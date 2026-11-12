Pep Guardiola akan menjadi rekrutan sensasional bagi USMNT, tetapi U.S. Soccer sebaiknya menahan godaan untuk mengejar pelatih bintang lainnya

Foto-foto itu seolah muncul selang sehari. Dalam satu foto, Pep Guardiola berjalan santai menembus salju di Soho dengan topi dan sarung tangan, tetapi entah bagaimana tetap terlihat keren tanpa perlu berusaha. Dalam foto lain, Guardiola berjalan-jalan di Central Park yang berhawa sejuk sambil menggandeng anak-anaknya. Ia pergi ke restoran, kafe, dan konser.

Singkatnya, ia tampak menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan dan melakukan banyak hal biasa di New York City. Tidak banyak orang menganggap Kota yang Tak Pernah Tidur sebagai tempat untuk beristirahat dengan nyaman. Namun, bagi Guardiola pada 2012, kota itu benar-benar menjadi tempat menepi. Sepakbola kala itu belum cukup populer di Amerika Serikat untuk membuatnya terus-menerus dikenali. Thierry Henry sempat mendekati status bintang pada masa itu. Namun Guardiola, meski menangani salah satu tim terhebat di era modern bersama Barcelona, bisa berjalan-jalan tanpa banyak dikenali, kecuali sesekali tertangkap kamera.

Hal itu saja pada dasarnya telah menjadi pangkal banyak rumor selama sekitar satu dekade terakhir. Pep tampaknya sangat menyukai New York. Karena itu, menurut anggapan yang beredar, ia pasti(!) ingin menjadi pelatih timnas AS. Abaikan saja jurang besar antara ‘menikmati suatu tempat selama beberapa bulan’ dan ‘ingin melatih tim sepakbola negara tersebut’. Masa tinggalnya di sana menjadi salah satu dari segelintir alasan yang digunakan untuk menyatakan bahwa Guardiola suatu hari nanti seharusnya melatih timnas AS. Pada Rabu, angan-angan itu sedikit mendekati kenyataan ketika The Athletic melaporkan bahwa Guardiola menjadi kandidat teratas AS untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih jika ia hengkang ke Manchester United.

Namun, betapapun menariknya gagasan itu, langkah tersebut akan membawa sepakbola AS ke arah yang keliru. Kehebatan Guardiola tidak perlu diragukan. Yang patut ditelaah jauh lebih cermat adalah apakah ia sosok yang tepat. Menatap 2030, timnas AS membutuhkan pelatih yang mampu membangun identitas jelas dengan waktu persiapan terbatas, bekerja dengan pemain yang tersedia, dan berkomitmen pada program tim melampaui laga-laga terbesarnya. Perkenalan pelatih baru yang kembali berlangsung meriah akan mudah dirayakan. Tugas yang lebih sulit adalah membangun sesuatu yang tetap bertahan setelah pergantian pelatih berikutnya.