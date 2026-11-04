Tak lama setelah mengumumkan skuad terbaru tim nasional putra Amerika Serikat, Mauricio Pochettino berbicara kepada media untuk menjelaskan pilihannya. Skuad itu berisi 25 pemain, tetapi sepanjang sebulan terakhir, ia dan stafnya telah memantau lebih dari 100 pemain yang berpotensi dipanggil. Menurutnya, pilihan pemain yang tersedia sangat banyak. Skuad ini hanya sebagian kecil dari mereka.

"Kesempatannya sangat terbuka," kata pelatih timnas AS itu. "Pintu tim nasional terbuka."

Pada akhirnya, Pochettino menetapkan 25 pemain pilihannya. Skuad tersebut mencakup pemain langganan seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun. Ada pula bintang-bintang muda yang tengah menanjak seperti Cavan Sullivan, Julian Hall, dan Mathis Albert. Skuad itu juga menyambut tiga wajah baru, satu di antaranya sudah pernah tampil untuk timnas dan dua lainnya belum. Sesuai ucapannya, Pochettino terus membuka kesempatan bagi lebih banyak pemain.

Berbagai faktor dan keputusan turut menentukan pemilihan skuad November ini. Dengan pemusatan latihan tim U-23 yang juga akan segera digelar, Pochettino kembali berupaya menjaga keseimbangan: sejumlah bintang muda akan bergabung dengan tim Olimpiade, sementara beberapa lainnya akan masuk ke skuadnya untuk menghadapi Haiti dalam laga CONCACAF Nations League mendatang. Pemilihan skuad, terutama pada tahap siklus ini, tidak sederhana. Pochettino juga menegaskan bahwa pilihannya belum final.

"Ada banyak pemain yang mungkin belum mendapat kesempatan," katanya, "tetapi saya pikir sekarang penting, dan bagi kami sangat penting untuk memberi kesempatan kepada pemain ini atau pemain itu karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya, dan karena sangat penting untuk menguji mereka dalam pertandingan resmi."

GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari skuad terbaru timnas AS pilihan Pochettino.