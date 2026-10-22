Selama 70 menit di final US Open Cup, Columbus Crew menggempur St. Louis CITY. Sejujurnya, jalannya pertandingan tidak seperti yang diperkirakan banyak orang. Yoann Damet ingin tim CITY asuhannya mengendalikan pertandingan lewat penguasaan bola, bukan terus-menerus menahan gempuran tanpa bola. Namun, mereka berjuang dan bertahan. Lalu, selama 30 menit, Columbus Crew melakukan hal yang sama, sementara St. Louis mulai menunjukkan sejumlah gagasan dalam menyerang.

Pada akhirnya, laga harus ditentukan lewat adu penalti. Di sana, St. Louis dan kiper cadangan Benjamin Lundt tampil menentukan. Lundt menggagalkan dua tendangan. St. Louis sukses mengeksekusi kelima penalti mereka dan meraih gelar juara piala yang mungkin menjadi awal era penuh trofi bagi kota sepak bola ini.

Kedua tim memperlihatkan kelemahan masing-masing. St. Louis, yang begitu efektif di MLS berkat perombakan pada pertengahan musim, tampil tanpa pemain andalan Rafa Navarro dan terlihat kekurangan ide di lini depan. Columbus juga menunjukkan mengapa mereka, setidaknya untuk saat ini, berada di luar persaingan menuju playoff di Wilayah Timur. Mereka kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Meski gelandang serang enerjik Brais Mendez menemukan ruang-ruang sempit dan menciptakan sudut umpan yang cerdik, Columbus Crew membutuhkan seorang penyelesai peluang.

Namun, gol itu tak kunjung datang, setidaknya hingga waktu normal berakhir. Roman Burki menggagalkan sejumlah peluang di gawang St. Louis sebelum ditarik keluar akibat cedera kepala yang parah. Penggantinya, Lundt, tampil tak kalah baik. Seiring berjalannya pertandingan, laga ini tampak seperti kebuntuan antara dua pengikut pelatih legendaris Columbus, Wilfried Nancy, yang menerapkan interpretasi berbeda atas sistem 3-4-2-1 yang sama. Columbus melepaskan tembakan empat kali lebih banyak daripada St. Louis, tetapi hanya tiga yang tepat sasaran.

Menjelang akhir, laga ini benar-benar tampak seperti pertandingan piala yang sesungguhnya: para pemain berlari tanpa kenal lelah, mengalami kram, dan pertandingan berulang kali terhenti karena cedera. Laga berakhir lewat adu penalti, satu-satunya cara untuk menentukan pemenang dalam pertandingan sekeras ini dan, sejujurnya, dengan kualitas permainan serendah ini. St. Louis menendang lebih dulu, mencetak gol lebih dulu, dan terus mencetak gol. Columbus Crew gagal dua kali, terutama berkat refleks luar biasa Lundt. St. Louis akhirnya meraih trofi pertama yang telah lama mereka dambakan sepanjang sejarah klub. Meski pertandingan berlangsung alot, gelar itu terasa sangat layak mereka dapatkan.