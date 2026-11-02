Lima pertandingan, lima kemenangan, dan tiket playoff Wilayah Timur sudah diamankan. Columbus Crew memilih waktu yang tepat untuk tampil menanjak.

Inilah kenyataan di MLS: sebagian besar tim memiliki kualitas yang biasa-biasa saja. Artinya, jika Anda memenangi beberapa pertandingan, Anda punya peluang untuk mencuri perhatian (inilah yang kerap disebut “kesetaraan kekuatan”). Crew berhasil melakukannya. GOAL tidak memihak, tetapi MLS selalu terasa sedikit lebih menyenangkan ketika tim yang begitu memikat ini ikut bersaing.

Masih banyak yang terjadi di Wilayah Timur, tempat persaingan memperebutkan tiket playoff mulai menemukan kejelasan sepekan sebelum Decision Day. Nashville begitu perkasa (kita sudah tahu itu). Miami bisa tampil brilian, buruk, dan sedikit beruntung sekaligus (kita juga sudah tahu itu). Dan Allan Saint-Maximin mungkin sebaiknya tidak melakukan gestur kontroversial kepada lawan jika ingin terhindar dari kartu merah (kita sudah tahu itu, tetapi tidak menyangka hal tersebut benar-benar terjadi).

Wilayah Barat juga tak kalah menarik. Setelah tak satu pun tim di peringkat ketujuh hingga ke-11 tampak benar-benar ingin lolos ke playoff, kini semuanya terlihat punya peluang. Persaingannya semakin seru, dan GOAL mengulas semuanya dalam Pemenang dan Pecundang MLS pekan ini...