Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
MLS Winners and Losers 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang MLS: Nashville SC nyaris mencetak rekor MLS, Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi beruntung, dan Wilayah Barat tampak siap menyambut Decision Day

Inter Miami menang, Nashville mengukir sejarah, dan banyak tiket playoff Konferensi Barat masih diperebutkan menjelang hari penentuan

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Lima pertandingan, lima kemenangan, dan tiket playoff Wilayah Timur sudah diamankan. Columbus Crew memilih waktu yang tepat untuk tampil menanjak.

    Inilah kenyataan di MLS: sebagian besar tim memiliki kualitas yang biasa-biasa saja. Artinya, jika Anda memenangi beberapa pertandingan, Anda punya peluang untuk mencuri perhatian (inilah yang kerap disebut “kesetaraan kekuatan”). Crew berhasil melakukannya. GOAL tidak memihak, tetapi MLS selalu terasa sedikit lebih menyenangkan ketika tim yang begitu memikat ini ikut bersaing.

    Masih banyak yang terjadi di Wilayah Timur, tempat persaingan memperebutkan tiket playoff mulai menemukan kejelasan sepekan sebelum Decision Day. Nashville begitu perkasa (kita sudah tahu itu). Miami bisa tampil brilian, buruk, dan sedikit beruntung sekaligus (kita juga sudah tahu itu). Dan Allan Saint-Maximin mungkin sebaiknya tidak melakukan gestur kontroversial kepada lawan jika ingin terhindar dari kartu merah (kita sudah tahu itu, tetapi tidak menyangka hal tersebut benar-benar terjadi).

    Wilayah Barat juga tak kalah menarik. Setelah tak satu pun tim di peringkat ketujuh hingga ke-11 tampak benar-benar ingin lolos ke playoff, kini semuanya terlihat punya peluang. Persaingannya semakin seru, dan GOAL mengulas semuanya dalam Pemenang dan Pecundang MLS pekan ini...

  • PEMENANG: Inter Miami seolah selalu diselamatkan skenario

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi turut berperan dalam kedua gol saat Inter Miami menaklukkan New England pada Minggu malam.

    Waduh.

    Jadi, bagaimana menyikapinya? Inter Miami sekali lagi tidak tampil begitu bagus saat menghadapi New England Revolution. Jarak antarpemain tidak tepat. Pertahanannya rapuh. Tak ada yang menunjukkan bahwa mereka layak disebut “juara”. Namun, Miami memang tidak perlu tampil seperti itu. Entah berkat keberuntungan luar biasa dalam sepakbola atau karena memiliki pemain terbaik, mereka selalu berhasil memenangi pertandingan seperti ini.

    Semua bermula dari sebuah assist Lionel Messi yang sebenarnya bukan assist. Saat berupaya menguasai bola liar di kotak penalti, ia tampaknya mencoba mengarahkan bola ke dirinya sendiri. Namun, bola justru melambung ke arah German Beterame, yang kemudian menuntaskannya menjadi gol. Setelah itu, Messi menunjukkan magisnya: sebuah gerak tipuan, putaran, bola yang berbelok setelah membentur pemain, lalu sepakan ke sudut bawah gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1 saat pertandingan menyisakan 10 menit.

    Menjelang laga usai, New England Revolution sempat mengira telah menyamakan kedudukan setelah Ian Fray melakukan kesalahan bertahan yang konyol. Namun, keberuntungan Miami kembali bekerja. Posisi offside yang sangat tipis dan begitu sial menggagalkan hasil imbang yang sebenarnya layak diraih. Musim lalu, formula Miami adalah perpaduan antara Messi sebagai pemain terbaik di planet ini dan keberuntungan yang membuat lawan frustrasi. Tampaknya perpaduan itu kembali terwujud.

  • PECUNDANG: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Setelah membawa NYCFC ke final Wilayah Timur pada 2025, Jansen kesulitan membuat timnya tampil maksimal musim ini.

    "Saya tidak akan pernah mencari-cari alasan"

    Itulah kata-kata pelatih kepala NYCFC Pascal Jansen setelah menyaksikan timnya gagal lolos ke playoff MLS, seusai secara mengejutkan melaju ke final Wilayah Timur pada 2025. Sebenarnya, mereka mungkin bermain melampaui kemampuan mereka tahun lalu. Itu tampak seperti hasil kerja kepelatihan yang luar biasa menyeluruh, ketika NYCFC mengatasi banyaknya cedera menjelang akhir musim untuk mencatat laju yang cukup sulit diperkirakan.

    Masalahnya, keberhasilan itu membuat ekspektasi melambung terlampau tinggi. Jika Jansen mampu melakukannya setelah mengatasi penurunan performa menjelang akhir musim, apa yang tidak bisa ia capai dengan satu musim penuh? Ternyata, jawabannya adalah performa yang biasa-biasa saja. Jika dilihat secara terpisah, NYCFC memiliki sejumlah pemain bagus. Namun, konsistensi sulit mereka temukan. Setelah bermain imbang melawan D.C. United, yang kembali tertinggal jauh dalam persaingan memperebutkan tempat di playoff, tim Jansen kini dipastikan tersingkir dari persaingan menuju fase pascamusim.

    Reaksi khawatir bermunculan di media sosial, meski itu terasa agak berlebihan. Jansen adalah pelatih berprestasi yang layak mendapat kesempatan dengan dukungan investasi lebih besar. Namun, penurunan performa ini sulit diabaikan.

  • PEMENANG: Nashville SC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Nashville SC berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi New York Red Bulls pada Minggu malam dan kini berpeluang mencetak rekor poin sepanjang masa MLS.

    Jika Miami sedikit beruntung, Nashville adalah mesin. Dalam beberapa hal, sayang sekali Miami menyuguhkan bahan cerita yang jauh lebih menarik. Padahal, yang kita saksikan di sini adalah tim terbaik dalam sejarah MLS. Sepanjang lebih dari 30 tahun keberadaan liga ini, belum ada tim lain yang melakukannya seperti Nashville. Setelah mengalahkan New York Red Bulls, mereka menyamai rekor poin sepanjang masa MLS. Hasil apa pun pekan depan akan membuat mereka melampaui rekor itu.

    Hal itu saja sudah sangat mengesankan. Memang demikian. Namun, cara mereka mencapainya lebih mencuri perhatian. Nashville tertinggal 2-0 dari RBNY saat jeda. Itu ternyata tidak menjadi masalah; mereka mencetak tiga gol pada babak kedua, ditutup oleh gol kemenangan Sam Surridge pada menit ke-91. Mereka kini belum terkalahkan di kandang musim ini. Dan, ya, mereka resmi meraih Supporters' Shield.

    Apakah tim ini punya kelemahan? Tidak juga. Tidak ada tim yang kebobolan lebih sedikit. Hanya dua tim yang mencetak lebih banyak gol. Mereka punya kreativitas dalam menyerang, energi di lini tengah, dan pertahanan yang kokoh. Untuk tim-tim lain di liga: semoga beruntung.

  • PECUNDANG: Konferensi Timur terancam

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    Serangkaian kekalahan tim-tim di luar zona playoff membuat hari terakhir di Wilayah Timur sedikit kurang menarik.

    Ya, ini agak membosankan. Sebenarnya bukan mereka yang patut disalahkan, tetapi kegagalan RBNY, NYCFC, dan Toronto FC meraih kemenangan akhir pekan ini membuat kita kehilangan kesempatan menyaksikan pekan terakhir pertandingan konferensi yang mungkin berlangsung sengit. Ketiganya tersingkir dari persaingan akhir pekan lalu, sehingga situasi di Konferensi Timur kurang lebih sudah pasti.

    Memang, masih ada beberapa hal menarik dan sejumlah posisi yang belum ditentukan. Orlando dan Columbus sama-sama berharap Cincinnati kalah dalam laga terakhir musim reguler mereka, atau setidaknya kehilangan poin, agar terhindar dari laga wild card yang berat. Charlotte harus menang dan berharap Chicago kalah untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri pada babak playoff. Namun, sejujurnya, yang tersisa hanya perbedaan kecil. Situasinya kurang lebih sudah pasti.

  • Pemenang: Ketidakpastian di Konferensi Barat

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Sejumlah hasil penting di wilayah Barat membuat persaingan di konferensi itu tetap ketat menjelang hari penentuan.

    Kalau soal Wilayah Barat... wah, menarik sekali.

    MLS sudah cukup lama mempromosikan konsep HARI PENENTUAN(!) ini, tetapi kesannya agak dibuat-buat. Ada beberapa masalah yang jelas. Pertama, semua pertandingan seharusnya dimulai pada waktu yang sama. Kedua, bisakah ini benar-benar disebut “hari penentuan” jika tak ada yang sebenarnya menentukan apa pun?

    Baiklah, mungkin kita hanya terlalu mempermasalahkan namanya. Intinya, persaingan di Wilayah Barat tampaknya benar-benar akan ditentukan pada hari terakhir. Tiga tim yang saat ini berada di luar zona playoff masih berpeluang menyelinap masuk. Minnesota United harus menang di kandang dan berharap hampir separuh tim di wilayah itu kalah atau bermain imbang. Seattle Sounders saat ini tersingkir karena selisih gol. Lalu ada laga yang paling menarik, ketika RSL dan LA Galaxy saling berhadapan. Jika hasil-hasil lain tetap sesuai dengan keadaan saat ini, yang harus diakui juga kecil kemungkinannya, laga itu pada dasarnya akan menjadi pertandingan yang pemenangnya lolos ke playoff dari Wilayah Barat. Dan itulah inti dari konsep dengan nama yang agak aneh ini.

  • Pecundang: LAFC

    imago-sport-1085085329.jpg
    ZUMA Press Wire

    Produktivitas Bouanga menjadi satu-satunya alasan LAFC berada di zona play-off tahun ini.

    Akan seperti apa tim ini tanpa Denis Bouanga? LAFC tidak buruk tahun ini. Mereka adalah tim yang lolos ke playoff dan, dengan talenta menyerang yang dimiliki, merasa mampu memberikan perlawanan kepada siapa pun saat tampil dalam performa terbaik. Masalahnya, mereka seharusnya bisa jauh lebih baik. Penunjukan Marc Dos Santos, yang dipecat sebulan lalu, kini terlihat sebagai keputusan yang sangat buruk. Xavi Tamarit, yang dipromosikan tak lama setelahnya, juga belum terlihat membawa banyak perbaikan.

    Kekalahan telak 3-1 dari Minnesota menunjukkan betapa buruknya situasi LAFC. Mereka mendominasi sepenuhnya secara statistik, tetapi kalah akibat masalah pertahanan. Sederhananya, kedalaman skuad tim ini sangat minim. Keuntungan bermain di kandang pada playoff kini sudah hilang. Jika tidak terjadi kekacauan pada hari terakhir, meski itu kecil kemungkinannya, mereka harus menghadapi San Jose dalam seri tiga pertandingan. Pertemuan itu tentu tidak memberi banyak alasan bagi tim asal California Selatan tersebut untuk percaya diri.