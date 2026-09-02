Pemenang dan pecundang transfer USMNT: Hari terakhir bursa Folarin Balogun yang kacau mencuri perhatian saat Middlesbrough berubah menjadi klubnya Amerika Serikat
Seperti biasa, bursa transfer musim panas berjalan hingga detik-detik terakhir dengan drama luar biasa. Namun kali ini, seorang bintang tim nasional putra Amerika Serikat berada di pusat drama itu dengan cara yang belum pernah dialami pemain Amerika mana pun sebelumnya.
Folarin Balogun pada akhirnya menjadi tokoh utama Deadline Day setelah kepindahannya ke Everton gagal pada detik terakhir. Gagalnya transfer itu melanjutkan musim panas yang liar bagi Balogun, yang kini telah menjadi nama yang sangat dikenal karena lebih dari satu alasan.
Meski begitu, walau ia tidak mendapatkan kepindahannya, beberapa pemain lain berhasil melakukannya. Dari bintang muda yang mengambil lompatan besar hingga wajah-wajah lama yang mendapatkan kesempatan terakhir mereka di level tertinggi, ada banyak aktivitas yang berlangsung sampai detik-detik terakhir.
Dengan itu, GOAL mengulas para pemenang dan pecundang USMNT di bursa transfer...
PECUNDANG: Folarin Balogun
Musim panas yang gila, ya? Jika Anda mengira kontroversi kartu merah di Piala Dunia adalah akhir dari 2026 yang kacau bagi Balogun, Anda benar-benar keliru.
Dalam drama tarik ulur pada bursa transfer kali ini, Balogun sempat terlihat akan bergabung dengan Everton. Lalu tes medis yang gagal membuat itu tidak terjadi. Kemudian, kesepakatan yang dinegosiasikan ulang membuatnya kembali tampak jadi pindah. Pada akhirnya, sang striker dilaporkan membatalkannya sendiri, kembali ke Monaco tanpa transfer besar yang tampak begitu jelas setelah penampilan eksplosifnya di Piala Dunia.
Jadi apa artinya? Artinya ia tetap bersama klub yang sebenarnya cukup oke untuk menjualnya dan menerima dana yang menyertainya. Ini juga berarti ia gagal mendapatkan lompatan status ke tim Everton yang sebenarnya bisa memanfaatkannya. Everton kini tanpa striker, Monaco kehilangan banyak uang yang diharapkan masuk, dan Balogun kembali ke titik awalnya, yang, setidaknya, sangat mengejutkan.
Kita akan lihat apa langkah berikutnya untuk Balogun, Everton, dan Monaco. Mungkin ini tuntas pada Januari. Mungkin ini memberi Balogun peluang untuk mendapatkan kepindahan yang lebih besar dan lebih baik di kemudian hari. Namun untuk saat ini, inilah saga transfer besar musim panas ini, yang akan menempati tempatnya di antara yang paling kacau dalam sejarah olahraga ini.
PEMENANG: Middlesbrough
Jika Anda penggemar Amerika yang sedang mencari tim untuk diikuti di Eropa, Middlesbrough sudah melakukan lebih dari cukup untuk menunjukkan alasan mereka layak didukung.
Klub itu sudah memiliki Aidan Morris di dalam skuad sebagai salah satu pemain paling vital bagi tim dan, sebagai lanjutannya, Boro mendatangkan tiga pemain Amerika lagi pada musim panas ini. Sebastian Berhalter sudah mengawali kiprahnya dengan sempurna di lini tengah, dan ia telah membangun chemistry dengan Morris berkat akar mereka di Columbus Crew. Max Arfsten juga punya akar di Crew, dan ia menjadi rekrutan besar kedua asal Amerika bagi Boro pada bursa transfer ini. Lalu, untuk melengkapinya, klub itu juga merekrut calon pemain USMNT Rokas Pukstas dari Hajduk Split.
Bagi para penggemar Amerika, setiap pertandingan Boro wajib ditonton, tetapi ini bukan sekadar trik pemasaran. Masing-masing pemain Amerika di tim ini berpotensi memainkan peran besar musim ini saat Boro memburu Premier League. Hanya sedikit hal yang lebih menarik dalam sepakbola daripada persaingan promosi dan, jika itu terjadi musim ini, Boro akan menjadi klubnya Amerika pada saat semakin banyak orang Amerika mengikuti perkembangannya.
Pihak yang kalah: MLS
Liga mengatakan mereka akan "mengambil alih dari sini." Tampaknya, itu mungkin akan memakan waktu.
Jika berbicara soal pemain yang benar-benar berada di lapangan, hanya ada sedikit transfer besar pasca-Piala Dunia ke MLS. Sementara itu, liga kehilangan beberapa talenta muda terbaik, termasuk beberapa pemain yang mewakili USMNT pada musim panas ini. Sebastian Berhalter dan Max Arfsten sama-sama sudah pergi, sementara bintang muda Zavier Gozo dan Luca Bombino juga pindah ke Eropa. Mark McKenzie sedang dalam perjalanan kembali, meski ia baru akan bergabung pada Januari, sementara kedatangan Damion Downs dengan status pinjaman menarik untuk disimak. Meski begitu, ada lebih sedikit wajah familier USMNT di MLS dibandingkan hanya beberapa pekan lalu.
Terlepas dari beberapa tambahan nama besar yang memasuki fase akhir karier mereka, seperti Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann, terasa bahwa MLS kehilangan talenta hampir sebanyak yang mereka dapatkan pada musim panas ini. Mungkin perubahan jadwal dan potensi perubahan skuad akan menghasilkan lebih banyak perekrutan besar, termasuk bintang-bintang USMNT, tetapi hal itu sama sekali tidak mendekati kenyataan pada musim panas ini.
PEMENANG: Bintang-bintang muda
Wajar jika para peserta Piala Dunia berpindah klub, dan itu juga banyak terjadi di kubu USMNT. Selain itu, beberapa bintang muda yang belum benar-benar siap untuk Piala Dunia juga dinilai layak mendapatkan transfer besar mereka sendiri, yang menjadi tanda kemajuan sekaligus indikasi betapa bertalenta sejumlah pemain ini.
Zavier Gozo menjadi yang paling menonjol, karena bintang Real Salt Lake yang kini telah berstatus mantan itu direkrut Crystal Palace dengan biaya sekitar $15 juta. Gozo sebelumnya sudah membuktikan diri sebagai MLS All-Star dan tampak bisa menjadi figur kunci bagi USMNT dalam siklus ini, dan siklus itu telah dimulai dengan dirinya menjalani debut di Premier League.
Namun, dia bukan satu-satunya. Pukstas melompat dari Kroasia ke Championship, menempatkannya di liga yang lebih terlihat dan juga berada pada level yang jauh lebih tinggi. Lucas Bombino menukar San Diego dengan Stoke City saat satu lagi prospek MLS yang sangat digadang-gadang mendapatkan transfer besar. Anda bahkan bisa menunjuk Benji Flowers, pemain dual-national Meksiko-Amerika berusia 15 tahun, yang menandatangani kontrak dengan FC Dallas yang mencakup klausul untuk membawanya ke Chelsea saat ia berusia 18 tahun.
Anak-anak muda ini tampaknya baik-baik saja, dan mereka juga siap menghadapi tantangan baru untuk memulai siklus 2030 ini.
PECUNDANG: Joe Scally dan Tanner Tessmann
Pada titik-titik berbeda musim panas ini, laporan bermunculan terkait masa depan Joe Scally dan Tanner Tessmann bersama klub masing-masing. Borussia Monchengladbach siap melepas Scally. Hal yang sama berlaku untuk Tessmann di Lyon. Namun, keduanya pada akhirnya tidak pergi.
Situasi ini bisa saja menjadi berkah terselubung. Tessmann, khususnya, sudah berguna bagi Lyon karena ia tampil sebagai starter dalam laga kualifikasi Liga Champions klub tersebut. Namun, Lyon tidak lolos dari kualifikasi itu, yang berarti mereka akan bermain di Liga Europa musim ini. Mungkin Liga Europa memberi Tessmann panggung yang ia butuhkan.
Sementara itu, Scally tidak menjadi starter pada laga pembuka musim Gladbach, masuk dari bangku cadangan selama 14 menit dalam kekalahan 3-0 dari RB Leipzig. Pimpinan klub telah mengatakan bahwa ia tidak masuk dalam rencana musim ini, dan ia kini memasuki tahun terakhir kontraknya. Laporan dari Jerman menyebut bahwa, mengingat situasinya, Scally sebagian besar akan berperan sebagai pelapis hingga Januari.
Sekali lagi, keduanya memiliki kualitas dan rekam jejak bersama klub mereka saat ini untuk kembali masuk ke dalam rencana. Namun, tidak pernah benar-benar menyenangkan berada di klub yang tidak percaya kepada Anda.
PEMENANG: Gio Reyna
Anda tak pernah dijamin mendapat kesempatan kedua, atau ketiga, atau keempat. Namun, di situlah posisi Reyna saat ini, dan kesempatan ini sudah memberi harapan nyata bahwa kali ini bisa berbeda.
Setelah gagal mendapatkan tempat di Borussia Monchengladbach, Reyna berlabuh di Ligue 1 bersama Strasbourg. Ini merupakan perubahan liga dan kemungkinan sedikit penurunan level, tetapi, jika mempertimbangkan semuanya, tetap menjadi tempat berlabuh yang cukup bagus bagi pemain yang masih menyisakan begitu banyak tanda tanya seperti Reyna. Dengan segala bakat yang dimilikinya, kemampuan terbaik adalah ketersediaan untuk bermain, dan pemain berusia 23 tahun itu harus menunjukkan bahwa ia bisa tetap tersedia.
Tanda-tanda awalnya positif, karena Reyna terlihat seperti sosok yang menyerupai prospek yang sangat diharapkan banyak orang beberapa tahun lalu. Bisakah Strasbourg akhirnya berharap pada prospek itu? Semua orang di sepakbola Amerika akan berharap demikian karena, jika tidak, entah apakah ada pihak lain yang bisa.