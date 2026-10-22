Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
USOC 1-1GOAL

Pemenang dan pecundang final U.S. Open Cup: Benjamin Lundt dari pemain cadangan menjadi pahlawan saat St. Louis CITY meraih trofi pertama lewat adu penalti

Aksi gemilang kiper cadangan Benjamin Lundt dalam adu penalti membawa St. Louis CITY mengalahkan Columbus dan menjuarai U.S. Open Cup, sekaligus membuktikan ketepatan pendekatan klub yang mengutamakan proses.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Selama 70 menit di final US Open Cup, Columbus Crew menggempur St. Louis CITY. Sejujurnya, jalannya pertandingan tidak seperti yang diperkirakan banyak orang. Yoann Damet ingin tim CITY asuhannya mengendalikan pertandingan lewat penguasaan bola, bukan terus-menerus menahan gempuran tanpa bola. Namun, mereka berjuang dan bertahan. Lalu, selama 30 menit, Columbus Crew melakukan hal yang sama, sementara St. Louis mulai menunjukkan sejumlah gagasan dalam menyerang.

    Pada akhirnya, laga harus ditentukan lewat adu penalti. Di sana, St. Louis dan kiper cadangan Benjamin Lundt tampil menentukan. Lundt menggagalkan dua tendangan. St. Louis sukses mengeksekusi kelima penalti mereka dan meraih gelar juara piala yang mungkin menjadi awal era penuh trofi bagi kota sepak bola ini.

    Kedua tim memperlihatkan kelemahan masing-masing. St. Louis, yang begitu efektif di MLS berkat perombakan pada pertengahan musim, tampil tanpa pemain andalan Rafa Navarro dan terlihat kekurangan ide di lini depan. Columbus juga menunjukkan mengapa mereka, setidaknya untuk saat ini, berada di luar persaingan menuju playoff di Wilayah Timur. Mereka kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Meski gelandang serang enerjik Brais Mendez menemukan ruang-ruang sempit dan menciptakan sudut umpan yang cerdik, Columbus Crew membutuhkan seorang penyelesai peluang.

    Namun, gol itu tak kunjung datang, setidaknya hingga waktu normal berakhir. Roman Burki menggagalkan sejumlah peluang di gawang St. Louis sebelum ditarik keluar akibat cedera kepala yang parah. Penggantinya, Lundt, tampil tak kalah baik. Seiring berjalannya pertandingan, laga ini tampak seperti kebuntuan antara dua pengikut pelatih legendaris Columbus, Wilfried Nancy, yang menerapkan interpretasi berbeda atas sistem 3-4-2-1 yang sama. Columbus melepaskan tembakan empat kali lebih banyak daripada St. Louis, tetapi hanya tiga yang tepat sasaran.

    Menjelang akhir, laga ini benar-benar tampak seperti pertandingan piala yang sesungguhnya: para pemain berlari tanpa kenal lelah, mengalami kram, dan pertandingan berulang kali terhenti karena cedera. Laga berakhir lewat adu penalti, satu-satunya cara untuk menentukan pemenang dalam pertandingan sekeras ini dan, sejujurnya, dengan kualitas permainan serendah ini. St. Louis menendang lebih dulu, mencetak gol lebih dulu, dan terus mencetak gol. Columbus Crew gagal dua kali, terutama berkat refleks luar biasa Lundt. St. Louis akhirnya meraih trofi pertama yang telah lama mereka dambakan sepanjang sejarah klub. Meski pertandingan berlangsung alot, gelar itu terasa sangat layak mereka dapatkan.

  • Pemenang: Yoann Damet

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Damet mencatat hasil luar biasa dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala St. Louis

    Ini menjadi pembuktian. Pada Agustus lalu, Damet menekankan pentingnya trofi ini dalam wawancara dengan GOAL.

    "Trofi ini ada di benak semua orang," akunya.

    Pengakuan itu jarang terdengar dari Damet, pelatih termuda di MLS. Ia sosok yang mengutamakan proses dan menjalani semuanya hari demi hari. St. Louis mengandalkan kolektivitas. Ia selalu menekankan pentingnya tim, bukan seorang bintang. Tujuannya, seperti yang kerap ia katakan, adalah menjadi lebih baik esok hari daripada hari ini. Semua itu baik, tetapi ada kalanya sebuah pencapaian memang patut diakui.

    Dan pencapaian ini sungguh besar. Enam bulan lalu, St. Louis terpuruk di MLS. Mereka juga bukan unggulan untuk meraih trofi ini, yang hanya dianggap penting oleh segelintir tim MLS. Namun, bagi klub ini dan kota sepakbola yang bersejarah ini, trofi tersebut sangat berarti. St. Louis kerap mengklaim diri sebagai rumah sepakbola di Amerika. Klaim itu bisa diperdebatkan, dan pasti akan diperdebatkan. Namun, Damet, sosok yang begitu menghargai proses, akan selamanya dikenang sebagai orang yang membawa trofi ke klub ini.

  • PECUNDANG: Laurent Courtois

    CF Montreal v Columbus Crew
    Getty Images Sport

    Courtois gagal membawa Columbus Crew mencapai target meski telah menyusun rencana taktik yang meyakinkan.

    Di sisi lain, ada pelatih muda lain yang belum berhasil menuntaskan tugasnya. Sejujurnya, Courtois menghadapi situasi yang sangat sulit. Secara teknis, ia masih berstatus pelatih sementara setelah menggantikan Henrik Rydstrom pada akhir Mei. Ia juga kehilangan pemain bintangnya, Wissam Abou Ali, yang mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) pada awal tahun ini.

    Skuad Columbus ini tidak memiliki banyak pemain berbakat, tetapi menunjukkan kegigihan besar untuk melaju sejauh ini. Pada akhirnya, Courtois belum mampu membawa mereka meraih kemenangan. Sejujurnya, ia tidak banyak berbuat salah dalam pertandingan ini. Kaptennya, Sean Zawadzki, tampil luar biasa di lini belakang. Mendez menciptakan berbagai peluang menarik. Josef Martinez, yang jelas sudah melewati masa puncaknya di level ini, tampil penuh energi dan ide. Columbus Crew hanya gagal menuntaskan peluang.

    Sulit memastikan apa arti hasil ini bagi masa depan Courtois. Sebelum ini, rekam jejak Courtois di MLS menunjukkan banyak permainan yang apik, tetapi belum menghasilkan trofi. Ia pelatih yang bagus, namun bukan sosok dengan sejarah panjang meraih gelar. Malam ini terasa seperti kesempatan untuk mengubah tren tersebut. Sebaliknya, malam ini justru menjadi malam yang ingin dilupakan.

  • PEMENANG: Benjamin Lundt

    imago-sport-1061468554.jpg
    ZUMA Press Wire

    Lundt menjadi pahlawan pada laga tersebut dengan menggagalkan dua tendangan penalti Columbus.

    Beri tepuk tangan untuk para kiper cadangan. Mereka mungkin jenis pahlawan olahraga yang paling menarik. Ekspektasi terhadap mereka memang rendah. Mereka cenderung lebih jarang mendapat sorotan. Mereka jarang menjadi nama besar. Dan mereka pun jarang memberi dampak berarti pada pertandingan.

    Namun, Lundt praktis menjadi penentu laga ini. Setelah Roman Burki ditarik keluar karena cedera, Lundt, kiper asal Jerman bertinggi 1,98 meter yang telah malang melintang, masuk dari bangku cadangan. Sepanjang sisa waktu normal, ia tak banyak beraksi selain berkali-kali menendang bola jauh ke depan. Lalu tibalah adu penalti.

    Beberapa kiper membawa botol minum berisi catatan terperinci tentang setiap eksekutor penalti lawan. Lundt tampaknya hanya mengandalkan firasat. Dua penalti yang ia gagalkan sepertinya berkat tebakan semata. Modern? Sama sekali tidak. Namun, ia menggagalkan dua penalti, sementara St. Louis berhasil mengeksekusi kelima penalti mereka. Selamat, St. Louis, Anda telah menemukan pahlawan Anda.

  • Pecundang: Rafa Navarro

    imago-sport-1084545739.jpg
    Icon Sportswire

    Navarro tak bisa tampil di ajang piala karena sudah bermain untuk klub lain, sementara St. Louis sangat membutuhkan kreativitas di sepertiga akhir lapangan.

    Navarro pasti tak suka menyaksikan ini. St. Louis menggelontorkan $12 juta untuk mendatangkan pemain andalan Colorado itu sebagai penyerang pada paruh kedua musim. Ia pun membuktikan bahwa harga tersebut sepadan di MLS, dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan. Namun, yang lebih penting, Navarro adalah penyerang murni. Ia mencetak gol dengan cara-cara yang terbilang biasa. Seluruh 18 golnya untuk Colorado dan St. Louis lahir dari dalam kotak penalti. Beri dia sedikit saja peluang, dan ia akan mencetak gol.

    Itulah yang benar-benar tidak dimiliki St. Louis di sini. Di tengah pembicaraan soal solidnya pertahanan, tekel keras, kerja tanpa lelah, dan segala hal yang lazim mewarnai final piala, St. Louis hanya membutuhkan sedikit ketajaman. Dengan gelandang serang Alex Matan sudah pergi dan Marcel Hartel telah lama hengkang ke Jerman, CITY tak punya banyak pemain yang bisa diandalkan. Andai saja pemain andalan mereka tidak terhalang aturan karena sudah membela klub lain di ajang piala ini...

  • PEMENANG: Wilfried Nancy

    imago-sport-1044579801.jpg
    Agencia-MexSport

    Wilfried Nancy membawa kesuksesan besar bagi Crew selama masa singkatnya sebagai pelatih.

    Jika Anda membutuhkan bukti adanya silsilah kepelatihan di MLS, inilah buktinya. Laurent Courtois pernah memimpin tim Columbus di MLS Next Pro selama sebagian masa kepelatihan Wilfried Nancy, dan benar-benar membentuk tim Crew ini sesuai gaya pelatih asal Prancis tersebut. Nancy pun pasti akan bangga dengan penampilan ini, meski ketajaman mereka sedikit kurang. Columbus melakukan semua hal yang menjadi ciri khas Columbus di bawah mantan pelatih asal Prancis itu: membangun serangan melewati tiap lini, menguasai bola, dan memanfaatkan ruang.

    Hal serupa berlaku bagi St. Louis, meski dengan cara berbeda. Pengaruh Nancy di sana datang langsung dari jajaran teratas, sebab direktur olahraga mereka, Core Wray, adalah sosok andalan Nancy dalam membangun skuad. Ini adalah, bisa dibilang, model dari segala model permainan: keselarasan dari jajaran teratas hingga ke bawah dan keyakinan pada kekuatan kolektif. Ironisnya, tim-tim Columbus asuhan Nancy dulu merupakan kekuatan menyerang yang begitu dinamis sekaligus sangat sulit dikalahkan. Ciri yang kedua jelas terlihat di sini. Yang pertama? Tidak begitu.

  • Yang kalah: Para suporter

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Kedua tim tak mampu menciptakan peluang nyata selama babak perpanjangan waktu.

    Lebih dari apa pun, laga ini sulit dinikmati. Ada ungkapan bahwa sejumlah pertandingan sepakbola adalah tontonan “untuk para ahli taktik”. Ungkapan itu biasanya merujuk pada orang-orang yang gemar mengamati detail, menganalisis sistem permainan dari kursi mereka, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun, makna sesungguhnya adalah pertandingan itu berlangsung sangat buruk.

    Dengan logika tersebut, laga ini memang cocok untuk para ahli taktik. MLS biasanya menarik ditonton karena permainannya yang kacau. Tim-tim tidak diperbolehkan mengeluarkan banyak uang, sehingga mereka harus cermat dalam membelanjakannya. Pemain dengan kemampuan menyerang menjadi prioritas. Pertahanan dikesampingkan. Singkatnya, kemampuan bertahan tim-tim di sana tidak terlalu bagus. Itu menghasilkan banyak gol.

    Logika itu masuk akal, tetapi tidak berlaku di sini. Kedua tim hanya mencatatkan total enam tembakan tepat sasaran. Tidak ada satu pun tembakan pada babak kedua perpanjangan waktu. Ini benar-benar kebuntuan taktis.