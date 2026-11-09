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MLS 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang MLS: Nashville SC ukir sejarah, Lionel Messi raih Sepatu Emas, dan para pelatih menanggung akibat dari kiprah mengecewakan

Hari Penentuan itu sendiri mungkin bukan yang paling mendebarkan, tetapi sejumlah rekor tercipta dan beberapa waralaba besar gagal lolos ke babak play-off.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Begitulah, semuanya sudah selesai. Apakah Decision Day berlangsung sangat menarik? Tidak juga. Ada dua hal yang benar-benar patut diperhatikan. Pertama, Nashville SC melanjutkan kiprah gemilangnya dan mencetak rekor poin baru di MLS, pencapaian yang sepenuhnya layak setelah menjalani musim yang luar biasa.

    Kedua, mungkin ada sedikit keadilan dari semesta di Wilayah Barat. RSL mengambil langkah yang sangat berani dengan menerima uang dari penjualan winger lincah Zavier Gozo. Namun, mereka berhasil melewati masa sulit, mengatasi kepergiannya, dan nyaris saja gagal lolos ke babak playoff. Inilah contoh MLS yang berjalan dengan “baik”: menjual pemain dan tetap bertahan ketika tidak selalu ingin mengeluarkan dana besar.

    Namun, sejak itu situasinya menjadi agak kacau. Cukup banyak pemecatan terjadi sejak peluit akhir pertandingan terakhir berbunyi. Dampaknya pun terasa luas, sementara sejumlah pertandingan playoff tampak sangat menjanjikan.

    Berikut sedikit analisis dari GOAL tentang para pemenang dan pecundang Decision Day, serta 48 jam berikutnya yang berlangsung ganjil...

  • PEMENANG: Lionel Messi

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi mencetak 26 gol musim ini dan meraih Sepatu Emas MLS.

    Mari kita tuntaskan formalitas ini, terutama karena bagi Messi sendiri, memenangkannya memang sekadar formalitas. Messi meraih Sepatu Emas. Mengharapkan orang lain melakukan hal serupa tentu terlalu naif. Bahkan, dari semua pemenang di berbagai kategori statistik, “Messi meraih Sepatu Emas” mungkin yang paling mudah diprediksi sejak Januari.

    Jadi, ya, selamat, Leo, karena telah melakukan apa yang kita semua tahu memang bisa kamu lakukan.

  • PECUNDANG: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Pascal Jansen dipecat NYCFC setelah laga terakhir musim reguler

    Penulis ini sebenarnya termasuk pembela Pascal Jansen. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, ia bekerja dengan sangat baik pada 2025 bersama skuad yang sebenarnya tidak terlalu bagus. NYCFC jelas tampil melampaui ekspektasi dengan mencapai final Wilayah Timur. Menurut penulis, pencapaian itu seharusnya memberinya cukup kepercayaan untuk tetap bertahan meski tim menjalani satu musim yang dilanda cedera dan performa yang secara umum di bawah harapan.

    Namun, jelas sudah saatnya New York City memulai lembaran baru. Ada stadion baru yang siap dibuka. Tim ini mungkin membutuhkan seorang pemain bintang. Kehadiran pelatih ternama untuk mendukungnya dan menopang semua itu tentu tidak akan merugikan. Jansen adalah ahli taktik yang cerdas. Ia juga piawai menghadapi pers. Dengan skuad yang sepenuhnya fit, ia mungkin mampu membawa tim ke babak play-off. Namun, apakah ia sosok yang mampu menarik perhatian publik seperti yang dibutuhkan #brand? Mungkin tidak.

  • PEMENANG: Anak-anak!

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan menutup musim dengan mencetak dua gol untuk Union.

    Baik, ini memang penyederhanaan. Namun, ruang yang tersedia terbatas, sementara terlalu banyak talenta muda yang layak dibahas. Jadi, cukup katakan ini: pada hari terakhir musim reguler MLS, dua pemain muda berikut mencetak gol:

    - Cavan Sullivan (dua gol)

    - Adri Mehmeti

    Itu bukan hasil buruk bagi para pemain yang berharap memperkuat USMNT. Sullivan melewati masa sulit akibat dua cedera ringan. Mehmeti tidak benar-benar mengalami kesulitan, tetapi kemerosotan pada akhir musim membuat New York Red Bulls gagal lolos ke babak play-off untuk tahun kedua berturut-turut. Singkatnya, kedua pemain muda itu membutuhkan hasil ini. Kini, mereka akan menuju pemusatan latihan USMNT untuk membuktikan bahwa mereka mampu tampil di panggung terbesar.

  • PECUNDANG: Raphael Wicky

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Wicky dipecat Sporting KC setelah membawa klub itu mencatatkan rekor terburuk di Wilayah Barat.

    Rasanya kejam menyudutkan para pelatih. Penulis ini selalu berpihak kepada pelatih. Namun, 72 jam setelah musim berakhir memang selalu menjadi masa pemecatan. Begitulah kenyataannya. Beberapa pemecatan di sini cukup masuk akal. Robin Fraser gagal membuat Toronto tampil baik. Pemecatan Jansen mungkin terasa keras, tetapi ia mengemban tugas besar dan gagal membawa timnya ke babak play-off.

    Namun, pemecatan Wicky membingungkan. Semua orang memperkirakan Sporting KC akan tampil buruk. Sejak awal musim, skuad mereka memang belum berstandar MLS. Jadi, apa yang sebenarnya diharapkan? Wicky sejak awal tampak seperti pelatih yang cocok untuk klub yang sedang membangun ulang tim, persis seperti yang dilakukan Sporting KC. Pertanyaannya: apa yang sedang direncanakan direktur olahraga David Lee?

  • PEMENANG: Laurent Courtois

    Columbus Crew v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Courtois membawa Columbus lolos ke babak play-off meski mengawali musim dengan sulit.

    Pak Courtois, kami berutang permintaan maaf kepada Anda. Hanya sedikit yang mengenal kemampuan Anda. Begini perjalanan Columbus Crew musim ini. Mereka kehilangan pelatih terbaik di MLS. Mereka kehilangan penyerang terbaik akibat cedera lutut yang membuatnya harus absen hingga akhir musim. Lalu mereka kalah dalam banyak sekali pertandingan. Namun, pada pertengahan September, keadaan mulai berubah. Orlando, Montreal, dan Inter Miami berhasil mereka kalahkan. Tim ini mulai menemukan performanya. Mereka melakukannya dengan cara khas Columbus: menguasai bola, mengoper dengan akurat, dan membangun serangan dengan cerdas.

    Ya, mereka kurang tajam dalam penyelesaian akhir, dan itu tak diragukan lagi akan merugikan mereka di babak play-off. Namun, Courtois telah membimbing tim yang tinggal bayangan dari kekuatan sebelumnya ini hingga meraih tempat di babak play-off, sesuatu yang tadinya terasa begitu jauh dari jangkauan.

  • Pecundang: Tim-tim L.A.

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Akhir musim berlangsung sulit bagi kedua tim asal Los Angeles, yang sama-sama tampil di bawah ekspektasi dengan cara berbeda.

    Yah, itu menyedihkan. Musim ini memang sejak awal diperkirakan berat bagi Galaxy, yang sangat kehilangan kemampuan Riqui Puig untuk mengatur tempo dan mengendalikan permainan. Tanpa dia, mereka bukan tim yang sama. Kekalahan 2-1 dari RSL pada hari terakhir yang membuat mereka tersingkir dari playoff terasa menyakitkan. Namun, adakah yang terkejut?

    Namun, LAFC? Wah. Banyak orang, termasuk penulis ini, menjagokan mereka di Konferensi Barat. Marc Dos Santos tampak sebagai pelatih yang bagus. Son Heung-Min adalah pesepakbola yang sangat bagus. Begitu pula Denis Bouanga. Skuad mereka juga punya banyak pemain berbakat lainnya. Dan ya, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan menjelang hari terakhir musim ini. Namun, menutup musim dengan empat pertandingan tanpa kemenangan, lalu harus bertandang ke markas St. Louis CITY SC dalam laga sulit di babak pertama playoff? Bukan pekan yang menyenangkan di LA.