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MLS WL 1-1GOAL

Pemenang dan Pecundang MLS: St. Louis CITY Tak Terkalahkan dalam 20 Laga, Luis Suarez dari Inter Miami Bungkam Para Pengkritiknya, dan Apakah Andre Luiz Kini Pemain Terbaik di Liga Ini?

Sebuah rekor liga berhasil disamai, Luis Suarez terus tampil seolah tak terpengaruh usia, dan rekrutan baru Sporting KC tampil lebih baik daripada yang bisa dibayangkan siapa pun.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pertama-tama, apresiasi untuk St. Louis CITY SC yang membuktikan bahwa hampir semua orang keliru. Langkah mereka merombak total tim dan membangunnya kembali pada jeda musim lalu semula diperkirakan bakal menghasilkan pemulihan bertahap. Setelah finis di posisi ke-13 musim lalu, peningkatan sekecil apa pun sudah cukup menggembirakan tahun ini. Namun, bagaimana dengan rentetan 20 laga tanpa kekalahan, yang kini menyamai catatan New York Red Bulls pada 2016 sebagai yang terpanjang dalam sejarah MLS? Jika Vancouver terus kehilangan poin, St. Louis bisa menjuarai Wilayah Barat. Itu peningkatan yang luar biasa besar.

    Namun, pemecahan rekor bukan satu-satunya cerita dari MLS akhir pekan ini. Inter Miami kembali meraih kemenangan, tetapi mungkin bukan berkat sosok utama yang diperkirakan banyak orang. LAFC tidak merasakan dampak positif dari kedatangan pelatih baru. Dan sekalian membahasnya, apakah ada yang benar-benar ingin lolos ke playoff di Wilayah Barat? Hasil pertandingan menunjukkan tim-tim di luar zona playoff cukup acuh tak acuh terhadap peluang tersebut.

    GOAL mengulas para Pemenang dan Pecundang dari akhir pekan lainnya di MLS...

  • PEMENANG: Luis Suarez

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Luis Suarez mencetak dua gol untuk Miami saat menghadapi DC pada Sabtu malam.

    Apakah sudah waktunya menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Luis Suarez? Mungkin. Keputusan mencadangkan pemain Uruguay itu dalam playoff 2025 pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan Inter Miami menjuarai Piala MLS. Ia sudah terlalu tua, terlalu lambat, dan tidak mencetak cukup banyak gol untuk membenarkan tempatnya di tim. Ia menjadi juara karena bersedia menyaksikan pertandingan dari pinggir lapangan.

    Pensiun mungkin masuk akal setelah itu. Namun, ketika Messi menandatangani kontrak barunya, Suarez memilih untuk bertahan. Meski kursi pelatih Miami mengalami banyak pergolakan, dengan Inter Miami kini ditangani pelatih ketiga mereka musim ini, Suarez telah membuktikan nilainya. Ia menjadi starter dalam 20 dari 24 penampilannya. Setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas DC United pada Sabtu malam, ia masuk sepuluh besar daftar pencetak gol liga dengan 15 gol. Ini merupakan musim yang bagus bagi pemain Uruguay itu sekaligus babak penutup yang pantas.

  • PECUNDANG: Xavi Tamarit

    Xavi Tamarit, LAFC
    Getty

    Xavi Tamarit gagal meraih tiga poin dalam laga pertamanya sebagai pelatih sementara LAFC.

    Jadi, di mana dampak positif kedatangan pelatih baru itu? LAFC tampaknya punya masalah yang lebih mendalam. Sebagian di antaranya mudah terlihat. Performa Son Heung-Min merosot tajam. Keseimbangan lini tengah belum tepat. Para pemain sayap belum tampil padu. Pada dasarnya, LAFC sangat bergantung pada Denis Bouanga.

    Hal itu kembali terbukti pada Sabtu malam. St. Louis yang tengah menanjak menyita begitu banyak perhatian sehingga arti penting laga LAFC melawan Vancouver ini agak terabaikan. Pemenang laga ini masih bisa menjuarai Wilayah Barat. LAFC pun mendapat peluang emas ketika Tristan Blackmon diganjar kartu merah karena menggagalkan peluang mencetak gol pada awal babak pertama.

    Namun, meski ada sosok baru, Xavi Tamarit, di bangku pelatih, LAFC gagal memanfaatkannya. Bahkan, aksi gemilang Bouanga sekali lagi dibutuhkan untuk mengamankan satu poin. LAFC kini tanpa kemenangan dalam empat laga, berada di posisi keenam Wilayah Barat, dan terancam kehilangan keuntungan bermain di kandang.

  • PEMENANG: Andre Luiz

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    Eyepix Group

    Pemain sayap asal Brasil itu kembali tampil luar biasa untuk Sporting KC, meski kelemahan di lini pertahanan masih menghambat timnya.

    Pada 18 Agustus, Sporting KC resmi mengumumkan perekrutan Andre Luiz dengan biaya $18 juta, rekor transfer klub. Klub itu juga memberikan kontrak lima tahun kepada pemain sayap asal Brasil yang belum banyak dikenal tersebut. Langkah ini tampak agak janggal. Sporting KC, perlu diingat, pernah dikaitkan dengan pemain sekelas Cristiano Ronaldo dan Mo Salah. Sementara itu, Luiz baru saja menjalani enam bulan yang mengecewakan bersama Olympiacos. Apa yang luput dari perhatian kita semua?

    Rupanya, cukup banyak. Luiz tampil gemilang sejak tiba di Major League Soccer. Dalam tujuh pertandingan, dengan waktu bermain kurang dari 400 menit, ia mencatatkan tujuh gol dan satu assist. Statistik itu seperti berasal dari gim video, padahal ia semula tak tampak seperti perekrutan pemain berstatus DP yang menarik. Namun, ada kenyataan pahit: terlepas dari kontribusi Luiz di lini serang, Sporting KC hanya memenangi dua dari tujuh pertandingan tersebut. Mereka adalah tim terburuk di MLS dan kini berjuang agar tidak finis sebagai juru kunci tahun ini.

    Luiz masih bisa berperan penting dalam upaya itu. Pada Sabtu malam, ia membantu Sporting membalikkan ketertinggalan dua gol untuk mengamankan satu poin penting. Melihat performanya, muncul pertanyaan yang patut diajukan: apakah ia pemain terbaik di MLS saat ini?

  • Pecundang: Tim-tim yang berharap lolos ke playoff Konferensi Barat

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    ZUMA Press Wire

    San Diego FC berpeluang kembali masuk dalam persaingan memperebutkan tempat di playoff, tetapi kalah 1-4 dari New York Red Bulls.

    Di internet, ada istilah yang dikenal sebagai "adu medioker". Intinya, sejumlah pihak yang sama-sama berusaha meraih sesuatu justru gagal dalam situasi yang sama mengecewakannya. Atau, sederhananya, semuanya tampil agak buruk. Dari situ, perhatian beralih ke tim-tim peringkat kedelapan hingga ke-14 di Wilayah Barat. Hal yang lucu dari MLS adalah bahwa secara harfiah lebih sulit untuk tidak lolos ke playoff. Tentu saja, olahraga tidak sesederhana itu, dan kesetaraan mutlak tidak pernah ada. Namun, secara teori, semua tim akan merasa punya peluang untuk bermain di fase pascamusim dalam bentuk apa pun.

    Itu kabar buruk bagi kaum puris, tetapi menjadi penyelamat bagi tim-tim yang nyaris tidak tampak layak bersaing memperebutkan tempat di playoff. Raih beberapa kemenangan beruntun, hindari penampilan yang benar-benar buruk, dan tiba-tiba fase pascamusim sudah dalam jangkauan. Hanya tujuh poin yang memisahkan peringkat kedelapan dan ke-14 di Wilayah Barat, sementara peringkat kesembilan sudah cukup untuk mendapatkan tempat di laga wild card. Bahkan Minnesota United yang berada di peringkat ke-14 masih punya peluang. Namun, ketujuh tim itu hanya meraih satu kemenangan secara keseluruhan pekan ini, dan tak satu pun saling berhadapan.

    Adu medioker.

  • PEMENANG: Julian Hall

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Gol Hall pada babak pertama membuka jalan bagi kemenangan 4-1 New York Red Bulls.

    Bocah emas! Statistik yang ramai dibicarakan selama jeda internasional menyebut bahwa hanya dua pemain sepanjang sejarah sepak bola yang mencetak gol dalam masing-masing dari tiga penampilan pertama mereka sebagai starter untuk tim nasional. Yang pertama adalah seorang bocah Brasil bernama Pele. Yang kedua adalah Julian Hall (jangan bandingkan keduanya, nikmati saja penampilan mereka).

    Hall mungkin belum masuk perbincangan tentang pemain terbaik sepanjang masa, tetapi saat ini ia sedang tampil tajam. Ia sempat kehilangan ketajaman selama beberapa bulan di MLS, sebagai bagian dari lini serang Red Bulls yang diam-diam kesulitan (pendekatan menyerang Michael Bradley begitu kentara sehingga mudah untuk luput menyadari bahwa lini serang tim ini sebenarnya termasuk dalam sepuluh yang terburuk di MLS).

    Namun, keadaan mungkin mulai berubah, dengan Hall berada di barisan terdepan. Ia kembali mencetak gol, kali ini untuk Red Bulls dalam kemenangan 4-1 atas San Diego, lawan yang sama kacaunya. Kemenangan itu sama sekali tidak terlihat meyakinkan, tetapi gol Hall, yang lahir dari pergerakan cerdas dan sontekan jarak dekat, menunjukkan naluri seorang penyerang berpengalaman. Jika ia bisa mencetak beberapa gol lagi, Red Bulls semestinya kembali tampil di babak pascamusim.

  • PECUNDANG: Rekor liga

    FC Dallas v Sporting Kansas City
    Getty Images Sport

    Musa mencetak rekor baru klub setelah membobol gawang lawan untuk ke-19 kalinya musim ini.

    Konon, rekor ada untuk dipecahkan, dan MLS benar-benar membuktikannya pekan ini.

    St. Louis menyamai rekor liga berupa 20 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi setelah mengalahkan LA Galaxy. Sementara itu, André Luiz menjadi pemain Sporting KC pertama yang mencetak tujuh gol dalam tujuh penampilan pertamanya. Setelah itu, giliran rekor gol klub yang pecah.

    Gol ke-19 Petar Musa untuk FC Dallas di musim reguler MLS memecahkan rekor 18 gol yang sebelumnya dipegang bersama oleh Jason Kreis, Kenny Cooper, Jesús Ferreira, dan Musa sendiri. Kelvin Yeboah turut meramaikan dengan gol ke-15-nya untuk Minnesota United, melampaui rekor klub berupa 14 gol di musim reguler MLS yang dicetak Christian Ramirez pada 2017. Akhir pekan yang penuh dengan pemecahan rekor.