Seperti biasa, bursa transfer musim panas berjalan hingga detik-detik terakhir dengan drama luar biasa. Namun kali ini, seorang bintang tim nasional putra Amerika Serikat berada di pusat drama itu dengan cara yang belum pernah dialami pemain Amerika mana pun sebelumnya.

Folarin Balogun pada akhirnya menjadi tokoh utama Deadline Day setelah kepindahannya ke Everton gagal pada detik terakhir. Gagalnya transfer itu melanjutkan musim panas yang liar bagi Balogun, yang kini telah menjadi nama yang sangat dikenal karena lebih dari satu alasan.

Meski begitu, walau ia tidak mendapatkan kepindahannya, beberapa pemain lain berhasil melakukannya. Dari bintang muda yang mengambil lompatan besar hingga wajah-wajah lama yang mendapatkan kesempatan terakhir mereka di level tertinggi, ada banyak aktivitas yang berlangsung sampai detik-detik terakhir.

Dengan itu, GOAL mengulas para pemenang dan pecundang USMNT di bursa transfer...