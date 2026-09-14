Soal Cavan Sullivan, ya? Kami sudah bilang jangan meragukannya. Beberapa bulan lalu, ia nyaris tak bisa lepas dari bangku cadangan saat waktunya menuju kepindahan ke Manchester City terus berjalan. Sekarang, ia tampaknya menjadi bocah ajaib yang ditakdirkan membawa tim nasional putra Amerika Serikat menuju kejayaan sebelum September berakhir. Olahraga ini memang gemar bereaksi berlebihan. Meski begitu, jawaban Amerika terhadap Lionel Messi? Kami cuma setengah bercanda.

Kembali ke dunia nyata, MLS kembali menyajikan akhir pekan yang memikat. Inter Miami tetap menjadi perpaduan antara tim kelas dunia dan tim yang sangat biasa saja, sering berganti dari satu sisi ke sisi lain dalam rentang 10 menit. Sementara itu di bagian lain Florida, Antoine Griezmann membuat kemenangan terlihat jauh lebih sederhana: Ia mencetak gol dalam lima pertandingan beruntun dan menghadirkan gol penentu kemenangan ketiganya secara beruntun saat Orlando City menyingkirkan Toronto FC 3-0.

Lalu ada drama di Windy City, tempat Robert Lewandowski menjadi subjek pertanyaan yang canggung: Bisakah seorang pencetak gol hebat justru membuat timnya lebih buruk? Bukankah sepak bola itu menyenangkan?

GOAL mengulas semua itu dan banyak lagi dalam Winners & Losers akhir pekan di MLS...