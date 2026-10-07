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USMNT GFX 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang USMNT: Justin Ellis tampil apik meski cedera dan Alex Freeman bersinar saat Yunus Musah kesulitan dalam kemenangan sengit atas Kanada asuhan Jesse Marsch

Gol kemenangan Justin Ellis menutup jeda empat pertandingan yang sempurna, Alex Freeman tampil mengesankan dan Cole Campbell akhirnya melakoni debutnya. Namun, Yunus Musah kesulitan menemukan tempatnya di tim Mauricio Pochettino.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • ST. PAUL -- Dibandingkan dengan tiga pertandingan pertama mereka di jeda internasional ini, duel Tim Nasional Pria Amerika Serikat melawan Kanada menghadirkan lebih sedikit percikan. Justin Ellis memberikan momen penentu.

    Bintang Orlando City itu mengatasi cedera awal untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan, menyambar umpan silang dari mantan pemain menonjol Orlando City Alex Freeman pada menit ke-29 untuk gol keduanya dalam jumlah starter yang sama.

    USMNT mencetak empat, empat, dan tiga gol dalam laga-laga sebelumnya. Melawan Kanada, momen-momen menarik sangat sedikit dalam laga rivalitas yang keras dan jarang menemukan ritme. Satu gol terbukti cukup.

    Amerika Serikat menjawab tantangan itu, mengamankan kemenangan 1-0 untuk menutup rangkaian dengan empat kemenangan dari empat pertandingan, termasuk kemenangan beruntun atas rival terdekatnya.

    Gol Ellis melanjutkan tema pencetak gol muda, yang jumlahnya tidak sedikit di pemusatan latihan kali ini. Tidak sedikit pula pemain muda dalam starting XI USMNT. Brooklyn Raines, 21 tahun, menjadi starter di lini tengah, sementara Mathis Albert yang berusia 17 tahun bergabung dengan Ellis di lini serang. Lalu ada Brian Schwake, yang bermain penuh 90 menit di bawah mistar dan mencatatkan nirbobol dalam starter pertamanya.

    Kini, USMNT akan dibubarkan. Para bintang, baik muda maupun senior, akan kembali ke klub mereka. Beberapa akan kembali pada November, sementara yang lain tidak. Kita harus melihat apa yang akan dilakukan Mauricio Pochettino ke depannya. Namun, USMNT menjawab setiap tantangan yang datang di pemusatan latihan ini, termasuk yang terakhir ini, yang sejauh ini menjadi yang paling sulit.

    GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari kemenangan USMNT di Allianz Field...

  • PEMENANG: Justin Ellis

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    Ellis bermain sambil menahan cedera yang terlihat jelas untuk mencetak gol keduanya pada periode ini, mengantar USMNT meraih kemenangan 1-0 atas Kanada.

    Setelah menerima tekel keras di pertengahan babak pertama, Ellis terkapar cukup lama. Ia tertatih menuju tepi lapangan dan, beberapa menit kemudian, tertatih kembali masuk. Setelah itu, ia tak pernah terlihat 100 persen.

    Namun, ia tetap mencetak gol, karena bahkan cedera yang tampak jelas pun tak mampu membuatnya gagal masuk papan skor.

    Gol Ellis lahir dari kegigihan murni, saat ia menyambar bola di tiang jauh untuk meneruskan umpan silang Alex Freeman menjadi gol. Perayaannya pun agak tertahan, terutama karena Ellis jelas tidak bisa berlari menuju bendera sudut. Meski begitu, ia terus berjuang sepanjang babak pertama, memastikan USMNT unggul 1-0 dan pada akhirnya mempertahankan keunggulan itu hingga turun minum.

    Gol itu merupakan gol kedua Ellis pada jeda internasional ini, yang berarti kini ia memiliki dua kali lebih banyak gol senior untuk USMNT dibanding gol senior bersama klub untuk Orlando City. Dinamismenya di lini depan tak pernah diragukan, tetapi kemampuannya mencetak gol sempat dipertanyakan. Kini, ia menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki sentuhan gol itu, bahkan pada momen ketika melakukannya terasa menyakitkan.

  • Pecundang: Steven Madrigal

    Steven Madrigal referee
    Getty

    Madrigal menjadikan dirinya bahan pembicaraan yang tidak perlu dalam pertandingan USMNT melawan Kanada.

    Mengingat sengitnya rivalitas ini, tidak mengejutkan jika laga berjalan keras. Sebenarnya ada cara untuk mengendalikan pertandingan yang sarat kontak fisik, tetapi wasit Steven Madrigal tidak banyak melakukannya.

    Untungnya, pertandingan ini tidak pernah benar-benar memanas, tetapi permainan memang cukup terputus-putus. USMNT, misalnya, menerima 13 pelanggaran pada babak pertama. Itu menjadi jumlah terbanyak dalam satu babak pertama sejak laga melawan Guatemala pada 2012 di kualifikasi Piala Dunia. Banyaknya pelanggaran membuat pertandingan minim ritme, tetapi inkonsistensi dalam keputusan pelanggaran itu sendiri menimbulkan kebingungan soal batas yang diterapkan wasit.

    Tentu saja, para pemain juga pantas mendapat sebagian tanggung jawab karena berusaha bermain di batas fisik itu, tetapi tugas menjaga jalannya pertandingan ada pada wasit. Madrigal tidak mampu melakukannya.

  • PEMENANG: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Freeman tampil apik di dua sisi saat melawan Kanada, memberi assist untuk gol penentu kemenangan Ellis dan meredam Jacob Shaffelburg dalam kemenangan 1-0 USMNT.

    Dia tampil semakin baik di setiap pertandingan, dan dia sangat, sangat bagus dalam laga ini.

    Assist itu tentu menjadi sorotan utama, karena itu menjadi contoh ancaman yang bisa diberikan Freeman saat membantu serangan. Kemampuannya mendongkrak serangan adalah yang membuatnya masuk ke radar USMNT sejak awal, karena penampilan terobosannya di MLS ditandai oleh kemampuan menyerangnya. Hal itu tak pernah diragukan, tetapi terus berkembang.

    Kini, saat USMNT menguasai bola, Freeman menjadi semakin agresif, meminta bola di area berbahaya dan keluar dari sana dengan mudah. Dan, saat USMNT tidak menguasai bola, dia terus mendominasi dalam bertahan. Jacob Shaffelburg dari Kanada, yang kerap berduel langsung dengan Freeman, tidak punya peluang di kedua sisi permainan. Saat Freeman bermain seperti ini, hanya sedikit pemain yang akan bisa mengimbanginya.

  • Pecundang: Yunus Musah

    imago-sport-1084171436.jpg
    Icon Sportswire

    Musah kesulitan membawa performa apiknya bersama Milan ke kemenangan USMNT atas Kanada, dan terlihat tidak nyaman saat dimainkan di peran melebar.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Musah telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tengah di Milan. Namun, ia tidak pernah benar-benar menonjol dalam berbagai peran yang diberikan Pochettino kepadanya di pemusatan latihan ini, dengan pertandingan ini menjadi yang paling membingungkan.

    Veteran Piala Dunia 2022 itu kerap ditempatkan melebar pada Selasa, dan ia sama sekali tidak terlihat nyaman sepanjang penampilannya selama 45 menit. Ia hanya menuntaskan delapan dari 11 operan, dan ketiga operan yang gagal cukup mencolok. Musah sepanjang laga terlihat selalu tertinggal setengah langkah dari tempo permainan, yang menjadi salah satu alasan mengapa serangan AS begitu mandek.

    Terlepas dari semua jawaban yang tampaknya telah ia berikan di Milan, masih ada begitu banyak pertanyaan mengenai Musah di level internasional. Pemusatan latihan ini dan pertandingan ini tidak banyak memberi jawaban saat ia berjuang untuk merebut kembali tempatnya di USMNT.


  • PEMENANG: Cole Campbell

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    Kesabaran Campbell terbayar saat menghadapi Kanada ketika ia menjalani debutnya bersama USMNT setelah cedera mengganggu pemusatan latihannya.

    Itu adalah penantian yang panjang, tetapi dari senyum di wajahnya, itu sepadan bagi Campbell.

    Dengan penampilannya di babak kedua, Campbell menjadi pemain ke-13 sekaligus yang terakhir dari daftar pemain tanpa caps yang merasakan menit bermain. Campbell harus menunggu lebih lama daripada semua yang lain karena cedera ringan yang menghambatnya sepanjang pemusatan latihan, tetapi pada menit ke-61, akhirnya nomornya dipanggil. Dengan pelukan dari Pochettino, Campbell masuk, menjalani debut bersama USMNT yang penantiannya lebih lama daripada yang ia perkirakan.

    Penampilannya sendiri tidak terlalu menonjol. Ia tidak terlalu banyak menyentuh bola dan tidak sempat memamerkan kemampuan menyerang yang membuatnya bersinar bersama Elversberg di Bundesliga. Namun, yang terpenting adalah ia mendapatkan momen itu, saat ia melangkah ke lapangan untuk negaranya.

    Ini akan terasa seperti ganjaran bagi pemain yang tidak menjalani jeda internasional dengan mudah, tetapi pada akhirnya itu sepadan karena Campbell resmi menjadi pemain USMNT.