yang sama bisa berlaku untuk perekrutan kali ini. Namun, apakah federasi ingin menempuh jalan itu lagi? Dari sisi budaya dan finansial, tanpa Piala Dunia yang menanti di penghujungnya, apakah langkah itu masih semasuk akal seperti dua tahun lalu?

    Jika ya, kandidatnya tidak sedikit. Namun, sekali lagi, semuanya akan bergantung pada seberapa besar minat mereka. Sebagian akan memandang USMNT sebagai proyek yang menarik. Sebagian lainnya akan melihatnya sebagai empat tahun jauh dari pusat sepakbola, sementara pergantian pelatih di Eropa terus berlangsung tanpa mereka berada di dekatnya. Federasi perlu menemukan pelatih yang tepat, dan hanya mereka yang terlibat langsung dalam prosesnya yang benar-benar bisa menilai hal itu.

  • Steve Cherundolo

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Peran Cherundolo di U.S. Soccer dan kesuksesannya di MLS Cup bersama LAFC memberi federasi opsi yang sudah dikenal.

    Opsi dari internal, dan tentu saja ia menerima pekerjaan itu dengan mengetahui bahwa hal ini mungkin terjadi. Pochettino menandatangani kontrak baru, tetapi banyak yang memperkirakan ia akan hengkang pada suatu saat. Jika itu terjadi, Cherundolo bisa mengambil alih saat dibutuhkan, mengisi posisi sementara dan, mungkin, mendapatkan jabatan itu secara permanen.

    Namun, skenario itu kini menjadi sedikit rumit. Karena perannya bersama tim U-23, Cherundolo bertolak ke Spanyol pada jeda internasional kali ini setelah sempat berada bersama tim pada periode internasional pertama seusai Piala Dunia. Akibatnya, tidak ada kesempatan baginya untuk mengisi posisi sementara sebelum jeda empat bulan menuju periode internasional berikutnya. Memang ada pemusatan latihan pada Desember, tetapi skuadnya akan terdiri dari pemain-pemain MLS dan, pada akhirnya, tidak banyak berpengaruh terhadap gambaran besarnya.

    Alhasil, jalan Cherundolo menuju jabatan itu tampak sedikit lebih sulit daripada yang semula mungkin terjadi. Meski begitu, ia memiliki rekam jejak bersama LAFC, yang dibawanya menjuarai MLS Cup. Ia juga punya pengalaman panjang sebagai pemain timnas Amerika Serikat dan mengenal U.S. Soccer berkat perannya saat ini. Faktor-faktor itu akan membuatnya tetap masuk dalam bursa kandidat.

  • BJ Callaghan

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Mantan pelatih sementara timnas putra Amerika Serikat menjadi salah satu kandidat favorit kali ini.

    Pelatih asal Amerika Serikat yang paling mencuri perhatian saat ini ternyata juga punya pengalaman bersama timnas Amerika Serikat, dan pengalaman itu pun berjalan baik.

    Callaghan mencatatkan hasil luar biasa bersama Nashville SC, membawa tim itu menjalani musim 2026 yang mungkin saja menjadi yang terbaik dalam sejarah MLS. Di Nashville, Callaghan membuktikan bahwa ia mampu menjadi sosok utama setelah beranjak dari staf Gregg Berhalter untuk menjadi pelatih kepala.

    Namun, di antara kedua peran itu, ia juga sempat menjadi pelatih sementara timnas Amerika Serikat pada 2023. Ia memimpin tujuh pertandingan sebelum federasi memutuskan untuk kembali menunjuk Berhalter, dengan gelar CONCACAF Nations League diraihnya dalam rentang tujuh laga tersebut. Sepanjang masa tugasnya, timnya tidak pernah kalah dalam waktu normal, dan ia pun berhasil merebut hati para pendukung timnas Amerika Serikat.

    Hal itu menjadikan Callaghan pilihan yang punya nilai sentimental sekaligus masuk akal secara praktis, terutama jika ia mampu membawa Nashville melewati rangkaian laga play-off yang berat dalam beberapa pekan ke depan.

  • Pellegrino Matarazzo

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    IMAGO / NurPhoto

    Dengan satu trofi besar Eropa dalam daftar prestasinya, Matarazzo memiliki rekam jejak yang kuat.

    Seorang pelatih asal Amerika yang, secara umum, tidak memiliki banyak hubungan dengan U.S. Soccer. Hal itu bisa menjadi keuntungan atau kerugian dalam proses perekrutan ini.

    Matarazzo tengah meraih sukses bersama Real Sociedad di Spanyol dan membantu klub tersebut menjuarai Copa del Rey musim lalu. Sebelumnya, ia pernah melatih Stuttgart dan Hoffenheim. Berdasarkan keberhasilannya di Copa del Rey, bisa dikatakan bahwa ia adalah pelatih tersukses yang dikirim Amerika ke Eropa.

    Namun, apakah ia siap untuk pekerjaan ini? Matarazzo tidak terlibat dalam sepakbola Amerika di level mana pun sejak bermain untuk Columbia University pada 1990-an. Ia mengenal kondisi sepakbola di sana, tetapi tidak menjadi bagian darinya sepanjang kehidupan dewasanya. Hal itu menempatkannya dalam posisi yang tidak biasa dibandingkan para pelatih yang disebutkan di atas.

    Meski begitu, rekam jejaknya sebagai pelatih tidak perlu diragukan. Jika ia menginginkan pekerjaan ini, ia layak masuk dalam pembahasan.