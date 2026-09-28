Satu-satunya hal yang benar-benar penting dari akhir pekan ini di MLS adalah gerakan dummy dari Antoine Griezmann milik Orlando City SC.

Itu adalah pesepakbola yang beroperasi di planet berbeda dari semua orang lainnya. Jauh melampaui yang lain, menguasai permainan ini yang memang sangat, sangat sulit dipahami. Yang lain bermain dam. Griezmann bermain catur, atau apa pun itu.

Namun, itu hanyalah satu momen dalam akhir pekan yang penuh aksi. Di antara hal-hal yang kami pelajari:

+ Inter Miami sangat tidak bisa diandalkan

+ Hany Mukhtar benar-benar, benar-benar, benar-benar sangat bagus

+ Brian Schmetzer tidak boleh pernah diremehkan.

Semua itu dan lebih banyak lagi ada dalam rangkuman Pemenang & Pecundang MLS pekan ini...