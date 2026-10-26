Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
MLS WL 1-1Getty/GOAL

Pemenang dan Pecundang MLS: Nashville SC raih Supporters' Shield, Inter Miami tersandung melawan New York Red Bulls, dan rentetan kemenangan Philadelphia Union terhenti tanpa Cavan Sullivan

Seiring persaingan memperebutkan tempat di babak play-off semakin ketat, sejumlah hasil penting tercipta di berbagai pertandingan MLS.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Musim MLS kini memasuki tahap akhir. Bagi banyak tim, perebutan tempat di babak playoff tengah berlangsung sengit. Bagi tim-tim lain, fokusnya adalah memperbaiki posisi dan mempersiapkan diri untuk meraih sukses di babak playoff beberapa pekan lagi.

    Namun, bagi satu tim, akhir pekan ini adalah soal mengangkat trofi yang sejak awal tampaknya akan menjadi milik mereka.

    Nashville SC benar-benar mengangkat trofi itu setelah memastikan gelar Supporters' Shield lewat kemenangan meyakinkan atas CF Montreal. Tim terbaik di liga tersebut tampil sesuai statusnya, seperti yang mereka lakukan sepanjang musim. Itulah sebabnya mereka meraih trofi ini. Jika momentum mereka terus meningkat, bukan tidak mungkin trofi lain akan menyusul.

    Kini, perhatian tertuju pada persaingan di belakang mereka. Papan tengah klasemen masing-masing konferensi semakin padat, sementara tim-tim yang dianggap "aman" pun kesulitan akhir pekan ini. Dalam hal itu, ini menjadi pekan ganjil lainnya di Major League Soccer, dan masih ada beberapa pekan pertandingan sebelum babak playoff dimulai.

    GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari akhir pekan MLS...

  • PEMENANG: Nashville SC

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville SC jelas merupakan tim terbaik di MLS, tetapi ujian yang lebih berat masih menanti.

    Nashville SC memang sudah hampir pasti meraih Supporters' Shield akhir pekan ini. Tim sebagus ini menghadapi tim seburuk CF Montreal? Hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi.

    Jadi, pembahasan ini bukan tentang kemenangan 2-0 itu sendiri, melainkan tentang memberi pujian kepada tim yang terus mengumpulkan kemenangan sepanjang musim.

    Nashville adalah tim yang sangat bagus. Bahkan, mereka yang terbaik di MLS, dan itulah yang diakui melalui Supporters' Shield. Mereka telah membuktikannya berulang kali, sehingga peluang untuk mencetak sejarah masih terbuka. Mereka masih bisa memecahkan rekor poin dan mengukuhkan diri sebagai sesuatu yang lebih: tim terbaik dalam sejarah musim reguler MLS.

    Namun, terlepas dari segala pujian atas kiprah mereka di musim reguler, kita semua tahu bagaimana kelanjutannya. Semua itu tidak berarti lagi begitu fase pascamusim dimulai. Lantas, bagaimana dengan Nashville? Mereka punya deretan Designated Player paling produktif di liga, para pemain pendukung yang tangguh, serta pelatih, BJ Callaghan, yang sejauh ini berhasil membuat semua orang percaya pada pendekatannya. Hasilnya, mereka melibas semua lawan yang menghadang.

    Kini, saatnya menatap tantangan berikutnya. Perburuan Nashville untuk mengukir nama abadi sebenarnya baru saja dimulai, meski mereka sudah menggenggam trofi.

  • Pecundang: Inter Miami

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Ini penampilan yang buruk. Inter Miami kalah 2-0 dari New York Red Bulls dan, pada kebanyakan kesempatan lain, skor kekalahannya bisa lebih telak. Pertahanan Inter Miami berulang kali ditembus dan mereka terus-menerus kalah dalam permainan. Kekalahan ini pantas mereka terima dan menjadi tamparan keras.

    Ini menjadi tanda peringatan lain bagi tim yang sudah memiliki cukup banyak masalah. Juara bertahan MLS Cup itu mungkin masih menjadi favorit untuk kembali memenanginya musim ini, tetapi sejauh ini penampilan mereka belum benar-benar meyakinkan. Laga ini, khususnya, tidak akan menambah keyakinan siapa pun setelah mereka dipermalukan Red Bulls, yang saat ini tengah berjuang menjaga peluang lolos ke playoff.

    Tentu saja, ada satu catatan penting: Lionel Messi. Ia hanya bermain satu babak dan, pada banyak kesempatan, satu babak saja sudah cukup baginya. Namun, tidak kali ini. Meski begitu, ada dua versi Inter Miami yang perbedaannya sudah jelas. Bersama Messi, mereka sangat bagus. Tanpanya? Biasa saja. Tentu saja Messi akan tersedia untuk playoff, tetapi tim ini tetap perlu meningkatkan performanya secara signifikan.

    Sementara itu, Adri Mehmeti patut mendapat apresiasi atas momen yang viral ketika ia dengan mudah melewati Rodrigo De Paul. Jika ia bisa melakukan itu terhadap seorang juara Piala Dunia, masa depan terbentang luas di hadapannya.


  • PEMENANG: Sergi Solans

    Real Salt Lake v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Real Salt Lake memenangi tiga dari lima pertandingan mereka dalam sebulan terakhir. Di masing-masing kemenangan itu, Sergi Solans mencetak setidaknya satu gol. Ini mulai menjadi pola!

    Ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas St. Louis City SC akhir pekan ini. St. Louis tampak jelas masih merasakan dampak dari laga U.S. Open Cup. Solans mencetak gol sebelum dan sesudah turun minum, dengan gol Dominik Marczuk di antaranya. Ditambah dua kartu kuning untuk Tomas Ostrak dari St. Louis, hasilnya adalah kemenangan telak yang dipimpin oleh dua gol Solans.

    Beberapa pekan lalu, harapan RSL tampak sudah pupus. Zavier Gozo telah pergi, Diego Luna dipastikan absen hingga akhir musim, dan daya serang mereka tampaknya tidak cukup untuk bersaing memperebutkan tiket playoff. Namun, kini mereka hanya terpaut dua poin dari posisi terakhir playoff Wilayah Barat dan masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan dibandingkan LA Galaxy yang berada di peringkat kesembilan. Galaxy kehilangan dua poin setelah bermain imbang melawan rivalnya, LAFC, pada Minggu.

    RSL akan menghadapi Galaxy pada Decision Day, yang berarti nasib mereka ada di tangan sendiri. Jalan mereka kini tampak cukup jelas, bukan? Jika Solans mencetak gol, RSL menang. Kabar baiknya, saat ini ia terus mencetak gol.

  • PECUNDANG: Philadelphia Union

    imago-sport-1085008405.jpg
    Icon Sportswire

    Union menjalani hari yang berat tanpa Cavan Sullivan.

    Tanpa Cavan Sullivan, masalah besar. Rentetan 15 pertandingan tanpa kekalahan milik tim paling impresif di MLS pun berakhir.

    Rentetan Union terhenti akhir pekan ini setelah mereka kalah 2-1 dari New England Revolution. Gol Union sempat membangkitkan semangat ketika Neil Pierre kembali mencetak gol dari posisi bek tengah. Sayangnya, gol itu datang terlalu terlambat bagi Union, yang sudah tertinggal 2-0 saat Pierre mencetak gol pada masa tambahan waktu.

    Mudah untuk menarik kesimpulan sederhana bahwa absennya pemain berusia 17 tahun itu menjadi penyebab kekalahan mereka. Tentu saja, kenyataannya tidak sesederhana itu. Union sebenarnya bermain cukup baik dalam laga ini. Mereka menekan dengan baik dan tetap menjalankan rencana permainan, sehingga punya peluang nyata untuk bersaing. Pada hari lain, pendekatan itu mungkin berhasil. Namun, tidak kali ini.

    Sullivan akan segera kembali dan kehadirannya akan memberi Union sedikit tambahan energi. Apakah itu akan mengubah hasil laga ini? Mungkin saja, tetapi tim paling impresif di liga pun terkadang gagal meraih hasil yang diinginkan, baik dengan maupun tanpa pemain muda berbakat dalam skuad.

  • PEMENANG: Columbus Crew

    Columbus Crew v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Columbus Crew tengah berupaya lolos ke babak play-off menjelang akhir musim berbekal kemenangan-kemenangan belakangan ini.

    Di pekan-pekan terakhir musim ini, tim-tim yang masih berada di batas persaingan punya tugas sederhana: menang. Columbus Crew melakukannya akhir pekan ini, dan dengan meyakinkan.

    Menghadapi Toronto FC, yang berada tepat di atas mereka dalam klasemen, Columbus Crew menang telak 4-2. Mereka sempat unggul 4-0 sebelum sedikit mengendur. Kemenangan besar itu pun datang pada saat yang krusial.

    Berkat kemenangan ini, Columbus Crew kini menempati posisi ke-10 di Wilayah Timur, hanya terpaut satu poin dari New York Red Bulls. Terlepas dari final U.S. Open Cup, Columbus Crew kini terus meraih kemenangan dan melanjutkan laju mereka menanjak di klasemen menjelang akhir musim. Dalam dua pekan terakhir, mereka mengalahkan Charlotte, Cincinnati, dan kini Toronto.

    Dallas, D.C., dan Chicago menanti dalam tiga laga penutup musim. Masing-masing akan terasa wajib dimenangi, tetapi juga terasa bisa dimenangi.