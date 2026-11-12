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USMNT 1-1 GOAL

Pep Guardiola akan menjadi rekrutan sensasional bagi USMNT, tetapi U.S. Soccer harus menahan godaan untuk mengejar pelatih berstatus superstar lainnya

Rekam jejak Pep Guardiola tak perlu diragukan. Namun, saat Mauricio Pochettino kian dekat dengan pintu keluar, timnas putra Amerika Serikat membutuhkan lebih dari sekadar sosok superstar lainnya untuk membangun tim menuju 2030.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Foto-foto itu seolah muncul setiap beberapa hari. Dalam satu foto, Pep Guardiola berjalan santai melewati salju di Soho dengan topi dan sarung tangan, tetapi entah bagaimana tetap terlihat keren tanpa perlu berusaha. Di foto lain, Guardiola berjalan menikmati udara segar di Central Park sambil menggandeng anak-anaknya. Ia juga pergi ke restoran, kafe, dan konser.

    Singkatnya, ia tampak menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan dan melakukan banyak hal biasa di New York City. Tidak banyak orang menganggap Kota yang Tak Pernah Tidur sebagai tempat untuk beristirahat dengan tenang. Namun, bagi Guardiola, pada 2012, kota itu benar-benar menjadi tempat menepi. Sepakbola saat itu belum cukup populer di Amerika Serikat untuk membuatnya terus-menerus dikenali. Thierry Henry sempat mencicipi status bintang kala itu. Namun Guardiola, meski telah menangani salah satu tim terhebat pada era modern di Barcelona, bisa berjalan santai tanpa banyak dikenali, kecuali sesekali ada yang mengambil fotonya.

    Pengalaman itu saja pada dasarnya telah menjadi pangkal banyak rumor selama sekitar satu dekade terakhir. Pep tampaknya sangat menyukai New York. Karena itu, menurut anggapan sebagian orang, ia pasti (!) ingin melatih USMNT. Seolah tidak ada perbedaan besar antara “menikmati suatu tempat selama beberapa bulan” dan “ingin melatih tim sepakbola nasional negara tersebut”. Masa tinggalnya di sana menjadi salah satu dari segelintir alasan yang kurang kuat untuk menyatakan bahwa Guardiola kelak seharusnya melatih USMNT. Pada Rabu, angan-angan itu semakin mendekati kenyataan ketika The Athletic melaporkan bahwa Guardiola berada di urutan teratas daftar kandidat pilihan AS untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih setelah kepindahannya ke Manchester United.

    Namun, betapapun menariknya gagasan itu, langkah tersebut bukan pilihan yang tepat bagi federasi sepakbola AS. Kehebatan Guardiola tidak perlu diragukan. Yang patut ditelaah jauh lebih saksama adalah kecocokannya. Menjelang 2030, USMNT membutuhkan pelatih yang mampu membangun identitas jelas dengan waktu persiapan terbatas, bekerja dengan pemain yang tersedia, dan berkomitmen terhadap program tim, bukan hanya pada laga-laga terbesarnya. Peresmian pelatih dengan nama besar lainnya tentu mudah disambut meriah. Tugas yang lebih sulit adalah membangun sesuatu yang tetap bertahan setelah pergantian pelatih berikutnya.

  • Harga dari penataan ulang sekali lagi

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino tampaknya akan meninggalkan timnas Amerika Serikat karena kepindahannya ke Manchester United nyaris rampung.

    Pertama-tama, patut dicermati USMNT ingin menjadi tim seperti apa.

    Penunjukan Pochettino menunjukkan besarnya ambisi itu. Para donatur ternama menggelontorkan dana, sementara sang pelatih menerima sekitar $6 juta per tahun untuk menangani tim ini. Dalam konferensi pers perkenalannya, ia berbicara tentang melaju jauh di Piala Dunia. Setahun kemudian, ia berbicara tentang keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Amerika Serikat bisa menjuarai turnamen tersebut. Memang ada keselarasan dari tingkat atas hingga bawah. Secara umum, para petinggi sepak bola Amerika Serikat sepakat bahwa USMNT berpotensi menjadi kekuatan dunia dalam olahraga ini. Penunjukan Pochettino merupakan perwujudan nyata sekaligus finansial dari tekad tersebut.

    Tidak ada yang salah dengan ambisi itu. Perekrutan Pochettino menandakan bahwa Federasi Sepak Bola Amerika Serikat ingin menaikkan ekspektasinya, dan tim asuhannya menghadirkan kemenangan pertama negara itu di fase gugur Piala Dunia sejak 2002. Potensi kepergiannya tidak menghapus kemajuan tersebut.

    Namun, hal itu menunjukkan betapa rapuhnya proyek yang begitu bergantung pada satu penunjukan. Jika Pochettino hengkang ke Manchester United tak lama setelah memperpanjang kontraknya, federasi harus kembali mencari sosok untuk meneruskan rencananya. Situasi itu semestinya mendorong evaluasi serius tentang bagaimana program ini menjaga kesinambungan ketika sosok terbesarnya pergi. Sekadar mengganti satu pelatih ternama dengan pelatih ternama lainnya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut.

  • Bekerja dengan skuad yang lebih lemah

    Rodri
    Getty Images

    Rodri merupakan bagian penting dari beberapa skuad Manchester City.

    Dan sampailah kita pada Guardiola, pelatih yang lekat dengan level tertinggi sepakbola Eropa. Rekam jejak Guardiola sungguh luar biasa. Tidak ada pelatih lain di sepakbola Eropa yang mampu menandingi pencapaiannya. Empat puluh satu trofi. Sebelas gelar liga. Tiga gelar Liga Champions. Ia menghadapi Jose Mourinho saat melatih Barcelona, dan menang. Ia menghadapi Jurgen Klopp di Dortmund dan Liverpool, dan menang. Perdebatan soal siapa yang terhebat sepanjang masa dalam sepakbola terkadang menjadi agak konyol. Namun, jika harus menyusun daftar pelatih kepala terbaik dalam sepakbola, Guardiola tentu berada di jajaran teratas.

    Kesuksesan terbesar Guardiola diraih dengan sejumlah keuntungan yang tidak tersedia dalam sepakbola tim nasional: kesempatan bekerja setiap hari bersama para pemainnya, skuad elite, dan kemampuan merekrut pemain untuk peran tertentu. Kemampuannya meningkatkan kualitas para pemain itu adalah bagian dari kehebatannya. Namun, menerapkan cara kerja tersebut di USMNT akan menuntut penyesuaian besar.

    AS memiliki pesepakbola berbakat. Namun, mereka juga hanya bisa memilih dari kelompok pemain yang memenuhi syarat dan memiliki waktu yang terbatas untuk berkumpul. Guardiola harus membangun tim dengan mempertimbangkan kenyataan itu, menyederhanakan pendekatannya bila perlu dan menyesuaikan gagasannya dengan skuad.

    Tyler Adams bukan Rodri. Perbandingan itu saja tidak berarti Guardiola tidak cocok, tetapi menunjukkan tantangannya. Tidak akan ada bursa transfer untuk melengkapi elemen yang kurang, dan sesi latihan untuk mengajarkan pendekatan alternatif pun jauh lebih sedikit. Itulah alasan terkuat untuk mempertanyakan kecocokannya.

  • Apakah ia ingin menjalani proyek lain?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola menegaskan bahwa tenaganya telah terkuras pada hari-hari terakhirnya di Man City.

    Ada pula pertanyaan yang lebih pribadi mengenai Guardiola sendiri. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara dan film dokumenter A Beautiful Obsession, tuntutan pekerjaannya di Manchester City telah menguras dirinya. Ia pergi karena membutuhkan jeda, dan pernyataannya hanya sedikit memberi kesan bahwa ia ingin segera menangani proyek lain.

    “Akan sulit untuk kembali. Saya perlu menyegarkan banyak hal,” katanya dalam film dokumenter tersebut.

    Pernyataan itu patut membuat U.S. Soccer berpikir ulang. Sepakbola internasional memiliki ritme berbeda, dengan lebih sedikit pertandingan dan lebih sedikit pekerjaan melatih sehari-hari. Mungkin itu akan membantu Guardiola menemukan kembali semangatnya. Namun, federasi tersebut akan bertaruh bahwa perubahan lingkungan dapat memulihkan energi yang secara terbuka ia ragukan masih dimilikinya.

    Hal itu penting bagi tim yang berambisi menjadi pesaing serius. USMNT membutuhkan pelatih yang bersemangat mencurahkan diri selama empat tahun ke depan, membangun identitas tim, dan mengoptimalkan kemampuan generasi pemain yang tengah berkembang. Kejeniusan taktik Guardiola akan menjadi aset yang sangat besar. Namun, kesiapannya memikul tanggung jawab itu jauh lebih tidak pasti.

    Keputusannya untuk menepi patut dipahami dan disikapi dengan empati. Namun, perlu pula ada penilaian yang jernih tentang apa yang selanjutnya dibutuhkan AS. Menunjuk pelatih yang telah berbicara begitu terus terang tentang kebutuhannya untuk beristirahat akan menjadi pertaruhan besar di awal siklus Piala Dunia berikutnya.

  • Bintang yang lebih besar daripada timnas putra Amerika Serikat?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola adalah nama besar dengan daya tarik global yang luar biasa, dan hal itu harus diperhitungkan saat mempertimbangkannya untuk timnas putra Amerika Serikat.

    Lalu ada persoalan ketenaran.

    Guardiola mungkin masih bisa berjalan-jalan di New York tanpa banyak dikenali pada 2012. Namun, kini situasinya jelas berbeda. Dalam peluncuran seragam Man City pada 2025, tak lama sebelum Piala Dunia Antarklub, pelatih asal Spanyol itu dikerumuni para penggemar yang ingin meminta tanda tangannya. Pertandingan tim City asuhannya menjadi tontonan utama pada jam tayang utama, sementara Guardiola berada di pusat proyek tersebut, sama mudahnya dikenali seperti para pemain yang menjalankan instruksinya.

    Singkatnya, Guardiola akan datang dengan nama yang lebih besar di kancah global daripada tim yang akan ia tangani. Kedatangannya pasti akan menyita perhatian. Namun, seperti kepindahan Messi ke PSG, antusiasme itu akan disertai ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan menunjuknya. Tiba-tiba, kemajuan yang stabil mungkin tampak tidak cukup. Apa pun selain melaju jauh di turnamen besar bisa dianggap kegagalan, terlepas dari seberapa besar kemajuan yang sebenarnya dicapai tim.

    Itu merupakan situasi yang tidak nyaman bagi sebuah program yang masih berusaha menempatkan diri di antara yang terbaik di dunia. Kehadiran Guardiola akan langsung mendongkrak ekspektasi. Meningkatkan kemampuan tim akan membutuhkan waktu jauh lebih lama.

    Bahkan pelatih terhebat pun membutuhkan struktur pendukung yang tepat. Keberhasilan PSG setelah kepergian Messi menegaskan pentingnya identitas kolektif yang jelas. Sementara itu, Spanyol asuhan Vicente del Bosque menunjukkan bagaimana seorang pelatih dapat membimbing tim bertabur bintang dalam sebuah sistem tim nasional yang sukses. Kedua contoh itu tidak menawarkan formula yang bisa begitu saja ditiru Amerika Serikat, tetapi sama-sama menunjukkan pentingnya keseluruhan sistem.

    Guardiola mau tidak mau akan menjadi wajah sepak bola Amerika Serikat. Bahayanya, U.S. Soccer bisa keliru menganggap kehadiran sosok itu berarti semua hal lain sudah siap.

  • Mungkinkah sebuah tren dipatahkan?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni membawa Argentina meraih kesuksesan selama bertahun-tahun setelah lama tanpa gelar.

    Ada cara lain untuk membangun tim nasional yang sukses. Spanyol mempromosikan Luis de la Fuente melalui jenjang tim mudanya. Argentina menunjuk Lionel Scaloni, yang pernah menjadi bagian dari staf tim nasionalnya. Keduanya datang tanpa reputasi kepelatihan seperti Guardiola.

    Hasil mereka sulit diabaikan. Scaloni menjuarai Piala Dunia 2022 serta Copa America 2021 dan 2024. De la Fuente menyusul kemenangan di Euro 2024 dengan gelar Piala Dunia 2026. Keduanya membangun tim yang sukses berkat pemahaman terhadap para pemain dan pendekatan yang jelas untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

    Itu menjadi pelajaran berharga, meski tidak menjamin bahwa penunjukan dari kalangan internal akan berhasil bagi AS. Pelatih berikutnya harus dipilih berdasarkan seberapa meyakinkan metode, ambisi, dan komitmennya sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut.

    Guardiola akan menjadi nama luar biasa untuk diumumkan. Namun, dengan empat tahun untuk membangun tim menuju 2030, U.S. Soccer harus melihat lebih jauh daripada nama terbesar yang tersedia. Penunjukan berikutnya harus memberi program tim nasional arah yang dapat dipertahankan.