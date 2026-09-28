Pemenang dan pecundang MLS: Kecemerlangan Lionel Messi tak bisa menyelamatkan Inter Miami, LAFC memecat Marc Dos Santos dan jangan pernah mencoret Seattle Sounders
Satu-satunya hal yang benar-benar penting dari akhir pekan ini di MLS adalah gerakan dummy dari Antoine Griezmann milik Orlando City SC.
Itu adalah pesepakbola yang beroperasi di planet berbeda dari semua orang lainnya. Jauh melampaui yang lain, menguasai permainan ini yang memang sangat, sangat sulit dipahami. Yang lain bermain dam. Griezmann bermain catur, atau apa pun itu.
Namun, itu hanyalah satu momen dalam akhir pekan yang penuh aksi. Di antara hal-hal yang kami pelajari:
+ Inter Miami sangat tidak bisa diandalkan
+ Hany Mukhtar benar-benar, benar-benar, benar-benar sangat bagus
+ Brian Schmetzer tidak boleh pernah diremehkan.
Semua itu dan lebih banyak lagi ada dalam rangkuman Pemenang & Pecundang MLS pekan ini...
PEMENANG: Hany Mukhtar
Di satu sisi, Anda agak harus merasa iba kepada semua orang di MLS yang bukan bernama Leo Messi. Ikuti kami sebentar. Pada dasarnya, sebaik apa pun Anda, Anda tidak akan pernah bisa sebagus dirinya. Itu pemikiran yang agak muram. Tapi memang begitu adanya. Coba pikirkan mereka: Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Semuanya pesepakbola luar biasa. Hanya saja tak pernah sampai ke level itu. Dan jangan biarkan para sok keren di X memberi tahu Anda bahwa MVP sebenarnya bermain untuk Nashville. Dewasalah.
Dan dari situ, kita sampai pada Hany Mukhtar, yang memang bermain untuk Nashville. Soal Mukhtar adalah ia nyaris terlalu khas MLS. Pemain Jerman itu nyaris seperti karikatur seorang playmaker MLS. Jika Anda memasukkan sekelompok ilmuwan sepakbola ke sebuah ruangan lalu berkata, "buatkan saya klise penyerang MLS yang sempurna," inilah yang akan mereka hasilkan. Bertahan satu lawan satu? Tidak. Kualitas menyerang elite? Melimpah ruah. Etos kerja yang pas-pasan tapi cukup untuk lolos? Ya. Statistik bertahan Mukhtar sangat biasa-biasa saja. Ia benar-benar rata-rata dalam kontribusi bertahan, tekel, intersep, dan sapuan.
Tapi dalam menyerang? Nyaris tak ada celah. Ia sudah mencetak 13 gol dari 9,4 xG. Sedikit pemain menyerang yang mencatatkan operan sukses lebih banyak. Tujuh assist miliknya adalah kontribusi yang rapi. Dan pada Sabtu ia memborong dua gol untuk mengantar Nashville meraih kemenangan fantastis lainnya.
PECUNDANG: Marc Dos Santos
Yah, itu tidak menguntungkan. Jadi, begini: LAFC bukan tim yang buruk. Namun, mereka tidak sebaik yang seharusnya. Jika melihat kualitas pemain per pemain, ini adalah tim yang cukup bagus untuk bersaing memperebutkan MLS Cup. Saat ini, mereka berada di peringkat keenam Wilayah Barat, dan trennya menurun. Jadi, larut Minggu malam, setelah kekalahan yang lesu dari tim FC Dallas yang diakui tampil impresif, LAFC memecat Marc Dos Santos, hanya sembilan bulan setelah mereka mempromosikan pria Kanada itu dari asisten menjadi pelatih kepala.
Ini langkah yang menarik. LAFC adalah klub dengan standar tinggi dan kualitas melimpah. Dos Santos tidak mampu memaksimalkan tim ini. Itu fakta. Namun, musim reguler juga hanya menyisakan enam pertandingan lagi. Apakah mereka benar-benar ingin mengambil risiko ini sekarang? Dan apakah ini keputusan paling bijak untuk memecat pelatih kepala ketika sejumlah pemain kunci sedang menjalankan tugas internasional? LAFC adalah organisasi yang dikelola dengan baik dan, tanpa diragukan lagi, punya rencana dalam hal ini. Hanya saja, ini menjadi akhir yang tidak menguntungkan bagi Dos Santos.
PEMENANG: Andre Luiz
Andre Luiz merupakan rekrutan besar dari Sporting KC. Namun entah bagaimana, pada saat itu transfer ini juga terasa agak mengecewakan. Ini adalah klub yang sempat dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo dan Mo Salah. Masa iya, yang didapat justru pemain yang cuma tampil 10 kali untuk Olympiacos dan tidak mencetak satu gol pun?
Nah, inilah alasan penulis ini bukan direktur olahraga. Sebab Luiz tampil benar-benar fantastis. Sporting KC jelas belum menjadi tim yang sepenuhnya matang. Ini masih fase pembangunan ulang yang besar. Namun dalam lima pertandingan, sang penyerang telah mencetak empat gol dan menyumbang satu assist. Ia memimpin tim meraih kemenangan 2-0 atas Houston Dynamo pada Sabtu. Perekrutan yang glamor? Tidak. Tetapi $18 juta kini terlihat sebagai sebuah harga murah. Maaf untuk Direktur Olahraga Sporting KC David Lee.
PECUNDANG: Rocco Rios Novo
Mungkin sedikit tidak adil bagi Rios Novo ketika Inter Miami merekrut Dayne St. Clair pada jeda musim ini. Kiper kelahiran Los Angeles itu telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk Inter Miami dalam laju mereka di play-off tahun lalu, dan membuat beberapa penyelamatan penting saat Miami memastikan gelar MLS Cup. Itu adalah hal-hal positif, dan biasanya cukup untuk mempertahankan tempat sebagai starter.
Namun St. Clair datang, dan Rios Novo tersingkir dari susunan XI. Lalu, ketika St. Clair mulai rutin membuat kesalahan, Rios Novo kembali dimainkan. Kini, tampaknya persaingan untuk posisi itu cukup terbuka, terutama karena St. Clair sedang bertugas internasional. Tetapi dalam penampilan pertamanya sejak 15 Agustus, Rios Novo tampil sangat kesulitan. Ia seharusnya bisa menyelamatkan gol pertama Columbus, lalu membuat kesalahan yang cukup fatal hingga menghadiahkan gol penentu kemenangan pada menit ke-99 bagi mereka. Sebuah malam yang menyedihkan, terutama mengingat tendangan bebas menakjubkan Lionel Messi yang menyamakan kedudukan sebelum kesalahannya itu.
PEMENANG: Brian Schmetzer
Ini terkadang olahraga yang kejam. Entah Anda percaya atau tidak pada dewa sepakbola mana pun, sosok itu tampaknya bertindak secara konspiratif melawan Brian Schmetzer. Pria ini telah menjadi pelatih terbaik di MLS selama satu dekade, sosok konsisten bagi salah satu klub paling andal di liga. Namun, badai cedera menghantam Seattle tahun ini, dan mereka sampai empat bulan penuh tanpa kemenangan di MLS, meski ada jeda Piala Dunia sebagai catatan.
Meski begitu, Seattle seharusnya sudah terpuruk sekarang. Tunggu dulu. Mereka kini tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan, dan setelah menundukkan Minnesota United 3-1, kembali berada di zona playoff. Dengan Wilayah Barat yang begitu ketat, enam poin memisahkan peringkat keenam hingga kesembilan, beberapa kemenangan lagi bisa membuat Seattle terhindar dari laga wildcard. Itu akan menjadi sesuatu yang tak terduga bagi tim yang terlihat seperti sudah tamat dua bulan lalu.
PECUNDANG: Bertahan, secara umum
Jadi, ada dua cara untuk melihat ini. Entah para penyerang MLS memang sangat, sangat, sangat bagus, atau pertahanan di liga ini benar-benar kacau. Tidak ada jawaban yang "benar" di sini. Tentu, kesenjangan kualitas antara para penyerang dan bek di sini terkadang mengkhawatirkan. Namun jika dibandingkan dengan belahan dunia lain, pertahanan MLS secara umum tergolong buruk.
Ambil Miami, misalnya. Mereka berantakan saat melawan Columbus akhir pekan ini, kebobolan dua kali, lalu menyalahkan wasit. Lalu ada Vancouver yang enggan melakukan penjagaan hingga menghadiahkan gol telat kepada DC United. Dan kemudian, ada yang satu ini dari Orlando City.