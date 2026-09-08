Penebusan Arjen Robben: Bagaimana winger mematikan Bayern Munich berubah dari pecundang di laga besar menjadi pahlawan final Liga Champions
Melaju kencang ke arah gawang menuju Iker Casillas, Arjen Robben nyaris bisa merasakan trofi Piala Dunia menyentuh bibirnya. Ia bisa membayangkan judul-judul berita. Gambar ikonis dirinya, pencetak gol yang memenangkan final, mencium patung emas terkenal itu. Yang harus dilakukan penyerang Belanda itu hanyalah mengalahkan kiper Spanyol tersebut dalam duel satu lawan satu.
Ia gagal.
Dua tahun kemudian, di kandang sendiri di Munich, panggung sudah siap baginya untuk menentukan final Liga Champions di babak tambahan. Ia hanya perlu menaklukkan penalti ke gawang kiper Chelsea, Petr Cech.
Ia gagal.
Pada Mei 2013, penilaiannya terasa bulat: Robben adalah sosok yang paling sering gagal di laga besar.
Tiga final dalam kurun tiga tahun, dan ia gagal memenangi satu pun.
Jadi, ketika ia menyelinap untuk mencuri bola di kotak penalti Borussia Dortmund pada menit ke-89 final 2013 di Wembley, itulah ujian sesungguhnya dalam kariernya. Apakah ia akan gagal lagi?
Ia tidak.
Pemain Belanda itu menyusup di antara Neven Subotic dan Mats Hummels, melaju ke arah kiper Roman Weidenfeller, lalu mendorong bola melewatinya dengan sentuhan lembut.
Bayern menjadi juara Eropa, dan Robben menuntaskan kisah penebusan terbesar dalam olahraga.
Robben mengalami patah hati besar pertamanya
Sebelum mendapat reputasi sebagai pemain yang gagal di momen besar, Robben termasuk salah satu penyerang paling mematikan di sepakbola.
Mudah ditebak, tetapi mustahil dihentikan, winger Belanda itu meneror para full-back ketika melaju di sisi sayap, bergerak ke dalam, lalu melepaskan tembakan melengkung indah dengan kaki kirinya.
Ia menjadikan tim-tim seperti Manchester United, Barcelona, dan Borussia Dortmund sebagai korbannya dalam malam-malam Liga Champions yang terkenal, dan ia memenangi gelar domestik bersama PSV, Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich.
Jadi, pada 2010, tampaknya sudah waktunya bagi Robben untuk menaklukkan Eropa bersama skuad Bayern Munich yang dihuni pemain-pemain seperti Mario Gomez, Thomas Muller, Franck Ribery, dan Bastian Schweinsteiger.
Mereka terlihat kuat di bawah pelatih yang murah hati, Louis van Gaal. Bayern memenangi liga dan piala pada 2009-10, tetapi mereka harus mengatasi start lambat di Liga Champions. Berkat Robben, mereka bahkan bisa melewati Fiorentina di babak 16 besar.
Bayern memenangi leg pertama 2-1 dengan Robben mencetak gol lewat penalti, tetapi kemudian tertinggal 3-1 pada leg kedua di Italia. Pada menit ke-65, Robben menguasai bola di tengah area permainan Fiorentina dan mencetak salah satu gol terindah dalam kariernya. Dengan agregat 4-4, Bayern lolos berkat gol tandang.
Cerita serupa berlanjut di putaran berikutnya. Kali ini, Manchester United beruntung karena ia dipastikan absen akibat cedera pada leg pertama, yang dimenangi Bayern 2-1, tetapi lawatan ke Old Trafford kembali membuat Bayern tertinggal 3-1. Robben menyambar sepak pojok dari Ribery dengan tembakan yang begitu presisi hingga ia sendiri tampak terpana saat merayakan gol tersebut. Sekali lagi, Bayern lolos berkat gol tandang. Di semifinal pun, Robben membuat para suporter terkesima dengan tembakan jarak jauh spontan yang membuat kiper Lyon Hugo Lloris tak punya peluang dalam kemenangan 1-0.
Robben nyaris sendirian memenangkan pertandingan demi pertandingan.
Namun, di Santiago Bernabeu melawan Inter asuhan Jose Mourinho, ia kesulitan. Bayern memilih memasang dua penyerang, Ivica Olic dan Thomas Muller, sementara Franck Ribery menjalani skorsing. Tim Jerman itu tampil jinak dan Robben tak berdaya dalam kekalahan 2-0.
Pada musim panas itu, ia mengalami momen penting lain dalam kariernya.
Gagal di panggung terbesar
Yang kemudian dikenal sebagai 'Man of Glass' karena cedera hamstring yang terus-menerus dialaminya, perkenalan Robben dengan Piala Dunia sempat tertunda akibat masalah kebugaran, tetapi ia kembali menjadi sosok vital dalam perjalanan Belanda ke final.
Setelah membuka skor dalam kemenangan tipis atas Slovakia di babak 16 besar, ia menciptakan gol penting dalam kemenangan 2-1 atas Brasil di perempat final, lalu menanduk gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan semifinal melawan Uruguay.
Media Belanda menyebutnya 'Jari kaki Casillas'. Hanya itu yang dibutuhkan untuk mengakhiri mimpi Belanda dan menanam benih bagi reputasi yang segera mengikuti Arjen Robben.
Itu adalah final kontroversial di Johannesburg antara Belanda asuhan Bert van Marwijk dan Spanyol asuhan Vicente Del Bosque. Sembilan pemain Belanda menerima kartu kuning sepanjang 120 menit. Gambaran sepatu Nigel de Jong yang menghantam dada Xabi Alonso masih membekas di benak banyak orang sebagai gambaran paling nyata dari gaya Belanda, tetapi momen krusial terjadi antara Robben dan Casillas sesaat setelah laga berjalan satu jam.
Umpan cepat Sneijder dari tengah membuat Robben melesat di belakang lini pertahanan Spanyol. Ia berhati-hati dalam memilih momennya. Mungkin terlalu berhati-hati. Tepat saat ia mencoba mengarahkannya ke kiri, Casillas melemparkan kakinya ke arah bola dan menghalaunya keluar untuk sepak pojok.
"Saat saya melihat Robben datang ke arah saya, yang bisa saya pikirkan hanyalah: 'Tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri, tetap berdiri'," kata Casillas kemudian. "Pada akhirnya, saya menjatuhkan diri untuk bola itu karena saya mengira dia akan melewati saya," kenang Casillas. "Dari semua opsi yang ia miliki, Robben memilih yang benar-benar salah. Sungguh, jika dia mencetak gol di situ, final itu mungkin akan berakhir sangat berbeda."
Belanda tidak bisa bangkit, dan Andres Iniesta kemudian mencetak gol kemenangan di babak perpanjangan waktu.
"Sangat menyakitkan gagal memanfaatkan peluang seperti itu," kata Robben empat tahun kemudian. "Itu bagian dari olahraga, hanya satu momen, satu cuplikan. Tetapi itu akan menjadi bagian dari diri saya dan bagian dari karier saya sepanjang hidup saya."
Beberapa cuplikan penentu lainnya masih akan datang.
Ditolak lagi
Robben nyaris tidak fit pada musim 2010-11, tetapi ia tetap mematikan. Hanya dalam 14 penampilan di Bundesliga, ia mencetak 12 gol dan menorehkan delapan assist. Ia menepis kekhawatiran soal cedera di awal musim berikutnya untuk kembali menjalani kampanye yang gemilang dan membantu Bayern mencapai final Liga Champions.
Pada leg kedua semifinal di Santiago Bernabeu melawan mantan timnya, Real Madrid, peluang tidak berpihak kepada Bayern. Mereka tertinggal 2-0 dalam 14 menit pertama pada malam itu, dan saat kalah agregat 3-2 mimpi mereka mulai sirna. Lalu, pada menit ke-27, Bayern mendapat penalti.
Menghadapi mantan klubnya dengan beban seluruh Munich di pundaknya, Robben maju, berhadapan langsung dengan Casillas dua tahun setelah final di Afrika Selatan. Bukan lagi ujung kaki, kali ini Casillas menepis dengan ujung jarinya tetapi tidak mampu menjangkaunya. Agregat kembali imbang, dan Bayern akhirnya menang lewat adu penalti.
Itu ternyata menjadi gladi resik untuk momen kunci di partai puncak Eropa melawan Chelsea, tetapi kali ini Robben gagal menjalankan tugasnya.
Saat skor final imbang 1-1 melawan Chelsea di babak tambahan, Didier Drogba menjatuhkan Franck Ribery di kotak penalti Chelsea. Sekali lagi, Robben dipercaya sebagai algojo. Ia melepaskan tendangan rendah ke arah pojok bawah, tetapi Petr Cech menebak arah dengan tepat dan menggagalkannya.
Allianz Arena terdiam. Sekali lagi, laga berlanjut ke adu penalti, tetapi kali ini Bayern kalah. Itu terjadi beberapa pekan setelah ia gagal mengeksekusi penalti penentu gelar melawan Borussia Dortmund di Bundesliga, dan narasi pun seakan sudah terkunci.
"Saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya dengan kata-kata, tetapi ini malam yang mengerikan. Dua atau tiga kali, Anda merasa trofi itu sudah ada di tangan Anda, tetapi pada akhirnya Anda berdiri tanpa apa pun," kata Robben.
"Itu bukan penalti yang bagus. Saya ingin menendang bola dengan keras dan tinggi ke gawang, tetapi bola tidak cukup tinggi. Itu tendangan penalti yang buruk. Setelah itu, saya sebenarnya masih bermain baik, tetapi Anda harus mengubah pola pikir Anda pada saat itu."
Penebusan Robben
Saat masalah cedera terus menghantuinya, sempat muncul kekhawatiran bahwa musim 2012-13 akan berlalu begitu saja bagi Robben. Ia dibatasi hanya tampil dalam 16 pertandingan Bundesliga, dan selalu absen dalam beberapa bagian musim.
Bayern melaju ganas di liga saat ia absen, tetapi mereka beruntung karena entah bagaimana ia bisa tetap bugar untuk laga-laga fase gugur Liga Champions.
Di semifinal melawan Barcelona, Bayern membukukan penghancuran agregat 7-0, dengan Robben sebagai pengatur utamanya. Pada leg pertama di Munich, ia meneror Jordi Alba dari awal hingga akhir, mencetak gol ketiga yang indah saat Bayern menang 4-0. Namun, pada leg kedua di Camp Nou lah dunia melihat Robben khas yang sesungguhnya.
Pada awal babak kedua, Robben menerima umpan panjang di sayap kanan. Dengan satu sentuhan tajam, ia bergerak ke dalam melewati Adriano, menciptakan ruang yang ia butuhkan dan melepaskan tembakan luar biasa ke pojok atas gawang.
“Kemenangan 4-0 itu adalah pertandingan terbaik saya di Allianz Arena,” kata Robben kepada Sport Bild bertahun-tahun kemudian. “Melawan tim sehebat itu. Dengan gol Robben yang tidak biasa. Saya menerobos di sayap kanan dengan stepover dan punya waktu untuk melengkungkan bola ke tiang jauh dari sudut sempit.”
Ia belum selesai.
Final melawan Borussia Dortmund berlangsung intens. Para maverick heavy metal asuhan Jurgen Klopp lebih unggul di babak pertama, tetapi Bayern yang memimpin lebih dulu di babak kedua ketika Robben menyodorkan assist untuk Mario Mandzukic. Delapan menit kemudian, Dortmund menyamakan kedudukan lewat penalti. Tak lama setelah itu, Robben digagalkan saat mendapat peluang besar untuk penyelesaian mudah oleh bek Subotic, memunculkan kekhawatiran bahwa tren kegagalan sang Belanda di final akan berlanjut.
Umpan panjang nan terukur melayang ke tepi kotak penalti Dortmund. Franck Ribery berduel untuk bola itu dan secara naluriah menyentuhnya dengan backheel lembut melewati kerumunan kostum kuning, dan Robben menyambarnya.
Weidenfeller ada di depannya, Hummels dan Subotic di sisi-sisinya, serta beban Johannesburg dan Munich di pundaknya.
Ia melaju melewati para bek dan menaklukkan sang kiper dengan sentuhan seringan bulu yang menentang ketegangan momen itu, mengirim bola bergulir pelan di atas rumput sebelum akhirnya mencium jala.
"Ketika saya mendapatkan bola, saya bebas," kata Robben kepada para wartawan setelah pertandingan. "Saya mengantisipasi pergerakan Franck. Satu-satunya pikiran saya adalah: 'Saya harap dia menaruh bola di sana' karena saya melihat ruangnya. Saya mengeksekusinya dengan baik. Pilihan pertama saya sebenarnya adalah melewati [Weidenfeller] di sisi kiri, tetapi lalu dia bergerak dan saya bisa mengarahkannya ke sisi lain. Tumpuannya salah."
Bayern kembali menjadi juara.
"Akhirnya bisa memenangi Liga Champions ini, itu mimpi yang jadi kenyataan," katanya. "Anda tidak bisa menggambarkannya, begitu banyak emosi melintas di kepala Anda, terutama karena Anda tahu rasanya kalah. Saya pikir Anda bisa menikmatinya lebih lagi ketika memenangi gelar."
Ia menambahkan: "Setelah kekecewaan tahun lalu, dan pada tingkat yang [lebih kecil] 2010, serta Piala Dunia bagi saya, itu berarti tiga final dan Anda tidak ingin mendapat cap pecundang. Akhirnya kami melakukannya hari ini, dan kami bisa sedikit melupakan hal-hal lainnya. Rasanya seperti 'akhirnya'."
Pada 2025, para fan Bayern memilih gol itu sebagai yang terbaik dalam sejarah 125 tahun klub. Posisi kedua adalah gol Robben melawan Manchester United.
Saatnya balas dendam
Setan-setan terakhirnya akhirnya sirna, pemain Belanda itu kemudian terus melesat dalam tahun-tahun berikutnya.
Robben yang berusia 30 tahun datang ke Piala Dunia 2014 di Brasil dengan bermain dalam kebebasan yang menakutkan.
Laga pembuka Belanda adalah ulangan final 2010 melawan Spanyol, dan Robben menampilkan performa yang akan dikenang sepanjang masa saat Belanda menggilas Spanyol 5-1.
Meneror pertahanan Spanyol, ia mencetak gol setelah mengontrol umpan panjang dari udara dan membuat Sergio Ramos tak berdaya sebelum melepaskan penyelesaian akhir yang apik.
Namun, gol keduanya benar-benar mengagumkan. Melaju ke arah gawang dengan kecepatan luar biasa untuk meninggalkan Ramos, Robben menerima bola panjang, menjatuhkan Casillas ke rumput, lalu memilih momennya untuk menghujamkan bola ke gawang ketika sang kiper masih merangkak di atas lututnya.
Robben tampil brilian untuk tim Belanda yang bisa dibilang melampaui ekspektasi di bawah asuhan Louis van Gaal, dengan melaju hingga laga perebutan tempat ketiga.
Kisah legenda seputar Robben sepenuhnya telah ditulis ulang. Meski masalah cedera masih menghambatnya, ia tak lagi dipandang sebagai pemain yang gagal di laga besar. Ia adalah fenomena, dan kesuksesan terus berdatangan.
Ia membantu menghadirkan delapan gelar Bundesliga dan lima DFB-Pokal yang mencengangkan selama satu dekadenya di Bavaria, dengan kontribusi 144 gol dan 101 assist dalam 307 penampilan.
Setelah kemenangan di final Liga Champions 2013, mereka mencapai empat semifinal lagi, meski selalu kalah saat Pep Guardiola gagal mempersembahkan mahkota Eropa.
Saat ia meninggalkan Bayern dengan air mata pada 2019, sambil mengangkat gelar liga terakhirnya, para pendukung yang dulu pernah menyiulinya keluar lapangan kini menyanyikannya sebagai legenda sepakbola.
Ia bukan lagi sosok tragis yang runtuh di bawah tekanan meski memiliki bakat luar biasa. Kini, Robben adalah penyerang buas yang pernah merasakan bobot menghancurkan dari kegagalan pribadi dan kolektif di panggung terbesar, lalu bangkit untuk mengukir namanya dalam buku sejarah.