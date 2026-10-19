Awal musim ini, penyerang tim cadangan FC Dallas Sam Sarver menjadi viral setelah menangkap bir yang dilemparkan ke arahnya dan menenggaknya. Saat itu, aksinya tampak cukup keren: seorang pemain yang ikut meramaikan budaya saling ledek dalam olahraga ini. Konyol? Tentu. Namun, tampaknya tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Namun, Sarver kembali berinteraksi dengan penonton akhir pekan ini. Kali ini, ia mengambil bir, melemparkannya ke arah penonton, lalu mengacungkan jari tengah kepada suporter tuan rumah setelah timnya yang bertandang mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir. Ia diusir dari lapangan. Apakah ini hal yang baik? Haruskah kita merasa senang melihatnya? Kapan ledekan berubah menjadi tindakan melempar bir ke arah kepala seseorang yang berpotensi membahayakan?





Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa dibahas jauh lebih panjang. Namun, liga ini menawarkan lebih dari itu. Pertandingan sepakbola juga berlangsung, dan banyak di antaranya cukup menarik. Inter Miami kembali menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu bagus, tetapi sangat ditopang oleh Lionel Messi. Catatan statistik luar biasa Antoine Griezmann mulai membuahkan hasil nyata. Lalu, ada pula Yoann Damet yang malang. Ia telah bekerja sepenuh hati sebagai pelatih, tetapi akhirnya harus menyaksikan rekor rentetan tanpa kekalahannya berakhir.



Situasinya kurang menjanjikan bagi FC Cincinnati. Pada awal musim, mereka dianggap sebagai salah satu kandidat kuda hitam untuk menjuarai MLS Cup. Evander menyenangkan untuk disaksikan. Kevin Denkey bisa mencetak gol. Namun, pertahanan mereka buruk: dengan 70 gol kebobolan, mereka kini memiliki rekor pertahanan terburuk kedua di MLS. Mereka berada di posisi kesembilan Wilayah Timur. Setelah kekalahan telak 2-0 dalam derbi melawan Columbus, meski unggul 23-3 dalam jumlah tembakan atas rival terdekat mereka itu, kini saatnya alarm bahaya berbunyi di Cincy.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari akhir pekan MLS...