Ini fakta menarik untuk Anda. Portland Timbers telah eksis sebagai franchise MLS sejak 2011. Sebelum Sabtu malam, mereka telah memainkan 521 pertandingan. Dan belum pernah sekali pun ada pemain yang mencetak hat-trick dengan mengenakan seragam Timbers. Enam puluh tujuh pemain pernah mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Namun tak satu pun yang mampu mengubah dua menjadi tiga.

Masuklah Vincent Janssen. Masih ingat dia? Pengelana asal Belanda, bisa dibilang seperti itu, yang menjadi pelapis yang cukup andal untuk Tottenham yang dipimpin Harry Kane dari 2016 hingga 2019? Nah, pada Sabtu ia menorehkan sedikit sejarah franchise, dengan mencetak hat-trick pertama setelah 522 pertandingan. Itu juga mungkin punya beberapa implikasi yang lebih luas untuk musim ini.

Di tempat lain, MLS menyajikan tontonan melimpah. Delapan tim mencetak tiga gol atau lebih. Tim-tim unggulan kalah, tim nonunggulan menang, dan cuaca memberi dampak besar sepanjang akhir pekan. Ini adalah salah satu akhir pekan aneh sebelum fase penentuan dimulai, kekacauan pertengahan hingga akhir musim saat sebagian besar tim masih merasa mereka punya peluang, terutama dengan 20(!!) tempat playoff yang diperebutkan. GOAL merangkum para pemenang dan pecundang dari akhir pekan yang kacau...