Tim nasional putri Amerika Serikat menuntaskan tugasnya melawan El Salvador di Mansfield, Texas, pada Jumat malam. Kemenangan telak 8-0 memastikan mereka meraih tiket langsung ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

AS hanya membutuhkan sembilan menit untuk membuka keran gol. Bek tengah Kennedy Wesley merangsek ke kotak penalti dan mencetak gol pertama. Meski menempatkan enam pemain di lini belakang, El Salvador kesulitan membendung USWNT di kotak penalti. AS menambah enam gol sebelum turun minum, dengan Ashley Sanchez memimpin lewat hat-trick.

Babak kedua berlangsung lebih tenang, tetapi Croix Bethune mencetak gol kedelapan saat AS terus mendominasi. Mereka menuntaskan pertandingan dengan penguasaan bola 78 persen, berbanding 22 persen milik El Salvador.

Tim asuhan Emma Hayes kini bisa mencoret kelolosan ke Piala Dunia dari daftar target mereka. Meski penampilan menyerang USWNT mencuri perhatian, AS juga sama dominannya dalam bertahan dengan tidak membiarkan lawan mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Texas Health Mansfield Stadium di Mansfield, Texas.