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USMNT 1-1 GOAL

Pep Guardiola akan menjadi rekrutan sensasional bagi USMNT, tetapi U.S. Soccer sebaiknya menahan godaan untuk mengejar pelatih bintang lainnya

Rekam jejak Pep Guardiola tak perlu diragukan. Namun, ketika Mauricio Pochettino kian dekat dengan pintu keluar, timnas putra Amerika Serikat membutuhkan lebih dari sekadar megabintang lain untuk membangun tim menuju 2030.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Foto-foto itu seolah muncul selang sehari. Dalam satu foto, Pep Guardiola berjalan santai menembus salju di Soho dengan topi dan sarung tangan, tetapi entah bagaimana tetap terlihat keren tanpa perlu berusaha. Dalam foto lain, Guardiola berjalan-jalan di Central Park yang berhawa sejuk sambil menggandeng anak-anaknya. Ia pergi ke restoran, kafe, dan konser.

    Singkatnya, ia tampak menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan dan melakukan banyak hal biasa di New York City. Tidak banyak orang menganggap Kota yang Tak Pernah Tidur sebagai tempat untuk beristirahat dengan nyaman. Namun, bagi Guardiola pada 2012, kota itu benar-benar menjadi tempat menepi. Sepakbola kala itu belum cukup populer di Amerika Serikat untuk membuatnya terus-menerus dikenali. Thierry Henry sempat mendekati status bintang pada masa itu. Namun Guardiola, meski menangani salah satu tim terhebat di era modern bersama Barcelona, bisa berjalan-jalan tanpa banyak dikenali, kecuali sesekali tertangkap kamera.

    Hal itu saja pada dasarnya telah menjadi pangkal banyak rumor selama sekitar satu dekade terakhir. Pep tampaknya sangat menyukai New York. Karena itu, menurut anggapan yang beredar, ia pasti(!) ingin menjadi pelatih timnas AS. Abaikan saja jurang besar antara ‘menikmati suatu tempat selama beberapa bulan’ dan ‘ingin melatih tim sepakbola negara tersebut’. Masa tinggalnya di sana menjadi salah satu dari segelintir alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa Guardiola suatu hari nanti seharusnya melatih timnas AS. Pada Rabu, angan-angan itu sedikit mendekati kenyataan ketika The Athletic melaporkan bahwa Guardiola menjadi kandidat teratas AS untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih jika ia hengkang ke Manchester United.

    Namun, betapapun menariknya gagasan itu, langkah tersebut akan membawa sepakbola AS ke arah yang keliru. Kehebatan Guardiola tidak perlu diragukan. Yang patut ditelaah jauh lebih cermat adalah apakah ia sosok yang tepat. Menatap 2030, timnas AS membutuhkan pelatih yang mampu membangun identitas jelas dengan waktu persiapan terbatas, bekerja dengan pemain yang tersedia, dan berkomitmen pada program tim melampaui laga-laga terbesarnya. Perkenalan pelatih baru yang kembali berlangsung meriah akan mudah dirayakan. Tugas yang lebih sulit adalah membangun sesuatu yang tetap bertahan setelah pergantian pelatih berikutnya.

  • Harga yang harus dibayar untuk kembali memulai dari awal

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino tampaknya akan meninggalkan timnas putra Amerika Serikat karena kepindahannya ke Manchester United hampir rampung.

    Pertama-tama, patut dicermati ingin menjadi apa USMNT.

    Penunjukan Pochettino menunjukkan adanya ambisi. Para donatur terkemuka menggelontorkan dana, sementara sang pelatih menerima sekitar $6 juta per tahun sebagai pelatih kepala tim ini. Dalam konferensi pers perkenalannya, ia berbicara tentang melaju jauh di Piala Dunia. Setahun kemudian, ia berbicara tentang keyakinan kuat bahwa AS bisa menjuarainya. Tentu saja, tampak ada keselarasan visi dari atas hingga bawah. Secara umum, para petinggi sepak bola Amerika Serikat sepakat bahwa USMNT berpotensi menjadi kekuatan dunia dalam olahraga ini. Penunjukan Pochettino merupakan perwujudan konkret sekaligus finansial dari tekad tersebut.

    Tidak ada yang salah dengan ambisi itu. Merekrut Pochettino menandakan bahwa U.S. Soccer ingin menaikkan standar harapannya, dan tim asuhannya mempersembahkan kemenangan pertama bagi negara itu di fase gugur Piala Dunia sejak 2002. Kemungkinan kepergiannya tidak menghapus kemajuan tersebut.

    Namun, kemungkinan itu memperlihatkan rapuhnya proyek yang begitu bergantung pada satu penunjukan. Jika Pochettino pergi ke Manchester United tak lama setelah memperpanjang kontraknya, federasi itu harus kembali mencari sosok untuk meneruskan rencananya. Hal itu semestinya mendorong evaluasi serius tentang cara program tersebut menjaga kesinambungan ketika sosok terbesarnya pergi. Sekadar mengganti satu pelatih ternama dengan pelatih ternama lainnya tidak akan menjawab pertanyaan itu.

  • Bekerja dengan skuad yang lebih lemah

    Rodri
    Getty Images

    Rodri menjadi bagian penting dari beberapa skuad Manchester City.

    Dan sampailah kita pada Guardiola, pelatih yang namanya identik dengan jajaran elite sepakbola Eropa. Rekam jejak Guardiola sungguh luar biasa. Tidak ada pelatih lain di sepakbola Eropa yang dapat menyamai pencapaiannya. Empat puluh satu trofi. Sebelas gelar liga. Tiga gelar Liga Champions. Ia menghadapi Jose Mourinho saat melatih Barcelona dan menang. Ia menghadapi Jurgen Klopp ketika Klopp melatih Dortmund dan Liverpool, dan menang. Perdebatan soal siapa yang terhebat sepanjang masa dalam sepakbola terkadang menjadi agak konyol. Namun, jika harus menyusun daftar pelatih terbaik dalam sepakbola, Guardiola pasti berada di jajaran teratas.

    Kesuksesan terbesar Guardiola diraih dengan keuntungan yang tidak tersedia di sepakbola internasional: bekerja bersama para pemainnya setiap hari, memiliki skuad elite, dan mampu merekrut pemain untuk peran tertentu. Kemampuannya meningkatkan kualitas para pemain itu merupakan bagian dari kehebatannya. Namun, menerapkan cara kerja tersebut di USMNT akan menuntut penyesuaian besar.

    Amerika Serikat memiliki pesepakbola berbakat. Namun, mereka juga memiliki kelompok pemain yang memenuhi syarat untuk dipilih dengan jumlah yang terbatas, serta waktu kebersamaan yang singkat. Guardiola harus bekerja dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut, menyederhanakan pendekatannya bila perlu dan menyesuaikan gagasannya dengan skuad.

    Tyler Adams bukan Rodri. Perbandingan itu saja tidak berarti Guardiola tidak cocok, tetapi menggambarkan tantangannya. Tidak akan ada bursa transfer untuk mengatasi kekurangan dalam skuad, dan sesi latihan untuk mengajarkan alternatifnya pun jauh lebih sedikit. Itulah alasan terkuat untuk mempertanyakan kecocokannya.

  • Apakah dia menginginkan proyek lain?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola menegaskan bahwa energinya telah habis pada hari-hari terakhirnya di Man City.

    Ada pula pertanyaan yang lebih pribadi mengenai Guardiola sendiri. Seperti yang ia ungkapkan dalam berbagai wawancara dan dokumenter A Beautiful Obsession yang mengungkap banyak hal, tuntutan pekerjaannya di Manchester City telah menguras dirinya. Ia pergi karena membutuhkan jeda, dan pernyataannya hanya memberi sedikit petunjuk bahwa ia ingin segera menangani proyek lain.

    “Akan sulit untuk kembali. Saya perlu menyegarkan banyak hal,” katanya dalam dokumenter tersebut.

    Ucapan itu patut membuat U.S. Soccer berpikir ulang. Sepak bola internasional memiliki ritme berbeda, dengan lebih sedikit pertandingan dan lebih sedikit aktivitas melatih sehari-hari. Mungkin itu bisa membantu Guardiola menemukan kembali hasratnya. Namun, federasi tersebut akan bertaruh bahwa perubahan lingkungan dapat memulihkan energi yang secara terbuka ia pertanyakan.

    Hal itu penting bagi tim yang berambisi menjadi penantang serius. USMNT membutuhkan pelatih yang bersemangat mencurahkan dirinya selama empat tahun ke depan, membangun identitas tim, dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari generasi yang tengah berkembang. Kecemerlangan taktik Guardiola akan menjadi aset yang sangat besar. Namun, kesiapannya memikul tanggung jawab itu jauh dari pasti.

    Keputusannya untuk mengambil jeda patut dipahami dan disikapi dengan empati. Namun, kebutuhan Amerika Serikat selanjutnya juga harus dinilai dengan jernih. Menunjuk pelatih yang telah berbicara begitu terus terang tentang kebutuhannya untuk beristirahat akan menjadi pertaruhan besar pada awal siklus Piala Dunia berikutnya.

  • Bintang yang lebih besar daripada timnas putra Amerika Serikat?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola adalah sosok dengan nilai merek global yang sangat besar, dan hal itu harus diperhitungkan saat mempertimbangkannya untuk timnas putra Amerika Serikat.

    Lalu ada persoalan ketenaran.

    Guardiola mungkin masih bisa berjalan-jalan di New York tanpa banyak dikenali pada 2012. Namun, situasinya kini jelas berbeda. Saat peluncuran seragam Man City pada 2025, tak lama sebelum Piala Dunia Antarklub, pelatih asal Spanyol itu dikerumuni penggemar yang ingin mendapatkan tanda tangannya. Tim City asuhannya menjadi tontonan utama pada jam tayang utama, dan Guardiola berada di pusat proyek tersebut, sama mudahnya dikenali seperti para pemain yang menjalankan instruksinya.

    Singkatnya, Guardiola akan datang sebagai sosok yang lebih dikenal di seluruh dunia daripada tim yang akan ditanganinya. Kedatangannya pun akan menyedot perhatian besar. Namun, seperti kepindahan Messi ke PSG, kegembiraan itu akan disertai ekspektasi yang tak bisa dipenuhi hanya dengan menunjuknya. Tiba-tiba, kemajuan yang stabil mungkin terasa tidak cukup. Apa pun selain melaju jauh di turnamen besar bisa dianggap sebagai kegagalan, terlepas dari seberapa besar kemajuan yang sebenarnya dicapai tim.

    Itu situasi yang tidak nyaman bagi sebuah program yang masih berusaha menempatkan diri di jajaran terbaik dunia. Kehadiran Guardiola akan segera meningkatkan ekspektasi. Meningkatkan kemampuan tim akan memakan waktu jauh lebih lama.

    Pelatih terbaik sekalipun membutuhkan struktur yang tepat di sekelilingnya. Kesuksesan PSG setelah kepergian Messi menegaskan pentingnya identitas kolektif yang jelas. Sementara itu, timnas Spanyol asuhan Vicente del Bosque menunjukkan bagaimana seorang pelatih dapat membimbing tim bertabur bintang dalam struktur tim nasional yang sukses. Tak satu pun dari kedua contoh itu menawarkan formula yang bisa begitu saja ditiru Amerika Serikat, tetapi keduanya menunjukkan pentingnya keseluruhan sistem.

    Guardiola mau tidak mau akan menjadi wajah sepakbola Amerika Serikat. Bahayanya, U.S. Soccer bisa mengira bahwa dengan memiliki sosok tersebut, semua hal lain yang dibutuhkan sudah tersedia.

  • Mungkinkah melawan tren?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni membawa Argentina meraih kesuksesan selama bertahun-tahun setelah lama tanpa gelar

    Ada cara lain untuk membangun tim nasional yang sukses. Spanyol mempromosikan Luis de la Fuente dari jajaran tim mudanya. Argentina menunjuk Lionel Scaloni, yang pernah bekerja dalam staf tim nasionalnya. Keduanya tidak datang dengan reputasi kepelatihan seperti Guardiola.

    Hasil yang mereka raih sulit diabaikan. Scaloni menjuarai Piala Dunia 2022 serta Copa America 2021 dan 2024. De la Fuente menyusul keberhasilannya di Euro 2024 dengan menjuarai Piala Dunia 2026. Keduanya membangun tim yang sukses berkat pemahaman terhadap para pemain serta pendekatan yang jelas untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

    Itu menjadi pelajaran berharga, meski bukan jaminan bahwa menunjuk pelatih dari dalam struktur tim nasional akan berhasil bagi AS. Pelatih berikutnya harus dipilih berdasarkan seberapa meyakinkan metode, ambisi, dan komitmennya sesuai dengan tugas tersebut.

    Mengumumkan Guardiola sebagai pelatih akan menjadi langkah luar biasa. Namun, dengan empat tahun untuk membangun tim menuju 2030, U.S. Soccer harus melihat lebih jauh daripada nama terbesar yang tersedia. Penunjukan berikutnya harus memberi program tim nasional arah yang dapat dipertahankan.