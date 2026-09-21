Mauricio Pochettino menyaksikan saat timnya mulai terbentuk. Ironisnya, itu sebenarnya bukan timnya . Sebaliknya, manajer USMNT itu hadir di Yankee Stadium pada Jumat malam sebagai penonton ketika NYCFC menghadapi New York Red Bulls. Skor 1-0 menunjukkan laga ini jelas bukan pertandingan yang mendebarkan. Penampilan di lapangan pun nyaris tidak mengubah kesan tersebut.

Namun, Pochettino mendapatkan apa yang ia inginkan: gol dari salah satu pemain mudanya. Julian Hall, 18 tahun, yang menunjukkan begitu banyak potensi, belum mencetak gol sejak Mei. Ia membutuhkan satu gol. Dan meski gol itu seperti hadiah baginya akibat komunikasi buruk dari lini belakang tim tuan rumah, yang menampilkan dua pemain internasional AS dalam diri Matt Freese dan James Sands, Hall tidak peduli. Poch juga tidak. Ini adalah salah satu pemain muda yang dipanggilnya melakukan tugasnya. Dan bersama itu, mungkin juga datang sedikit pembenaran pribadi baginya. Skuad USMNT terbarunya minim pengalaman. Ada 13 pemain yang belum pernah tampil di timnas dalam daftarnya. Sembilan di antaranya bermain di Major League Soccer. Ini adalah akhir pekan yang bagus bagi para pemain muda liga tersebut.

Dan ada hal lain juga. Mungkin sudah terlalu larut dalam musim bagi kandidat serius playoff mana pun untuk memecat manajer. Namun, dampaknya tetap bisa ada. Seorang manajer menunjukkan akhir pekan ini mengapa masa baktinya di klub besar mungkin tinggal menghitung hari setelah playoff. Yang lain menunjukkan mengapa ia begitu berpengalaman dan begitu berharga bagi liga ini. Dan, oh ya, soal para pemain senior, beri tahu semua orang bahwa Luis Suarez masih melakukannya.

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