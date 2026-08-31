Baiklah, jadi soal Lionel Messi ini. Dia memang sangat bagus, bukan? Masa depan pemain Argentina itu sedikit jungkir balik, terutama setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional, dan musim ini benar-benar kacau bagi Miami. Namun, terkadang ia muncul untuk mengingatkan semua orang bahwa ia punya sihir di kakinya. Itu hal yang menyenangkan. Ia menampilkan performa lintas generasi untuk Miami pada Sabtu malam. Lalu kemudian ia pensiun dari tugas bersama Argentina. Aneh sekali olahraga ini.

Namun, ledakan luar biasanya itu bukan satu-satunya cerita pada akhir pekan ini. Ini adalah fase yang unik dalam musim MLS. Pada dasarnya, tenggat transfer sama pentingnya untuk mempertahankan pemain terbaik seperti halnya mencoba membeli yang baru, contohnya Houston melepas Jack McGlynn ke Inggris dengan nilai yang terlalu besar untuk ditolak. Dan itu berarti sepak bola kadang sedikit terpinggirkan. Sangat sedikit pemain yang benar-benar tidak tersentuh di liga ini. Dengan Eropa memanggil para pemain terbaik, ini menjadi soal menahan napas bersama hingga akhir September, lalu menguncinya.

Lucunya, justru ini menjadi akhir pekan yang sangat bagus bagi nama-nama besar. Messi, Sam Surridge, Carles Gil, semuanya menikmati penampilan yang luar biasa. GOAL mengulas para Pemenang dan Pecundang MLS pada akhir pekan ini...