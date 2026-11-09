Begitulah, semuanya sudah selesai. Apakah Decision Day berlangsung sangat menarik? Tidak juga. Ada dua hal yang benar-benar patut diperhatikan. Pertama, Nashville SC melanjutkan kiprah gemilangnya dan mencetak rekor poin baru di MLS, pencapaian yang sepenuhnya layak setelah menjalani musim yang luar biasa.

Kedua, mungkin ada sedikit keadilan dari semesta di Wilayah Barat. RSL mengambil langkah yang sangat berani dengan menerima uang dari penjualan winger lincah Zavier Gozo. Namun, mereka berhasil melewati masa sulit, mengatasi kepergiannya, dan nyaris saja gagal lolos ke babak playoff. Inilah contoh MLS yang berjalan dengan “baik”: menjual pemain dan tetap bertahan ketika tidak selalu ingin mengeluarkan dana besar.

Namun, sejak itu situasinya menjadi agak kacau. Cukup banyak pemecatan terjadi sejak peluit akhir pertandingan terakhir berbunyi. Dampaknya pun terasa luas, sementara sejumlah pertandingan playoff tampak sangat menjanjikan.

Berikut sedikit analisis dari GOAL tentang para pemenang dan pecundang Decision Day, serta 48 jam berikutnya yang berlangsung ganjil...