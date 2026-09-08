Penebusan Arjen Robben: Bagaimana winger mematikan Bayern Munich berubah dari pecundang di laga besar menjadi pahlawan final Liga Champions

Saat masalah cedera terus menghantuinya, sempat muncul kekhawatiran bahwa musim 2012-13 akan berlalu begitu saja bagi Robben. Ia dibatasi hanya tampil dalam 16 pertandingan Bundesliga, dan selalu absen dalam beberapa bagian musim.

Bayern melaju ganas di liga saat ia absen, tetapi mereka beruntung karena entah bagaimana ia bisa tetap bugar untuk laga-laga fase gugur Liga Champions.

Di semifinal melawan Barcelona, Bayern membukukan penghancuran agregat 7-0, dengan Robben sebagai pengatur utamanya. Pada leg pertama di Munich, ia meneror Jordi Alba dari awal hingga akhir, mencetak gol ketiga yang indah saat Bayern menang 4-0. Namun, pada leg kedua di Camp Nou lah dunia melihat Robben khas yang sesungguhnya.

Pada awal babak kedua, Robben menerima umpan panjang di sayap kanan. Dengan satu sentuhan tajam, ia bergerak ke dalam melewati Adriano, menciptakan ruang yang ia butuhkan dan melepaskan tembakan luar biasa ke pojok atas gawang.

“Kemenangan 4-0 itu adalah pertandingan terbaik saya di Allianz Arena,” kata Robben kepada Sport Bild bertahun-tahun kemudian. “Melawan tim sehebat itu. Dengan gol Robben yang tidak biasa. Saya menerobos di sayap kanan dengan stepover dan punya waktu untuk melengkungkan bola ke tiang jauh dari sudut sempit.”

Ia belum selesai.

Final melawan Borussia Dortmund berlangsung intens. Para maverick heavy metal asuhan Jurgen Klopp lebih unggul di babak pertama, tetapi Bayern yang memimpin lebih dulu di babak kedua ketika Robben menyodorkan assist untuk Mario Mandzukic. Delapan menit kemudian, Dortmund menyamakan kedudukan lewat penalti. Tak lama setelah itu, Robben digagalkan saat mendapat peluang besar untuk penyelesaian mudah oleh bek Subotic, memunculkan kekhawatiran bahwa tren kegagalan sang Belanda di final akan berlanjut.

Umpan panjang nan terukur melayang ke tepi kotak penalti Dortmund. Franck Ribery berduel untuk bola itu dan secara naluriah menyentuhnya dengan backheel lembut melewati kerumunan kostum kuning, dan Robben menyambarnya.

Weidenfeller ada di depannya, Hummels dan Subotic di sisi-sisinya, serta beban Johannesburg dan Munich di pundaknya.

Ia melaju melewati para bek dan menaklukkan sang kiper dengan sentuhan seringan bulu yang menentang ketegangan momen itu, mengirim bola bergulir pelan di atas rumput sebelum akhirnya mencium jala.

"Ketika saya mendapatkan bola, saya bebas," kata Robben kepada para wartawan setelah pertandingan. "Saya mengantisipasi pergerakan Franck. Satu-satunya pikiran saya adalah: 'Saya harap dia menaruh bola di sana' karena saya melihat ruangnya. Saya mengeksekusinya dengan baik. Pilihan pertama saya sebenarnya adalah melewati [Weidenfeller] di sisi kiri, tetapi lalu dia bergerak dan saya bisa mengarahkannya ke sisi lain. Tumpuannya salah."

Bayern kembali menjadi juara.

"Akhirnya bisa memenangi Liga Champions ini, itu mimpi yang jadi kenyataan," katanya. "Anda tidak bisa menggambarkannya, begitu banyak emosi melintas di kepala Anda, terutama karena Anda tahu rasanya kalah. Saya pikir Anda bisa menikmatinya lebih lagi ketika memenangi gelar."

Ia menambahkan: "Setelah kekecewaan tahun lalu, dan pada tingkat yang [lebih kecil] 2010, serta Piala Dunia bagi saya, itu berarti tiga final dan Anda tidak ingin mendapat cap pecundang. Akhirnya kami melakukannya hari ini, dan kami bisa sedikit melupakan hal-hal lainnya. Rasanya seperti 'akhirnya'."

Pada 2025, para fan Bayern memilih gol itu sebagai yang terbaik dalam sejarah 125 tahun klub. Posisi kedua adalah gol Robben melawan Manchester United.