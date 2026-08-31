Pemenang dan pecundang MLS: Masterclass empat gol Lionel Messi, penolakan berdarah dingin Chucky Lozano, dan Cavan Sullivan membuktikan Bradley Carnell salah
Baiklah, jadi soal Lionel Messi ini. Dia memang sangat bagus, bukan? Masa depan pemain Argentina itu sedikit jungkir balik, terutama setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional, dan musim ini benar-benar kacau bagi Miami. Namun, terkadang ia muncul untuk mengingatkan semua orang bahwa ia punya sihir di kakinya. Itu hal yang menyenangkan. Ia menampilkan performa lintas generasi untuk Miami pada Sabtu malam. Lalu kemudian ia pensiun dari tugas bersama Argentina. Aneh sekali olahraga ini.
Namun, ledakan luar biasanya itu bukan satu-satunya cerita pada akhir pekan ini. Ini adalah fase yang unik dalam musim MLS. Pada dasarnya, tenggat transfer sama pentingnya untuk mempertahankan pemain terbaik seperti halnya mencoba membeli yang baru, contohnya Houston melepas Jack McGlynn ke Inggris dengan nilai yang terlalu besar untuk ditolak. Dan itu berarti sepak bola kadang sedikit terpinggirkan. Sangat sedikit pemain yang benar-benar tidak tersentuh di liga ini. Dengan Eropa memanggil para pemain terbaik, ini menjadi soal menahan napas bersama hingga akhir September, lalu menguncinya.
Lucunya, justru ini menjadi akhir pekan yang sangat bagus bagi nama-nama besar. Messi, Sam Surridge, Carles Gil, semuanya menikmati penampilan yang luar biasa. GOAL mengulas para Pemenang dan Pecundang MLS pada akhir pekan ini...
PEMENANG: Lionel Messi
Biasanya, ini saatnya menghadirkan sedikit variasi. Mungkin ada ruang untuk bahasan yang lebih nyeleneh, atau menyorot hasil imbang acak 3-3 ala MLS after Dark antara dua tim pinggiran playoff yang biasanya akan Anda abaikan. Tentu, nanti akan ada sedikit yang seperti itu. Namun, membuka tulisan ini dengan sosok selain Messi akan terasa seperti kelalaian jurnalistik.
Sederhananya: empat gol, satu assist, enam peluang diciptakan, tiga peluang besar diciptakan, dua tendangan bebas. Dan sebagai pelengkap, tepat NOL kontribusi bertahan. Miami menang 7-1. Inilah Messi di fase akhir kariernya dalam versi paling menyenangkan. Miami berhadapan dengan tim buruk yang bertahan bahkan lebih buruk daripada yang sudah tergambar dari selisih gol mereka yang cukup suram. Messi punya ruang dan waktu untuk beroperasi. Empat gol itu bisa saja menjadi lima atau enam. Dan dia membuat semua ini terlihat begitu, begitu mudah. Ada pertanyaan yang lebih besar, lebih mendasar, yang harus diajukan soal musim Miami dari titik ini. Keseimbangan keseluruhan mereka masih belum jelas. Tidak banyak ruang untuk gebrakan pada tenggat transfer. Ini mungkin memang Miami yang akan Anda dapatkan.
Dalam performa saat ini, Miami tidak cukup bagus untuk menjuarai MLS Cup musim ini. Namun, mereka akan melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan dengan GOAT yang melenggang penuh wibawa di lapangan.
PECUNDANG: Houston Dynamo
Ini bukan kritik terhadap performa di lapangan. Houston tampil tanpa kekuatan terbaiknya saat menghadapi San Jose Earthquakes dan tidak benar-benar mendapatkan magis Guilherme yang mereka butuhkan untuk pulang dengan hasil selain imbang 0-0 melawan tim Bruce Arena. Namun, yang paling menyakitkan dari akhir pekan ini adalah pemain yang mereka lepas.
Jack McGlynn, poros lini tengah mereka yang halus dan kesayangan statistik lanjutan untuk urusan umpan, telah dijual ke Stoke City dengan nilai sedikit di bawah $6 juta. Ini buruk karena dua alasan. Yang pertama, McGlynn adalah salah satu pemain MLS yang paling menyenangkan untuk ditonton, seorang pemain dengan kaki kiri yang begitu indah dan angka pertahanan yang begitu buruk. Ada keindahan dalam kontras itu. Yang kedua, dan mungkin yang paling penting, adalah fakta bahwa Houston benar-benar tidak punya siapa pun di dalam skuad untuk meniru 3,08 peluang yang ia ciptakan per 90 menit.
Ya, MLS adalah liga penjual. Ya, ini nilai yang cukup bagus. Namun Houston berada di posisi kedua Wilayah Barat. Kehilangan bagian penting pada momen seperti ini terasa menyakitkan, sesederhana itu.
PEMENANG: Sam Surridge
Apakah Sam Surridge adalah jawaban English Midlands untuk Erling Haaland? Baiklah, jangan terlalu lama memikirkan pertanyaan itu. Itu akan membuat Haaland terlihat buruk. Namun, secara lebih serius, Surridge adalah tipe striker MLS terbaik: sosok besar yang mencetak gol, tetapi tidak mampu bersaing di liga yang lebih baik.
Surridge adalah finisher elite, tetapi untuk banyak hal lain kemampuannya biasa saja. Nashville memangkas hal-hal yang tidak perlu dan membiarkan pemain Inggris itu fokus mencetak gol. Ia mencatat rata-rata 28 sentuhan per 90 menit, yang menempatkannya di persentil ke-19 di antara semua penyerang MLS. Namun, catatan 0,99 gol per 90 menit miliknya berada di persentil ke-97. Ini luar biasa.
Semua itu bagus. Tetapi untuk benar-benar memahami Surridge, Anda harus melihat sundulan yang ia cetak saat membantai Cincy 4-0 pada hari Sabtu:
Nah, ITU baru striker.
PECUNDANG: Chucky Lozano DAN Mikey Varas
Ini menjadi kredit bagi San Diego FC bahwa kita sampai sekarang masih belum benar-benar tahu apa yang terjadi antara Chuky Lozano dan Mikey Varas. Keduanya mengalami semacam perselisihan musim lalu, dan kabarnya terjadi pertengkaran di ruang ganti pada Oktober 2025. San Diego kemudian menegaskan bahwa Lozano tidak akan mengambil bagian apa pun pada musim 2026. Hal itu mungkin membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia kandang.
Sejak itu, mereka melakukan langkah cerdas dengan meminjamkannya ke LA Galaxy (Lozano memiliki klausul larangan transfer dalam kontraknya yang, tanpa diragukan lagi, mungkin memengaruhi langkah apa pun yang ingin dilakukan SDFC). Menariknya, LA dan SDFC saling berhadapan pada Sabtu malam. Lozano menjadi starter, mencetak gol, merayakan golnya, lalu menghabiskan 30 menit berikutnya mencoba menendang apa pun yang bergerak. Sebuah keajaiban kecil bahwa ia tidak diusir keluar lapangan setelah berulang kali menebas Anders Dreyer pada menit-menit akhir.
Lalu, setelah pertandingan, Varas menghampiri Lozano untuk berjabat tangan. Pemain Meksiko itu tidak menghiraukannya dan berjalan pergi.
Ini menunjukkan dengan jelas bahwa memang tidak ada hubungan baik antara kedua pria tersebut.
PEMENANG: Carles Gil
Inilah itu, bukan?
Gil dikenal semata-mata sebagai playmaker MLS, dalam arti yang sebaik mungkin. Dia pemain Spanyol bertubuh kecil yang bergerak ke sana kemari, melakukan hal-hal menyenangkan dengan bola, dan membuat permainan ini terlihat begitu, begitu sederhana. Angkanya musim ini memang tidak luar biasa, delapan gol dan empat assist dalam 22 kali menjadi starter. Namun, itu sebagian besar karena pelatih baru Marko Mitrovic memainkan mantan pemain Deportivo itu sedikit lebih dalam saat membangun serangan. Ada kalanya Gil beroperasi tepat di belakang penyerang yang lebih sentral. Di sini, dia seperti menampilkan versi Spanyol dari Luka Modric: sentuhan apik, jangkauan area yang luas, sekitar tiga peluang diciptakan per 90 menit.
Gol dan assist-nya pada hari Minggu hanya menjadi pengingat tentang betapa istimewanya dia sebagai pemain.
PECUNDANG: Bradley Carnell
Sedikit salah oper yang tak perlu? Mungkin. Masalahnya, Carnell kini terlihat sebagai pelatih yang sangat terlalu berhati-hati. Dia sama sekali bukan pelatih yang buruk. Carnell membawa tim ekspansi St. Louis CITY ke puncak Wilayah Barat pada 2023 dan melanjutkannya dengan menjuarai Supporters' Shield bersama Philly pada 2025. Metodenya bekerja sangat baik untuk Union tahun lalu. Mereka terorganisasi, berpengalaman, dan sangat, sangat sulit dikalahkan.
Manajemen klub mengurangi sumber dayanya pada jeda antarmusim. Philly tampak hanya kurang satu atau dua kepingan untuk benar-benar bersaing. Namun, skuad justru memburuk.
Idenya, kemungkinan besar, adalah agar Carnell memainkan para pemain muda. Namun dia enggan memanfaatkan akademi Union dan mencoba menggunakan pendekatan yang sama dengan tim yang lebih lemah. Tidak pernah menyenangkan melihat seorang pelatih kehilangan pekerjaannya, tetapi Philly hampir tidak punya pilihan setelah terpuruk hingga peringkat 15 di Wilayah Timur. Manajer baru Ryan Richter, yang dipromosikan dari dalam, kini melepas rem tangan.
Langkah utamanya? Membiarkan Cavan Sullivan bermain. Dan ya, Sullivan tampil fantastis, dengan enam kontribusi gol dalam enam laga terakhirnya. Namun Neil Pierre juga tampil gemilang di lini belakang. Melawan New York Red Bulls, Philly menurunkan tiga produk akademi sejak awal dan memasukkan satu pemain akademi lainnya dari bangku cadangan. Mereka menang 3-1. Sekarang itu baru gerakan pemain muda.