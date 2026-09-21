Pemenang dan pecundang MLS: Inter Miami milik Lionel Messi membuktikan mereka tidak bisa dikesampingkan, tetapi apa selanjutnya untuk Marc Dos Santos di LAFC?
Mauricio Pochettino menyaksikan saat timnya mulai terbentuk. Ironisnya, itu sebenarnya bukan timnya . Sebaliknya, manajer USMNT itu hadir di Yankee Stadium pada Jumat malam sebagai penonton ketika NYCFC menghadapi New York Red Bulls. Skor 1-0 menunjukkan laga ini jelas bukan pertandingan yang mendebarkan. Penampilan di lapangan pun nyaris tidak mengubah kesan tersebut.
Namun, Pochettino mendapatkan apa yang ia inginkan: gol dari salah satu pemain mudanya. Julian Hall, 18 tahun, yang menunjukkan begitu banyak potensi, belum mencetak gol sejak Mei. Ia membutuhkan satu gol. Dan meski gol itu seperti hadiah baginya akibat komunikasi buruk dari lini belakang tim tuan rumah, yang menampilkan dua pemain internasional AS dalam diri Matt Freese dan James Sands, Hall tidak peduli. Poch juga tidak. Ini adalah salah satu pemain muda yang dipanggilnya melakukan tugasnya. Dan bersama itu, mungkin juga datang sedikit pembenaran pribadi baginya. Skuad USMNT terbarunya minim pengalaman. Ada 13 pemain yang belum pernah tampil di timnas dalam daftarnya. Sembilan di antaranya bermain di Major League Soccer. Ini adalah akhir pekan yang bagus bagi para pemain muda liga tersebut.
Dan ada hal lain juga. Mungkin sudah terlalu larut dalam musim bagi kandidat serius playoff mana pun untuk memecat manajer. Namun, dampaknya tetap bisa ada. Seorang manajer menunjukkan akhir pekan ini mengapa masa baktinya di klub besar mungkin tinggal menghitung hari setelah playoff. Yang lain menunjukkan mengapa ia begitu berpengalaman dan begitu berharga bagi liga ini. Dan, oh ya, soal para pemain senior, beri tahu semua orang bahwa Luis Suarez masih melakukannya.
GOAL mengulas para Pemenang dan Pecundang akhir pekan ini di MLS...
PEMENANG: Inter Miami
Kondisi Inter Miami saat ini benar-benar sulit dipahami. Pada dasarnya, kira-kira begini: Miami, secara objektif, bukan tim sepak bola yang sangat bagus. Namun, mereka terus mampu mewujudkannya.
Ya, sering kali itu karena Leo Messi benar-benar memikul tim. Ia mencatatkan 31 kontribusi gol dalam 23 pertandingan MLS. Ini adalah musim yang "lebih buruk" bagi pemain Argentina itu, dan ia masih rata-rata mencatatkan 1,4 kontribusi gol per 90 menit. Namun, bukan hanya dia. Luis Suarez sudah mengoleksi 13 gol di MLS. Rodrigo De Paul, meski menuai banyak kritik karena rutin terbang ke Amerika Selatan untuk menonton konser pacar bintang popnya, telah mencatatkan delapan assist di liga.
Dan, ya, Miami memang tidak menang akhir pekan ini. Mereka pada akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah Anders Dreyer, pemain terbaik di lapangan, mencetak gol penyeimbang pada akhir laga yang membuat penonton di Nu Stadium pulang dengan kecewa. Namun intinya, tim ini seharusnya bisa lebih buruk. Tetapi mereka tetap bertahan. Dan siapa yang benar-benar bisa mencoret mereka?
PECUNDANG: Marc Dos Santos
Musim dingin lalu, Marc Dos Santos berbicara tentang kekagumannya kepada PSG. Dan bukankah kita semua penggemar, Marc? Namun, dalam wawancara dengan GOAL, ketika disampaikan bahwa Son Heung-Min dan Denis Bouanga lebih suka bermain di posisi yang sama, pelatih baru LAFC itu mengatakan bahwa ia melihat keduanya sebagai semacam duo yang bisa saling bertukar posisi, dengan seorang penyerang ketiga ditambahkan untuk menciptakan sesuatu yang meniru pemenang Liga Champions dua musim beruntun racikan Luis Enrique.
Jadi, mungkin kami memasang standar sedikit terlalu tinggi di sini. Namun, jika poin-poin yang lebih luas itu tetap berlaku, yaitu daya gedor menyerang, kontrol, dan ketajaman di sepertiga akhir, maka proyeksi Dos Santos meleset. Enam tim di Wilayah Barat saja telah mencetak lebih banyak gol daripada LAFC. Son sudah mencetak enam gol. Dan setelah kebobolan gol penentu kemenangan pada menit ke-98 dari San Jose, LAFC turun ke peringkat keenam di Wilayah Barat. Tentu, Dos Santos kemungkinan akan diberi kesempatan hingga sisa musim ini. Namun, daya tahannya setelah itu? Sulit untuk melihatnya.
PEMENANG: para wonderkid (dan Mauricio Pochettino karena memilih mereka)
Apa kesamaan dari nama-nama ini? Cavan Sullivan, Peyton Miller, Julian Hall, dan Frankie Westfield. Jika jawaban Anda adalah "mereka dipanggil ke USMNT dan mencatat kontribusi gol akhir pekan lalu," maka Anda benar!
Ini menjadi tahun yang bagus bagi para pemain muda di MLS. Ya, Sullivan memimpin dalam hal angka maupun daya tarik bintang. Namun, masih ada banyak lagi. Miller, Hall, Westfield, Justin Ellis; mereka semua adalah pesepakbola yang sangat bagus dan memainkan peran untuk tim-tim MLS. Pochettino belum tentu menjadi manajer USMNT pertama yang memanggil sekelompok remaja. Namun, dia mungkin saja menjadi sosok yang melakukannya ketika dia punya pilihan untuk tidak melakukannya. Tidak benar-benar ada cetak biru tentang seperti apa pemusatan latihan Amerika Serikat ini seharusnya terlihat. Ya, akal sehat mengisyaratkan bahwa Anda harus memilih pemain muda. Tetapi setiap remaja berbakat di MLS yang masih muda? Itu berani.
Kabar baik untuk Poch adalah para remaja itu tampil dengan gaya akhir pekan ini. Sullivan menjadi motor kebangkitan impresif atas Sporting KC, saat Union membalikkan ketertinggalan 3-0 menjadi kemenangan 4-3. Miller mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Orlando. Hall menentukan derby New York (rupanya kita tidak bisa lagi menyebutnya Hudson River Derby).
Semua ini adalah hal yang bagus. Dan waktunya juga tepat. Pemusatan latihan dimulai Senin. Pertandingan pertama pada Sabtu. Semuanya menjadi sangat nyata, sangat cepat.
PECUNDANG: D.C. United
Luangkan sejenak untuk memikirkan para penggemar D.C. United di sekitar Anda. Tim ini benar-benar membingungkan. Selama hampir satu dekade, DC United nyaris punya pramusim yang kuat. Mereka mencobanya dengan satu atau dua perekrutan besar, tahun ini Louis Munteanu dan Tai Baribo. Namun, mereka tidak melakukan cukup banyak peningkatan di area lain untuk menyempurnakan tim. Sebagai contoh, kreativitas di lini tengah dan soliditas pertahanan jelas menjadi masalah menjelang musim ini. Keduanya tidak benar-benar dibenahi.
Dan ironi besarnya adalah, dari $10 juta yang dihabiskan untuk lini serang, jumlah yang signifikan menurut standar DCU, mereka tidak jauh lebih baik saat menyerang. Baribo sudah mencetak 14 gol. Sisa pemain lain di tim ini jika digabungkan baru menghasilkan 17 gol. Rata-rata gol per pertandingan mereka naik dari 0,88 menjadi 1,26, sebuah peningkatan yang lumayan. Namun, itu seperti berubah dari sangat buruk menjadi sekadar "agak buruk".
Sabtu lalu mungkin menjadi yang terburuk dari semuanya. DCU membukukan 31 tembakan melawan Charlotte. Mereka mencatatkan 3,4 xG. Mereka kalah 2-1. Satu tempat di play-off masih bisa diraih. Tetapi, ini jelas bukan tahun kebangkitan.
PEMENANG: Brian Schmetzer
Apresiasi untuk Brian Schmetzer karena berhasil menstabilkan tim. Seattle mengalami periode buruk terparah dalam sejarah waralaba beberapa pekan lalu. Mereka kalah delapan kali beruntun dari Juli hingga Agustus. Dan meski mereka belum benar-benar merespons dengan rangkaian kemenangan yang meyakinkan, Sounders mulai menunjukkan sedikit daya juang. Ambil laga hari Sabtu di markas Colorado sebagai contoh. Tak lama setelah mengetahui bahwa Paul Rothrock bisa absen hingga babak playoff, menyusul Jesus Ferreira yang juga masuk ruang perawatan, Seattle bangkit.
Mereka sempat tertinggal 1-0, lalu 2-1, kemudian 3-1. Namun dua gol sejak menit ke-79 mengamankan hasil imbang 3-3 yang berharga di kandang lawan. Saat ini, situasi Seattle memang sedikit seperti berjuang untuk tetap bertahan. Di sisi lain, akan menyenangkan juga jika mereka bisa kembali ke jalur kemenangan setelah penurunan performa belakangan ini.
PEMENANG: Perebutan Sepatu Emas
Perburuan lama ini ternyata masih hidup.
Sebelum Piala Dunia, ada obrolan santai tentang bagaimana Petar Musa dari FC Dallas bisa menjadi sosok yang menggulingkan Messi dari daftar pencetak gol terbanyak MLS. Semua itu terasa sementara. Musa benar-benar penyerang tajam, dan sepanjang musim ini tidak pernah lebih dari dua pertandingan tanpa mencetak gol. Ia mengoleksi 18 gol dari 19 kali menjadi starter, sebuah catatan yang bagus. Namun, Messi bisa saja langsung menaikkan level dan mencatat angka seperti gim video kapan pun ia menginginkannya, dan empat gol ke gawang Montreal pada 29 Agustus adalah bukti yang cukup meyakinkan.
Namun, akhir pekan ini mungkin saja mengajarkan kepada kita bahwa ada peluang untuk pertarungan dalam perebutan gelar top skor MLS. Messi memimpin dengan 20 gol. Musa ada di angka 18. Sam Surridge dan Brian White sama-sama mengoleksi 16 gol. Nico Fernandez ada di angka 15. Lima pemain lainnya sejajar dengan 14 gol. Siapa yang paling menonjol di antara mereka? Kevin Denkey, yang mulai menunjukkan peningkatan performa yang rapi setelah periode buruk. Ia gagal mencetak gol sepanjang bulan Agustus, yang tanpa diragukan ikut berkontribusi pada penurunan performa Cincinnati. Namun, satu gol dan satu assist saat bermain imbang 2-2 yang penuh determinasi dan kontroversi melawan Houston menunjukkan bahwa ia mungkin saja sedang bersiap untuk melaju.