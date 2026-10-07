ST. PAUL -- Dibandingkan dengan tiga pertandingan pertama mereka di jeda internasional ini, duel Tim Nasional Pria Amerika Serikat melawan Kanada menghadirkan lebih sedikit percikan. Justin Ellis memberikan momen penentu.

Bintang Orlando City itu mengatasi cedera awal untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan, menyambar umpan silang dari mantan pemain menonjol Orlando City Alex Freeman pada menit ke-29 untuk gol keduanya dalam jumlah starter yang sama.

USMNT mencetak empat, empat, dan tiga gol dalam laga-laga sebelumnya. Melawan Kanada, momen-momen menarik sangat sedikit dalam laga rivalitas yang keras dan jarang menemukan ritme. Satu gol terbukti cukup.

Amerika Serikat menjawab tantangan itu, mengamankan kemenangan 1-0 untuk menutup rangkaian dengan empat kemenangan dari empat pertandingan, termasuk kemenangan beruntun atas rival terdekatnya.

Gol Ellis melanjutkan tema pencetak gol muda, yang jumlahnya tidak sedikit di pemusatan latihan kali ini. Tidak sedikit pula pemain muda dalam starting XI USMNT. Brooklyn Raines, 21 tahun, menjadi starter di lini tengah, sementara Mathis Albert yang berusia 17 tahun bergabung dengan Ellis di lini serang. Lalu ada Brian Schwake, yang bermain penuh 90 menit di bawah mistar dan mencatatkan nirbobol dalam starter pertamanya.

Kini, USMNT akan dibubarkan. Para bintang, baik muda maupun senior, akan kembali ke klub mereka. Beberapa akan kembali pada November, sementara yang lain tidak. Kita harus melihat apa yang akan dilakukan Mauricio Pochettino ke depannya. Namun, USMNT menjawab setiap tantangan yang datang di pemusatan latihan ini, termasuk yang terakhir ini, yang sejauh ini menjadi yang paling sulit.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari kemenangan USMNT di Allianz Field...