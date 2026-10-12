Pertama-tama, apresiasi untuk St. Louis CITY SC yang membuktikan bahwa hampir semua orang keliru. Langkah mereka merombak total tim dan membangunnya kembali pada jeda musim lalu semula diperkirakan bakal menghasilkan pemulihan bertahap. Setelah finis di posisi ke-13 musim lalu, peningkatan sekecil apa pun sudah cukup menggembirakan tahun ini. Namun, bagaimana dengan rentetan 20 laga tanpa kekalahan, yang kini menyamai catatan New York Red Bulls pada 2016 sebagai yang terpanjang dalam sejarah MLS? Jika Vancouver terus kehilangan poin, St. Louis bisa menjuarai Wilayah Barat. Itu peningkatan yang luar biasa besar.

Namun, pemecahan rekor bukan satu-satunya cerita dari MLS akhir pekan ini. Inter Miami kembali meraih kemenangan, tetapi mungkin bukan berkat sosok utama yang diperkirakan banyak orang. LAFC tidak merasakan dampak positif dari kedatangan pelatih baru. Dan sekalian membahasnya, apakah ada yang benar-benar ingin lolos ke playoff di Wilayah Barat? Hasil pertandingan menunjukkan tim-tim di luar zona playoff cukup acuh tak acuh terhadap peluang tersebut.

GOAL mengulas para Pemenang dan Pecundang dari akhir pekan lainnya di MLS...