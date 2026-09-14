Pemenang dan pecundang MLS: Hype USMNT Cavan Sullivan makin besar, manajemen St. Louis City SC mengambil keputusan tepat, dan apakah Chicago Fire merindukan Hugo Cuypers?
Soal Cavan Sullivan, ya? Kami sudah bilang jangan meragukannya. Beberapa bulan lalu, ia nyaris tak bisa lepas dari bangku cadangan saat waktunya menuju kepindahan ke Manchester City terus berjalan. Sekarang, ia tampaknya menjadi bocah ajaib yang ditakdirkan membawa tim nasional putra Amerika Serikat menuju kejayaan sebelum September berakhir. Olahraga ini memang gemar bereaksi berlebihan. Meski begitu, jawaban Amerika terhadap Lionel Messi? Kami cuma setengah bercanda.
Kembali ke dunia nyata, MLS kembali menyajikan akhir pekan yang memikat. Inter Miami tetap menjadi perpaduan antara tim kelas dunia dan tim yang sangat biasa saja, sering berganti dari satu sisi ke sisi lain dalam rentang 10 menit. Sementara itu di bagian lain Florida, Antoine Griezmann membuat kemenangan terlihat jauh lebih sederhana: Ia mencetak gol dalam lima pertandingan beruntun dan menghadirkan gol penentu kemenangan ketiganya secara beruntun saat Orlando City menyingkirkan Toronto FC 3-0.
Lalu ada drama di Windy City, tempat Robert Lewandowski menjadi subjek pertanyaan yang canggung: Bisakah seorang pencetak gol hebat justru membuat timnya lebih buruk? Bukankah sepak bola itu menyenangkan?
GOAL mengulas semua itu dan banyak lagi dalam Winners & Losers akhir pekan di MLS...
PEMENANG: Corey Wray
Beberapa pekan lalu, dalam percakapan dengan GOAL, Direktur Olahraga St. Louis CITY Corey Wray meminta semua pihak tetap tenang. Beberapa hari sebelumnya, St. Louis telah menjual gelandang terbaik pertama dan kedua mereka, tepat saat tim mulai mendapatkan momentum. Para penggemar kebingungan. Namun, Wray tetap fokus. Beberapa hari kemudian, ia menuntaskan manuver ganda yang mengejutkan dengan mendatangkan Damion Downs dari Southampton dan sosok utama Colorado, Rafa Navarro. Sejak itu, CITY tampil luar biasa, dan mencetak empat gol ke gawang Minnesota United pada Sabtu malam.
Para penggemar kebingungan saat Wray dan St. Louis melepas beberapa talenta terbaik mereka. Ternyata, jajaran manajemen klub mungkin memang sudah punya rencana yang tepat.
PECUNDANG: Tata Martino
Pelatih kepala Atlanta United, Tata Martino, memberikan penilaian yang cukup blak-blakan atas hasil imbang 0-0 timnya melawan D.C. United pada Sabtu malam:
"Jelas, kami kehilangan dua poin," katanya kepada para reporter setelah kebuntuan yang membuat frustrasi.
Dan dia ada benarnya. Ini sangat besar. Atlanta dan D.C. sama-sama kesulitan luar biasa tahun ini. D.C. mungkin memang tidak pernah benar-benar punya kedalaman skuad untuk melangkah melampaui posisi aneh di antara wildcard dan dasar klasemen Wilayah Timur. Sementara itu, Atlanta memiliki kualitas mentah, tetapi kepingan-kepingannya butuh waktu sangat, sangat lama untuk menyatu.
Pada kenyataannya, beberapa bulan terakhir ini adalah kesempatan bagi Martino untuk menunjukkan mengapa dia pernah melatih di level setinggi itu. Ini adalah tim yang disusun begitu saja, sepotong demi sepotong, tanpa banyak cetak biru yang koheren. Lini serang berisi Miguel Almiron, Breel Embolo, dan Aleksey Miranchuk adalah salah satu yang paling mematikan di konferensi.
Namun di luar itu, tidak banyak yang bisa diandalkan di sini. Jadi, sekarang saatnya mencari solusi. Dan Martino sudah mencoba menemukannya. Melawan D.C., Atlanta melepaskan 20 tembakan, 14 di antaranya tepat sasaran, sekali membentur tiang atau mistar, satu peluang lain melebar tipis, dan melakukan hampir semuanya dengan benar kecuali memasukkan bola ke gawang. Mereka kini tertinggal tujuh poin dari zona playoff dan akan menghadapi pertarungan nyata untuk menembus postseason.
PEMENANG: Hugo Cuypers (dari jarak jauh)
Robert Lewandowski membawa gol ke Chicago. Tantangannya adalah mencari tahu apa yang perlu diubah di sekelilingnya.
Fire hanya kalah dua kali dalam 12 pertandingan terakhir mereka, sementara Lewandowski mencetak enam gol dalam 10 penampilan di MLS. Ada banyak hal yang berjalan baik di sini. Namun, ia menawarkan sesuatu yang berbeda dari Hugo Cuypers, yang pergerakannya tanpa lelah membantu Chicago menekan di lini depan dan mengganggu lawan sebelum mereka bisa melancarkan serangan.
Di usia 38 tahun, Lewandowski tidak bisa diharapkan menjelajahi area yang sama luasnya. Itu membuat para pemain di sekelilingnya memikul tanggung jawab lebih besar untuk mengoordinasikan tekanan mereka dan menghindari meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan lawan. Kemampuannya dalam penyelesaian akhir adalah aset; Chicago masih harus menemukan keseimbangan yang tepat untuk memaksimalkannya.
Kekalahan 2-1 dari New England pada Sabtu menggambarkan tantangan itu. Chicago lebih unggul dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan, tetapi Revolution menemukan peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan. Itu adalah masalah kolektif, bukan sesuatu yang harus dibebankan kepada penyerang tengah. Jika tekanan Fire terhadap bola tidak efektif, garis pertahanan mereka harus tahu kapan harus turun.
Chicago tidak perlu membongkar semuanya
PECUNDANG: harapan LAFC untuk menjuarai MLS Cup
Sebelum musim ini dimulai, penulis ini membuat kesalahan dengan tampil di podcast utama GOAL, The Rondo, dan dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa LAFC akan menjuarai MLS Cup. Yah, prediksi itu ternyata menua dengan buruk. Saat itu, pendapat tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk. Son Heung-Min dan Denis Bouanga sama-sama pesepakbola yang sangat bagus. Sisa tulang punggung tim ini juga terlihat cukup oke. Dan di Wilayah Barat yang tampak sediiiikit ringan, ada alasan untuk meyakini LAFC bisa melaju jauh.
Dan itu masih bisa terjadi. Tim ini masih bisa panas. Namun, kekalahan telak dari Sporting KC yang sedang dalam fase pembangunan ulang sepenuhnya menunjukkan betapa rapuhnya mereka. Ya, Andre Luiz, rekrutan besar Sporting KC pada musim panas, menyiksa mereka sepanjang laga, seperti yang juga akan ia lakukan kepada banyak tim lain di liga ini. Namun, mereka juga sangat buruk dalam bertahan dan kurang tajam di lini depan. Saat ini, LAFC terlihat seperti tim playoff yang solid. Untuk tim yang disebut-sebut sebagai penantang gelar, itu jelas tidak cukup baik.
PEMENANG: Cavan Sullivan (lagi)
Apa lagi yang bisa kita katakan di sini?
Kenaikan Sullivan terasa aneh karena kita semua mungkin sudah tahu itu akan datang, tetapi besarnya dampak yang ia berikan tak mungkin diprediksi. Dengan tambahan dua gol lagi saat menghadapi San Diego yang, harus diakui, bermain buruk, wonderkid Philly Union itu kini mencatat sembilan kontribusi gol di liga sejak jeda Piala Dunia. Ia berada di jalur yang sangat tepat untuk memecahkan rekor keterlibatan gol terbanyak oleh seorang remaja di liga, yaitu 20 milik Diego Fagundez pada 2013, bagi yang menghitung.
Kabar baiknya? Masih akan ada lebih banyak lagi dari ini. Sullivan membuat Union tampil di level terbaik, dan masih punya satu musim penuh lagi sebelum ia pergi ke Man City. Nikmati dia selagi bisa.
PECUNDANG: Tim-tim Wilayah Barat yang berharap lolos ke playoff
Ini fakta menarik: Tak satu pun tim yang berada di peringkat kedelapan hingga ke-12 Wilayah Barat meraih kemenangan akhir pekan ini. Hanya LA Galaxy yang bahkan mampu membawa pulang satu poin. Kebetulan statistik? Tentu. Namun ini juga menjadi peluang yang terbuang dalam persaingan playoff, ketika nyaris tak ada pihak yang mampu menanggungnya.
Hanya ada selisih dua poin antara San Diego di peringkat kesembilan dan Seattle di peringkat ke-14, meski jumlah pertandingan yang dimainkan tidak merata membuat gambarannya menjadi lebih rumit. Satu kemenangan bisa mengubah situasi secara signifikan. Satu kekalahan bisa membuat Anda bertanya-tanya bagaimana begitu banyak tim tiba-tiba berada di antara Anda dan satu tempat playoff.
Setidaknya Seattle menyelamatkan sesuatu. Gol penyeimbang telat Paul Arriola memastikan hasil imbang 1-1 di markas Galaxy, menjaga rival playoff lainnya itu tetap dalam jangkauan. Sounders tetap berada dekat dasar klasemen, tetapi mereka sama sekali belum tersingkir dari persaingan ini.
Jadi, Portland, San Diego, LA Galaxy, RSL, dan Minnesota United: kalian melewatkan kesempatan itu.