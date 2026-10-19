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MLS GFX 1-1GOAL

Pemenang dan Pecundang MLS: Lionel Messi Kembali Selamatkan Inter Miami, Antoine Griezmann Ubah Orlando City, dan Ulah Sam Sarver dengan Bir Berujung Buruk

Perpaduan drama di tribun penonton dan aksi gemilang di lapangan membuat rangkaian pertandingan MLS pada akhir pekan berlangsung menarik.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Awal musim ini, penyerang tim cadangan FC Dallas Sam Sarver menjadi viral setelah menangkap bir yang dilemparkan ke arahnya dan menenggaknya. Saat itu, aksinya tampak cukup keren: seorang pemain yang ikut meramaikan budaya saling ledek dalam olahraga ini. Konyol? Tentu. Namun, tampaknya tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

    Namun, Sarver kembali berinteraksi dengan penonton akhir pekan ini. Kali ini, ia mengambil bir, melemparkannya ke arah penonton, lalu mengacungkan jari tengah kepada suporter tuan rumah setelah timnya yang bertandang mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir. Ia diusir dari lapangan. Apakah ini hal yang baik? Haruskah kita merasa senang melihatnya? Kapan ledekan berubah menjadi tindakan melempar bir ke arah kepala seseorang yang berpotensi membahayakan?


    Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa dibahas jauh lebih panjang. Namun, liga ini menawarkan lebih dari itu. Pertandingan sepakbola juga berlangsung, dan banyak di antaranya cukup menarik. Inter Miami kembali menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu bagus, tetapi sangat ditopang oleh Lionel Messi. Catatan statistik luar biasa Antoine Griezmann mulai membuahkan hasil nyata. Lalu, ada pula Yoann Damet yang malang. Ia telah bekerja sepenuh hati sebagai pelatih, tetapi akhirnya harus menyaksikan rekor rentetan tanpa kekalahannya berakhir.


    Situasinya kurang menjanjikan bagi FC Cincinnati. Pada awal musim, mereka dianggap sebagai salah satu kandidat kuda hitam untuk menjuarai MLS Cup. Evander menyenangkan untuk disaksikan. Kevin Denkey bisa mencetak gol. Namun, pertahanan mereka buruk: dengan 70 gol kebobolan, mereka kini memiliki rekor pertahanan terburuk kedua di MLS. Mereka berada di posisi kesembilan Wilayah Timur. Setelah kekalahan telak 2-0 dalam derbi melawan Columbus, meski unggul 23-3 dalam jumlah tembakan atas rival terdekat mereka itu, kini saatnya alarm bahaya berbunyi di Cincy.

    GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari akhir pekan MLS...

  • PEMENANG: Lionel Messi

    Atlanta United FC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Messi mencetak dua gol indah dalam rentang empat menit untuk membawa Miami menang 3-1 atas Atlanta United.

    Ya, mungkin kita terlalu melebih-lebihkan pengaruh satu pemain yang dianggap menggendong timnya dalam olahraga. Istilah ini pada dasarnya merujuk pada anggapan bahwa satu pemain menjadi satu-satunya alasan kesuksesan sebuah tim sepanjang musim. Mo Salah, misalnya, memecahkan rekor kontribusi di Premier League pada 2024-25. Liverpool menjuarai liga. Itu dianggap sebagai musim ketika Salah menggendong timnya.

    Namun, sepakbola sedikit lebih rumit. Timnya juga berperan dalam memberi Salah kesempatan untuk bersinar. Jika, katakanlah, Trent Alexander-Arnold dan Dominik Szoboszlai tidak ada di sisi kanan lini tengah itu, pengaruh Salah akan berkurang.

    Bagaimanapun, Messi dan Miami adalah pengecualian yang menegaskan aturan itu. Pada dasarnya, selain mungkin Luis Suarez yang seolah bermain dengan satu setengah kaki, tim ini berantakan. Mereka tidak memiliki keseimbangan. Mereka rentan saat bertahan. Sepanjang tahun ini, tak satu pun dari kedua kiper mereka menunjukkan penampilan yang bisa disebut solid. Strateginya hanya, "Berikan bola kepada Leo dan lihat keajaiban terjadi." Dan itulah yang terjadi pada Sabtu. Messi mencetak dua gol. Atlanta unggul dalam jumlah tembakan, 21-7. Miami menang 3-1.

    Lalu, setelah pertandingan berakhir, mereka masih saja nekat melakukan ini:

    Sepakbola memang olahraga yang konyol.

  • PECUNDANG: Yoann Damet

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis asuhan Yoann Damet menyia-nyiakan keunggulan 2-0 saat menghadapi Minnesota United yang bangkit.

    Sulit untuk tidak bersimpati kepada Yoann Damet. Sejujurnya, sang pelatih nyaris tidak membuat keputusan buruk sepanjang musim. Ia menghadapi perubahan besar dalam skuadnya, tetapi begitu teguh memercayai proses hingga semuanya berjalan tepat pada waktunya. St. Louis CITY tampil gemilang, mencatatkan rekor rentetan laga tak terkalahkan, dan kini menjadi salah satu penantang di Wilayah Barat. Itu tak perlu diragukan.

    Namun, cara rentetan itu berakhir pada Sabtu malam sungguh menyakitkan. St. Louis unggul 2-0 saat turun minum dan tampak melaju mulus. Minnesota, yang patut mendapat pujian, bangkit dengan gigih. Namun, gol penentu kemenangan mereka tercipta berkat bola yang berbelok arah secara begitu kejam. Ya, St. Louis kalah dalam pertandingan itu; tak ada alasan untuk berpura-pura sebaliknya. Namun, nasib buruk juga berperan besar. Kekalahan yang berat bagi seorang pelatih hebat.

  • PEMENANG: Antoine Griezmann

    griezmann

    Produktivitas Griezmann mengangkat Orlando dari tim yang tak diperhitungkan menjadi kandidat lolos ke playoff

    Ini pernyataan yang mengejutkan: Antoine Griezmann sangat jago bermain sepak bola. Namun, entah bagaimana, kiprahnya agak luput dari perhatian. Faktanya, saat ia datang, Orlando City memang bukan tim yang bagus. Mereka banyak kebobolan sepanjang paruh pertama musim. Kalaupun perekrutan Griezmann cukup bagus dari sisi pemasaran... lantas kenapa?

    Nah, kini hasilnya mulai terlihat. Pertama, lihat statistiknya: dalam 14 kali menjadi starter, ia mencatatkan 18 kontribusi gol. Angka peluang yang ia ciptakan, umpan kunci, dan umpan akuratnya pun benar-benar luar biasa. Pada Sabtu, ia bahkan membuat ORLANDO CITY, YA, ORLANDO CITY bermain sepak bola seperti ini:

    Oh ya, ia juga mencetak dua gol sendiri. Jadi, pertanyaannya: apakah Griezmann membuat Orlando lebih baik? Ada banyak atlet yang secara individu tampil luar biasa, tetapi justru menghambat timnya secara keseluruhan (ya, ini sindiran mendadak untuk Kylian Mbappe). Nah, ini faktanya: ketika Griezmann bergabung, Orlando berada di luar zona play-off dan telah memecat pelatih kepala mereka. Kini mereka menempati posisi ketujuh dan semakin menjauh dari pertandingan wild card yang ditakuti.

  • Pecundang: Son Heung-Min

    New York City FC v Los Angeles Football Club
    Getty Images Sport

    Son gagal memanfaatkan peluang mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir, sehingga LAFC harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan NYCFC.

    Sonny belum juga menemukan ketajamannya musim ini.

    Entah karena pergantian pelatih atau dampak usia yang tak terelakkan, pemain asal Korea itu tampak jauh dari performa terbaiknya di depan gawang. Satu momen menjelang akhir pertandingan LAFC melawan NYCFC menggambarkannya dengan jelas. Son mendapat sedikit ruang lalu melesat ke area terbuka. Gol seolah sudah terbayang sebelum bola lepas dari kakinya: tembakan mendatar ke sudut bawah gawang, ke sisi jauh kiper.

    Namun, bola justru membentur tiang dan keluar lapangan. LAFC harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang membosankan. Son tampak kesal. Tetap saja, gegabah jika meragukannya, tetapi musim ini memang belum menjadi musim Son.

  • PEMENANG: Bruce Arena

    San Diego FC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bruce Arena meraih satu poin berharga saat menghadapi Nashville, sehingga pemuncak klasemen Konferensi Timur itu harus menunda perayaan Supporters' Shield mereka.

    Jose Mourinho pernah menggunakan ungkapan "menggagalkan pesta" untuk menggambarkan kemenangan Chelsea atas Liverpool pada 2014. Kala itu, lawannya berada di ambang gelar juara liga. Mourinho, dengan segala egonya, seolah berkata: "Tidak selama saya ada." Dan ia membuktikannya. Chelsea menang 2-0. Mereka menggagalkan pesta itu.

    Anda bisa membayangkan Bruce Arena mengatakan hal serupa kepada tim San Jose asuhannya pada Sabtu malam. Nashville yang bertandang membutuhkan kemenangan untuk mengamankan Supporters' Shield. Dengan menggagalkannya, San Jose bisa menunda hal yang tak terelakkan setidaknya selama sepekan. Dan itulah yang mereka lakukan. Nashville sempat unggul, tetapi San Jose membalas lewat penalti Preston Judd, yang tampil impresif, pada menit ke-70. Hany Mukhtar pun entah bagaimana lolos dari kartu merah setelah menendang lawannya dengan kasar.

    Hasil itu menjadi penampilan apik lainnya dalam musim kedua Arena yang mengesankan di Bay Area. San Jose berada di posisi keempat dan memastikan tempat di playoff akhir pekan ini, setelah nyaris lolos musim lalu. Mereka bermain apik. Dan pesta itu pun berhasil digagalkan.

  • Keduanya: Sam Sarver

    imago-sport-1081757621.jpg
    Ball Raw Images

    Sarver menjadi sorotan akibat kartu merah yang membawa petaka saat menghadapi Houston Dynamo akhir pekan ini.

    Oke, pertanyaannya: ini keren atau justru sangat menyebalkan? Sam Sarver diganjar kartu merah karena aksi ini. GOAL menilai kartu merah itu pantas dan aksinya kekanak-kanakan. Publik tidak sependapat. Bagaimana menurut Anda?