Babak wildcard pun tuntas. Hasilnya terasa cukup adil. Cincinnati tampil lebih baik daripada Orlando dan menang 3-1, meski mereka bisa saja mencetak delapan gol. Cincinnati merupakan tim yang lebih komplet. Sekalipun pertahanan mereka masih menyisakan tanda tanya besar, mereka bisa berbahaya pada momen-momen tertentu saat menghadapi Nashville di putaran pertama.

Di wilayah Barat, hasilnya tidak sesederhana itu. Namun, RSL tampil baik pada momen-momen penting, sedangkan Seattle tidak. Sounders gagal mengeksekusi penalti pada waktu normal, lalu berulang kali gagal mencetak gol ketika adu penalti diperlukan untuk menentukan pemenang. Sementara itu, RSL terus berjuang tanpa menyerah. Apakah kemenangan lewat adu penalti itu sejalan dengan statistik? Sama sekali tidak. Namun, begitulah sepakbola play-off.

Kini seluruh peserta play-off sudah dipastikan, dan bagian yang paling seru pun akan dimulai. GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari laga-laga wildcard...