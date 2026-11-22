WASHINGTON, D.C.: Kansas City Current datang ke Audi Field yang dijuluki “Rowdy Audi” untuk mengejar gelar juara NWSL pertama mereka. Mereka pulang membawa trofi dan menggelar perayaan sendiri.

Sepak pojok melengkung Vanessa DiBernardo dan penyelesaian Debinha pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan 2-1 atas Washington Spirit pada Sabtu, sekaligus mengamankan gelar pertama dalam sejarah Current. Bagi Spirit, penampilan ketiga berturut-turut di final kembali berakhir dengan kekalahan menyakitkan, kali ini di kandang sendiri.

Sebelum laga dimulai, pelatih kepala tim nasional wanita Amerika Serikat Emma Hayes telah menyoroti kualitas yang membuat Kansas City menjadi lawan berbahaya.

“KC tampil tangguh, terutama dalam tujuh pertandingan terakhir; bukan hanya saat transisi, mereka juga punya kualitas dan mentalitas,” kata Hayes.

Current membutuhkan keduanya di Audi. Stadion itu membuktikan alasan di balik julukan “Rowdy” dalam 45 menit pertama yang berlangsung keras. Kedua tim melakukan total 19 pelanggaran, jumlah terbanyak pada babak pertama sepanjang sejarah play-off NWSL. Tak satu pun mampu memecah kebuntuan.\

Namun, tak lama setelah jeda, DiBernardo mengubah suasana. Sepak pojoknya melengkung masuk melewati tiang jauh, membawa Kansas City unggul dan memaksa Spirit mengejar ketertinggalan di depan pendukung sendiri.

Lalu, kedua kubu suporter masih harus menahan napas hingga akhir laga.

Debinha lolos pada menit ketujuh masa tambahan waktu dan mengubah skor menjadi 2-0. Spirit terpukul. Audi terdiam. Semenit kemudian, Trinity Rodman mencetak gol bagi Washington, dan sorak penonton tuan rumah sempat kembali terdengar.

Namun, Current mempertahankan keunggulan. Penantian Washington berlanjut, sementara penantian Kansas City akhirnya usai.

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