Ingin persaingan yang seimbang? Bagaimana kalau justru terlalu seimbang?

Inilah hal yang selalu dibanggakan MLS tentang liganya: kompetisi ini begitu menarik karena siapa pun bisa mengalahkan siapa pun, kapan saja. Pernyataan itu sekitar 90 persen benar. Dan itu hal yang bagus.

Namun, setelah akhir pekan seperti ini, sulit untuk menganggap musim reguler begitu berarti. Cukup lolos ke playoff, lalu tim terbaik akan menunjukkan kualitasnya. Benarkah? Mungkin. Namun, Nashville, unggulan pertama Wilayah Timur, kalah. Miami, unggulan kedua, dihajar. New England, unggulan ketiga, berhasil menang, tetapi tidak banyak yang menganggap mereka favorit mutlak menghadapi Philadelphia Union yang sedang menanjak.

Di Wilayah Barat, ceritanya berkebalikan. Vancouver menang dengan mudah. Dallas menyingkirkan Portland. Jadi, hasilnya memang beragam.

Apakah ini hal yang baik? Ini bukan promosi yang bagus bagi musim reguler. Namun, ini menjadi bukti kuat bahwa pertandingan-pertandingan ini menyenangkan untuk ditonton. Mungkin itu sudah cukup. GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari akhir pekan pembuka playoff MLS yang penuh keanehan ini…