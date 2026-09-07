Pemenang dan pecundang MLS: Josh Sargent buktikan kualitas untuk Toronto FC, Portland Timbers ukir sejarah, dan seberapa bagus Cavan Sullivan?
Ini fakta menarik untuk Anda. Portland Timbers telah eksis sebagai franchise MLS sejak 2011. Sebelum Sabtu malam, mereka telah memainkan 521 pertandingan. Dan belum pernah sekali pun ada pemain yang mencetak hat-trick dengan mengenakan seragam Timbers. Enam puluh tujuh pemain pernah mencetak dua gol dalam satu pertandingan. Namun tak satu pun yang mampu mengubah dua menjadi tiga.
Masuklah Vincent Janssen. Masih ingat dia? Pengelana asal Belanda, bisa dibilang seperti itu, yang menjadi pelapis yang cukup andal untuk Tottenham yang dipimpin Harry Kane dari 2016 hingga 2019? Nah, pada Sabtu ia menorehkan sedikit sejarah franchise, dengan mencetak hat-trick pertama setelah 522 pertandingan. Itu juga mungkin punya beberapa implikasi yang lebih luas untuk musim ini.
Di tempat lain, MLS menyajikan tontonan melimpah. Delapan tim mencetak tiga gol atau lebih. Tim-tim unggulan kalah, tim nonunggulan menang, dan cuaca memberi dampak besar sepanjang akhir pekan. Ini adalah salah satu akhir pekan aneh sebelum fase penentuan dimulai, kekacauan pertengahan hingga akhir musim saat sebagian besar tim masih merasa mereka punya peluang, terutama dengan 20(!!) tempat playoff yang diperebutkan. GOAL merangkum para pemenang dan pecundang dari akhir pekan yang kacau...
PEMENANG: Cavan Sullivan
Sullivan memang sejak awal akan cukup bagus untuk MLS. Manchester City tidak merekrut pemain 14 tahun jika dia bahkan tidak cukup mampu, dengan segala hormat, untuk Philadelphia Union. Memang, pertanyaannya adalah kapan, bukan apakah, dia akan siap benar-benar memantapkan dirinya di liga. Tahun lalu sedikit terlalu cepat. Union melaju mulus sepanjang musim. Sullivan tidak harus bermain. Tidak perlu dipaksakan.
Sekarang, bagaimanapun, ada kebebasan. Philly telah memecat pelatihnya. Pada satu titik mereka berada di peringkat ke-15 Wilayah Timur. Apa lagi yang bisa salah? Nah, manajer interim Ryan Richter, yang telah melatih Sullivan sejak dia masih (lebih) anak-anak, membiarkan bocah itu bermain. Hasilnya? Gol dalam tiga laga beruntun dan total catatan empat gol serta tiga assist dalam 1.218 menit di liga saja. Dia kembali membuktikan kualitasnya pada Sabtu malam lewat gol indah dalam kemenangan 2-0 atas Montreal. Penting untuk tetap rasional di sini. Masih banyak hal yang bisa salah. Tetapi ternyata bocah ini lumayan bisa bermain.
YANG MERUGI: Colorado Rapids
Yah, ini memang tidak akan pernah sempurna. Colorado sibuk pada bursa transfer ini, merekrut empat pemain yang memberi dampak setelah melihat bek tengah terbaik dan finisher paling mematikan mereka pergi dengan total gabungan $35 juta. Ini memang di luar kebiasaan Rapids, yang biasanya sangat ketat dalam urusan pengeluaran.
Ini juga menunjukkan kepercayaan besar kepada pelatih kepala debutan Matt Wells, yang gagal membuat lini serang bekerja maksimal. Colorado baru mencetak 31 gol. Identitas tim ini, setidaknya secara statistik, adalah kemampuan mereka untuk meredam lawan, bukan keganasan dalam menyerang seperti yang diutarakan Wells kepada GOAL sebelum musim dimulai. Menambahkan beberapa talenta menyerang ke dalam tim mungkin bisa membantu upaya untuk mengubah itu.
Dan awalnya pada Sabtu memang agak berat. Colorado kalah 3-0, dan dua rekrutan besar, Morgan Whittaker dan Sayed Abu Farkhi, tidak tampil. Rapids masih harus menunggu sedikit lebih lama.
PEMENANG: Vincent Janssen
Janssen tampak sebagai rekrutan yang cukup menjanjikan ketika Portland Timbers yang sedang kesulitan memboyongnya dari Royal Antwerp pada akhir Juli. Namun, menjelang pertandingan Sabtu malam, dia belum mencetak gol sejak April. Itu paceklik yang cukup panjang untuk seorang striker. Meski begitu, dia bangkit dengan gaya.
Pemain asal Belanda itu mencetak gol pertamanya pada malam itu dari titik penalti pada menit ke-11, lalu menambah gol kedua 15 menit kemudian. Kemudian, pada menit ke-55, lahirlah gol ketiga, sebuah sontekan untuk menuntaskan sebuah pergerakan apik yang mengalir. Portland meraih kemenangan 5-4 yang sangat menegangkan.
Striker bertubuh besar itu hanya berada di Portland dengan kontrak satu tahun, dan masih harus dilihat bagaimana dia masuk dalam rencana jangka panjang klub. Namun, mereka sedang berjuang mempertahankan posisi di zona playoff, dan beberapa gol lagi darinya akan sangat membantu.
PECUNDANG: FC Cincinnati, D.C. United
Baiklah, soal cuaca... pertandingan Inter Miami melawan Atlanta United pada Sabtu malam mundur satu jam karena badai petir di area sekitar. Sejujurnya, ini lucunya bukan hal baru sama sekali bagi Inter Miami, yang mulai punya kebiasaan sedikit telat memulai babak pertama maupun kedua, sampai-sampai pelatih kepala Guillermo Hoyos didenda bulan lalu.
Namun, FC Cincinnati dan D.C. United melangkah satu tingkat lebih jauh pada Sabtu malam. Kedua tim sudah dipanggil keluar untuk pemanasan, dan pertandingan sempat dua kali ditunda sebelum akhirnya ditunda sepenuhnya. Bagian terburuknya? Kekeliruan tata bahasa dari akun resmi X milik D.C. United, yang mencuit "THE D.C, UNITED."
PEMENANG: Josh Sargent
Toronto adalah tim yang benar-benar membingungkan. Mereka sebenarnya tidak terlalu bagus dalam banyak hal, tetapi total gaji mereka adalah yang kedelapan tertinggi di liga. Jika uang sama dengan kesuksesan, maka posisi ke-11 di Wilayah Timur jelas tidak cukup bagus. Menonton mereka adalah pengalaman yang unik. Mereka berada di peringkat ke-20 atau lebih buruk dalam setiap metrik serangan selain gol per 90 menit, di mana mereka berada di urutan ke-14. Hanya ada satu tim yang kebobolan lebih banyak gol dari situasi bola mati.
Kedatangan Josh Sargent, yang rampung pada Februari lalu, tampak seperti menempelkan plester besar pada masalah yang jauh lebih dalam. Namun, bahkan dia pun belum banyak memberi kontribusi. Setidaknya, sampai Sabtu malam. Sargent mencetak tiga gol dan memperlihatkan kilasan kualitas sebagai striker pinggiran Premier League yang memang ia miliki. Mereka meraih hasil imbang 4-4 yang berantakan melawan Chicago. Oh, dan Toronto belum kalah dalam enam pertandingan. Masa-masa aneh di utara perbatasan...
PECAH TELUR: Prince OwusuNurPhoto
Aduh, Prince Owusu.
Salah satu penalti terburuk yang pernah Anda lihat.