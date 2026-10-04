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USMNT W/L GFX 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang USMNT: Cavan Sullivan mencetak sejarah dan Julian Hall terus melaju saat generasi baru Mauricio Pochettino menghancurkan Meksiko

Cavan Sullivan mencetak sejarah, Julian Hall menorehkan tiga gol dalam tiga laga, dan Meksiko tak punya jawaban saat USMNT muda asuhan Mauricio Pochettino melaju menuju kemenangan rivalitas 3-0.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • GLENDALE, Ariz. -- Kemenangan atas Peru mengesankan. Begitu pula saat melawan Chile. Namun Meksiko? Bagaimana para pemain muda tim nasional pria Amerika Serikat akan menghadapinya? Apakah mereka siap dengan gairah? Intensitas? Apakah mereka siap untuk sebuah rivalitas?

    Mereka siap. Meksiko tidak. Dengan pemain termuda di starting XI menjadi sorotan utama, generasi baru USMNT melumat rival terbesarnya dalam kemenangan pernyataan yang dipenuhi momen-momen yang akan diputar ulang selama bertahun-tahun.

    Julian Hall mencetak gol pertama, Cavan Sullivan mencetak gol kedua, dan Malik Tillman menuntaskan gempuran Amerika Serikat dengan gol ketiga saat tim tuan rumah melaju sebagai pemenang atas El Tri yang bermain dengan 10 orang. Laga ini diberi label "Duel in the Desert", tetapi ini bukan duel; ini adalah pembantaian, yang tajuk utamanya menampilkan para remaja yang menjadi bagian terbesar dari semuanya.

    Hall, tentu saja, telah menyiksa tim-tim sepanjang jeda internasional ini, dengan kini mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Sullivan menyusulnya, mencetak gol pertamanya dari jarak jauh untuk menciptakan sorotan dan kenangan yang akan hidup lama dalam kisah USMNT. Lalu ada Tillman, yang menambah derita dengan menghukum Meksiko atas momen ketiga dari pertahanan yang lengah.

    Sering kali sulit menempatkan laga persahabatan yang datang begitu awal dalam siklus ke konteks yang tepat. Masih banyak yang akan diperebutkan dalam beberapa tahun ke depan dan banyak laga yang lebih besar di depan mata. Namun, bagi USMNT, ini terasa besar. Ini terasa seperti sebuah penanda kedatangan dan, mungkin, perubahan arus yang dipimpin oleh anggota-anggota terbaru dari rivalitas tertua di CONCACAF.

  • PEMENANG: Cavan Sullivan

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Sullivan merayakan gol bersama rekan-rekan setim setelah mencetak gol perdananya untuk tim nasional Amerika Serikat lewat tendangan jarak jauh yang memukau ke gawang Meksiko.

    Bagaimanapun Sullivan mencetak gol pertamanya, kemungkinan besar itu akan menjadi gol yang diputar ulang selama bertahun-tahun. Jika ia menjadi pemain seperti yang diyakini banyak orang bisa ia capai, gol pertamanya akan menandai awal dari sesuatu, baik bagi bintang muda berusia 17 tahun itu maupun bagi timnas Amerika Serikat.

    Nah, Sullivan memastikan gol itu sendiri juga layak masuk cuplikan sorotan. Jika ia memulai seperti ini, kelanjutannya bisa sangat menyenangkan.

    Gol pertama Sullivan untuk timnas Amerika Serikat lahir dari jarak jauh saat ia memanfaatkan umpan buruk dari kiper Raul Rangel jauh di luar kotak penalti. Dengan Rangel berada di luar posisinya, Sullivan menciptakan momen magis lewat gol yang akan lama dikenang dalam rivalitas ini. Gol tersebut juga membuat pemain 17 tahun itu menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah timnas Amerika Serikat, melampaui rekor Mathis Albert yang dibuat hanya beberapa hari lalu.

    Selebrasinya menjadi bagian dari hal yang membuat momen ini berkesan. Setelah mencetak gol, Sullivan berlari ke arah sudut lapangan sebelum dikerubungi rekan-rekannya di timnas Amerika Serikat. Ia mengepalkan tangan, mencium lambang di jersey, lalu didorong ke depan untuk menerima sorakan kedua. Itu adalah gol yang memang pantas mendapatkan semua itu, tanpa keraguan.

    Sullivan telah tiba, dan hari ini akan dikenang sebagai hari ketika itu terjadi.

  • PECUNDANG: Raul Rangel

    Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Starter Piala Dunia Meksiko itu menjalani hari yang berat pada Sabtu.

    Rangel punya momen-momen bagus, baik bersama Meksiko maupun Chivas, termasuk di Piala Dunia musim panas ini. Namun, dalam laga ini? Yang satu ini buruk. Kiper itu bersalah atas dua dari tiga gol USMNT, yang satu terbilang sederhana dan yang satu lagi spektakuler.

    Gol pertama lahir dari rangkaian 17 operan beruntun dari USMNT, tetapi Meksiko tampaknya mampu mengatasinya. Gio Reyna hanya punya sedikit ruang, sehingga memaksanya melepaskan umpan silang dari garis akhir. Sekilas itu tampak tidak berbahaya, tetapi ternyata tidak. Rangel salah mengantisipasinya, membuat bola memantul tepat ke jalur Hall untuk penyelesaian yang relatif mudah dari jarak dekat.

    Gol kedua tidak datang dari jarak dekat. Kesalahan umpan Rangel mengarah langsung kepada remaja USMNT lainnya, Sullivan, yang sebenarnya masih harus melakukan banyak hal. Namun, ia melakukannya, melepaskan tembakan dari jarak jauh untuk gol pertamanya bagi USMNT.

    Kesalahan apa pun tentu membuat frustrasi bagi seorang kiper. Dua? Di laga seperti ini? Ini akan menjadi pukulan besar bagi Rangel, yang menjalani malam yang buruk.

  • PEMENANG: Julian Hall

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Striker itu mencetak gol dalam tiga laga beruntun untuk melanjutkan laju pesatnya.

    USMNT bermain di Glendale, bukan Green Bay, tetapi Hall melakukan versinya sendiri dari Lambeau Leap. Setelah melihat bola menghantam belakang gawang, ia berlari lurus ke arah kerumunan, melompati papan iklan, dan mencoba melompat ke dalam. Ia tak bisa menahan kegembiraannya. Ini mungkin gol ketiganya dalam jumlah pertandingan yang sama, tetapi yang satu ini berbeda.

    Dengan gol itu, Hall kini telah mencetak gol dalam masing-masing dari tiga penampilan pertamanya. Ia masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol di tiang jauh melawan Peru. Saat menghadapi Chile, itu adalah sundulan terarah setelah serangkaian peluang besar lainnya. Dan, melawan Mexico, Hall memaksimalkan momen, menceploskan bola dari tepisan Raul Rangel setelah menghabiskan sebagian besar babak dengan berhasil diredam oleh pertahanan Mexico.

    Baru berusia 18 tahun, Hall memang selalu diperkirakan akan menghadapi kurva pembelajaran, tetapi wonderkid New York Red Bulls itu juga terus membaik di setiap pertandingan. Kini ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol dalam tiga penampilan pertamanya sejak mantan striker USMNT Eddie Johnson. Dengan setiap gol, Hall sedikit demi sedikit memperkecil jarak dalam persaingan striker, yang kini benar-benar ia masuki berkat penampilannya pada jeda internasional ini.

  • PECUNDANG: Mateo Chavez

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Mateo Chávez mendapat kartu merah setelah memukul Sebastian Berhalter, membuat Meksiko bermain dengan 10 orang melawan USMNT.

    Situasi sebenarnya sudah mulai memanas sebelum gol kedua USMNT. Begitu tembakan Sullivan bersarang di gawang, rasanya itu tak terelakkan. Ketegangan pasti akan meledak pada satu titik, tetapi seberapa parah jadinya?

    Bagi Meksiko, cukup parah. Baru 20 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, Mateo Chavez dikartu merah, membuat Meksiko bermain dengan 10 orang selain sudah tertinggal dua gol. Tidak ada jalan kembali dari situ, tentu saja, dan semua itu sebenarnya bisa dihindari.

    Semuanya berawal dari pelanggaran keras terhadap Yunus Musah, dengan Chavez menerjang gelandang USMNT itu secara langsung. Lalu, ketika Sebastian Berhalter berlari untuk membela rekan setimnya, Chavez tampak memukul wajahnya. Kartu merah keluar beberapa detik kemudian. Untungnya, situasi tidak berkembang lebih jauh setelah itu.

    Sekali lagi, kartu merah terasa tak terelakkan. Begitulah sifat rivalitas USMNT kontra Meksiko, tetapi pengusiran Chavez lebih konyol daripada hal lainnya.


  • PEMENANG: Mauricio Pochettino

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino meraih kemenangan pertamanya atas Meksiko saat generasi berikutnya USMNT menampilkan performa yang mengirimkan pesan tegas.

    Inilah jenis hasil yang bisa membakar semangat banyak orang. Meski kehilangan beberapa sosok dari program ini, Amerika Serikat menghadapi rival terbesar mereka dengan tim berisi para pemain muda yang sedang naik daun. Mereka tidak pernah gentar. Lebih baik lagi, mereka menang. Dengan meyakinkan.

    Sullivan dan Hall akan mendapat sorotan utama, dan itu memang pantas. Diego Kochen juga layak mendapat apresiasi atas penampilannya di bawah mistar pada laga starter pertamanya. Alex Freeman pernah menjadi starter di Piala Dunia, tetapi ia tetaplah pemain muda, meski terus menampilkan performa yang menunjukkan sebaliknya.

    Bagi Pochettino dan USMNT, ini adalah sebuah pernyataan karena ini merupakan kemenangan pertama pelatih asal Argentina itu atas El Tri. Ya, memang ada kesulitan saat menghadapi Meksiko pada siklus terakhir dan, tentu saja, ini tidak menghapus kegagalan di Piala Dunia, tetapi ini adalah alasan untuk bersemangat. Pochettino memiliki banyak talenta di tangannya dan, setelah hanya beberapa pekan, talenta itu siap memenangi pertandingan melawan Meksiko.

    Akan ada pertandingan-pertandingan yang lebih besar segera datang, laga-laga ketika baik USMNT maupun Meksiko tampil dengan kekuatan penuh. Siklus ini pada akhirnya akan ditentukan oleh pertandingan-pertandingan itu, bukan laga persahabatan di awal. Kemenangan ini tetap akan membantu, ketika Pochettino dan timnya membangun menuju masa depan yang terasa jauh lebih dekat dibandingkan hanya beberapa pekan lalu.