Pep Guardiola akan menjadi rekrutan sensasional bagi USMNT, tetapi U.S. Soccer harus menahan godaan untuk mengejar pelatih berstatus superstar lainnya

Foto-foto itu seolah muncul setiap beberapa hari. Dalam satu foto, Pep Guardiola berjalan santai melewati salju di Soho dengan topi dan sarung tangan, tetapi entah bagaimana tetap terlihat keren tanpa perlu berusaha. Di foto lain, Guardiola berjalan menikmati udara segar di Central Park sambil menggandeng anak-anaknya. Ia juga pergi ke restoran, kafe, dan konser.

Singkatnya, ia tampak menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan dan melakukan banyak hal biasa di New York City. Tidak banyak orang menganggap Kota yang Tak Pernah Tidur sebagai tempat untuk beristirahat dengan tenang. Namun, bagi Guardiola, pada 2012, kota itu benar-benar menjadi tempat menepi. Sepakbola saat itu belum cukup populer di Amerika Serikat untuk membuatnya terus-menerus dikenali. Thierry Henry sempat mencicipi status bintang kala itu. Namun Guardiola, meski telah menangani salah satu tim terhebat pada era modern di Barcelona, bisa berjalan santai tanpa banyak dikenali, kecuali sesekali ada yang mengambil fotonya.

Pengalaman itu saja pada dasarnya telah menjadi pangkal banyak rumor selama sekitar satu dekade terakhir. Pep tampaknya sangat menyukai New York. Karena itu, menurut anggapan sebagian orang, ia pasti (!) ingin melatih USMNT. Seolah tidak ada perbedaan besar antara “menikmati suatu tempat selama beberapa bulan” dan “ingin melatih tim sepakbola nasional negara tersebut”. Masa tinggalnya di sana menjadi salah satu dari segelintir alasan yang kurang kuat untuk menyatakan bahwa Guardiola kelak seharusnya melatih USMNT. Pada Rabu, angan-angan itu semakin mendekati kenyataan ketika The Athletic melaporkan bahwa Guardiola berada di urutan teratas daftar kandidat pilihan AS untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih setelah kepindahannya ke Manchester United.

Namun, betapapun menariknya gagasan itu, langkah tersebut bukan pilihan yang tepat bagi federasi sepakbola AS. Kehebatan Guardiola tidak perlu diragukan. Yang patut ditelaah jauh lebih saksama adalah kecocokannya. Menjelang 2030, USMNT membutuhkan pelatih yang mampu membangun identitas jelas dengan waktu persiapan terbatas, bekerja dengan pemain yang tersedia, dan berkomitmen terhadap program tim, bukan hanya pada laga-laga terbesarnya. Peresmian pelatih dengan nama besar lainnya tentu mudah disambut meriah. Tugas yang lebih sulit adalah membangun sesuatu yang tetap bertahan setelah pergantian pelatih berikutnya.