GLENDALE, Ariz. -- Kemenangan atas Peru mengesankan. Begitu pula saat melawan Chile. Namun Meksiko? Bagaimana para pemain muda tim nasional pria Amerika Serikat akan menghadapinya? Apakah mereka siap dengan gairah? Intensitas? Apakah mereka siap untuk sebuah rivalitas?

Mereka siap. Meksiko tidak. Dengan pemain termuda di starting XI menjadi sorotan utama, generasi baru USMNT melumat rival terbesarnya dalam kemenangan pernyataan yang dipenuhi momen-momen yang akan diputar ulang selama bertahun-tahun.

Julian Hall mencetak gol pertama, Cavan Sullivan mencetak gol kedua, dan Malik Tillman menuntaskan gempuran Amerika Serikat dengan gol ketiga saat tim tuan rumah melaju sebagai pemenang atas El Tri yang bermain dengan 10 orang. Laga ini diberi label "Duel in the Desert", tetapi ini bukan duel; ini adalah pembantaian, yang tajuk utamanya menampilkan para remaja yang menjadi bagian terbesar dari semuanya.

Hall, tentu saja, telah menyiksa tim-tim sepanjang jeda internasional ini, dengan kini mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Sullivan menyusulnya, mencetak gol pertamanya dari jarak jauh untuk menciptakan sorotan dan kenangan yang akan hidup lama dalam kisah USMNT. Lalu ada Tillman, yang menambah derita dengan menghukum Meksiko atas momen ketiga dari pertahanan yang lengah.

Sering kali sulit menempatkan laga persahabatan yang datang begitu awal dalam siklus ke konteks yang tepat. Masih banyak yang akan diperebutkan dalam beberapa tahun ke depan dan banyak laga yang lebih besar di depan mata. Namun, bagi USMNT, ini terasa besar. Ini terasa seperti sebuah penanda kedatangan dan, mungkin, perubahan arus yang dipimpin oleh anggota-anggota terbaru dari rivalitas tertua di CONCACAF.