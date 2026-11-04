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USMNT 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang USMNT: Kiprah Cavan Sullivan terus menanjak seiring kembalinya Christian Pulisic, sementara Ricardo Pepi dan Tim Weah kembali mengalami kekecewaan

GOAL mengulas skuad terbaru menjelang laga CONCACAF Nations League melawan Haiti.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Tak lama setelah mengumumkan skuad terbaru tim nasional putra Amerika Serikat, Mauricio Pochettino berbicara kepada media untuk menjelaskan pilihannya. Skuad itu berisi 25 pemain, tetapi sepanjang sebulan terakhir, ia dan stafnya telah memantau lebih dari 100 pemain yang berpotensi dipanggil. Menurutnya, pilihan pemain yang tersedia sangat banyak. Skuad ini hanya sebagian kecil dari mereka.

    "Kesempatannya sangat terbuka," kata pelatih timnas AS itu. "Pintu tim nasional terbuka."

    Pada akhirnya, Pochettino menetapkan 25 pemain pilihannya. Skuad tersebut mencakup pemain langganan seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun. Ada pula bintang-bintang muda yang tengah menanjak seperti Cavan Sullivan, Julian Hall, dan Mathis Albert. Skuad itu juga menyambut tiga wajah baru, satu di antaranya sudah pernah tampil untuk timnas dan dua lainnya belum. Sesuai ucapannya, Pochettino terus membuka kesempatan bagi lebih banyak pemain.

    Berbagai faktor dan keputusan turut menentukan pemilihan skuad November ini. Dengan pemusatan latihan tim U-23 yang juga akan segera digelar, Pochettino kembali berupaya menjaga keseimbangan: sejumlah bintang muda akan bergabung dengan tim Olimpiade, sementara beberapa lainnya akan masuk ke skuadnya untuk menghadapi Haiti dalam laga CONCACAF Nations League mendatang. Pemilihan skuad, terutama pada tahap siklus ini, tidak sederhana. Pochettino juga menegaskan bahwa pilihannya belum final.

    "Ada banyak pemain yang mungkin belum mendapat kesempatan," katanya, "tetapi saya pikir sekarang penting, dan bagi kami sangat penting untuk memberi kesempatan kepada pemain ini atau pemain itu karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya, dan karena sangat penting untuk menguji mereka dalam pertandingan resmi."

    GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari skuad terbaru timnas AS pilihan Pochettino.

  • Pemenang: Christian Pulisic dan para bintang yang kembali

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    Action Plus

    Sejumlah bintang Amerika yang paling dikenal kembali untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia.

    Para pemain andalan kembali. Nama-nama mereka sudah dikenal: Pulisic, McKennie, Balogun. Mereka adalah pemain-pemain terbesar USMNT dan, setelah absen dari pemusatan latihan terakhir, ketiganya kini bergabung.

    Dengan kembalinya ketiganya, susunan sebelas pemain Piala Dunia nyaris lengkap, kecuali Tim Ream yang telah pensiun. Setelah menjalani pemusatan latihan terakhir tanpa trio penting ini, Pochettino kini bisa mengandalkan mereka.

    Dari sudut pandang kita yang berada di luar tim, masing-masing juga memiliki kisah tersendiri. Pulisic akan bersemangat mengingat bagaimana USMNT tersingkir dari Piala Dunia dan cedera yang mengganggu awal musimnya. Ia juga akan percaya diri setelah baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan Milan, ditambah mencetak beberapa gol. McKennie kembali ke persaingan ketat di lini tengah dan, sebagai pemain yang cenderung tampil lebih baik saat menghadapi kesulitan, ia kemungkinan siap bersaing. Sementara itu, Balogun kembali untuk mencari menit bermain setelah saga transfer musim panas membuatnya berada dalam ketidakpastian di Monaco.

    "Kami senang bisa kembali bertemu Balo," kata Pochettino, "karena setelah Piala Dunia, kami tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Ini kesempatan besar baginya untuk terus meningkatkan kepercayaan diri."

    Ketiganya meningkatkan kualitas USMNT. Karena itu, menarik untuk melihat seperti apa kualitas tim saat mereka dipadukan dengan bagian-bagian baru dalam skuad USMNT.

  • Yang kalah: Para pemain veteran yang terpinggirkan

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Joe Scally termasuk di antara pemain yang pernah tampil di Piala Dunia tetapi tidak dipanggil kali ini.

    Yunus Musah, Brenden Aaronson, Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Weah, Matt Turner, dan Cristian Roldan telah menjadi pemain penting bagi timnas Amerika Serikat (USMNT) selama bertahun-tahun. Tidak satu pun dari mereka mengikuti pemusatan latihan kali ini. Pada pemusatan latihan sebelumnya, hanya Musah yang ikut serta. Ini belum merupakan pergantian generasi secara menyeluruh, tetapi persaingan memperebutkan tempat semakin berat bagi para pemain senior yang selama ini menghuni skuad.

    Di antara nama-nama tersebut, Scally dan Weah punya alasan terkuat untuk masuk skuad. Scally tengah menunjukkan performa terbaik sepanjang kariernya bersama Borussia Monchengladbach dan semakin mengembangkan aspek menyerang dalam permainannya. Sementara itu, Weah menjadi kapten klub kuat Prancis, Marseille, dan selalu menjadi starter setiap pekan sebagai bek sayap. Keduanya tidak dipanggil karena Pochettino memilih mempertimbangkan Bryan Reynolds sebagai bek kanan ketiga dalam tim.

    Seperti dikatakan Pochettino, tak satu pun dari mereka dicoret dari pertimbangan. Namun, mempertahankan tempat di skuad kini semakin sulit. Pochettino mengatakan bahwa lebih dari 100 pemain kini masuk dalam pantauannya. Bagi banyak dari 26 pemain yang masuk skuad musim panas ini, peluang untuk mendapatkan tempat kini lebih kecil daripada sebelumnya.

  • Pemenang: Cavan Sullivan dan para pemain muda

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    ZUMA Press Wire

    Cavan Sullivan menjadi nama utama dalam daftar bintang muda di pemusatan latihan.

    Sejak awal, diperkirakan satu atau dua pemain remaja akan mengikuti pemusatan latihan ini. Ternyata, jumlahnya lebih banyak.

    Total enam pemain remaja yang menjalani debut pada pemusatan latihan sebelumnya kini kembali bergabung, dengan Cavan Sullivan tentu menjadi nama yang paling menonjol. Melihat bakat dan penampilannya pada pemusatan latihan terakhir, masuknya Sullivan tampak sudah bisa diduga. Begitu pula Julian Hall. Namun, mereka tidak datang sendiri. Dua pencetak gol lainnya, Justin Ellis dan Mathis Albert, juga kembali, bersama Neil Pierre dan Adri Mehmeti. Diego Kochen pun masuk dalam daftar, meski pada usia 21 tahun ia menjadi yang tertua di kelompok itu.

    Pemanggilan itu terjadi meski beberapa pemain seusia mereka akan bergabung dengan timnas AS U-23 untuk persiapan Olimpiade. Keenam pemain tersebut mungkin akan kembali ke kelompok itu suatu saat nanti, tetapi untuk sekarang mereka bergabung dengan tim senior. Kehadiran mereka di sana merupakan pengakuan atas kemampuan mereka sekaligus menunjukkan betapa tingginya penilaian Pochettino terhadap masing-masing pemain.

    Meski begitu, ini bukan hadiah, melainkan ujian. Kini, dengan tekanan dan pertaruhan yang lebih besar serta lebih banyak nama besar dalam tim, para pemain remaja itu harus menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi sekaligus tampil menonjol.

    "Yang terpenting adalah kombinasi mereka dan melihat kecocokan di antara mereka," kata Pochettino. "Bagi Christian dan Mathis, ini pertama kalinya mereka akan bersama, begitu pula McKennie dengan Cavan. Saya pikir kombinasi-kombinasi itu perlu kami lihat selama pemusatan latihan. Mulai Senin, kami akan mulai melihat kecocokan mereka di lapangan, tetapi kecocokan di luar lapangan juga sangat penting."

  • Pecundang: Ricardo Pepi

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    Anadolu Agency

    Pepi terus mengalami nasib buruk bersama tim nasional.

    Cedera yang dialaminya membuat Ricardo Pepi harus mundur dari pemusatan latihan terakhir. Ia baru-baru ini pulih dari cedera tersebut dan mencetak gol dalam kemenangan telak PSV 7-0.

    Namun, Pepi tidak masuk skuad kali ini. Pochettino menjelaskan bahwa alasannya bukan hanya kebugaran Pepi, tetapi juga kondisi fisik Balogun.

    "Justin dan Julian sepenuhnya bugar, jadi mereka sedikit lebih unggul," kata Pochettino. "Itulah sebabnya kami tidak membawa Ricardo, meskipun ia bermain beberapa menit pekan lalu. Namun, menurut saya, setelah melihat dan menilai para pemain, kami memutuskan akan jauh lebih baik jika ia tetap berlatih dan memantapkan diri, dengan kebugaran yang lebih baik dan kepercayaan diri yang lebih besar untuk menghadapi masa depan.

    "Itulah sebabnya kami tidak ingin membawa keduanya [Pepi dan Balogun], karena menurut saya keduanya belum 100 persen."

    Ini menjadi kemalangan lain bagi pemain yang sudah sering mengalaminya. Masalah kebugaran kerap membuat Pepi kehilangan kesempatan penting, dan kali ini pun turut berperan. Besar kemungkinan ia akan terus mencetak gol dan tetap bersaing memperebutkan tempat, tetapi dengan Ellis dan Hall turut bersaing, persaingan di posisi penyerang semakin ketat.

  • Pemenang: Wajah-wajah baru

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    SOPA Images

    Tiga pemain untuk pertama kalinya dipanggil masuk skuad Pochettino.

    Meski sebagian besar pemain dalam pemusatan latihan ini sudah tak asing, ada tiga wajah baru, atau setidaknya relatif baru. Dua di antaranya belum pernah membela tim nasional. Satu pemain baru pertama kali dipanggil oleh Pochettino.

    Reed Baker-Whiting dan Santiago Castaneda adalah dua pemain yang belum memiliki pengalaman bersama timnas AS. Keduanya layak mendapat panggilan berkat penampilan di klub masing-masing. Baker-Whiting tampil gemilang bersama Nashville SC yang mendominasi MLS musim ini. Sementara itu, Castaneda bersinar bersama Paderborn dan mencuri perhatian di Bundesliga.

    Lalu ada Bryan Reynolds, yang sudah berpengalaman bersama timnas AS, tetapi belum pernah bermain di bawah pelatih saat ini. Penampilannya bersama Rennes membuatnya kembali masuk radar untuk pertama kalinya sejak 2023. Ketiga pemanggilan itu terbilang mengejutkan, tetapi semuanya layak didapat.

    "Saya pikir mereka tampil baik," kata Pochettino. "Tentu saja, bagus memiliki pilihan yang berbeda. Saya pikir mereka layak mendapat kesempatan untuk bersama kami, agar kami bisa mengenal mereka dan mereka bisa melihat bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan tim nasional kami."