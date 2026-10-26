Musim MLS kini memasuki tahap akhir. Bagi banyak tim, perebutan tempat di babak playoff tengah berlangsung sengit. Bagi tim-tim lain, fokusnya adalah memperbaiki posisi dan mempersiapkan diri untuk meraih sukses di babak playoff beberapa pekan lagi.

Namun, bagi satu tim, akhir pekan ini adalah soal mengangkat trofi yang sejak awal tampaknya akan menjadi milik mereka.

Nashville SC benar-benar mengangkat trofi itu setelah memastikan gelar Supporters' Shield lewat kemenangan meyakinkan atas CF Montreal. Tim terbaik di liga tersebut tampil sesuai statusnya, seperti yang mereka lakukan sepanjang musim. Itulah sebabnya mereka meraih trofi ini. Jika momentum mereka terus meningkat, bukan tidak mungkin trofi lain akan menyusul.

Kini, perhatian tertuju pada persaingan di belakang mereka. Papan tengah klasemen masing-masing konferensi semakin padat, sementara tim-tim yang dianggap "aman" pun kesulitan akhir pekan ini. Dalam hal itu, ini menjadi pekan ganjil lainnya di Major League Soccer, dan masih ada beberapa pekan pertandingan sebelum babak playoff dimulai.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari akhir pekan MLS...